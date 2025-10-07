Cei 16+1 consilieri ai lui Nicușor Dan: pleacă Diaconescu, vin Orban și Tomac! 9 colaboratori i-au fost alături și la Primăria Capitalei
Ziaristii, 7 octombrie 2025 02:10
Președintele Nicușor Dan a făcut luni 16 numiri în echipa sa de la Cotroceni. Noii consilieri i s-au adăugat lui Radu Burnete, singurul nume nou adus în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat. Printre noii veniți la Cotroceni se numără Ludovic Orban, Eugen Tomac, Valentin Naumescu și Marius Lazurca. Mai mult de jumătate dintre […] Articolul Cei 16+1 consilieri ai lui Nicușor Dan: pleacă Diaconescu, vin Orban și Tomac! 9 colaboratori i-au fost alături și la Primăria Capitalei apare prima dată în Ziariștii.
• • •
Acum o oră
02:10
Acum 12 ore
18:10
De când este condus de Oana Țoiu (USR), Ministerul român de Externe a scăpat de crispare în relația cu Federația Rusă. Replica de săptămâna trecută, dată chiar lui Putin, a fost fermă, tăioasă și viguroasă. Moscova a fost ridiculizată de tandemul Oana Țoiu – Andrei Țărnea, care i-a pus în față oglinda propriei dictaturi. Sfârșitul […] Articolul Tandemul MAE care l-a ridiculizat pe Putin: Oana Țoiu – Andrei Țărnea apare prima dată în Ziariștii.
Ieri
00:40
Doctorița mega-șpăgară avea teancuri de bani și în mașina cu care a făcut accidentul fatal. Era specializată în fraudarea fondului de pensii # Ziaristii
Sfârșit tragic al unei doctorițe care lua, în medie, 13 șpăgi pe zi pentru a frauda fondul de pensii: la 70 de ani, a intrat cu mașina într-un copac de pe marginea drumului. Ea scăpase de pușcărie prin prescrierea faptelor. Un accident mortal, cu două victime, a avut loc sâmbătă, pe drumul județean 792 A […] Articolul Doctorița mega-șpăgară avea teancuri de bani și în mașina cu care a făcut accidentul fatal. Era specializată în fraudarea fondului de pensii apare prima dată în Ziariștii.
5 octombrie 2025
10:00
Trump a forțat demisia directorului de muzeu care a refuzat să-i dea sabia unui fost președinte american # Ziaristii
Stilul abuziv de a exercita puterea al președintelui Donald Trump a produs o nouă victimă în SUA: directorul unei prestigioase biblioteci-muzeu. Refuzul de a-i preda lui Trump o sabie cu valoare istorică, dintre exponatele muzeului, l-a costat pe Todd Arrington funcția pe care o deținea din 2024. Todd Arrington, directorul Bibliotecii Prezidențiale „Dwight D. Eisenhower”, […] Articolul Trump a forțat demisia directorului de muzeu care a refuzat să-i dea sabia unui fost președinte american apare prima dată în Ziariștii.
03:50
Sorin Oprescu a fost arestat în parcarea aeroportului din Salonic, după o fugă de 3 ani și 5 luni # Ziaristii
Încă un condamnat fugar se apropie de extrădarea în România, unde-l așteaptă arestul. E vorba de medicul pensionar Sorin Oprescu, fost senator PSD, fost primar al Capitalei și fost director al Spitalului Universitar din București. Acesta a fost reținut sâmbătă de Poliția greacă, în parcarea aeroportului din Salonic. Urmează procedurile de extrădare. Fugar din mai […] Articolul Sorin Oprescu a fost arestat în parcarea aeroportului din Salonic, după o fugă de 3 ani și 5 luni apare prima dată în Ziariștii.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:20
Duminică seară, Superliga ne aduce un derby cu greutate. FCSB și Universitatea Craiova sunt două echipe care reprezintă România și pe scena europeană, însă ambele vin după înfrângeri dureroase. Meciul direct promite să fie o bătălie a orgoliilor și a revanșei. Vezi oferta completă pentru meciurile din Superligă! Tănase, un jucător de temut Campioana României […] Articolul FCSB – Craiova, derby-ul granzilor răniți din Superligă. Cum arată cotele apare prima dată în Ziariștii.
