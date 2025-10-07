„Somonul românesc”: cercetătorii din Constanța au reușit să crească păstrăv curcubeu în Marea Neagră
CT100, 7 octombrie 2025 01:40
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" Constanța a reușit o premieră pentru acvacultura românească: păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss), specie crescută tradițional în apă dulce, s-a adaptat și a înregistrat rezultate excelente în apa Mării Negre. Experimentul a debutat în noiembrie 2024, când puietul cu o greutate medie de 35 de
• • •
Acum 2 ore
01:40
„Somonul românesc": cercetătorii din Constanța au reușit să crească păstrăv curcubeu în Marea Neagră
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" Constanța a reușit o premieră pentru acvacultura românească: păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss), specie crescută tradițional în apă dulce, s-a adaptat și a înregistrat rezultate excelente în apa Mării Negre. Experimentul a debutat în noiembrie 2024, când puietul cu o greutate medie de 35 de
Acum 6 ore
22:50
„Sărbătoarea Recoltei", organizată la sfârșitul săptămânii trecute de Primăria Comunei Lumina, a adunat sute de localnici și invitați, care s-au bucurat de două zile pline de voie bună, tradiții și momente artistice. Printre participanți s-au numărat și ansamblurile Qocalılar, Can Renkler, Qanara, Canlar și Qarasu, aparținând Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani
22:40
Asta afacere: închiriezi plajă pentru 10 ani, îți scoți banii într-o zi. Ce vrea să facă ministrul mediului
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, USR, a atras atenția asupra modului în care plajele românești au fost închiriate în ultimii ani, în condiții extrem de avantajoase pentru operatori și profund dezavantajoase pentru stat. Potrivit ministrului, valoarea chiriilor era atât de scăzută, încât acestea puteau fi acoperite din încasările obținute într-o singură
21:30
Administrația Națională „Apele Române" pregătește noi licitații pentru plajele turistice – contractele actuale nu vor fi prelungite
Administrația Națională „Apele Române" anunță demararea pregătirilor pentru organizarea noilor licitații publice de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinație turistică, aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea–Litoral. Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente, în conformitate cu art. 11 din O.U.G. nr. 202/2002
21:20
Apele Române pregătește noi licitații pentru plajele turistice – contractele actuale nu vor fi prelungite
Administrația Națională „Apele Române” anunță demararea pregătirilor pentru organizarea noilor licitații publice de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinație turistică, aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea–Litoral. Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente, în conformitate cu art. 11 din O.U.G. nr. 202/2002 […] Articolul Apele Române pregătește noi licitații pentru plajele turistice – contractele actuale nu vor fi prelungite a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:10
Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente, iar meteorologii avertizează că miercuri ar putea cădea aproximativ 120 litri de apă pe metru pătrat – o cantitate excepțional de mare, cu potențial de a provoca inundații severe. Codul roșu emis de meteorologi este justificat: volumele de apă prognozate depășesc capacitatea de preluare
Acum 12 ore
17:10
Diana Șoșoacă, inculpată oficial pentru 11 infracțiuni. Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității
Parchetul General a anunţat oficial, luni, punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de eurodeputata Diana Șoșoacă, pentru 11 infracțiuni. Aceasta s-a prezentat la sediul instituției, unde i s-a adus la cunoştinţă calitatea de inculpat, însă a refuzat să dea declaraţii. Șoșoacă a declarat că „România intră în dictatură" și a
15:40
Cod roșu în municipiul Constanța. Primăria ne îndeamnă se ne facem provizii și să nu parcăm sub copaci
Municipiul Constanța intră, începând de marți seara, sub incidența unui cod roșu de ploi torențiale, cu acumulări de apă ce pot depăși 120 l/mp. Primarul Vergil Chițac a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, unde s-au stabilit măsuri pentru protejarea populației și a bunurilor. Autoritățile au anunțat că școlile, grădinițele și
15:30
Prefectul Constanței, mesaj ferm: „Rămâneți în locuințe! Situația meteorologică prognozată este extrem de serioasă"
