Echipa de ciclism Israel Premier Tech îşi va schimba numele, după ce protestatarii pro-palestinieni i-au contestat puternic prezența în competiţii
G4Media, 7 octombrie 2025 07:20
Echipa ciclistă Israel Premier Tech a anunţat luni, într-un comunicat, că îşi va schimba numele. Decizia vine după ce protestatarii pro-palestinieni au contestat puternic prezenţa...
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:40
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA amână zborurile către aeroporturi importante, din cauza lipsei de controlori de trafic aerian # G4Media
Administraţia Federală a Aviaţiei amână zborurile către aeroporturile importante din Newark, Denver şi Burbank din cauza lipsei de personal în rândul controlorilor de trafic aerian,...
07:40
Energia regenerabilă a depăşit pentru prima dată cărbunele ca principală sursă de electricitate, la nivel global # G4Media
Energia regenerabilă a depăşit pentru prima dată cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial. Datele furnizate de EMBER arată că expansiunea puternică a...
07:40
Companiile non-americane se extind în SUA de frica tarifelor / Companii precum Honda, Hyundai, TSMC sau Samsung vor fi mai prezente în State # G4Media
Unele companii non-americane au declarat că intenționează să-și extindă prezența sau să-și deschidă magazine în Statele Unite pentru a atenua impactul tarifelor impuse de președintele...
Acum 10 minute
07:30
Campionii României la Border Collie: Cristina Cseh, succes în fața Chinei la competițiile internaționale | Interviu: ,,Premiile sunt simbolice: medalii, trofee sau diplome, fără premii în bani’’ # G4Media
De peste 20 de ani, Cristina Cseh trăiește pentru câinii săi, respiră odată cu ei și le dedică fiecare clipă. În familia ei se află cinci Border Collie,...
07:30
Premierul demisionar al Franței a primit termen de 48 de ore de la președintele Macron pentru ultime negocieri vizând cabinetul # G4Media
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, s-a declarat pregătit luni „să-şi asume responsabilitatea" în cazul unui nou eşec al discuţiilor, dându-i premierului demisionar Sebastien Lecornu un termen...
07:30
S-a prăbușit ultimul zid din vechiul han de la Pietrele lui Solomon / Clădirea se afla în proprietatea unui om de afaceri irlandez, stabilit la Brașov # G4Media
Brașovul și-a pierdut unul dintre simbolurile orașului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Oricine a ajuns la Pietrele lui Solomon a remarcat...
Acum 30 minute
07:20
Rafila: Până în anul 2050 mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces din lume / Apoi vor urma bolile cardiovasculare şi cancerul / În UE, 50.000 de persoane mor în fiecare an din cauza infecțiilor # G4Media
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat că se estimează că, până în 2050, infecţia cu bacterii multirezistente la antibiotice va fi prima cauză...
07:20
Risc ridicat de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, rămasă fără curent / AIEA a detectat bombardamente în apropiere # G4Media
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a...
07:20
07:10
Shutdown-ul continuă în SUA / Trump susține că un alt vot eşuat, al șaselea, ar declanşa concedieri în masă / ”Sunt bucuros să colaborez cu democraţii în ceea ce priveşte politicile lor eşuate” # G4Media
Shutdown-ul continuă în SUA după ce Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului, relatează News.ro, care citează...
07:10
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea convoca în perioada 13 – 17 octombrie comisia de recepţie în vederea deschiderii circulaţiei pe...
Acum o oră
06:50
Se poate consuma ovăz crud? Un acid din compoziția ovăzului ar putea bloca absorbția unui nutrienți importanți/ Cum rezolvăm această problemă # G4Media
Ovăzul este unul dintre alimentele pe care nutriționiștii și experții îl recomandă frecvent într-o dietă sănătoasă și echilibrată. Lista beneficiilor acestei cereale este lungă: este...
Acum 12 ore
23:10
Rafila, despre tragedia de la Iaşi: ”Unii dintre aparţinători sunt colonizaţi cu bacterii multirezistene” / ”Dacă domnul ministru a fost în salon la ATI şi nu a văzut chiuveta înseamnă că nu e acolo” # G4Media
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a afirmat, în legătură cu tragedia de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iaşi, că, dacă ministrul Sănătăţii,...
23:00
Siria fierbe după ce președintele Ahmad al-Sharaa a anulat celebrarea Războiului de Yom Kippur și alte sărbători vechi de zeci de ani / Noi festivități introduse în calendarul sirian, care amintesc de fuga lui Bashar al-Assad # G4Media
Siria fierbe după ce președintele Ahmad al-Sharaa a anulat celebrarea războiului de Yom Kippur și alte sărbători din dictatura Assad, notează ynetnews.com. Decizia a stârnit...
23:00
Discuții Putin – Netanyahu: Rusia vede o soluție a conflictului bazată pe recunoașterea statului Palestina # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluţie a...
22:50
Câini vopsiți ca să pară de rasă, bolnavi și fără acte. Românii cumpără, de fapt, maidanezi la preţuri de lux / Fenomenul afectează peste 95% dintre animalele vândute în România # G4Media
Românii sunt printre cei mai mari iubitori de animale de companie din Europa. Aproape nu există gospodărie fără un câine sau o pisică. Această pasiune a dus...
