Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: „Dacă aștepți SUA, vei aștepta prea mult”
Digi24.ro, 7 octombrie 2025 07:10
Anne Applebaum ocupă un loc special printre experții americani în Ucraina, în parte pentru că nu este întotdeauna ușor să se decidă dacă termenul „american” este suficient pentru a o descrie, scrie European Pravda.
În noiembrie 2021, în timp ce navele chineze trăgeau cu tunuri de apă asupra vaselor filipineze în Marea Chinei de Sud, ambasadorul de atunci al Beijingului la Manila a cerut filipinezilor pe Facebook să împărtășească lucrurile care le plac cel mai mult la China. Printre sutele de răspunsuri entuziaste s-au numărat trei de la un tânăr pe nume „Vince Dimaano”. Comentariile sale – ca multe dintre răspunsurile la postările ambasadei chineze – nu erau sincere. Ele proveneau de la conturi false plătite de misiunea diplomatică, potrivit documentelor interne ale unei agenții de marketing cu sediul în Manila, scrie Reuters, într-un articol dedicat războiului informațional deschis de China împotriva intereselor americane în Filipine.
De teama dronelor ucrainene, rușii își protejează cel mai mare poligon de teste nucleare. Măsurile luate până acum # Digi24.ro
După atacurile ucrainene cu drone asupra unor instalații energetice și militare, autoritățile ruse caută să-și protejeze cel mai mare poligon de teste nucleare din țară, situat în arhipelagul Novaia Zemlia din regiunea Arhanghelsk, unde au avut loc sute de explozii atomice din anii 1950, relatează The Moscow Times. Aceasta, chiar dacă situl nuclear se află la 2.500 de kilometri de Ucraina.
„Nu este un moft, e o obligație”. Cum arată coșurile de fum după un an și de ce e importantă curățarea lor înainte de sezonul rece # Digi24.ro
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe câmpul de luptă din Ucraina. Un război NATO-Rusia ar fi diferit # Digi24.ro
Dronele transformă tancurile și vehiculele blindate în epave în flăcări în Ucraina, dar aliații NATO își cresc în mod accelerat dotările cu armament greu, potrivit Business Insider.
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume: ar putea reduce consumul de energie cu până la 90% # Digi24.ro
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume, un proiect care ar putea revoluționa industria IT și reduce drastic consumul de energie. O capsulă uriașă plină cu servere urmează să fie scufundată în largul orașului Shanghai, unde curenții oceanici vor asigura răcirea naturală a echipamentelor, fără costurile uriașe ale sistemelor de climatizare convenționale. Inițiativa, susținută de statul chinez, promite economii de până la 90% la energia folosită pentru răcire și face parte din efortul Beijingului de a transforma infrastructura digitală într-una mai sustenabilă.
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza # Digi24.ro
Cu două săptămâni înainte să meargă în SUA să discute despre încheierea războiului din Gaza, Benjamin Netanyahu le promitea susținătorilor lui de extremă dreaptă că „nu va exista niciun stat palestinian” și că „acest loc este al nostru”. Însă, în timpul negocierilor de la Washington, premierul israelian a descoperit că planul de pace al celui pe care el l-a descris drept „cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă” ar putea face exact opusul: să creeze o „cale credibilă”, oricât de incertă ar fi aceasta, spre un viitor stat palestinian. Și, totuși, de ce a acceptat Netanyahu planul lui Trump cu toate că l-a resimțit ca pe o „trădare”?
O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă de baterii uriașe ce țin în viață sistemul energetic al Ucrainei # Digi24.ro
Rețeaua electrică a Ucrainei a rezistat cu greu bombardamentelor rusești timp de trei ierni consecutive în care inginerii au fost nevoiți să repare substațiile electrice sub amenințarea atacurilor cu drone și rachete, iar civilii au petrecut perioade lungi de timp în beznă și frig în timp ce forțele Moscovei încercau să le distrugă moralul. Acum, în pragul celei de-a patra ierni de război, planul pentru a menține aprovizionarea cu energie a țării în timpul viitoarelor atacuri rusești se bazează pe o rețea uriașă de baterii de producție americană ascunse în diverse locații secrete din Ucraina.
Craiova, orașul extremelor. Cum arată străzile de la periferie după fiecare ploaie torențială. „Umblăm cu cizme, cu pungi legate” # Digi24.ro
Străzile s-au transformat în câmpuri de luptă cu noroiul, la periferia Craiovei, care a devenit orașul extremelor. În timp ce în centrul orașului se amenajează târgul de Crăciun, aproape de suburbii oamenii rămân blocați cu mașinile în nămol. De câte ori plouă, străzile se inundă. Ca să ajungă la serviciu sau la școală, oamenii se încalță cu cizme de cauciuc sau își leagă pungi peste încălțămintea de stradă. Sunt lucrări de canalizare, spun reprezentanții primăriei, iar până se termină, străzile rămân adevărate capcane.
