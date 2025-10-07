Iaca norocoșii ieșeni ai politichiei de austeritate: se plimbă la Paris pe 50.000 de coco de la guvern!
Ziarul de Iasi, 7 octombrie 2025 03:10
Cine sunt norocoșii de la Iași care vor încasa, pentru câteva cântări la Paris, o sumă pentru care, cu puțină baftă, ai putea-o aduce acolo chiar și pe marea vedetă americană Taylor Swift? Iacătă-i!
Acum 30 minute
04:20
Câinii fotbalistului algerian Saïd Benrahma au atacat o persoană. El va fi audiat de justiţia engleză # Ziarul de Iasi
Saïd Benrahma, fost jucător la West Ham United şi Olympique Lyon, este judecat în Anglia după ce câinii săi au atacat un bărbat în 2023. El nu s-a prezentat la tribunal săptămâna trecută, dar va fi audiat mai târziu în cursul lunii, scrie news.ro.
04:20
Acțiune de amploare a Poliției Rutiere Iași: amenzile au curs fluviu. Cinci șoferi periculoși au fost scoși din trafic # Ziarul de Iasi
Polițiștii rutieri din Iași au desfășurat, în zilele de 4 și 5 octombrie, acțiuni de control pe principalele artere din municipiul Iași și în zonele limitrofe, pentru prevenirea accidentelor și sancționarea șoferilor care pun în pericol siguranța rutieră.
04:20
Politehnica Iași a ajuns la punctul de fierbere. Mai cade capul lui Tony? Camara se întoarce! # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași se află în criză profundă după nouă etape derulate în ediția actuală a Liigi a II-a de fotbal. Indiferent de rezultatul ultimului meci al rundei amintite, ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița, care se va juca azi, de la ora 20:00, Poli va sta în mini-vacanța de până săptămâna viitoare, când sunt programate confruntările din etapa a X-a, abia pe locul XI al clasamentului eșalonului secund.
04:20
Un om de afaceri a fost adus la sapă de lemn fiindcă a avut neinspirația să se împrumute de la cămătari. La judecată s-a ales doar cu daune morale de 6.000 de lei # Ziarul de Iasi
Singurii care câștigă de pe urma cametei sunt cămătarii înșiși și... statul. Victimele pot spera cel mult să ajungă să-i vadă după gratii pe cei care le-au extorcat de bani. Infracțiunea este dificil de dovedit, întrucât anchetatorii trebuie să demonstreze că paravanul, reprezentat de regulă de un contract civil de împrumut care nu menționează nicio dobândă, este fals, dar și că pentru cel care o practică, camăta este un mod de viață.
04:20
Guvernul a băgat variantele ocolitoare de la Podu Iloaiei și Uricani în sertar și a uitat de ele # Ziarul de Iasi
Centura Podu Iloaiei și varianta Uricani așteaptă de mai multe luni emiterea hotărârilor de guvern ca să poată să intre în licitație.
Acum 2 ore
03:20
Polițiștii rutieri din Iași au depistat, în acest sfârșit de săptămână, doi bărbați care conduceau autoturisme după ce au consumat alcool. Într-unul dintre cazuri, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, riscând o pedeapsă mai mare decât dacă ar fi fost testat.
03:20
Doi miliardari români, care au făcut facultatea la Iași, au marcat cea mai mare achiziție din România. Tranzacție record de 151 milioane de dolari în 2025 # Ziarul de Iasi
Fondatorii magazinului de bricolaj Dedeman, frații Dragoș și Adrian Pavăl, absolvenți ai Facultății de Matematică din Iași, au realizat, în trimestrul al treilea al anului 2025, cea mai mare tranzacție de pe piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) prin Paval Holding, grupul lor de investiții.
03:10
Da, Praga e un oraș ordonat, care funcționează ca un ceasornic imperial. Dar, probabil, ordinea nu poate exista fără dezordine. Nu poți viețui normal într-un oraș în care oamenii se mișcă ca niște marionete. La un moment dat ceva te agasează, te scoate din sărite.
03:10
Peste 70 de echipamente de fitness vor fi montate în parcurile din Iași.
