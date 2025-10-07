Ce conținea sucul CI-CO, băutura anilor 70 în România: gust de citrice și un produs 100% natural, făcut din concentrate produse și la Brașov
BizBrasov.ro, 7 octombrie 2025 05:40
Pentru mulți români care au copilărit înainte de 1989, Ci-Co nu a fost doar un suc carbogazos, ci un simbol dulce-acrișor al unei epoci în care produsele „de import” erau aproape imposibil de găsit.
• • •
Acum 30 minute
05:50
Tehnologie smart, ținută în depozit într-o școală din județul Brașov, fiindcă nu putea fi legată „la priză” # BizBrasov.ro
La sfârșitul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiecare sală de clasă din România ar trebui să fie echipată cu o tablă inteligentă cu ecran tactil, iar această tehnologie să facă uitate creta și buretele. A fost planul ambițios anunțat de Ministerul Educației în 2022, când au fost accesate finanțările europene în acest sens. [...]
Acum o oră
05:40
Serviciul de termoficare va plăti 1,7 milioane de lei pentru a proiecta reabilitarea conductelor din cartierul brașovean Florilor # BizBrasov.ro
Serviciul Public Local de Termoficare Brașov face un nou pas în modernizarea infrastructurii de termoficare a orașului. Instituția a lansat o licitație publică pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă caldă și căldură din cartierul Florilor, un proiect cu o valoare estimată de 1,7 milioane de lei, fără TVA. Ofertele pot [...]
05:40
Tunelul pietonal din zona domeniului schiabil din Predeal intră în faza de proiectare. Peste 830.000 de lei pentru documentații și asistență tehnică # BizBrasov.ro
Tunelul pietonal din zona Clăbucet intră în faza de proiectare. Primăria Predeal a semnat contractul pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor, în valoare de 830.852 de lei fără TVA, cu firma bucureșteană Khione Ski SRL. Proiectul urmărește realizarea unui pasaj pietonal subteran în zona domeniului schiabil, menit să separe fluxurile [...]
05:40
05:20
Unii copii adorm devreme, iar alții prind energie și devin vioi după ora 22:00. Cum afli dacă al tău e „bufniță” sau „ciocârlie” și ce înseamnă asta # BizBrasov.ro
Acum 2 ore
05:10
Motivele pentru care trebuie să aerisim zilnic încăperile în care trăim și muncim-inclusiv atunci când este foarte frig afară # BizBrasov.ro
Când temperaturile scad, primul impuls este să închidem cât mai bine ferestrele și să păstrăm căldura în casă. Totuși, medicii și specialiștii în calitatea aerului atrag atenția că un aer închis, încărcat de particule și poluanți, poate afecta sănătatea mai mult decât frigul de afară.
Acum 4 ore
04:00
Cum să folosești tacâmurile corect: Reguli de etichetă la masă
Acum 12 ore
18:50
Opt oferte pentru construcția sensului giratoriu de pe DN 1 de la Predeal. Ar urma să fie fluidizat traficul de la intersecția dintre DN1 și DN73A # BizBrasov.ro
18:00
Proiectele Consiliului Judeţean finanţate prin Programul „Anghel Saligny” continuă din resurse proprii: Drumuri județene din Țara Făgărașului ce urmează a fi modernizate # BizBrasov.ro
Acum 24 ore
16:50
Sfârșit de poveste pentru Hanul de la Pietrele lui Solomon. Fresca-simbol a Brașovului s-a prăbușit # BizBrasov.ro
Fațada cu celebra frescă a fostului han „Regele Solomon” s-a prăbușit duminică. După ani în care hanul a rezistat sub povara degradării, povestea s-a încheiat și ceea ce a mai rămas din zid s-a prăbușit și odată cu el, o parte din memoria locului și a comunității. Istoria și statutul hanului Hanul de la Pietrele [...]
16:40
Cabinet stomatologic mobil în curtea unei grădinițe din județul Brașov: 60 de copii vor beneficia de consultații și tratamente gratuite # BizBrasov.ro
Un cabinet stomatologic mobil va fi adus, în acestă lună, în curtea grădiniței cu program normal din Feldioara, de către Asociația Merci Charity Boutique. „Proiectul are ca scop îmbunătățirea sănătății orale a copiilor și oferă: consultații și tratamente stomatologice gratuite pentru cei 60 de copii înscriși la grădiniță; lecții de igienă orală pentru copii; sesiuni [...]