„Colacul de salvare al Ucrainei”. Cum a reușit Kievul să mențină funcțională calea ferată pe timp de război # Digi24.ro
Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei într-un ritm fără precedent. Forțele lui Putin au luat, din nou, în vizor, principalul mod de transport al ajutorului militar internațional către Ucraina, calea ferată. De la izbucnirea războiului, calea ferată din Ucraina a trecut printr-un efort fără precedent și a reușit să rămână funcțională în condiții care păreau de neconceput până în 2022. Trenurile ucrainene au fost denumite de către oamenii aflați în război drept „colacul de salvare” al țării. Digi24.ro arată mai jos de ce.
Orașul din România care oferă ceasuri cu buton de urgență oamenilor singuri, după o idee preluată din Ungaria. Cum funcționează # Digi24.ro
Inițiativă inedită a autorităților din județul Covasna, unde seniorii singuri, persoanele cu dizabilități sau cei care suferă de boli cronice pot cere ajutor, în caz de nevoie, cu o singură apăsare de buton. Este vorba despre un ceas inteligent, care se conectează la un dispecerat disponibil non-stop. Deja 100 de vârstnici din Sfântu Gheorghe se bucură de dispozitivul inteligent, pentru care plătesc lunar 30 de lei.
Un nou lot al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău va fi deschis circulației. Când va începe recepția # Digi24.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea convoca în perioada 13 - 17 octombrie comisia de recepţie în vederea deschiderii circulaţiei pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău, sectorul Mizil-Pietroasele, de 28,35 kilometri, după ce, luni seara, au avut loc teste structurale pe podul de la km 38.
Bombardamente la un kilometru de perimetrul centralei din Zaporojie. AIEA: Cresc riscurile de securitate nucleară # Digi24.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunţat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropiere, ceea ce amplifică riscul unor consecinţe catastrofale.
Jane Goodall: I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu în spațiu, într-o călătorie fără întoarcere # Digi24.ro
Jane Goodall a declarat, într-un interviu publicat după moartea sa, că i-ar pune pe aceeași navă pe Trump, Putin, Xi și Netanyahu și i-ar trimite într-o călătorie fără întoarcere în spațiu, scrie The Guardian. Celebra specialistă în primatologie a adăugat că fondatorul SpaceX Elon Musk ar fi gazda acestora pe acea navă.
Macron îi dă două zile lui Lecornu să formeze Guvernul și spune că „îşi va asuma responsabilitatea" în cazul unui nou eşec # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului demisionar Sebastien Lecornu să formeze un nou Guvern până miercuri. El s-a declarat pregătit „să-şi asume responsabilitatea” în cazul unui eșec, informează luni AFP, citând surse din anturajul preşedintelui francez, potrivit Agerpres.
Convorbire Putin-Netanyahu despre planul lui Trump pentru pace în Gaza. Ce a transmis liderul de la Kremlin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a discutat luni, într-o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, planul propus de Donald Trump pentru încetarea războiului și viitorul Fâșiei Gaza. Liderul de la Kremlin a reiterat sprijinul Rusiei pentru o soluție a conflictului bazată pe recunoașterea statului Palestina, potrivit Kremlinului.
Vedetă a serialului „Rich Kids Of Instagram”, condamnată la închisoare pentru escrocherie cu genți de lux # Digi24.ro
Un bărbat care s-a descris drept „Kardashian din Cheshire” a fost condamnat la închisoare pentru fraudă, după ce a înșelat mai multe persoane cu genți de lux, informează BBC. Jack Watkin, în vârstă de 26 de ani, și-a finanțat stilul de viață de influencer pe Instagram prin fraudarea unor companii și a unor persoane cu peste 200.000 de lire sterline.
Piese britanice, germane și americane găsite de Ucraina în rachetele și dronele rusești. Zelenski cere acțiuni ferme # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut impunerea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, după ce microcomputere britanice și alte componente din SUA, Germania și Japonia au fost identificate în rachetele și dronele folosite de Moscova în atacurile recente asupra Ucrainei, potrivit BBC.
Spionajul german are dovezi că Rusia discută cum să atace NATO, avertizează un comisar UE. „Trebuie să recuperăm timpul pierdut” # Digi24.ro
Serviciile secrete germane au dovezi că Rusia discută un plan de atac asupra NATO, a declarat comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu acordat ziarului polonez Wyborcza, citat de RBC-Ukraine.