01:00
Radu Moraru, trompetă rusească: „Maia Sandu e un mare pericol. Țineți-o pe femeia asta, că ne aruncă în război! A cerut retragerea trupelor ruse din Transnistria, a băgat bățul prin gard” # Ziaristii
Trompetele Rusiei în România trag din toate pozițiile, cu arme calibrate rusește, în Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, după ce aceasta a obținut trei victorii electorale consecutive în războiul hibrid declanșat de Rusia lui Putin: alegerile prezidențiale și referendumul pro-Europa (în 2024), alegerile parlamentare (în 2025). După zvârcolirile muscălești ale lui Robert Turcescu, și Radu […] Articolul Radu Moraru, trompetă rusească: „Maia Sandu e un mare pericol. Țineți-o pe femeia asta, că ne aruncă în război! A cerut retragerea trupelor ruse din Transnistria, a băgat bățul prin gard” apare prima dată în Ziariștii.
3 octombrie 2025
18:10
În etapa dominată de derby-ul dintre FCSB și Univ. Craiova, Rapid și Farul se întâlnesc, pe Superbet-Arena Giulești, sâmbătă, de la ora 20.30, live pe Superbet. Cele două pretendente la play-off vor să continue sezonul bun cu Gâlcă și Zicu pe bancă, iar o victorie transformă echipa din Grant în lider al clasamentului intermediar. Ai […] Articolul Rapid – Farul: livrează din nou cea mai bună pereche de atacanți din Superligă? apare prima dată în Ziariștii.
17:20
VIDEO. Deputatul Mihail Neamțu (AUR) speră că Rusia va distruge Ucraina cu o rachetă hipersonică Oreșnik! „Ar putea schimba puțin lucrurile”, zice putinistul, căutând pacea prin instigare la genocid # Ziaristii
Deputatul Mihai Neamțu (AUR) a făcut recent o afirmație sinistră, îmbrăcată într-o întrebare adresată pe un ton ce exprima speranță. Într-un dialog cu un alt exponent al AUR, Dan Dungaciu, Neamțu a glăsuit: „Un Oreșnik poate să schimbe puțin lucrurile?!”. Într-o discuție cu politologul Dan Dungaciu (57 de ani), care de o vreme și-a lipit […] Articolul VIDEO. Deputatul Mihail Neamțu (AUR) speră că Rusia va distruge Ucraina cu o rachetă hipersonică Oreșnik! „Ar putea schimba puțin lucrurile”, zice putinistul, căutând pacea prin instigare la genocid apare prima dată în Ziariștii.
13:50
Rinocerii – cei din societatea umană, nu cei din savana africană! – sunt un amestec de ticăloșie, indolență, trădare, prostie și lene, o sinteză a tuturor bolilor sufletești care chinuie națiunea noastră. Într-un fel, rinocerii aparțin fiecăruia dintre români. Au fost născuți, crescuți și hrăniți aici, pe plaiurile mioritice. Nu a existat vreo „conspirație mondială” […] Articolul „Rinocerii” – fantomele unei națiuni bolnave apare prima dată în Ziariștii.
12:30
Iohannis a refuzat să predea cheile casei luate cu japca, ANAF i-a spart ușa și a schimbat yala! Executare silită după 16 ani de folosință abuzivă # Ziaristii
Executat silit de Fisc, fostul președinte Klaus Iohannis a refuzat să predea cheile casei pe care o ocupa abuziv și ilegal timp de 16 ani (din 1999 până în 2015). De acea, inspectorii ANAF s-au dus la casa din centrul Sibiului, au forțat ușa, au schimbat yala și urmează să pună un sigiliu. Agenția Națională […] Articolul Iohannis a refuzat să predea cheile casei luate cu japca, ANAF i-a spart ușa și a schimbat yala! Executare silită după 16 ani de folosință abuzivă apare prima dată în Ziariștii.