16:30
Fostul premier brașovean Ludovic Orban îl va consilia pe președintele României pe probleme de politică internă # BizBrasov.ro
Ludovic Orban a fost numit astăzi consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă. Orban a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021. Ludovic Orban este unul dintre cei 16 consilieri ai lui Nicușor Dan anunțați astăzi. Ludovic Orban s-a născut pe [...]
16:20
Șoșoacă, acuzată oficial de 11 infracțiuni. Parlamentul Europei va decide dacă îi va retrage europarlamentarei imunitatea, pentru ca aceasta să ajungă în fața judecătorilor # BizBrasov.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, vizată într-un dosar penal cu mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război,
16:10
Atleții etiopieni Medina Eisa și Khairi Bejiga au obținut victorii, duminică, la tRUNsylvania International 10K, în cadrul evenimentului de alergare pe șosea Brașov Running Festival.
16:00
Brașovul, în curățenie generală până la final de noiembrie. Primarul George Scripcaru face apel la brașoveni să sesizeze situațiile când se face „treabă de mântuială” # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a demarat programul ,,Luna curățeniei de toamnă”, pentru a pregăti orașul pentru sezonul rece. Acest program reprezintă o amplă acțiune de salubrizare a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi. Tot în această perioadă se derulează și campania de colectare de la cetățeni a deșeurilor voluminoase, prin intermediul celor 52 de containere de mari [...]
16:00
Noile provocări și oportunități generate de inteligența artificială, în cadrul unei conferințe speciale organizate la Universitatea Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
15:40
PSD și-a prezentat varianta de reformă pentru administrația locală. Lia Olguţa Vasilescu: în OUG 52/2025 sunt multe aberații # BizBrasov.ro
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale. Olguța Vasilescu a precizat că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025 pentru că aceasta înseamnă „efectiv blocarea primăriilor”. „A fost foate [...]
15:40
Ministrul Energiei: Preţul pe KWh pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu „şi un pic” # BizBrasov.ro
15:30
Zoo Brașov a devenit membru permanent al EAZA – Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și Acvariilor # BizBrasov.ro
Grădina Zoologică din Brașov continuă să fie exemplu în îngrijirea și conservarea speciilor de animale, atât prin investițiile pe care Municipalitatea le-a făcut, începând cu 2012, cât și prin profesionalizarea personalului și modul în care animalele sunt îngrijite. Una dintre cele mai importante recunoașteri a eforturilor administrației publice brașovene a fost acceptarea ca membru cu [...]
15:20
Condamnat la 10 ani și 8 luni de pușcărie, Sorin Oprescu cere să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România. El a fost plasat deocamdată sub control judiciar # BizBrasov.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor şi reţinut sâmbătă la Salonic, a cerut luni instanţei elene să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România.
14:50
Vineri, 10 octombrie 2025, de la ora ora 11.00, în Sala Operei, publicul este invitat la repetiția generală cu public a spectacolului cu musicalul „My Fair Lady” de Frederick Loewe. Spectacolul durează trei ore și 10 de minute și are o pauză. Prețul unui bilet este de 30 lei. Tichetele se pot achiziționa atât online, [...]
14:30
FOTO Una dintre cele mai mici mașini electrice de oraș din lume va fi produsă de Dacia. „Hipster”- prezentat de producătorul român # BizBrasov.ro
Dacia a prezentat un concept-car denumit Hipster, o mașină electrică ce este mult mai mică și mai ușoară decât Spring și are patru locuri. Compania descrie mașina ca având design „memorabil” și ca fiind „ultra-accesibilă” și „ultra-esențială”.
13:50
Când vor putea românii să se înscrie pentru efectuarea stagiului militar voluntar și câți bani se pot câștiga # BizBrasov.ro
Ministerul Apărării Naționale a aprobat cu câteva zile în urmă proiectul de lege privind posibilitatea tinerilor de a urma un stagiul militar voluntar de patru luni. MApN pregătește astfel o nouă cale prin care cetățenii pot experimenta pregătirea militară de bază, iar statul speră să atragă recruți pentru a-i păstra pe unii dintre ei ca [...]
