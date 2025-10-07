Bursă. Scenariu ZF. Cum ar arăta CEC Bank listată la BVB: evaluare iniţială de circa 7,5-8 mld. lei, adică de zece ori profitul net al celei mai mari bănci de stat, dar întrebările mari rămân – cât va vinde statul şi care va fi politica de dividende

00:15

Deşi fondatorii de start-up-uri de tehnologie din România sunt recunoscuţi pentru abilităţile lor tehnice foarte bune, una dintre cele mai mari provocări în scalarea unui business rămâne lipsa competenţelor de business şi marketing. Trecerea de la o mentalitate de „executant tehnic” la una de „creator de produs digital” este esenţială pentru a construi soluţii competitive la nivel global. Această nevoie de educaţie antreprenorială este vizată de programe de mentorat precum Orange Fab, unde experţi din cadrul companiei, care au trecut ei înşişi printr-un proces de „start-up intern”, ghidează noile generaţii de fondatori.