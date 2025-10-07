Vânzările BYD în Marea Britanie au crescut de aproape nouă ori, ţara devenind cea mai mare piaţă a producătorului chinez de maşini electrice din afara Chinei

00:10

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila afirmă că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcţii de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maxim 7.000 de lei. ”Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la direcţia de sănătate publică tot felul de profesii. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri”, arată el.