03:10
[FOTOREPORTAJ] Scânteile de la Chișinău: cum arată Republica Moldova văzută din stradă după cele mai importante alegeri din țară # Ziarul de Iasi
Pe străzile Chișinăului, sirenele mașinilor de poliție au devenit deja o coloană sonoră. Se aud la fiecare câteva minute, din toate direcțiile, lăsând în urma lor dâre din lumina albastră-roșie a girofarurilor. Deși noapte, nimeni nu doarme în capitala Republicii Moldova.
03:10
Iaca norocoșii ieșeni ai politichiei de austeritate: se plimbă la Paris pe 50.000 de coco de la guvern! # Ziarul de Iasi
Cine sunt norocoșii de la Iași care vor încasa, pentru câteva cântări la Paris, o sumă pentru care, cu puțină baftă, ai putea-o aduce acolo chiar și pe marea vedetă americană Taylor Swift? Iacătă-i!
Acum 6 ore
23:20
Echipa Oţelul Galaţi a învins luni, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 12-a din Superligă.
Acum 12 ore
19:20
Momente inedite de la Zilele Recoltei, eveniment organizat de USV Iași: „Dacă guști o caisă, te întorci pentru un moment cu 30 de ani în urmă” # Ziarul de Iasi
Aromele toamnei au fost simțite de ieșeni în acest weekend, la „Zilele Recoltei", eveniment organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" (USV) din Iași.
19:20
Alexe îi dă dreptate lui Rogobete: sunt prea puține chiuvete la ATI la Spitalul de Copii. „S-au cheltuit 138 milioane de lei. Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm încă 12?” # Ziarul de Iasi
Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași dispune de chiuvete, însă acestea nu sunt suficiente și nici conforme cu cerințele legale. „Ziarul de Iași" a verificat la fața locului și a constatat că, deși există chiuvete, acestea sunt, în majoritatea cazurilor, amplasate una la două saloane, fiind situate în grupurile sanitare destinate pacienților, nu în spațiile de îngrijire. În momentul de față, legea din România prevede ca ele să fie mai multe și câte una în fiecare salon.
Acum 24 ore
15:20
Care este secretul lui Erling Haaland pentru evoluţiile bune? „Nu mă mai gândesc deloc la fotbal” # Ziarul de Iasi
Erling Haaland a marcat singurul gol al victoriei echipei Manchester City la Brentford duminică (1-0) în Premier League, al 18-lea gol al său din acest sezon. După meci, atacantul norvegian a vorbit despre noul său rol de tată, în care se simte împlinit şi care îl ajută să fie şi mai bun, scrie News.ro.
15:20
O decizie stranie a judecătorilor ieșeni: hoț violent lăsat liber pe motiv că oricum nu s-a prezentat la proces și nu a putut fi găsit # Ziarul de Iasi
Judecătorii au preferat să lase liber un hoț agresiv decât să-l condamne. Motivul invocat a fost faptul că oricum inculpatul nu s-a prezentat la proces și nu a putut fi găsit.
12:20
Deraiere totală a fondurilor pentru modernizarea liniilor de cale ferată din zona Iașului. Toți banii merg în Sud și Vest # Ziarul de Iasi
După ce guvernul a selectat proiectele de lucrări la calea ferată finanțate prin PNRR, Moldova a rămas cu unul singur, care e de fapt aproape gata. Pe alte linii din regiune, studiile de fezabilitate sunt finalizate, dar nu mai sunt bani pentru lucrări.
11:20
Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix.
10:20
Fostul internaţional mexican Omar Bravo, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei minore # Ziarul de Iasi
Fostul internaţional mexican Omar Bravo, cel mai bun marcator din istoria clubului Chivas Guadalajara, a fost arestat sâmbătă în Mexic, în statul Jalisco, fiind suspectat de agresiune sexuală asupra unei minore, a anunţat procuratura, citată de lequipe.fr și preluată de news.ro.
09:20
Vicecampioana Steaua Bucureşti s-a calificat în grupele LEN Euro Cup, fiind una din cele trei echipe din preliminarii care merg mai departe de pe locul 2. În sezonul regulat a fost repartizată direct Dinamo Bucureşti, în timp ce Rapid va continua în Conference Cup.