În contextul avertizării meteorologice – cod roșu de ploi abundente, valabilă în județul Constanța (7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00), astăzi, 6 octombrie 2025, în Sala „Remus Opreanu" a Palatului Administrativ a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, fiind adoptate Hotărârile nr. 13/06.10.2025, 14/06.10.2025
15:20
RAJA a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență la nivelul întregii arii de operare – 32 de echipe sunt pregătite să intervină non-stop
Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, care anunță ploi abundente, intensificări ale vântului și vreme rece în această perioadă, RAJA S.A. a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență la nivelul întregii arii de operare, începând de astăzi – 06 octombrie 2025, ora 10.00, până joi –
15:00
ISU Constanța a anunțat că, în perioada, 07 octombrie, ora 21:00-08 octombrie, ora 23:00, la nivelul județului Constanța sunt prognozate ploi abundente, cu cantități de apă de 110-120 l/mp. Pentru gestionare eficientă a potențialelor intervenții generate de codul roșu, ISU Constanta a dispus: De asemenea, pompierii militari sunt pregătiți să
14:40
Județul Constanța intră, începând de marți seara, sub avertizare cod roșu de precipitații abundente, valabilă timp de 26 de ore. În acest context, autoritățile au decis închiderea instituțiilor de învățământ din municipiul Constanța pentru ziua de miercuri, 8 octombrie. CT BUS a anunțat că, urmare a acestei decizii, traseele speciale destinate transportului elevilor –
Acum 24 ore
13:40
Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, care anunță ploi abundente, intensificări ale vântului și răcirea vremii, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județ, în data de miercuri, 8 octombrie. În contextul codului roșu de ploi abundente,
12:30
Mai respectă cineva legea pe șosele? Polițiștii din Constanța și Tulcea au dat peste 470 de amenzi într-o singură zi
La data de 4 octombrie, polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră din Constanța, împreună cu cei ai formațiunilor rutiere din județ, dar și cu sprijinul colegilor de la Serviciul Rutier Tulcea, au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere privind viteza de deplasare. Peste 60 de polițiști rutieri
12:20
Primăria Valu lui Traian, pregătită pentru Codul Roșu: serviciu de permanență, saci cu nisip oferiți locuitorilor
Primăria Comunei Valu lui Traian a convocat în această dimineață, 6 octombrie 2025, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, ca urmare a avertizărilor de vreme severă emise de ANM pentru perioada 6 – 9 octombrie. În cadrul ședinței, desfășurată la ora 9:00, au fost stabilite mai multe măsuri pentru prevenirea
12:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, pe 5 octombrie 2025, articole vestimentare și parfumuri susceptibile a fi contrafăcute, aduse din Turcia, cu o valoare estimată de aproape 460.000 de lei. Operațiunile au vizat două transporturi diferite. În primul caz, este vorba despre un autocar pe ruta
11:50
Nicușor Dan și-a completat echipa. O constănțeancă, profesoară de economie, îl va consilia în domeniul turismului
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut luni mai multe numiri în cadrul Administrației Prezidențiale. Printre acestea se numără și constănțeanca Ramona Dinu, profesor de economie, fost parlamentar USR. Acesta îl ca consilia pe președinte în domeniile guvernanță corporativă și turism. Conform anunțului oficial al Administrației Prezidențiale, în echipa de la
11:30
Nicușor Dan și-a completat echipa. O constănțeancă, profesoară de matematică, îl va consilia în domeniul turismului # CT100
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut luni mai multe numiri în cadrul Administrației Prezidențiale. Printre acestea se numără și constănțeanca Ramona Dinu, profesor de matematică, fost parlamentar USR. Acesta îl ca consilia pe președinte în domeniile guvernanță corporativă și turism. Conform anunțului oficial al Administrației Prezidențiale, în echipa de la […] Articolul Nicușor Dan și-a completat echipa. O constănțeancă, profesoară de matematică, îl va consilia în domeniul turismului a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod galben și cod roșu pentru județul Constanța, unde sunt așteptate ploi torențiale, vânt puternic și acumulări semnificative de apă începând de marți seara, 7 octombrie. Avertizările meteo Specialiștii avertizează că situația meteo se poate agrava, iar nivelul de alertă poate fi prelungit
11:20
