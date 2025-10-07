Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: „Dacă aștepți SUA, vei aștepta prea mult”

07:10

Cu două săptămâni înainte să meargă în SUA să discute despre încheierea războiului din Gaza, Benjamin Netanyahu le promitea susținătorilor lui de extremă dreaptă că „nu va exista niciun stat palestinian” și că „acest loc este al nostru”. Însă, în timpul negocierilor de la Washington, premierul israelian a descoperit că planul de pace al celui pe care el l-a descris drept „cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă” ar putea face exact opusul: să creeze o „cale credibilă”, oricât de incertă ar fi aceasta, spre un viitor stat palestinian. Și, totuși, de ce a acceptat Netanyahu planul lui Trump cu toate că l-a resimțit ca pe o „trădare”?