13:50
VIDEO O făgărășeancă a obținut 4 premii la un concurs național de culturism: „În spatele acestor rezultate au stat 6 ani de muncă, disciplină, antrenamente solicitante și multă determinare” # BizBrasov.ro
13:10
Băut bine și cu permisul de conducere suspendat, la plimbare cu mașina prin Brașov. S-a trezit din aburii alcoolului în arestul Poliției # BizBrasov.ro
Ieri în jurul orei 15.00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit pentru control un autoturism care circula pe o stradă din municipiul Brașov.
12:40
Cursuri de limba coreeană, organizate la Universitatea Transilvania din Brașov. Înscrierile se fac până în 10 octombrie # BizBrasov.ro
Institutul King Sejong pentru promovarea limbii și culturii coreene organizează la Brașov, începând cu luna octombrie, cursuri de limba coreeană. Acestea vor avea loc la Universitatea Transilvania, iar perioada de înscrieri este 2 octombrie – 10 octombrie 2025. „Perioada de desfășurare a cursurilor este 15 octombrie – 17 decembrie 2025. Astfel, pe parcursul celor 10 [...]
12:20
Brașovul se află sub mai multe coduri de vreme rea, începând din această seară și până miercuri noaptea # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis în această mai multe coduri de informare meteorologică, printre care și o avertizare cod portocaliu de ploi abundente care vor afecta județul Brașov zilele următoare.
12:20
VIDEO Controale ale polițiștilor, în ultima zi de Oktoberfest. Au fost găsiți și doi taximetriști „de ocazie”, care au fost amendați # BizBrasov.ro
Polițiștii au desfășurat ieri mai multe controale pentru prevenirea și combaterea infracționalității în domeniul evaziunii fiscale, precum și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică în cadrul evenimentului „Oktoberfest Brașov 2025”. Astfel, în urma activităților desfășurate, au fost verificați aproape 30 de operatori economici, iar în urma abaterilor identificate au fost aplicate 21 [...]
11:50
VIDEO Țeparii care cer bani pentru „acte de caritate” s-au mutat în zonele cu ambuteiaje de pe centura Brașovului. Un șofer supărat: „Du-te mă la muncă. Terminați mă cu țeapa asta, că nu mai găsiți proștii” # BizBrasov.ro
Fie vreme bună, fie vreme, rea, țeparii își fac și ei „meseria”. Odată cu sezonul ploios și izgoniți din zona centrală sau de prin centrele comerciale așa-zișii „samariteni” care strâng bani pentru a ajuta copii bolnavi sau persoane cu dizabilități s-au mutat în zonele în care se produc ambuteiaje pe centura Brașovului. Un astfel de [...]
11:50
FOTO „HERITAGE”, proiect inedit la Brașov: Prima experiență de realitate virtuală care îi poartă pe vizitatori într-o călătorie în timp prin istoria orașului # BizBrasov.ro
11:00
6 balastiere din județul Brașov, amendate de ITM. Ce nereguli au descoperit inspectorii # BizBrasov.ro
La nivelul județului Brașov, inspectorii de muncă au verificat un număr de 9 angajatori (balastiere și cariere de piatră)
10:40
260 de rangeri, prezenți la Moieciu, la cel mai mare eveniment al rangerilor din Europa # BizBrasov.ro
A șasea ediție a Congresului European al Rangerilor a debutat astăzi în România. Evenimentul are loc la Complexul Cheile Grădiștei
10:30
Polițiștii l-au amendat pe constructorul care a lăsat de izbeliște un șanț ce străbate o stradă din zona Coresi. Circulația rutieră este afectată # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au luat măsuri în cazul unui constructor care nu a întreținut lucrările de săpătură. Traficul pe strada Hendri Coandă, de lângă mall-ul Coresi, se desfășoară cu dificultate de mai mult timp, după ce în vară s-au derulat lucrări pentru introducerea unor rețele. Deși conductele au fost îngropate de mai multă vreme, șanțul, care [...]