Surse: CCR va amâna din nou decizia pe pensiile magistraților. Care sunt motivele și când ar putea fi dat verdictul # Digi24.ro
Curtea Constituțională va amâna din nou pronunțarea, în ședința din 8 octombrie, pe sesizarea ÎCCJ în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor digi24.ro. CCR nu a luat o decizie asupra acestei obiecții de neconstituționalitate nici în plenul din 24 septembrie.
Forumul familiilor ostaticilor din Israel cere ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Forumul familiilor ostaticilor din Israel, principala organizație a rudelor celor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza, a cerut luni ca Premiul Nobel pentru Pace să-i fie acordat președintelui american Donald Trump, pentru „hotărârea sa de a instaura pacea” în regiune. Solicitarea a fost transmisă Comitetului norvegian pentru Nobel, înaintea decernării premiului din 10 octombrie.
O ambulanţă a fost implicată într-un accident rutier grav, în Cluj. O femeie a murit, iar șase oameni au fost răniți # Digi24.ro
O persoană a murit şi alte şase persoane primesc îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier care a avut loc, luni seară, pe drumul naţional DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula, şi în care a fost implicată şi o ambulanţă.
Cseke Attila, despre tăierile din administrație: Sunt peste 700 de UAT-uri în care nu e nevoie de reducere de personal # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că există peste 700 de UAT-uri unde n-ar fi nevoie de reducerea de personal, pentru că primarii au fost mai eficienţi în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane.
Șase orașe din România, în clasamentul celor mai periculoase din lume. Care a înregistrat cel mai ridicat nivel de infracționalitate # Digi24.ro
Mai multe zone din România se află pe lista celor mai periculoase orașe din lume. Printre ele se numără Craiova, Iași și București. Analiza făcută la nivel mondial a luat în calcul furturile, agresiunile și vandalismul din fiecare oraș.
Două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene. Ursula von der Leyen: „Putin vrea să semene diviziune între europeni” # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, confruntată în Parlamentul European cu două noi moţiuni de cenzură, a cerut luni într-un discurs în plenul acestei instituţii unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze blocul comunitar, menţionându-l aici pe preşedintele rus Vladimir Putin.
Președintele Braziliei a discutat cu Donald Trump și i-a cerut revizuirea sancţiunilor impuse ţării sale # Digi24.ro
Preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a discutat luni prin videoconferinţă cu omologul său american, Donald Trump, într-un prim contact considerat "prietenos", în cadrul căruia liderul progresist din America Latină a solicitat o revizuire a sancţiunilor aplicate Braziliei de către SUA.
Un șofer a dat șpagă peste 52.000 de lei să scape de un dosar penal, dar a fost păcălit de un bărbat care se dădea polițist # Digi24.ro
Un bărbat care s-a dat drept poliţist a recunoscut că a înşelat un şofer, luând de la acesta peste 52.000 de lei ca să îl scape de un dosar penal, după ce a provocat un accident rutier cu victime, a transmis, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), printr-un comunicat de presă.
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din cauza culorii pielii: „Ce cauți în România?” # Digi24.ro
Încă un caz șocant de rasism este reclamat în Capitală. O studentă la medicinǎ, originară din Camerun și stabilită în București, spune că o șoferiță de transport alternativ a refuzat să o ducă la destinație și a insultat-o pe criterii de culoare. Momentul a fost filmat chiar de tânără, care a depus o plângere în aplicație. Incidentul vine la scurt timp după cazul livratorului agresat și jignit rasial, tot în București.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis luni o serie de recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ploi abundente, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte și vreme rece vor afecta o mare parte din țară până miercuri.
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán.
Apele Române anunță că nu se prelungesc contractele cu operatorii plajelor de pe litoral. Ce procedură va fi folosită # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române pregăteşte noua etapă de administrare a plajelor turistice, în condiţiile în care nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare, a anunţat directorul general al instituţiei, Florin Ghiţă.
Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost împuşcat mortal luni în sala de judecată la Tirana de către un bărbat care era parte în procesul ce era în desfăşurare şi care a fost arestat la faţa locului, a anunţat poliţia albaneză.
Legea Majoratului Digital a trecut de Senat: Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților # Digi24.ro
Senatul a adoptat, luni, Legea Majoratului Digital, care stabilește vârsta de 16 ani ca prag al maturității digitale. Potrivit noii reglementări, copiii sub această vârstă pot accesa platforme online sau crea conturi doar cu acordul expres al părinților. Inițiativa, propusă de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, urmărește protejarea minorilor în mediul digital și responsabilizarea platformelor online.
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin” # Digi24.ro
Danemarca va înăspri controalele de mediu asupra petrolierelor care navighează în largul portului Skagen, (nord), la joncţiunea dintre Marea Baltică şi Marea Nordului, pentru o combatere mai eficientă a flotei fantome ruse, a anunţat luni Ministerul danez al Mediului.
