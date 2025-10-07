Impact fatal la Cluj: o femeie, pacientă într-o ambulanță, a fost ucisă după ce un șofer a pătruns pe contrasens – alte cinci persoane au fost rănite
Aktual24, 7 octombrie 2025 07:20
Un accident grav de circulație a avut loc luni seara, pe DN1 E60, între localitățile Huedin și Șaula, județul Cluj, soldat cu decesul unei femei de 73 de ani, pacientă aflată într-o ambulanță. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, citat de cotidianul local Monitorul de Cluj, coliziunea a implicat un autoturism și o […]
• • •
Acum 5 minute
07:40
Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce a acordat interviuri unui blogger ucrainean # Aktual24
Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la patru ani într-o colonie penală, după ce a acordat două interviuri unui blogger ucrainean. Potrivit publicației independente The Moscow Times, Curtea Orășenească din Moscova l-a găsit vinovat pe Pavel Guguiev pentru „cooperare confidențială cu cetățeni străini”, acuzație formulată pe […]
Acum 30 minute
07:20
Cancelarul Friedrich Merz acuză Rusia că a declanșat un război hibrid împotriva Germaniei # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că poartă un „război hibrid” împotriva Germaniei, transmite agenția DPA. Declarațiile au fost făcute luni, într-un interviu pentru postul german ntv, în contextul tensiunilor geopolitice din Europa. Merz a subliniat că Putin duce un „război informațional” împotriva Germaniei și un „război militar” împotriva Ucrainei, […]
07:20
Impact fatal la Cluj: o femeie, pacientă într-o ambulanță, a fost ucisă după ce un șofer a pătruns pe contrasens – alte cinci persoane au fost rănite # Aktual24
Un accident grav de circulație a avut loc luni seara, pe DN1 E60, între localitățile Huedin și Șaula, județul Cluj, soldat cu decesul unei femei de 73 de ani, pacientă aflată într-o ambulanță. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, citat de cotidianul local Monitorul de Cluj, coliziunea a implicat un autoturism și o […]
Acum 12 ore
23:10
Polonia nu extrădează deocamdată suspectul ucrainean care ar fi făcut pate din grupul care a plasat explozibilii pe conductele Nord Stream # Aktual24
O instanță din Polonia a prelungit cu 40 de zile arestarea preventivă a ucraineanului în vârstă de 46 de ani, considerat de Germania unul dintre sabotorii care au comis atacul asupra conductelor Nord Stream. Un tribunal din Varșovia va decide cu privire la extrădarea sa. Instanța a justificat această măsură pe motiv că bărbatul putea […]
23:00
Dezastrul de la Tempe, Gecia: Procurorul a acceptat cererile depuse de familii pentru analize toxicologice asupra victimelor accidentului feroviar # Aktual24
Parchetul din Larissa, Grecia, a dispus reluarea anchetei privind plângerile depuse de familiile victimelor accidentului feroviar de la Tempe împotriva experților criminaliști care s-au ocupat de caz, acceptând astfel toate cererile unor rude ale victimelor pentru efectuarea de analize toxicologice în vederea stabilirii cauzei decesului. De asemenea, procurorul i-a informat pe avocații care reprezintă familiile […]
22:50
Sute de alpiniști amatori blocați de viscol în apropierea versantului estic al Muntelui Everest din Tibet au fost ghidați în siguranță de către echipele de salvare, a relatat presa de stat chineză, în condițiile în care ninsorile și ploile neobișnuit de abundente au lovit Himalaya. Aproximativ 350 de persoane au ajuns în micul oraș Qudang, […]
22:40
Activiștii de pe navele Global Sumud reținuți în Israel acuză bătăi și insulte în timpul detenției. Un feribot transformat în spital plutitor se îndreaptă spre Gaza # Aktual24
Activiști internaționali, jurnaliști și avocați deportați din Israel după ce au încercat să spargă blocada maritimă impusă Gazei în ultimii 16 ani, la bordul unei flotile umanitare, au susținut că, în timpul detenției, au fost supuși unor abuzuri fizice și verbale brutale din partea forțelor israeliene. Printre presupusele abuzuri s-au numărat privarea de somn și […]