Ieri
04:20
Strigăm catalogul și la județ: notele aleșilor CJ pe septembrie. Ședință liniștită la Consiliul Județean înaintea furtunii de la Spitalul de Copii # Ziarul de Iasi
Sesiunea de interpelări a aleșilor județeni pare să fi fost mai interesantă decât ordinea de zi, la ultima reuniune în plen a CJ Iași.
04:20
Murături de toamnă – Cât îi costă pe ieșeni borcanul de pus pe iarnă? Cât de sănătoase sunt legumele la saramură sau oțet – opinia nutriționistului # Ziarul de Iasi
Toamna e în toi, iar ieșenii au început deja să umple balconul și cămara cu borcane colorate, pline de legume în saramură sau în oțet. Murăturile rămân nelipsite de pe mesele de iarnă, dar prețurile din acest an ridică întrebarea: de unde e mai avantajos să le cumperi, din piață sau din supermarket? Am făcut un raid pentru cei curioși.
04:20
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu carul: cifre financiare spectaculoase în județ # Ziarul de Iasi
În ciuda celor mai dure reglementări fiscale din ultimul deceniu și a închiderilor impuse de autorități, industria jocurilor de noroc din Iași continuă să genereze cifre spectaculoase. Marje de profit care depășesc 40% și afaceri de peste 10 milioane de euro în cazul liderilor locali confirmă că domeniul rămâne unul dintre cele mai rentabile din județ. Vorbim aici doar despre firmele care au sediul social înregistrat în Iași, nu și despre cele care operează în județ doar filiale.
03:20
„RUSALKA”, filmul lui Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern, ajunge la Iași. Spectatorii vor putea discuta cu unii dintre protagoniști # Ziarul de Iasi
Un film despre prietenie, regret și frumusețea fragilă a timpului care trece ajunge la Iași. „RUSALKA", lungmetrajul de debut în ficțiune al regizorului Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern în rol principal, va avea o proiecție de gală joi, 10 octombrie, de la ora 20.00, la Cinema Ateneu. Evenimentul se va desfășura în prezența regizorului și a unor membri din echipa de producție.
03:20
Mama a doi copii și-a lăsat micuții la locul de joacă și s-a apucat de furat la Palas. Prinsă cu poșeta burdușită de bikini furați de la H&M # Ziarul de Iasi
O ieșeancă i-a luat fiului său cadoul dorit, dar a „uitat" să-l și plătească. La fel și cu mai multe seturi de lenjerie intimă. Fapta a adus-o în fața judecătorilor, care au preferat totuși să o lase în libertate.
03:20
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piața locală? Câte magazine sunt deja la Iaşi? # Ziarul de Iasi
În mediul de business se vorbește despre un plan ambițios: ucrainenii de la Aurora Multimarket urmăresc să deschidă 1.000 de magazine în România, potrivit informațiilor „Ziarul de Iași". Totuși, în prezent, apar oficial doar cu 60 de unități, dintre care șase în Iași, însă numărul lor exact nu este confirmat.
03:20
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Cifre: Iașul atrage milioane de euro de la investitori, dar stăm mult sub județele din Vest # Ziarul de Iasi
Deși Iașul a devenit în ultimul deceniu unul dintre cele mai dinamice centre universitare și IT din România, datele oficiale ale Băncii Naționale a României (BNR) arată că estul țării continuă să atragă investiții străine mult mai mici decât vestul. Cum s-ar putea schimba situația când se vor finaliza cele două autostrăzi ce leagă Moldova de restul țării?
5 octombrie 2025
15:20
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei, scrie news.ro.
14:20
După ce au pierdut fără mizăm la Bârlad, ei vor juca sâmbăta viitoare, în primul meci din faza finală a DNS, la Galați.
13:20
Politehnica Iași a disputat sâmbătă seară un meci în etapa a IV-a a ultimului eșalon intern. În Sala Liceului cu Program Sportiv din Iași, Poli s-a confruntat cu Teutonii, formația unei comune brașovene de 8.000 de locuitori, Ghimbav.