Șeful CJ Iași anunţă noi demiteri la Spitalul „Sf Maria”, urmând ca postul de manager să fie scos la concurs # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" s-au făcut noi demiteri, urmând ca postul de manager al unităţii medicale să fie scos la concurs.
OMS avertizează asupra dependenței de nicotină: 15 milioane de copii vapează la nivel global # Digi24.ro
Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra unui nou val de dependență de nicotină, pe fondul creșterii numărului de persoane care folosesc țigări electronice. Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv 15 milioane de copii, vapează la nivel global, potrivit OMS.
„Un membru important” al Hezbollah şi soţia sa au fost uciși într-un atac israelian în sudul Libanului # Digi24.ro
Două persoane au fost ucise într-un atac israelian în sudul Libanului, potrivit presei de stat, în timp ce Israelul anunţă că a ucis „un membru important” al mişcării islamiste libaneze Hezbollah.
Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, întrebat dacă blocajul guvernamental din SUA reprezintă o amenințare pentru Ucraina, că americanii nu au oprit livrările de armament către Kiev. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul olandez Dick Schoof, relatează agenția de presă RBC-Ukraine.
Legea care obligă parlamentarii să spună cu cine s-au întâlnit înainte de a depune proiectele, atacată la CCR. Când dezbate Curtea # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României discută, pe 5 noiembrie, sesizarea AUR la legea care îi obligă pe deputați și senatori să publice în Registrul unic al transparenței intereselor - RUTI întâlnirile pe care le au cu terțe persoane cu privire la modificarea sau completarea unor inițiative legislative.
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie: politică internă, relații externe și probleme economice # Digi24.ro
Pe lista consilierilor numiți recent de Administrația Prezidențială îl regăsim pe fostul președinte PNL Ludovic Orban, care îl va consilia pe Nicușor Dan în problemele de politică internă. Pe plan extern, șeful statului l-a adus alături pe diplomatul Marius Lazurca, ambasador vehiculat să preia șefia Serviciului de Informații Externe, în timp ce pe probleme de constituționalitate a fost numit un susținător al lui Mircea Geoană la alegerile de anul trecut.
Nou derapaj al lui Medvedev: Europa trebuie să simtă pericolul războiului. Să tremure ca nişte animale conduse la abator # Digi24.ro
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, susține Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei. El a scris pe canalul său de Telegram despre „frica de drone care a cuprins Europa”.
Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie din data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Preţul unei călătorii este de 73,4 euro.
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin care a fost promovat Nicolae Ciucă. Reacții din PNL # Digi24.ro
Dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție (DNA) ce vizează finanțarea din bani publici a panourilor electorale prin care fostul candidat PNL la alegerile prezidențiale din 2024, Nicolae Ciucă, și-a promovat cartea „nu este chiar ușor”, după cum a subliniat șeful parchetului anticorupție, Marius Voineag. Procurorul-șef al DNA a subliniat că în acest moment se așteaptă rezultatul unei expertize, fără să dea alte detalii.
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA # Digi24.ro
Comportamentul președintelui american Donald Trump stârnește tot mai multe îngrijorări, după o serie de apariții publice și postări online considerate bizare chiar și de apropiații săi. De la clipuri false generate de inteligența artificială, la declarații confuze despre medicamente și gafe diplomatice repetate, liderul de la Casa Albă pare tot mai imprevizibil. Într-unul dintre cele mai recente discursuri, Trump a vorbit incoerent despre autism, a confundat Albania cu Armenia și a sugerat folosirea unor orașe americane ca „terenuri de antrenament pentru armată”, stârnind critici și îngrijorare inclusiv din partea foștilor militari.
Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor Dan: „N-am prieteni sau adversari personali” # Digi24.ro
Ludovic Orban a povestit, în exclusivitate la Digi24, cum a ajuns să fie numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Fostul premier și lider al PNL a amintit de faptul că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.
„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian”: Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, acuzând-o că „s-a prăbușit în fața terorismului palestinian” și că a devenit „slabă și irelevantă” în conflictul din Gaza.
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era obiectivul acestora # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10 mii de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters.
Kelemen Hunor, despre provocările Rusiei în România: „Ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea” # Digi24.ro
„Rusia ne testează capacitatea de apărare şi urmăreşte să polarizeze societatea”, a declarat, luni, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, despre incidentele cu drone ruseşti care au loc în România şi alte ţări din Europa de Est.
1,9 milioane de lei pentru combaterea violenței în școli: Ministerul Educației extinde programul „Împreună prindem curaj” # Digi24.ro
Ministrul Educației și Cercetării Daniel David a semnat, luni, ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcționată către școli, prin inspectoratele școlare, pentru implementarea, în perioada 15 octombrie - 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violenței şi a infracțiunilor în mediul şcolar „Împreună prindem curaj”.