22:20
În Egipt au început discuțiile privind planul lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza. Președintele SUA a avertizat asupra unei „vărsări masive de sânge”, în cazul în care acordul nu este finalizat în zilele următoare # Aktual24
Delegațiile Israelului, Hamas și SUA au început astăzi la Cairo negocieri indirecte, care ar urma să deschidă calea pentru încetarea războiului din Gaza, cdar care se confuntă cu probleme controversate, cum ar fi cererile ca Israelul să se retragă din enclavă și Hamas să se dezarmeze. Israelul și Hamas au aprobat principiile generale din spatele […]
22:10
Franta: Macron îi cere premierului demisionar să facă un ultim efort pentru a rezolva criza politică # Aktual24
La câteva ore după ce noul premier al Franței a demisionat, Emmanuel Macron i-a cerut să mai rămână în funcție încă două zile, într-un ultim efort de a găsi o soluție pentru a ieși din criza politică din țară, care se adâncește rapid. Președintele francez i-a acordat luni seară lui Sébastien Lecornu – care a […]
22:00
Laura Vicol a aterizat în partidul lui Piedone. Ea a primit direct o funcție de șefă: ”Sunt foarte fericită și am încredere în domnul președinte Piedone” # Aktual24
Fosta deputată PSD Laura Vicol a devenit vicepreședinte în partidul lui Piedone. După ce a fost dată afară din PSD de foștii ei clienți pe avioanele Nordis, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, Vicol spune acum că partidul lui Piedone este ”curat” și ”singurul partid în care pot să cred”. „Din punctul meu de vedere este […]
21:50
Președintele Nicușor Dan tocmai a numit 16 noi consilieri prezidențiali și de stat. O cohortă consistentă, cu orientare pro-europeană și puternică aplecare spre zona societății civile. Câteva nume vor fi cu siguranță pe placul unui tip de electorat. Electoratul creștin, din care o bună bucată a votat cu Călin Georgescu, George Simion și AUR. Numiri […]
21:30
Cel mai mare strat de zăpadă în zona de munte, de 41 de centimetri, se află la Vârful Omu, urmat de 23 centimetri la Vârfu Țarcu și 15 centimetri la Bâlea-Lac, potrivit meteorologilor. La peste 2.000 de metri altitudine, în munții Făgăraș și Bucegi sunt posibile avalanșe mici și medii. „În masivele Făgăraș și Bucegi, […]
21:30
Primii schiori și-au făcut apariția în zona Bâlea Lac. Șeful Salvamont Sibiu nu recomandă schiatul în masă # Aktual24
În zona Bâlea Lac au apărut deja iubitorii sporturilor de iarna. Deși pot practica schiul în afara pârtiilor, Salvamont nu recomandă schiatul în masă în această perioadă în zona Bâlea, din cauza lipsei pârtiilor amenajate și a riscurilor asociate. „În zona de Bâlea Lac nu sunt pârtii amenajate de schi, dar se poate schia off-piste, […]
21:20
Asociația SuntAutist: ”Autismul nu este insultă. A-l transforma într-un cuvânt de ocară înseamnă a perpetua o cultură a urii și a ignoranței” # Aktual24
Asociația SuntAutist a transmis, luni seară, un comunicat de protest față de noile declarații ”insultătoare” ale extremistului George Simion în legătură cu autismul. ”Să folosești termenul „autist” ca insultă în spațiul public, pentru o a treia oară, nu e „o scăpare”. Este expresia unei aroganțe care confundă libertatea de exprimare cu absența respectului. Autismul nu […]
21:10
Bacterii de pe Terra pot supraviețui în spațiu, la marginea atmosferei terestre. Cum ajută această descoperire pentru viitoarele călătorii către Marte # Aktual24
Testarea unei rachete, coordonată de cercetători din Australia, a arătat că bacteriile cruciale pentru sănătatea umană pot supravieţui forţelor extreme care există în timpul lansării în spaţiu şi al reintrării în atmosfera Pământului, oferind astfel speranţe pentru viitoarele misiuni către planeta Marte, informează luni Xinhua, citată de Agerpres. Agenţiile spaţiale plănuiesc să trimită echipaje de […]