06:00
Theodor Paleologu zice că recunoaște ușor un imbecil după ușurința cu care respectivul folosește termeni precum „sorosist”, „ghedesist”, „mucușor”, „plicușor” etc. Aș mai adăuga câteva cuvinte-cheie pe care le scuipă imbecilul-standard, cu îndârjire patriotică: „globalist”, „progresist”, „tefelist”, „neomarxist”, „sexo-marxist”, „elgibistist”, „Macron”, „Ursula”, „Maiasandu”, „Oculta”, „plandemie”, „covrig”, „vaxxin”, „bilgheiț”, „reziști”, „sclavi”, „colonie”, „în genunchi”, „marș”, „președintele […] Articolul Cum recunoști un imbecil apare prima dată în Ziariștii.
05:20
VIDEO. Nicușor Dan despre „scutul european contra dezinformării”: „Nu se va mai întâmpla ca în noiembrie 2024” # Ziaristii
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, într-o conferință de presă susținută la Copenhaga, înființarea unui ”scut demoratic european” contra dezinformării. El le-a prezentat liderilor UE, reuniți în ședința Comunității Politice Europene, raportul Parchetului General privind implicarea Rusiei în susținerea lui Călin Georgescu. Promisiunea făcută de Nicușor Dan în capitala Danemarcei: un fenomen precum cel din […] Articolul VIDEO. Nicușor Dan despre „scutul european contra dezinformării”: „Nu se va mai întâmpla ca în noiembrie 2024” apare prima dată în Ziariștii.
2 octombrie 2025
14:20
România – la marginea mesei unde alții scriu viitorul. În curând sub masă, când viitorul va deveni realitate! În timp ce noi, pe aici, negociem dacă eliminăm din administrație 20.000 sau 40.000 de angajați și ne mai fixăm câte un nou „obiectiv”, în țări unde există gândire strategică se întâmplă cam așa… Se redefinesc prioritățile […] Articolul În curând cădem sub masă apare prima dată în Ziariștii.
13:50
Incredibila groapă în care a picat fotbalul olandez: un punct în 7 meciuri, golaveraj 2-13! # Ziaristii
Campioană europeană și triplă finalistă mondială, Olanda are un debut de sezon execrabil în cupele europene la fotbal: un egal și 6 înfrângeri, golaveraj 2-13! O țară care a dat mari jucători de atac, precum Cruyff, Van Basten, Bergkamp, Kluivert, Van Nistelrooy, Overmars, a punctat acum doar de două ori în 7 partide! Cele două […] Articolul Incredibila groapă în care a picat fotbalul olandez: un punct în 7 meciuri, golaveraj 2-13! apare prima dată în Ziariștii.
11:10
A venit vremea să curățăm instituțiile statului român de javrele Rusiei. Cine vrea ruși, să plece la ruși! Drum bun, vericule! Ia-te după mirosul de vodcă împuțită și cară-te! Haideți să terminăm odată cu cozile de topor, până nu ne termină ele pe noi! Trădătorii, „suveraniștii”, complicii, nostalgicii, impostorii să-și facă valiza și să ia […] Articolul Balaurii ăștia trei ne-au dat pe mâna Rusiei! apare prima dată în Ziariștii.
04:40
Am circulat un pic prin zona georgesciană. Noutatea e că toată lumea se sfarmă acum cine or fi „tradatorii” care l-au dus în gard pe guru și despre care a afirmat aseară că făceau parte din cercul lui de apropiați. Sunt vehiculate nume și e agitație mare. Avem așa, până acum: duamna Anca e cel mai […] Articolul Cine l-a trădat pe guru? apare prima dată în Ziariștii.