Polaris M Holding continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și anunță că, în perioada 6 – 11 octombrie 2025, containerul verde este amplasat în Strada Productelor, boxa 467. Constănțenii pot depozita aici: În schimb, nu se acceptă: Pentru cei care nu ajung săptămâna aceasta la container, deșeurile voluminoase pot fi duse oricând
11:10
RAJA amână lucrările din Medgidia și Constanța din cauza ploilor abundente. Când va fi oprită furnizarea apei
RAJA anunță că, urmare a avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Roșu de precipitații abundente, lucrările programate în municipiile Medgidia (7 octombrie) și Constanța (7–8 octombrie) nu pot fi executate în siguranță și au fost amânate. Medgidia Intervenția de cuplare a noilor conducte, programată pentru marți – 7 octombrie 2025, va
11:00
În perioada 03 – 05 octombrie a.c., peste 80 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Tomis" au fost prezenți în teren pentru menținerea ordinii și siguranței publice în județele Constanța și Brăila. Forțele de ordine au desfășurat mai multe misiuni în zonele cu risc criminologic crescut pentru prevenirea și combaterea
10:50
Primăria Constanța a anunțat că, începând de astăzi, timp de o săptămână, semafoarele din intersecția bulevardului Soveja cu strada Dezrobirii și strada Baba Novac, vor fi oprite total pentru a permite echipelor să intervină. Echipele Confort Urban vor efectua lucrări de subtraversare, se vor monta stâlpi de semaforizare în consolă și
09:20
Constanța, orașul blocat de incompetență: semafoarele nu funcționează nici la trei zile după ploaie
La trei zile după ploaia torențială, mai multe semafoare din municipiul Constanța zac nefuncționale, transformând traficul de dimineață într-un coșmar. Luni dimineață, printre altele, nu funcționau semafoarele din: În lipsa semnalizării, ambuteiajele zilnice s-au transformat în blocaje totale, iar șoferii au fost lăsați să se descurce singuri, într-un haos care
09:00
Nibiru lansează primele imagini oficiale cu Fashion District, cartierul dedicat brandurilor de fashion locale și internaționale, noul punctul zero al stilului pe litoralul românesc. Conceput ca cea mai cool stradă de pe litoral și amplasat chiar în nima stațiunii, Fashion District promite să devină un punct de atracție central al
Ieri
21:30
DNA a lucrat cinci ani pentru a infiltra un investigator în
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a vorbit, duminică seara, la Antena 3 CNN, despre ancheta care a vizat rețelele de corupție din Portul Constanța și despre metodele folosite de anchetatori pentru a pătrunde într-un sistem considerat ani de zile „intangibil”. „Pentru noi e mai important să oprim […] Articolul DNA a lucrat cinci ani pentru a infiltra un investigator în Portul Constanța. Voineag: „I-am dat mașină scumpă, o casă foarte bună” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că România va fi traversată, în următoarele zile, de un nou ciclon atmosferic care va aduce ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în zonele montane înalte. O informare meteo este valabilă de duminică, 5 octombrie, ora 21:00, până joi, 9 octombrie, ora 10:00, vizând aproape […] Articolul Un nou ciclon lovește România: vreme rece, ploi abundente și ninsori viscolite la munte a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:30
Avaria RAJA de pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța se prelungește până pe 6 octombrie # CT100
RAJA a anunțat că, la acest moment, lucrările pentru remedierea avariei survenite la conducta magistrală de pe bulevardul Aurel Vlaicu (în incinta C.E.T. Palas), din municipiul Constanța, sunt în continuare în desfășurare. Echipele din teren au întâmpinat mai multe dificultăți de ordin tehnic neprevăzute, care necesită executarea unor intervenții suplimentare. […] Articolul Avaria RAJA de pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța se prelungește până pe 6 octombrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:40
Constănțeni revoltați: parcarea reabilitată anul trecut, transformată într-un șantier cu praf, noroi și cratere VIDEO # CT100
Nemulțumirile locuitorilor dintr-un cartier al Constanței cresc după ce parcarea reabilitată anul trecut s-a transformat din nou într-un șantier. Un constănțean a transmis redacției noastre că situația este departe de ceea ce li s-a promis oamenilor. „Acum un an au renovat parcarea, au trasat linii pentru locurile de parcare, arăta […] Articolul Constănțeni revoltați: parcarea reabilitată anul trecut, transformată într-un șantier cu praf, noroi și cratere VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:50