22:50
FC Botoşani e noul lider al campionatului / A trecut de UTA Arad, scor 2-1, un ultimul meci al etapei a 12-a # G4Media
Echipa FC Botoşani a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia UTA Arad, în etapa a 12-a, după un meci cu două goluri...
22:30
Creatorii de conținut cu Sora AI pot fi plătiți / OpenAI ia în calcul monetizarea conținutului și control sporit pentru creatori # G4Media
Creatorul ChatGPT, OpenAI, va introduce în curând controale care vor permite proprietarilor de drepturi de conținut să dicteze modul în care personajele lor sunt utilizate...
22:30
FOTO Ferrari a construit un nou circuit de teste / e-Vortex se află adiacent pistei Fiorano # G4Media
Ferrari a construit un nou circuit de teste pentru mașinile sale. Cu o lungime de aproximativ doi kilometri și o suprafață de 37.000 m2, acesta...
22:30
Zăpadă de aproape jumătate de metru la Vârful Omu / E cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în zona montană / 15 centimetri la Bâlea Lac # G4Media
Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în zona de munte este de 41 de centimetri la Vârful Omu, urmat de 23 centimetri...
22:30
Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei: Vrea să răstoarne ordinea politică în Europa # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un „război hibrid" împotriva Germaniei, relatează luni DPA, citată de Agerpres. „El...
22:20
Protestele Generației Z în Maroc / „Libertate, demnitate, justiție socială” și „Stadioanele sunt gata: dar spitalele?” / Cei născuți între 1997 și 2012 fac 30% din populația țării # G4Media
Timp de mai bine de o săptămână, zeci de mii de tineri din Maroc au ieșit în stradă, în fiecare zi, pentru a protesta împotriva...
22:20
SURSE Curtea Constituțională ar putea amâna încă o dată decizia pe reforma pensiilor magistratilor până pe 14 sau 16 octombrie # G4Media
Curtea Constituțională ar putea amâna încă o dată decizia pe reforma pensiilor magistratilor până pe 14 sau 16 octombrie, conform surselor G4Media. știre în curs...
22:10
UPDATE Accident între o ambulanţă şi un autoturism, în Cluj: Femeia în stop cardio-respirator a murit / Alte șase persoane rănite # G4Media
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în...
21:50
Se discută trecerea prefecturilor la Ministerul Administraţiei / Cseke Attila: ”Sigur că şi colegii de la Ministerul de Interne au un punct de vedere” # G4Media
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că trecerea prefecturilor de la Ministerul Afacerilor Interne la ministerul pe care...
21:50
Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana a fost împușcat mortal în timp ce audia un martor / Atacatorul era judecat în dosar și urma să piardă # G4Media
Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana, Astrit Kalaja, a fost ucis prin împuşcare luni, în timpul unei audieri, de către un bărbat...
21:30
Apple, anchetată în Franța în legătură cu colectarea înregistrărilor vocale prin intermediul asistentului Siri # G4Media
Apple Inc. este anchetată în Franța în legătură cu utilizarea înregistrărilor vocale realizate cu ajutorul asistentului său Siri, relatează Bloomberg.
21:30
Cât avocado se poate consuma pe zi/ Medic: „Nu trebuie să abuzăm pentru că este un aliment sănătos, dar foarte caloric” # G4Media
Atunci când decidem să ne schimbăm complet alimentația, de obicei renunțăm la unele produse ultraprocesate, considerate nesănătoase, pentru a include în dietă alimente mai „sănătoase"....
21:30
Fostul șef al editurii Pravda din Rusia a murit după ce a căzut de la fereastră / TASS: ”Ancheta poliției nu a găsit dovezi ale unei crime” # G4Media
Veaceslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, a căzut de la fereastra blocului în care locuia, într-un cartier din vestul Moscovei, anunță TASS, care...
21:10
Rude ale ostaticilor israelieni cer atribuirea premiului Nobel pentru pace lui Donald Trump # G4Media
Forumul familiilor, principala organizaţie a rudelor ostaticilor din Israel, a cerut luni ca premiul Nobel pentru pace să-i fie atribuit anul acesta preşedintelui american Donald...
21:00
Tarifele la gunoi ar putea crește în Timiș / Deșeurile vor fi transportate în Arad și Hunedoara # G4Media
Închiderea deponeului ecologic de la Ghizela ar putea duce la o majorare temporară a tarifelor de colectare a deșeurilor în Timiș. Liderul CJ Timiș spune...
20:50
Primarul Buzăului (PSD): Trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om / Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă # G4Media
Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), a declarat luni că, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un...
20:50
VIDEO Au apărut primii schiori în zona Bâlea Lac / Șeful Salvamont Sibiu: Trebuie să aibă un echipament special de salvare din avalanșă # G4Media
Primii schiori au apărut deja pe versanții de la Bâlea Lac, după prima ninsoare mai serioasă din acest sezon de iarnă, scrie Turnul Sfatului. Pasionații...