00:40
Armata Franței a arestat un petrolier din „flota-fantomă” a Rusiei, suspectat că a lansat dronele din Danemarca # Ziaristii
Acțiune spectaculoasă a Armatei franceze, în Golful Biscaya: militarii Parisului au urcat la bordul unui petrolier din „flotă-fantomă” a Rusiei, imobilizându-l în apele teritoriale ale Franței. Vasul Boracay este suspectat de implicare în lansarea dronelor misterioase care au bulversat Danemarca. Doi jurnaliști ai agenției de presă France Presse (AFP) – un reporter și un fotoreporter […] Articolul Armata Franței a arestat un petrolier din „flota-fantomă” a Rusiei, suspectat că a lansat dronele din Danemarca apare prima dată în Ziariștii.
1 octombrie 2025
21:40
Doamne, câtă răutate! Totul este scos din context. Omul este un geniu. Nu le-a spus o dată! Le-a repetat chiar de mai multe ori. Pe principiul: o prostie repetată sistematic capătă valoare de adevăr. Mai ales la cei cu educație precară. Când revezi inepțiile cu care ne-am luptat, îți dai seama de amploarea atacului, complexitatea […] Articolul 45 de inepții ale lui Călin Georgescu apare prima dată în Ziariștii.
20:40
Turcescu suferă cumplit: „Încă o victorie ca asta și suntem terminați cu toții!” / „Maia Sandu a anulat orice idee de democrație în Republica Moldova” # Ziaristii
După alegerile din Republica Moldova, există și români nefericiți: cozile de topor ale Moscovei. Unii au amuțit, alții își scuipă fierea prin postări sau live-uri încărcate de suferință și de ură. Robert Turcescu a experimentat toate aceste trăiri, pe Facebook, în format video. Duminică, 28 septembrie, Robert Turcescu (50 de ani) a dispărut de pe radar. […] Articolul Turcescu suferă cumplit: „Încă o victorie ca asta și suntem terminați cu toții!” / „Maia Sandu a anulat orice idee de democrație în Republica Moldova” apare prima dată în Ziariștii.
15:20
Cele mai bune sfaturi pentru a vă menține mașina în stare perfectă de funcționare în timpul verii # Ziaristii
Ca proprietar de mașină, trebuie să știți că, în general, mașina dvs. poate necesita mai multă întreținere și o monitorizare atentă în timpul sezonului cald al anului. Factorul care stă la baza acestui lucru este legat de umiditatea și căldura crescute, care pot exercita presiune asupra anumitor componente ale mașinii, cum ar fi bateria, lichidele […] Articolul Cele mai bune sfaturi pentru a vă menține mașina în stare perfectă de funcționare în timpul verii apare prima dată în Ziariștii.
10:40
O entorsă, fie că apare în timpul unei activități sportive sau pur și simplu la o mișcare greșită pe stradă, poate părea inițial o problemă minoră. Totuși, realitatea este că o gleznă lezată are nevoie de îngrijire atentă și de un plan corect de recuperare, pentru a evita complicațiile și recidivele. Mulți pacienți se grăbesc […] Articolul Fizioterapie și recuperare medicală după entorsă – ghid complet apare prima dată în Ziariștii.
10:10
Discursul de marți, în fața generalilor americani cărora le-a cerut, practic, să-l aplaude, și ultimele opt luni sunt un exemplu perfect al unei forțe străine care încearcă să saboteze o țară din interior. Trump este un activ rusesc și, prin urmare, un trădător al Statelor Unite ale Americii. Și al întregii Lumi Vestice. Nimeni din […] Articolul Minciunile grotești ale lui Trump apare prima dată în Ziariștii.
30 septembrie 2025
15:40
Nicușor Dan și Bolojan trebuie să destructureze urgent rețeaua de propagandă și spionaj a Rusiei în România! # Ziaristii
Victoria zdrobitoare obținută de PAS și președinta Maia Sandu – singurele forțe politice cu adevărat pro-românești și pro-europene din Rep. Moldova – a fost pregătită prin acțiunile ferme și curajoase asumate de Guvernul moldovenesc, de președinta Maia Sandu, de Justiția țării și de Serviciul de Informații și Securitate (SIS), cu sprijinul puternic venit din partea […] Articolul Nicușor Dan și Bolojan trebuie să destructureze urgent rețeaua de propagandă și spionaj a Rusiei în România! apare prima dată în Ziariștii.