10:00
Turist ceh, extras din masivul Piatra Craiului după ce a trimis un e-mail la salvamontiștii din Zărnești. „SOS, I’m between La Om and La Zaplaz… need help” # BizBrasov.ro
Un turist ceh rătăcit în masivul muntos Piatra Craiului, aflat la 30 de kilometri de Brașov, a fost salvat ieri după ce a trimis un e-mail la Serviciul Salvamont Zărnești. Salvatorii montani au muncit peste 10 ore pentru a îl extrage din munți pe turistul străin care era complet nepregătit și echipat precar.
10:00
O cabană din munții Făgăraș se închide începând din 20 octombrie. Măgarii nu mai pot face aprovizionarea # BizBrasov.ro
Cabana Podragu din munții Făgăraș își închide porțile pentru sezonul de vară începând cu data de 20 octombrie și va rămâne închisă până la 2 iulie 2026.
09:30
CET și Metrom, aduse în era digitală: Brașovul face hărți 3D pentru fostele platforme industriale # BizBrasov.ro
Primăria Brașov face un nou pas pentru actualizarea și digitalizarea patrimoniului industrial al orașului. Platformele CET Brașov și CAF Metrom vor avea hărți digitale detaliate, realizate prin tehnologia scanării 3D. Municipalitatea a primit o ofertă în valoare de 29.000 de lei (fără TVA) din partea întreprinderii individuale Simion Ciprian Daniel, din satul Meșendorf, comuna Bunești, [...]
09:20
Jandarmii din Brașov, misiune în munți alături de militari, pentru testarea capacității de reacție în situații de criză # BizBrasov.ro
Săptămâna trecută, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov au luat parte la exercițiul „SARMIS OLT”, desfășurat în colaborare cu structuri ale Ministerului Apărării Naționale. Exercițiul a avut ca scop testarea capacității de reacție a forțelor de ordine în situații de criză, în contextul unor scenarii complexe care au presupus acțiuni rapide, coordonare [...]
06:20
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Wizz Air a introdus destinațiile Milan, Roma, Nürnberg, Memmingen și Katowice în programul de vară 2026. Napoli nu mai apare din aprilie 2026 # BizBrasov.ro
Compania low cost maghiară Wizz Air, singura care efectuează la acest moment zboruri de linie la și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, și-a actualizat programul zborurilor pentru sezonul de vară 2026, care începe la 1 aprilie anul viitor.
Ieri
05:50
Guvernul oprește finanțarea prin Programul Anghel Saligny. Șantiere din judetul Brașov, aproape finalizate, riscă să fie abandonate (FOTO) # BizBrasov.ro
Guvernul a anunțat suspendarea finanțării pentru proiectele derulate prin Programul Național „Anghel Saligny”, lăsând primăriile fără sprijinul financiar necesar pentru continuarea lucrărilor aflate în derulare. Ministerul Dezvoltării a transmis la finalul săptămânii trecute o adresă autorităților locale prin care anunță că a rămas fără bani pentru susținerea proiectelor derulate prin Programul Anghel Saligny. În respectiva [...]
05:40
Peste 80.000 de lei pentru verificarea și repararea instalațiilor de detecție și stingere a incendiilor de la Centrul de Afaceri CATTIA # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un contract în valoare de 80.435,90 lei, fără TVA, pentru serviciile de verificare și reparare a instalaților de detecție și stingere a incendiilor de la Centrul de Afaceri CATTIA. Lucrările prevăd reparații la instalația de hidranți, sistemul de detecție, revizie generală a grupului electrogen, înlocuirea pompei defecte din instalația hidraulică și [...]
05:30
FOTO Cusăturile decorative din bucătăriile bunicilor aveau mesaje educative. Acestea au apărut în perioada interbelică în zona urbană din Șcheii Brașovului # BizBrasov.ro
Vă mai amintiți de cusăturile decorative din bucătăriile bunicilor? Acestea au apărut în perioada interbelică în zona urbană din Șchei
04:40
VIDEO Două minute în Parcul Național Piatra Craiului: mistreți, lupi, ciute, cerbi, iepuri, un râs și un urs grăbit, la 30 de kilometri de Brașov # BizBrasov.ro
Parcul Național Piatra Craiului, aflat la doar 30 de kilometri de Brașov, este gazda a aproximativ 40% din speciile care trăiesc în România. Fauna din masivul muntos cuprinde tot lanțul trofic, de la urs, care e în vârful piramidei și până la ciuperci și alte plante, aflate la bază.