Echipele RAJA intervin astăzi, 5 octombrie 2025, pentru remedierea unei avarii survenite la conducta magistrală de alimentare cu apă, cu diametrul de 800 mm, de pe bulevardul Aurel Vlaicu (în incinta C.E.T. Palas), din municipiul Constanța. Inițial, pentru a limita pe cât posibil disconfortul creat utilizatorilor, s-a acționat cu conducta […] Articolul Avarie RAJA pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
Primarul a declarat că vrea program non-stop la Cazinou. Peste câteva zile, programul a fost redus # CT100
Primarul Constanței, Vergil Chițac, declara pe 30 septembrie: „Cazinoul va trebui să fie deschis 24 de ore din 24, 365 de zile pe an.” Detalii AICI. După câteva zile, firma care se ocupă de imobil a anunțat că de marți, 7 octombrie, programul de vizitare al Cazinoului din Constanța va […] Articolul Primarul a declarat că vrea program non-stop la Cazinou. Peste câteva zile, programul a fost redus a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:00
Astăzi, în jurul orei 7.40, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DC 70, în afara localității Crișan. Din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat, de 25 de ani, a condus un autoturism pe DC, dinspre DN 2A […] Articolul Tânărul șofer care a murit azi într-un accident rutier avea permisul suspendat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:20
Un accident rutier s-a produs duminică, 5 octombrie, în localitatea Cobadin, județul Constanța. Au fost implicate două autoturisme, o Skoda, în care se aflau patru persoane, și o Dacie. Martorii spun că toți cei din Skoda sunt răniți. Este vorba despre doi adulți și doi copii, toți pasageri ai aceleiași […] Articolul Accident rutier în Cobadin, mai multe persoane rănite a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:40
Liderul AUR, George Simion, și-a găsit un nou dușman: platforma de streaming Netflix. Politicianul a anunțat, vineri, pe contul său de X, că și-a anulat abonamentul și i-a îndemnat pe români să procedeze la fel, acuzând compania americană de „propagandă woke și transgender”. „Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi […] Articolul AUR și-a găsit un nou dușman: Netflix a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:10
Clubul Sportiv Medgidia are un nou motiv de mândrie: sportivul Renato Bratu a devenit campion național la box. Tânărul pugilist și-a adjudecat titlul după un meci spectaculos, în care a demonstrat forță, determinare și tehnică de înalt nivel. Succesul a fost posibil și datorită pregătirii alături de antrenorul său, Calu […] Articolul Renato Bratu, campion național la box! Performanță pentru CS Medgidia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:00
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Năvodari a găzduit, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie, un Mini-Târg de Carte, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, sărbătorită azi, 5 octombrie. Timp de trei zile, elevii au avut ocazia să descopere volume atractive, povești emoționante și lecturi pline de suspans și […] Articolul Primăria Năvodari aduce lectura mai aproape de copii: Mini-Târg de Carte de Ziua Educației a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:30
Un grav accident rutier s-a produs duminică dimineață, în satul Crișan, comuna Crucea, județul Constanța. Un autoturism condus de un tânăr a căzut de pe un pod. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, în urma incidentului a rezultat o singură victimă, un tânăr de 24 de ani. Din nefericire, […] Articolul Un tânăr de 24 de ani a murit într-un accident rutier a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:50
Un accident rutier s-a produs duminică dimineață, în satul Crișan, comuna Crucea județul Constanța. Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, în urma incidentului a rezultat o singură victimă. La fața locului intervin echipaje de la Stația Hârșova cu o autospecială de […] Articolul Accident rutier la Crișan: autoturism răsturnat, o persoană rănită a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
Farul Constanţa a pierdut, sâmbătă seara, meciul din etapa a 12-a a Superligii, scor 1-3, în faţa liderului Rapid Bucureşti. Echipa pregătită de Ianis Zicu a avut momente bune de joc, însă greşelile din defensivă şi lipsa de inspiraţie în atac au făcut diferenţa. Cum s-a jucat După 12 etape, […] Articolul Farul Constanța, învinsă de Rapid. Pe ce loc a coborât în clasament a aparut prima oara pe Constanta 100%.
