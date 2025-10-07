Cum să folosești tacâmurile corect: Reguli de etichetă la masă

10:30

Polițiștii brașoveni au luat măsuri în cazul unui constructor care nu a întreținut lucrările de săpătură. Traficul pe strada Hendri Coandă, de lângă mall-ul Coresi, se desfășoară cu dificultate de mai mult timp, după ce în vară s-au derulat lucrări pentru introducerea unor rețele. Deși conductele au fost îngropate de mai multă vreme, șanțul, care [...]