14:20
Explozie de fericire în bula socialistă din România cum nu s-a mai văzut de la victoria lui Hugo Chavez în Venezuela. Cum a evoluat sărăcia în Argentina cu reformele liberale ale lui Javier Milei? Au apărut datele joi seară. Când Milei a ajuns la putere, sărăcia era la 41,7%. Acum este la 31,6%. Deci, a […] Articolul Explozie de fericire în bula socialistă apare prima dată în Ziariștii.
12:40
Victorie istorică a PAS! Un PAS decisiv pe drumul spre integrarea euroatlantică a Moldovei! Coloana a V-a a Moscovei înregistrează o înfrângere usturătoare! Jivinele putiniste n-au reușit arestarea Republicii Moldova! Influența hibridă a Moscovei a primit o nouă lovitură în Republica Moldova, după eșecul tentativei de lovitură de stat din România. Felicitări Maiei Sandu, excepționala președintă […] Articolul O victorie mai importantă decât pare apare prima dată în Ziariștii.
11:30
Basarabenii au spus PAS Rusiei și au dată multă UE partidului putinist AUR! Anul universitar nu putea începe mai bine pentru mine. Jubilez de la prima oră a dimineții. Aligică, Neamțu, Târziu, Dungaciu au ceva de zis despre victoria Maiei Sandu și despre opțiunea occidentală a fraților noștri de peste Prut? Sau le lipsește iar […] Articolul Putiniști mizerabili, ați primit un șut în aur și peste Prut! apare prima dată în Ziariștii.
10:10
Marius Tucă postează spre seară poezii. Nimic despre Moldova, firește — inspirația vine doar de la mai mult Est, nu dinspre Chișinău. Mike Neamțu – tăcere totală pe rețele. Probabil meditează la noul “model conservator” de la Minsk. “Duamna” Anca scria spre seară, scârbită, că speră să câștige Maia, să se ocupe “ăștia și de […] Articolul Tucă, Neamțu, Dungaciu, Dan Negru, „duamna” Anca… apare prima dată în Ziariștii.
09:30
O victorie uriașă pentru români, pentru Republica Moldova, pentru Europa, pentru lumea liberă și încă un șut în cur pentru Putin și trompetele lui: PAS va avea majoritatea absolută în viitorul Parlament de la Chișinău! În ciuda teribilului război hibrid purtat de imensul Imperiu Rus împotriva micii Moldove, populația acestei țări a rezistat și a […] Articolul Încă un șut în cur pentru Putin și trompetele lui apare prima dată în Ziariștii.
09:10
”Eu vă zic că dacă ne invadează China, nu vom fi mai prejos decât ucrainenii.” Adevărul e că omul din fața mea nu prea aduce a războinic. Este durduliu, râde și e celebru online mai degrabă după nickname, o trimitere la un pisoi. Dar chiar este un luptător. A fondat un think-tank care monitorizează războiul […] Articolul Jurnal taiwanez (I). Călin Georgescu și matrioșka globală: scula e chinezească apare prima dată în Ziariștii.
03:10
Ce victorie colosală! La Chișinău au fost o zi de infarct și o noapte de poveste. Românii basarabeni sunt o minune. Au deschis larg brațele către Europa și i-au ars un ciomag Rusiei. Putin nici nu știe ce l-a lovit. E năuc și cu buzunarele goale. A băgat sute de milioane de euro în sabotarea […] Articolul Lecția Basarabiei: Rusia poate fi învinsă! apare prima dată în Ziariștii.