4 octombrie 2025
20:10
Imaginile rușinii: stradă asfaltată recent de Confort Urban, complet inundată. Stere Hira ar trebui să-și dea demisia VIDEO # CT100
Vă prezentăm mai jos câteva imagini pentru care, în opinia noastră, directorul Confort Urban SRL, Stere Hira – prieten la cataramă cu primarul Vergil Chițac – ar trebui să-și dea demisia. Evident însă, nu o va face și nici primarul nu i-o va cere. Imaginile au fost surprinse pe 3 […] Articolul Imaginile rușinii: stradă asfaltată recent de Confort Urban, complet inundată. Stere Hira ar trebui să-și dea demisia VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:30
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, prins pe aeroportul din Salonic. Autoritățile elene au demarat procedura de extrădare # CT100
Sorin Oprescu, fostul primar general al Bucureștiului, condamnat definitiv în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost prins sâmbătă, 4 octombrie 2025, în apropierea aeroportului din Salonic. Acesta se afla sub supravegherea polițiștilor greci și a fost ridicat de forțele de ordine. Operațiunea a […] Articolul Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, prins pe aeroportul din Salonic. Autoritățile elene au demarat procedura de extrădare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:00
Constanța găzduiește lansarea cărții „Terapia Tăcerii” Vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 18:00, în sala de conferințe a Cazinoului din Constanța va avea loc lansarea volumului „Terapia Tăcerii”, semnat de Prof. psih. Ani Cășărică și Preot dr. Marius Moșteanu. Evenimentul îl va avea ca invitat de onoare pe reputatul Prof. univ. dr. Dumitru Constantin […] Articolul Cartea „Terapia tăcerii”, lansată în Cazinoul din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:00
Astăzi, în jurul orei 12.30, polițiștii Poliției municipiului Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că, la o adresă din municipiul Constanța, un minor ar fi decedat. Din primele cercetări a reieșit faptul că este vorba despre un bebeluș, de 2 luni, care a fost declarat decedat de echipajul […] Articolul Ce spune Poliția despre cazul bebelușului decedat în Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:00
O dramă cutremurătoare s-a petrecut sâmbătă, 4 octombrie 2025, în zona Gării Constanța. Un apel disperat la 112 anunța că un nou-născut de aproximativ două luni se afla în stop cardio-respirator. Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a ajuns imediat la fața locului și a început protocolul de resuscitare. Minute […] Articolul Tragedie în Constanța: medicii nu au mai putut face nimic pentru un copilaș de două luni a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:10
O explozie puternică, urmată de incendiu, s-a produs sâmbătă la parterul unui bloc de garsoniere cu patru etaje din Murfatlar, pe strada Mihai Eminescu nr. 62. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța a trimis la fața locului mai multe echipaje: Echipele de intervenție acționează pentru localizarea și […] Articolul Explozie urmată de incendiu la parterul unui bloc din Murfatlar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:30
În fiecare toamnă, șoferii din România sunt bombardați cu articole alarmiste de tip “avertismentul momentului de la RAR”, “amenzi uriașe pentru cei cu cauciucuri all season” sau “vești de ultimă oră pentru toți șoferii”. Majoritatea sunt fake news și nu au legătură cu legislația rutieră. Informațiile oficiale vin de la Registrul Auto Român (RAR): Ce spune […] Articolul RAR anunță clar: NU s-a schimbat nimic la anvelopele de iarnă! a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:10
Un student din Constanța ridică o întrebare care frământă mulți tineri: poate fi livrarea prin Bolt Food o soluție viabilă pentru bani de buzunar, sau riști să îți uzezi mașina pentru câteva sute de lei pe lună? „Am un motor de 1.6, consum 6–7%, mașina e veche și n-aș avea […] Articolul Merită să faci Bolt Food ca student? Câștiguri, uzura mașinii și realitatea din teren a aparut prima oara pe Constanta 100%.
02:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea a transmis, în urmă cu puțin timp, un mesaj RO-ALERT prin care avertizează populația că, în data de 04.10.2025, intervalul orar 01:45 – 03:00, se vor înregistra averse torențiale, cu acumulări locale de peste 25–35 l/mp în mai multe localități din […] Articolul RO-ALERT de vremea rea și în Tulcea a aparut prima oara pe Constanta 100%.
3 octombrie 2025
23:20
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța a raportat mai multe intervenții vineri seara, 3 octombrie 2025, în intervalul orar 20:00 – 24:00, ca urmare a fenomenelor meteorologice intense. La Constanța, pompierii au intervenit pe strada Theodor Burada, nr. 23, unde un copac s-a prăbușit peste o casă. […] Articolul Efectele furtunii. Intervenții ale pompierilor în Constanța și Medgidia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
23:10
Doliu în sportul constănțean. A murit Ioan Oltean, profesor și multiplu campion național la atletism # CT100
Lumea sportului din Constanța și din întreaga țară este în doliu. Ioan Oltean, profesor la catedra de atletism a CSS1 Constanța și fost multiplu campion național, s-a stins din viață prematur, la doar 67 de ani. Născut pe 21 august 1958, „Neluță”, așa cum era cunoscut de prieteni și sportivi, […] Articolul Doliu în sportul constănțean. A murit Ioan Oltean, profesor și multiplu campion național la atletism a aparut prima oara pe Constanta 100%.
