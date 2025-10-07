Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 la Iași. Programul complet al celui mai mare eveniment ortodox din Europa de Est. Câți credincioși sunt așteptați

21:30

Un bărbat care s-a dat drept poliţist a recunoscut că a înşelat un şofer, luând de la acesta peste 52.000 de lei ca să îl scape de un dosar penal, după ce a provocat un accident rutier cu victime, a transmis, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), printr-un comunicat de presă.