29 septembrie 2025
20:00
Rezultate finale: 50,20% pentru partidul Maiei Sandu, 53,15% după redistribuire, 55 de deputați din cei 101 ai Parlamentului # Ziaristii
Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, confirmă victoria zdrobitoare a partidului pro-european al Maiei Sandu. PAS a obținut 50,20% la vot, 53,13% după redistribuire, adjudecându-și 55 dintre cele 101 mandate de deputat din Parlamentul Republicii Moldova. La alegerile de duminică au fost consemnate 1.608.518 voturi; prezența la vot: 52,21%. Ponderea femeilor a fost […] Articolul Rezultate finale: 50,20% pentru partidul Maiei Sandu, 53,15% după redistribuire, 55 de deputați din cei 101 ai Parlamentului apare prima dată în Ziariștii.
05:40
Triumf istoric al Maiei Sandu: peste 53%, după redistribuire! Ajutată de România și de UE, l-a zdrobit pe Putin la alegerile din Moldova # Ziaristii
Victoria zdrobitoare a partidului fondat de Maia Sandu pecetluiește drumul european al Republicii Moldova. În următorii patru ani, „România de Est” are toate șansele să avanseze decisiv spre statutul de membru al Uniunii Europene, unde se va regăsi alături de România. Rusia a pierdut la un scor umilitor alegerile în deturnarea cărora a „investit” 350 […] Articolul Triumf istoric al Maiei Sandu: peste 53%, după redistribuire! Ajutată de România și de UE, l-a zdrobit pe Putin la alegerile din Moldova apare prima dată în Ziariștii.
28 septembrie 2025
23:00
Tabăra pro-europeană e pe cale să câștige o bătălie istorică în Republica Moldova! Partidul Maiei Sandu a trecut pe primul loc și se distanțează constant de pro-rușii Dodon-Voronin. Și mai sunt multe ore de votare în America de Nord, unde grosul voturilor vin tot la Maia Sandu! Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova […] Articolul PAS-ul Maiei Sandu a trecut pe primul loc și se distanțează de Dodon-Voronin (pro-ruși) apare prima dată în Ziariștii.
21:30
Suspans teribil în privința verdictului la alegerile parlamentare din Republica Moldova. La ora 19.36, prezența la vot a depășit 50%, iar la ora 21.00 s-a ajuns aproape de 52%. Gruparea pro-europeană a Maiei Sandu mai are însă un as în mânecă: votul prelungit al diasporei, întins până luni dimineață, la ora 7.00! Prezența la vot în […] Articolul „Glonțul de aur” al Maiei Sandu: în diaspora se poate vota și după ora 21.00! apare prima dată în Ziariștii.
19:20
Rusia – dușmanul de moarte al celor două state românești: România și Republica Moldova. O istorie teribilă # Ziaristii
Astăzi, 28 septembrie 2025, locuitorii „României Mici” de la stânga Prutului decid dacă cel de-al doilea stat românesc din lume rămâne alături de țara-mamă, România, în familia statelor europene libere și democratice, sau se va prăbuși în sfera de influență a Axei Răului (Rusia – China – Coreea de Nord – Iran), reprezentată în Estul […] Articolul Rusia – dușmanul de moarte al celor două state românești: România și Republica Moldova. O istorie teribilă apare prima dată în Ziariștii.
17:10
Una dintre schemele pe care Rusia le-a aplicat în toate direcțiile sale de atac a fost inventarea unor enclave pentru a putea ține sub control țări întregi, pe principiul „peștele cel mic îl înghite pe cel mare”. Așa a procedat în compromiterea aderării la NATO a Azerbaidjanului și a Georgiei, așa a procedat în Ucraina, […] Articolul Republica Moldova – peștele cel mic apare prima dată în Ziariștii.
16:40
VIDEO. Mesaje în rafală ale Maiei Sandu: „Moldova este în primejdie. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul!” # Ziaristii
Duminică, 28 septembrie 2025 – o zi crucială pentru destinul Republicii Moldova, dar, prin ricoșeu, o zi importantă pentru cele două țări vecine, România și Ucraina. Alegerile parlamentare din Basarabia aduc o confruntare dură între Europa și Rusia, dintre civilizație și barbarie, dintre democrație occidentală și tiranie orientală. Prezența în timp real la alegerile parlamentare poate […] Articolul VIDEO. Mesaje în rafală ale Maiei Sandu: „Moldova este în primejdie. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru. Să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul!” apare prima dată în Ziariștii.
