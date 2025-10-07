Ziua Reginei Maria, sărbătorită anual pe 29 octombrie
Proiectul legislativ a fost adoptat, în unanimitate, de Senat, Camera Deputaților având rol decizional în acest caz.
Macron îi cere premierului să găsească încă o dată o soluție de ieșire din criză, după demisia șocantă # Veridica.ro
La doar câteva ore după ce a apărut vestea că Emmanuel Macron a acceptat demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu și a guvernului său, președintele francez îl vrea pe Lecornu înapoi la muncă.
Un judecător federal american a blocat temporar administrația președintelui Donald Trump să desfășoare trupe ale Gărzii Naționale din Texas și California în Portland, Oregon.
Fostul dictator sirian, exilat în Rusia, la Moscova, din decembrie anul trecut, a fost internat pe 20 septembrie într-un spital din apropiere de Moscova în stare critică.
Un tribunal iranian l-a achitat luni pe cetățeanul franco-german Lennart Monterlos, care fusese arestat și acuzat de spionaj în iunie în timp ce traversa singur Iranul cu bicicleta.
Oamenii de știință Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pe 2025 pentru „descoperirile lor privind toleranța imună periferică”, a anunțat luni organismul care acordă premiile.
Țara noastră va exercita acest mandat între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026.
Copiii vaccinaţi se îmbolnăvesc mai repede şi mai uşor, potrivit propagandei antivaccin, care invocă un studiu realizat de autorităţile sanitare din statul american Michigan.
Negocierile din Egipt vizează în principal eliberarea tuturor ostaticilor israelieni rămaşi în Gaza
Premierul Sébastien Lecornu şi-a dat demisia după criticile din arcul guvernamental
La nivel comunitar volumul vânzărilor cu amănuntul a rămas stabil.
Responsabilii de la Bruxelles resping acuzaţia şi denunţă reprimarea disidenţei georgiene.
Propaganda (pro)rusă caută să convingă că Rusia e de neoprit. Alegerile din Moldova au arătat însă că, atunci când este înfruntată inteligent, Moscova nu poate să câștige războiul hibrid nici măcar împotriva unei țări cu resurse infinit mai mici. Lecțiile oferite de Moldova pot fi utile și pentru NATO și România.
O parte din noua echipă a președintelui României își începe mandatul chiar de astăzi.
Acțiunile polițiștilor de imigrări vor continua și în perioada următoare.
Deşi considerat fără şansă, votul de neîncredere pune totuşi la încercare soliditatea alianţei pro-europene din legislativul de la Strasbourg.
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență.
Preşedintele Cehiei încă nu l-a însărcinat pe Andrej Babis cu formarea guvernului, deşi partidul acestuia a câştigat alegerile parlamentare # Veridica.ro
Preşedintele spune că va continua consultările cu partidele până la constituirea noului Parlament.
De data aceasta, propagandiștii susțin că „regimul de la Kiev, după provocările cu drone organizate în spațiul aerian al Poloniei și României, nu renunță la încercările de a atrage țările europene membre NATO într-un conflict armat cu Moscova”.
În aceeași perioadă importurile de țiței brut s-au majorat cu 21,4%.
Valoarea datoriei publice este, în prezent, de peste 1.040 de miliarde de lei.
Mircea Abrudean nu crede că există vreo legătură între şefii civili ai serviciilor şi rapoartele pe care acestea le-au întocmit.
Fostul primar al Bucureştiului are de executat o condamnare definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare.
Până la 30 octombrie, conducerile celor trei instituții vor prezenta Parlamentului un raport cu noile organigrame.
Fosta șefă a DIICOT nu a executat nicio zi de închisoare.
Premierul Bolojan spune că astfel de creșteri trebuie să fie sustenabile, altfel se creează dezechilibre în economie.
"România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova."
Zelenski este un lider dependent de droguri, cu probleme psihice în agravare, potrivit presei pro-Kremlin care citează un deputat ucrainean fugar.
În aceeaşi perioadă, importurile s-au majorat cu peste 57 de procente.
Angajaţii din educaţie acuză instaurarea unei „dictaturi guvernamentale".
Oficiali de la Moscova insistă că „opoziția patriotică” a câștigat de fapt alegerile din Moldova, dar că dictatura menține PAS la putere. Nu doar Moldova este în atenție, așa că nici săptămâna asta din presa pro-Kremlin nu lipsesc amenințările cu arme nucleare.
Tinerii între 18 şi 35 de ani vor putea face un stagiu militar voluntar pentru familiarizarea cu mediul cazon.
Cancelaria prim-ministrului anunță reducerea cu peste 90% a costului lunar cu mașinile # Veridica.ro
Instituţia a renunţat la autoturismele cu şofer ale RAAPPS, în favoare unor Dacia Duster, care vor fi conduse de angajaţi.
Declaraţiile liderului de la Kremlin vin după ce Rusia a fost acuzată că a intervenit atât în alegerile din România, cât şi în cele din Republica Moldova.
Una din casele fostului preşedinte va fi vândută la licitație, pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea sa ilegală.
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi la Clubul de Discuții Valdai, în orașul rus Soci și a spus că Rusia va reacționa rapid în cazul în care Europa va provoca Moscova, pe fondul a ceea ce a numit o „militarizare a continentului alimentată de isterie".
Din spatele gratiilor, jurnalistul Fatih Altayli oferă știri și comentarii politice ascuțite pe canalul său de YouTube prin intermediul scrisorilor transmise de avocații săi.
Poliția a anunțat că un suspect a fost ucis și au fost arestate încă două persoane în legătură cu atacul în care două persoane au murit de Yom Kippur, una dintre cele mai importante sărbători evreiești.
Președintele francez a declarat joi la Copenhaga că, într-un context în care „Rusia nu își atinge obiectivul principal”, teritoriul european e pe primul loc.
Personalul militar al unității îşi va continua activitatea în mod normal.
FAKE NEWS: Victoria PAS în alegeri va avea același impact ca venirea naziștilor la putere # Veridica.ro
După victoria PAS la alegerile parlamentare, Republica Moldova se va transforma în dictatură, la fel ca Germania nazistă după 1933, potrivit uneia dintre narațiunile false promovate de propaganda de la Kremlin.
Europarlamentarul Victor Negrescu a inițiat dezbaterea unei rezoluții care să ofere sprijin concret țărilor afectate.
Premierul britanic cere un răspuns ferm după dezvăluirile BBC despre poliţia din Londra # Veridica.ro
Un reportaj sub acoperire a scos la iveală comportamentul scandalos al poliţiştilor londonezi.
SUA analizează şi livrarea de rachete care le-ar putea lovi.
Militari ruși și belaruși ce luptă de partea Ucrainei ar urma să deruleze operațiuni de sabotaj în Polonia.
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 41
Aceștia vor acționa în patrule mixte împreună cu agenți ai Gărzii Civile Spaniole, în zonele cu mulți turiști.
Un fost premier vizează revenirea la putere în Cehia, dar ar putea avea nevoie de extremişti pentru a putea guverna.
Executivul a aprobat proiectul de rectificare bugetară.
Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,7 procente mai mare decât la femei.