21:10
Noi demiteri au avut loc la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, în urma anchetei privind cazurile de infecții nosocomiale cu bacteria Serratia Marcescens care au dus la pierderea vieții a șapte copii a anunțat, luni, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, în cadrul unei conferințe de presă. Postul de manager al unității medicale […]
20:40
Fostul premier grec Tsipras declanșează noi speculații despre înființarea unui nou partid după ce a demisionat din parlament # Aktual24
Fostul prim-ministru de stânga al Greciei, Alexis Tsipras, a demisionat luni din funcția sa parlamentară, pe măsură ce se intensifică speculațiile că va forma un nou partid. „Demisionez din funcția de membru al partidului Syriza din parlament, dar nu demisionez din activismul politic”, a anunțat Tsipras într-un comunicat. „Nu pot și nu doresc să particip […]
20:10
The New York Times: SUA intenționează să accepte maximum 7.500 de refugiați pe an. Majoritatea vor fi ”discriminații” din Africa de Sud # Aktual24
Administrația Trump intenționează să stabilească un plafon record pentru admiterea de noi refugiați anul viitor, a scris The New York Times, citând surse. Potrivit acestora, plafonul va fi de 7.500. Majoritatea locurilor sunt planificate să fie rezervate refugiaților din Africa de Sud și altor grupuri care sunt supuse „discriminării nedrepte”, relatează The New York Times, […]
19:40
Deja am pierdut șirul premierilor puși de președintele Emmanuel Macron în Franța și care și-au pierdut mandatele în scurt timp. Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a bătut un record în acest sens și și-a dat demisia, la câteva ore după prezentarea cabinetului său. Franța este, fără îndoială, în haos politic. Iar totul pleacă de la decizia […]
19:10
Nu e glumă: Rusia începe să cultive banane. Anunț oficial al unui ministru: ””Am început construirea primelor sere pentru banane” # Aktual24
Rusia se pregăteşte să înceapă cultivarea bananelor şi a altor fructe tropicale, a declarat luni ministrul rus al agriculturii, Oxana Lut, la un forum internaţional dedicat industriei şi tehnologiei, desfăşurat în oraşul rus Ghelendjik de pe coasta Mării Negre, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Am început construirea primelor sere pentru banane” şi există propuneri […]
Acum 24 ore
18:20
Ana Birchall: ”Robert Turcescu, Marius Ghilezan, Anca Alexandrescu, Cozmin Gușă acționează la comandă. Acțiune concertată de manipulare” # Aktual24
Ana Birchall, fost ministru al Justiției, acuză mai multi propagandiști suveraniști pro-ruși că acționează ”la comandă” împotriva ei după ce a fost lansat un ”fake news” în legătură cu o pretinsă intenție a ei de a deveni agent CIA. ”Adevărul, din nou, trebuie spus clar. Apropos de acest nou fake news despre mine — construit […]
18:10
Nou consilier prezidențial: ”George Simion este agent de influență al Rusiei. Statul să acționeze împotriva trădătorilor” # Aktual24
Valentin Naumescu, proaspăt numit consilier prezidențial pentru afaceri europene, a declarat într-un interviu recent pentru aktual24.ro, că George Simion este ”agent de influență al Rusiei”, conform unei decizii definitive a Justiției. În interviu, Naumescu a declarat că statul ar trebui să acționeze împotriva ”trădătorilor”. Conform unui anunț al președintelui Dan, Naumescu va fi consilier prezidențial […]
17:40
I-a luat ceva timp, dar președintele Nicușor Dan a numit un contingent solid de consilieri prezidențiali și de stat, după multe luni în care multe poziții au stat neocupate sau au fost ocupate de oameni moșteniți de la Klaus Iohannis sau Ilie Bolojan. Numirile transmit niște semnale clare, atât către societate cât și către partenerii […]
17:40
