„Somonul românesc”: cercetătorii din Constanța au reușit să crească păstrăv curcubeu în Marea Neagră

În fiecare toamnă, șoferii din România sunt bombardați cu articole alarmiste de tip “avertismentul momentului de la RAR”, “amenzi uriașe pentru cei cu cauciucuri all season” sau “vești de ultimă oră pentru toți șoferii”. Majoritatea sunt fake news și nu au legătură cu legislația rutieră. Informațiile oficiale vin de la Registrul Auto Român (RAR): Ce spune […] Articolul RAR anunță clar: NU s-a schimbat nimic la anvelopele de iarnă! a aparut prima oara pe Constanta 100%.