27 septembrie 2025
11:20
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 5 martie 2009. Cineva de prin părţile noastre îmi povestise despre o femeie care-i punea otravă în mâncare soţului şi imediat după asta fugea la biserică şi se ruga lui Dumnezeu ca otrava să nu-şi facă efectul. Acelei femei mi se pare că-i seamănă şi […] Articolul „Comunismul dăunează grav sănătăţii!” apare prima dată în Ziariștii.
07:40
Am observat că, ori de câte ori privim un film şi eroul principal e vreun hoţ, dar e unul drăguţ, care-şi povesteşte viaţa într-un mod impresionant, noi, telespectatorii, îl susţinem şi într-un final ajungem să ţinem cu hoţul. Şi în sinea noastră vrem să nu fie prins, să scape de pedeapsă şi să trăiască fericit […] Articolul Să ne apărăm țara! apare prima dată în Ziariștii.
06:00
MAGA (Make America Great Again), mărgica ouată de președintele Donald Trump, împinge violența la noi cotei în SUA. Un deputat republican din statul Arizona cere executarea prin spânzurare a unei democrate din Congresul american, „vinovată” de a fi îndemnat la proteste pașnice împotriva Administrație Trump! John Gillette este deputat în Camera Reprezentanților a statului Arizona, […] Articolul MAGA, frate! Un deputat republican cere spânzurarea unei congresmene democrate apare prima dată în Ziariștii.
26 septembrie 2025
18:50
Sâmbătă, de la ora 20.30, este programat unul dintre derby-urile de tradiție ale Superligii. Petrolul – Rapid va însemna și debutul lui Eugen Neagoe pe banca „lupilor galbeni”, unde-l înlocuiește pe Liviu Ciobotariu, demis după înfrângerea cu Dinamo (0-3), din urmă cu două etape. Meciul de la Ploiești poate fi urmărit Live Stream pe site-ul […] Articolul „Primvs Derby”: cine câștigă duelul orgoliilor? apare prima dată în Ziariștii.
18:10
A murit generalul Dumbravă (ex-SRI), partenerul lui Coldea. Avea 53 de ani și era pensionar special de 7 ani # Ziaristii
Generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii (SRI), a încetat din viață, vineri, la vârsta de 53 de ani. Sfârșitul prematur al generalului Dumitru Dumbravă (53 de ani) a fost grăbit de o boală gravă cu care acesta se lupta de ceva vreme. Dumbravă s-a pensionat subit din SRI […] Articolul A murit generalul Dumbravă (ex-SRI), partenerul lui Coldea. Avea 53 de ani și era pensionar special de 7 ani apare prima dată în Ziariștii.
13:20
VIDEO. Nicușor Dan: „Avem, în sfârșit, dovezi privind implicarea Rusiei în alegeri” / „Da, Georgescu e omul rușilor! A avut în spate afaceriști finanțați de Moscova” / „Potra a făcut aceleași lucruri în țări africane” # Ziaristii
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații spectaculoase, joi seară, într-un interviu acordat televiziunii Digi 24. El s-a referit tranșant la implicarea Rusiei putiniste în deturnarea alegerilor prezidențiale din 2024, precum și la rolul de marionetă moscovită pe care-l joacă șarlatanul Călin Georgescu. Referindu-se la anularea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 (Călin Georgescu 22,94%, Elena […] Articolul VIDEO. Nicușor Dan: „Avem, în sfârșit, dovezi privind implicarea Rusiei în alegeri” / „Da, Georgescu e omul rușilor! A avut în spate afaceriști finanțați de Moscova” / „Potra a făcut aceleași lucruri în țări africane” apare prima dată în Ziariștii.