13:20
Iașul sărbătorește gustul autentic la „Zilele Recoltei”. Produse locale de la 90 de producători, pe Arena USV din Copou # Ziarul de Iasi
Sute de persoane participa la „Zilele Recoltei", eveniment organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV). Până la ora 18.00 găsiți pe Arena USV Iași, în campusul universității (cu acces din Rond Agronomie), peste 90 de producători din regiunea Moldovei.
13:20
Meteorologii nu sunt magicieni: prognozele „accuweather”, „iadul alb” și „cupola de foc” sunt doar instrumente pentru pierdut vremea # Ziarul de Iasi
Primele răciri ale vremii de la început de toamnă - anotimp care începe în ultimii ani în forma sa autentică meteorologic abia spre sfârșitul lunii septembrie - ne readuc aminte de iarnă cu toate potențialele sale provocări meteorologice.
12:20
Pelerinajul la Moaștele Sfintei Parascheva a început deja din această duminică, chiar dacă data deschiderii oficiale este 8 octombrie # Ziarul de Iasi
Sunt câteva sute de pelerini în curtea interioară a Catedralei Mitropolitane, iar rândul nu mai încape, ca de obicei, de-a lungul bisericii, ci șerpuiește pe alei până aproape de intrarea de pe pietonalul Ștefan cel Mare.
10:20
Andrei Cristea, după ce a fost ovaționat de fanii Politehnicii la Chiajna: „Poli și Iașul vor fi mereu în sufletul meu!” # Ziarul de Iasi
Fostul căpitan al Politehnicii Iași, Andrei Cristea, care antrenează acum pe Concordia Chiajna, a fost ovaționat azi, la Chiajna, de către galeria ieșeană.
09:20
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean a fost piratată. Iată noul „profil” al CJ! # Ziarul de Iasi
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean a devenit, în ultimele zile, subiect de discuție, după ce imaginea de profil a fost înlocuită cu fotografia unei găini, iar mesajul afișat era „chicken road", stârnind nedumerirea și amuzamentul utilizatorilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
După botez, un cuplu din Miroslava a ajuns cu mașina direct în șanț. Poliția i-a găsit dimineață pe el la volan, beat mort, iar pe ea dormind adânc pe scaunul din dreapta # Ziarul de Iasi
De la un botez, un ieșean a ajuns cu mașina într-un gard, apoi într-o secție de poliție, pentru a sfârși în fața judecătorilor. Putea sfârși după gratii, dar acuzațiile de refuz al prelevării de probe biologice și ultraj nu i-au adus decât o pedeapsă cu suspendarea executării.
04:20
A fost jefuit de portofelul plin cu bani exact în timp ce făcea sex. S-a întâmplat la Iași, în zona Autogării Codreanu # Ziarul de Iasi
Un ieșean a fost lăsat fără portofel și cu pantalonii pe vine de o tânără care îi oferise o partidă de sex. A reușit să o găsească pe fată în aceeași noapte și și-a cerut banii înapoi, dar nu a reușit să o convingă. Nu au reușit nici judecătorii, care în schimb i-au aplicat un spor la o pedeapsă mai veche.
04:20
Cât de eficienți au fost aleșii ieșenilor în luna septembrie? Catalogul cu note al consilierilor locali # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași" publică catalogul de note pentru ședința ordinară a Consiliului Local (CL) din luna septembrie.