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost plasat sub control judiciar de o instanță din Grecia, până când un magistrat din această țară va analiza cererea de extrădare depusă de autoritățile române, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare. Luni dimineața, Sorin Oprescu a fost dus la audieri, fiind însoțit de polițiști. Într-un scurt dialog […]
17:20
Olguța Vasilescu: „Am blocat o reducere de posturi de 45% care ar fi paralizat administrația locală” # Aktual24
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, după ședința conducerii PSD, că susține o reducere de 30% din numărul total de posturi din administrația publică locală, însă nu mai mult de 20% din posturile efectiv ocupate. Totodată, edilul propune ca primarii și președinții de consilii județene să aibă o a doua opțiune: diminuarea cu […]
17:10
”Nu vrem să fim tratați ca ruda săracă”. PSD insistă cu blocarea unei eventuale candidaturi comune USR-PNL la Primăria Capitalei # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat luni, 6 octombrie, opoziția totală a PSD față de o candidatură comună a PNL-USR la Primăria Capitalei. Grindeanu a amenițat recent chiar cu ruperea coaliției în acest caz, el susținând că PSD ar urma să fie ”izolat”. „E vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să […]
16:00
Durian, fructul care a cauzat panică într-un oraș din Germania. Pompierii au intervenit de patru ori # Aktual24
Mirosul puternic cauzat de un fruct de durian a determinat o serie de intervenţii ale brigăzii de pompieri din oraşul german Wiesbaden, care a fost solicitată să intervină de patru ori în cursul zilei de sâmbătă deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze, au anunţat pompierii germani, citaţi de DPA, informează Agerpres. […]
16:00
Medvedev dezvăluie ce caută dronele deasupra aeroporturilor din Europa: ”Europenii să simtă pe propria piele care este pericolul războiului” # Aktual24
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev i-a numit pe europeni îngrijorați de roiurile misterioase de drone – suspectate de aliații NATO ca fiind legate de Rusia – care au apărut în jurul aeroporturilor, instalațiilor militare și altor infrastructuri critice în ultimele săptămâni drept „animale prostuțe” care trebuie să simtă „pericolul războiului”. Numeroasele zboruri inexplicabile cu drone […]
15:50
Reacția Parchetului General după audierea lui Șoșoacă: ”Punere în mișcare a acțiunii penale pentru 11 infracțiuni” # Aktual24
Parchetul General a anunțat, luni, 6 octombrie, după audierea Dianei Șoșoacă, că europarlamentara extremistă este urmărită penal pntru 11 infracțiuni. Comunicatul integral al Parchetului General ”Punere în mișcare acțiunii penale față de un europarlamentar pentru 11 infracțiuni În continuarea comunicatului de presă din data de 23 septembrie 2025, informăm că procurorul de caz din cadrul […]
15:40
Val de lovituri ucrainene reușite: 40.000 de ruși fără curent, o fabrică de explozibili și un terminal petrolier aruncate în aer # Aktual24
Ucraina a lovit în ultimele zile ținte energetice și militar-industriale de pe teritoriul Federației Ruse și din Crimeea ocupată, provocând întreruperi masive de electricitate, explozii repetate la o fabrică de explozibili și un incendiu de proporții la un terminal petrolier. Episodul marchează o nouă fază a războiului la distanță, în care infrastructura de sprijin a […]
15:40
Mesaj dur al finanțistului Andrei Caramitru, o voce cu influență pe rețelele de socializare, după un interviu controversat al fostei cancelare a Germaniei, Angela Merkel. ”Când cad măștile: Merkel iese din grota unde s-a ascuns până acum și, în două zile, face două porcării imunde: se pozează cu Orbán în Budapesta ca mare susținătoare și […]
15:20
„Trăiască regina, mama naturii!”. Cum a fost întâmpinată Șoșoacă de daci în fața Parchetului: ”Va veni momentul când eu voi fi președintele României, toți veți fi în pușcărie” # Aktual24