20:50
Accident între o ambulanţă şi un autoturism, în Cluj: O femeie din ambulanţă, în stop cardio-respirator / Alte cinci persoane, evaluate medical # G4Media
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în...
20:40
Comisia Europeană, două moțiuni de cenzură în aceeași săptămână / Tema care îi unește pe extremiștii de dreapta și stânga / Von der Leyen: ”Putin nu-şi ascunde bucuria şi sprijinul pentru prietenii săi din Europa care fac munca pentru el” # G4Media
Parlamentul European dezbate luni două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene. Voturile asupra acestor moțiuni vor avea loc joi, în cadrul unei sesiuni plenare la...
20:30
Un leopard scăpat de la ZOO, prins într-un hotel, în Indonezia / În august, de la aceeași grădină zoologică a mai fugit un leopard # G4Media
Un leopard, suspectat de faptul că ar fi scăpat de la o grădină zoologică, a fost prins luni după ce a rătăcit într-un complex hotelier,...
20:20
Ucraina investighează posibile execuţii a 263 dintre soldaţii săi luaţi prizonieri de trupele ruse / 2.500 de soldaţi ucraineni ar fi încă în captivitate # G4Media
Ucraina investighează drept posibile execuţii moartea a 263 de soldaţi ucraineni care ar fi fost ucişi după ce s-au predat sau au fost luaţi prizonieri...
20:20
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Sunt peste 700 de primării în care nu e nevoie de reducere de personal, unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane # G4Media
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că există peste 700 de UAT-uri unde n-ar fi nevoie de reducerea...
20:00
29 octombrie – Ziua Reginei Maria / Proiectul de lege votat în Senat va ajunge la Camera Deputaţilor # G4Media
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria, transmite News.ro. Propunerea legislativă are ca obiect...
20:00
STUDIU: Bacteriile pot supravieţui lansării în spaţiu şi reintrării în atmosfera terestră / ”Asta înseamnă că putem să proiectăm sisteme mai bune de susţinere a vieţii pentru astronauţi” # G4Media
Testarea unei rachete, coordonată de cercetători din Australia, a arătat că bacteriile cruciale pentru sănătatea umană pot supravieţui forţelor extreme care există în timpul lansării...
20:00
OMS: Peste 100 de milioane de persoane folosesc în lume ţigareta electronică / Sunt cel puţin 15 milioane de copii, între 13 şi 15 ani, care fac asta # G4Media
Un nou val "alarmant" de dependenţă de nicotină din ţigarete electronice afectează milioane de copii, dependenţi de vaping, trage luni un semnal de alarmă Organizaţia...
19:40
Regizorul Tudor Giurgiu: „Suntem datori să înțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre” # G4Media
Românii sunt datori să afle consecințele tragice ale comunismului asupra istoriei noastre, iar masacrul din 1941 de la Fântâna Albă, când soldații sovietici au măcelarit...
19:30
STUDIU Sectorul de retail înregistrează cel mai ridicat nivel de satisfacție în domeniul AI / Sectorul bancar alocă cel mai mic procent de investiții în AI generativ – Lenovo # G4Media
Sectorul de retail le surclasează pe cel financiar și cel al serviciilor medicale în nivelul de satisfacție în domeniul inteligenței artificiale, înregistrând o rată de...
19:30
Un român a furat curent electric timp de 9 ani, în Italia / Trebuie să plătească peste 26 de mii de euro / Angajații Enel au sesizat poliția și a fost arestat # G4Media
Un român de 45 de ani a fost arestat în Italia, iar ulterior a fost plasat în control judiciar, după ce a falsificat timp de...
19:20
În multe biblioteci școlare din Statele Unite, un mare nume al literaturii americane a dispărut de pe rafturi: Stephen King. Operele autorului în vârstă de...
19:10
Hamburgeri de dovlecel și brânză – o rețetă ușoară, sănătoasă și de sezon/ Se pregătesc la cuptor și se pot pune și la pachet pentru școală sau birou # G4Media
Piețele toamna sunt pline de dovlecei, o legumă versatilă, ieftină și extrem de benefică pentru sănătate. Bogat în apă, fibre, vitaminele A și C și...
19:00
Cursuri suspendate, miercuri, în toate unitățile de învățământ din județul Constanța, din cauza vremii severe # G4Media
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța s-a întrunit astăzi în ședință extraordinară, date fiind avertizările meteorologilor COD GALBEN și COD ROȘU de precipitații abundente...
19:00
Legea majoratului digital, adoptată de Senat / Copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor # G4Media
UPDATE: Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi "pentru" şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc,...
Acum 24 ore
18:30
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins apelul complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, împotriva condamnării sale # G4Media
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni apelul depus de Ghislaine Maxwell, fosta parteneră şi complice a lui Jeffrey Epstein, împotriva condamnării sale la...
18:30
La patru luni de la tragedia de la Praid, situația este neschimbată / 40.000 de oameni nu au apă potabilă în continuare / Din cele 4 soluții propuse de experți s-a realizat doar una # G4Media
A trecut aproape o jumătate de an de când ploile abundente au dus la infiltrații în minele vechi de la Praid, traversate de pârâul Corund,...