04:20
Județul Iași, lider național al echilibrului femei-bărbați în antreprenoriatul românesc. O analiză inedită, cu cifre surprinzătoare # Ziarul de Iasi
Într-o Românie în care antreprenoriatul feminin câștigă tot mai mult teren, județul Iași iese în evidență prin echilibrul aproape perfect între femei și bărbați în mediul de afaceri. Datele arată că succesul economic nu depinde doar de resurse financiare, ci și de climatul social, educațional și cultural, care poate transforma inițiativele feminine în motoare ale dezvoltării locale. Articolul Județul Iași, lider național al echilibrului femei-bărbați în antreprenoriatul românesc. O analiză inedită, cu cifre surprinzătoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor, scrie news.ro. Articolul Vrancea: Copil de trei ani, găsit mort într-un canal. Ucis de câini? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
De ce ANAF inactivează abuziv firme „curate”, fără datorii la stat: se uită la adresă, nu la bilanț # Ziarul de Iasi
De ce ANAF inactivează abuziv firme care nu au nici o problemă legală sau fiscală: sediul acestor societăți comerciale este închiriat de la firme de profil, scrie defapt.ro. Articolul De ce ANAF inactivează abuziv firme „curate”, fără datorii la stat: se uită la adresă, nu la bilanț apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Bonusuri de aproape 100 de milioane de lei, în 2025, la CNAIR, deși construcția de autostrăzi s-a împotmolit # Ziarul de Iasi
Bonusuri de aproape 100 de milioane de lei, în 2025, la CNAIR, deși construcția de autostrăzi s-a împotmolit: guvernul Bolojan a aprobat bugetul companiei care administrează infrastructura rutieră care prevede o creștere a salariului mediu de la 10.654 de lei la 11.716 lei, scrie defapt.ro. Articolul Bonusuri de aproape 100 de milioane de lei, în 2025, la CNAIR, deși construcția de autostrăzi s-a împotmolit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Altă dată în prim-planul primei ligi, unde a obținut și o medalie de bronz, echipa de baschet masculin Politehnica Iași pornește astăzi la un nou drum în ultima ligă internă. După ce în sezonul trecut a avut un parcurs dezamăgitor, ajungând în ultima grupă a eșalonului amintit, Poli speră să facă un pas înainte în această stagiune, mai ales că nivelul competiției se anunță a fi foarte scăzut. Articolul Un nou start pentru Politehnica Iași, care a rămas în ultima divizie din România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași – II # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială. Articolul Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași – II apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
FOTBAL Campioni la declarații, corigenți pe teren. Un nou eșec rușinos al Politehnicii, o nouă pată pe obrazul Iașului # Ziarul de Iasi
Concordia Chiajna – Politehnica Iași 2-0 (1-0), în etapa a IX-a a ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL Campioni la declarații, corigenți pe teren. Un nou eșec rușinos al Politehnicii, o nouă pată pe obrazul Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
4 octombrie 2025
20:20
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer # Ziarul de Iasi
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent. Articolul „ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Polo: Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti # Ziarul de Iasi
FR Polo anunţă, sâmbătă, că a suspendat accesul spectatorilor la meciurile rămase de jucat în următoarele două zile la turneul masculin U16 zona Sud Tur, după ce părinţii unor jucători de la Rapid Bucureşti au agresat fizic şi verbal o arbitră, în timpul şi după meciul cu Dinamo Bucureşti. Arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit FRP, preluat de news.ro. Articolul Polo: Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
FOTO – Zeci de oameni au aprins lumânări în Piața Națiunii din Iași, în memoria copiilor uciși de infecțiile nosocomiale # Ziarul de Iasi
Zeci de ieșeni s-au adunat sâmbătă seara, 4 octombrie, în Piața Națiunii din Iași, pentru a aprinde lumânări în memoria celor șapte copii care au murit în urma unor infecții intraspitalicești la Spitalul de Copii „Sf. Maria”. Evenimentul, organizat de comunitatea Declic, a fost un moment de reculegere, dar și un semnal de alarmă pentru autorități. Articolul FOTO – Zeci de oameni au aprins lumânări în Piața Națiunii din Iași, în memoria copiilor uciși de infecțiile nosocomiale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Surprizele selecţionerului Mircea Lucescu # Ziarul de Iasi
Naţionala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Naţională: un meci amical împotriva Moldovei şi partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul convocat pentru cele două jocuri format din 14 jucători din străinătate şi alţi 14 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România, scrie news.ro. Articolul Lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Surprizele selecţionerului Mircea Lucescu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Superliga revine? Reprezentanţii acesteia şi UEFA ar fi aproape de un acord, anunţă „Mundo Deportivo” # Ziarul de Iasi
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr. Articolul Superliga revine? Reprezentanţii acesteia şi UEFA ar fi aproape de un acord, anunţă „Mundo Deportivo” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