03:20
Principalul diagnostic oncologic în rândul româncelor: cancerul la sân. Cum pot face gratuit mamografie # BizBrasov.ro
Octombrie este luna de conștientizare cu privire la cancerul la sân, cel mai frecvent diagnostic oncologic din lume în rândul femeilor
5 octombrie 2025
22:20
S-au întors de la relaxare… cu amenzi: 5 persoane surprinse de jandarmi cu ATV-urile și motocicletele în zone nepermise # BizBrasov.ro
3 bărbați au fost suprinși cu ATV-urile în zona Cheile Râșnoavei – Valea Tociliței, de către jandarmii montani de la Postul Montan Râșnov, în timpul unor acțiuni desfășurate de aceștia. Cei trei le-au spus jandarmilor că se aflau acolo în scop recreativ. „Dincolo de faptul că accesul nu era permis, aventura bărbaților se putea solda [...]
15:10
Ploile revin în zilele următoare în Româna. La ce să ne așteptăm în următoarele săptămâni # BizBrasov.ro
Duminică și luni temperaturile vor avea valori normale pentru această perioadă, fiind mai ridicate față de cele de zilele trecute, când România a fost afectată de un val de frig neobișnuit, însă ploile vor reveni începând de săptămâna viitoare, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu. Temperaturile maxime vor ajunge sau depăși 20 de grade în partea [...]
13:50
Stereotipul „România e săracă și periculoasă”. Ce au descoperit doi vloggeri din Spania, care au ajuns și la Brașov # BizBrasov.ro
Doi vloggeri spanioli care călătoresc în lumea largă au avut o surpriză mare în România. Deși se așteptau să aibă de-a face cu o țară săracă, plină de infractori, ei au descoperit cu totul altceva. Justine și Nika, doi tineri din Spania, și-au propus să ia la rând unele dintre cele mai controversate țări, iar [...]
12:30
O altfel de intervenție a salvamontiștilor din Poiana Brașov: Au ajutat un căprior prins în plasele pârtiilor # BizBrasov.ro
Intervenție specială a salvamontiștilor din Poiana Brașov, sâmbătă. Salvatorii montani au ajutat un căprior rămas captiv cu cornițele în plasele de protecție ale pârtiilor. Aceștia au tăiat o porțiunie din plasele de protecție pentru ca puiul să fie scos în condiții de siguranță și l-au eliberat în natură. „Pentru că orice viață contează, astăzi salvatorii [...]
12:10
Pe 5 octombrie este marcată Ziua Mondială a Educației, cunoscută și ca Ziua Internațională a Profesorului, o inițiativă UNESCO din 1994, pentru a evidenția importanța educației în dezvoltarea societății și contribuția esențială a profesorilor în formarea noilor generații. Cu acest prilej, într-un mesaj oficial, ministrul Educației, Daniel David, reamintește că „trăim acum un an dificil [...]
11:40
Un alt „cuibușor de nebunii”, cu 4 adulți și 9 copii, a fost „destructurat” din zona Brândușelor, cu ajutorul celor de la Poliția Locală și Comprest, a scris, pe facebook, viceprimarul municipiului Brașov, Dan Ghiță. „Știu că sună ciudat, dar locuitorii de pe Brândușelor știu bine cu ce s-au confruntat o perioadă.Scandaluri, țipete, urlete, [...]
11:00
Cel mai complex proiect de salvare la înălțime, prezentat de specialiști la mall-ul din Tractorul, luni # BizBrasov.ro
ROpe Rescue România aduce la Brașov cel mai complex proiect de salvare la înălțime. Astfel, în perioada 6 – 8 octombrie, Asociația CTIF România și ROpe Rescue România, cu sprijinul IGSU, organizează la Brașov un amplu eveniment dedicat pregătirii și perfecționării tehnicilor de salvare la înălțime și în teren dificil. „Colegii alpiniști din cadrul ROpe [...]