09:30
FCSB învie miraculos în Europa: 1-0 în Olanda! Adversarele sale au debutat dezastruos: o victorie, un egal și 6 înfrângeri, golaveraj 7-14 # Ziaristii
Aflată într-o situație catastrofală în Superliga României după 10 etape (locul 13 din 16, cu doar 7 puncte – o victorie, 4 egaluri și 5 înfrângeri, golaveraj 12-18), FCSB a reușit un debut grozav în grupa Europa League: victorie în deplasare, contra echipei care a încheiat pe locul 7 ediția trecută a campionatului batav, dar […] Articolul FCSB învie miraculos în Europa: 1-0 în Olanda! Adversarele sale au debutat dezastruos: o victorie, un egal și 6 înfrângeri, golaveraj 7-14 apare prima dată în Ziariștii.
25 septembrie 2025
19:00
„Păstrați acasă bani cash, în bancnote mici!” – recomandare de la Banca Centrală Europeană, pentru situații de criză # Ziaristii
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene (BCE), care a analizat patru evenimente majore care au perturbat Europa, inclusiv pandemia și invazia Rusiei în Ucraina din 2022, arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash acasă pentru a face față situațiilor de criză. Cererea pentru bancnote a crescut în Europa la fiecare dintre aceste […] Articolul „Păstrați acasă bani cash, în bancnote mici!” – recomandare de la Banca Centrală Europeană, pentru situații de criză apare prima dată în Ziariștii.
12:20
De când cu revenirea lui Trump la cârma Americii, lumea devine pe zi ce trece tot mai urâtă. Importând trumpismul fără discernământ, după ce a absorbit doctrinele Kremlinului, România devine din ce în ce mai greu de recunoscut, în ciuda bunului-simț care încă n-a murit. Recentul episod de isterie colectivă, pur românească, ocazionat de moartea […] Articolul Kirkizeala generală. Pe când o dezbatere normală și în România? apare prima dată în Ziariștii.
10:50
VIDEO. Fabulosul mesaj al Poloniei către Rusia, la ONU: „Să nu veniţi aici să vă plângeţi! Aţi fost avertizaţi” / „Ştim că sunteţi incapabili să trăiţi în pace cu vecinii voştri” # Ziaristii
Sesiunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată la New York, a avut parte de un dicurs magistral, rostit de ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, care este și vicepremier. Mesajul transmis de acesta Rusiei este clar, ferm și curajos. Sikorski ridiculizează Rusia nu doar pentru prezentul ei agresiv, ci și pentru […] Articolul VIDEO. Fabulosul mesaj al Poloniei către Rusia, la ONU: „Să nu veniţi aici să vă plângeţi! Aţi fost avertizaţi” / „Ştim că sunteţi incapabili să trăiţi în pace cu vecinii voştri” apare prima dată în Ziariștii.
09:10
Mercenarul-șef al lui Călin Georgescu, arestat înainte de a se ascunde în Rusia. Autoritățile din Dubai au blocat planul lui Horațiu Potra # Ziaristii
Banda moscovită a lui Călin Georgescu primește o nouă lovitură. La 8 zile după trimiterea în judecată a șarlatanului putinist pentru complicitate la lovitură de stat, a venit și arestarea altor doi inculpați în același dosar: Horațiu Potra și fiul său Dorian, fugiți de mai multe luni în Dubai. Marți, 16 septembrie 2025, Călin Georgescu, […] Articolul Mercenarul-șef al lui Călin Georgescu, arestat înainte de a se ascunde în Rusia. Autoritățile din Dubai au blocat planul lui Horațiu Potra apare prima dată în Ziariștii.
24 septembrie 2025
17:50
Într-o postare pe social media, impredictibilul și incoerentul (geostrategic și geopolitic pe relația cu Rusia și cu flancul estic al NATO) președinte american a declarat că Ucraina este capabilă să recupereze tot teritoriul pierdut de la începutul invaziei armatei ruse. Ca să vezi! Trump a scris că Ucraina este în măsură „să lupte și să recupereze” […] Articolul Încă o mostră de lichelism trumpist apare prima dată în Ziariștii.