Momente ireale, luni, în fața Parchetului General. Diana Șoșoacă, chemată la audieri, a fost întâmpinată de susținători cu strigături precum „Trăiască regina, mama naturii!”. Șoșoacă este acuzată de 11 infracțiuni. „Trăiască regina, mama naturii!” și ”Diana, Diana”, au scandat susținătorii lui Șoșoacă. La fel ca în cazul lui Călin Georgescu, printre admiratori au fost și […]
15:10
Ucraina a aruncat în aer o fabrică de bombe aeriene în apropiere de Moscova: ”Numeroase deflagrații” – VIDEO # Aktual24
O fabrică de explozibili din Rusia şi un terminal petrolier din oraşul Feodosia, în peninsula ucraineană Crimeea ocupată de Rusia din 2014, au fost lovite în atacul ucrainean cu drone desfăşurat în noaptea de duminică spre luni, au anunţat luni canale ruseşti de Telegram şi Statul Major ucrainean, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE, citate de […]
15:00
Secretar de stat de la USR la Ministerul Justiției. Bolojan a semnat numirea, noul oficial are 15 ani de experiență în consultanță juridică # Aktual24
Premierul a numit-o luni, 6 octombrie, pe Teodora Stoian în funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Stoian este membră USR. Teodora Stoian este avocat în cadrul Baroului București, având o experiență de peste 15 ani în proiecte complexe de consultanță juridică, în care a asistat corporații […]
14:50
Premiul Nobel pentru Medicină a fost primit de trei imunologi, doi americani și un japonez # Aktual24
Pentru a rămâne sănătoși, sistemele de apărare ale organismului nostru trebuie să atace invadatori periculoși, să ucidă celulele alterate și multe altele. Dar cum decide sistemul imunitar ce să atace și ce nu? Cercetările celor trei câștigători ai Premiului Nobel pentru Medicină din acest an se concentrează asupra modului în care sistemul imunitar dezvoltă toleranță. […]
14:50
Presshub: Anca Dragu, succes la Chișinău. Republica Moldova a intrat în sistemul SEPA de plăți în euro # Aktual24
Republica Moldova a intrat de luni, 6 octombrie, în sistemul unic de plăți în euro, SEPA, din care fac parte 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare ca tranzacțiile naționale. Integrarea Republicii Moldova în SEPA este „un moment istoric pentru sistemul financiar […]
14:40
Partidul Social Democrat va convoca marțea viitoare o ședință a Comitetului Politic Național (CPN) pentru a stabili data congresului în care vor fi organizate alegeri interne, au declarat surse din partid. Potrivit acelorași surse, congresul PSD urmează să aibă loc la finalul lunii octombrie, când vor fi alese structurile de conducere ale formațiunii. Singurul care […]
14:10
Populiștii din „Grupul Patrioți pentru Europa” sărbătoresc victoria lui Babiš: „Partidele patriotice sunt chemate la putere de către popor, care tânjește să-și recâștige libertatea și prosperitatea!” # Aktual24
Membrii grupului de extremă dreapta ”Patrioți pentru Europa” sărbătoresc victoria politicianului populist de dreapta Andrej Babiš și a partidului său ANO în alegerile parlamentare cehe. ANO a câștigat sâmbătă alegerile din Cehia cu peste 34% din voturi, cu mult înaintea actualei coaliții de guvernare de centru-dreapta Spolu (Împreună), care a obținut 23%, relatează Politico. Babiš […]
13:40
China modernă este o megafabrică care produce o mare varietate de bunuri care trebuie exportate pentru a menține ciclul nesfârșit de producție. Comerțul este uneori împiedicat de sancțiuni sau alți factori. Însă companiile chineze, cu acordul tacit al Beijingului, au găsit o modalitate de a reînvia arta antică a trocului – schimbul unui bun cu […]
13:10
Condamnatul Oprescu, tupeu în Grecia: ”Regret faptul că nu este luat în considerare ce am realizat, ce am făcut, ci din contră” # Aktual24
Sorin Oprescu este audiat luni, 6 octombrie, pentru prima oară, după ce a fost reţinut în parcarea aeroportului din Salonic. El are o condamnare definitivă la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru corupție. Oprescu a declarat pentru Antena 1 că ”regret faptul că nu este luat în considerare ce am realizat”. Reporter: Regretaţi […]
13:00
Șoșoacă, la fel ca Georgescu, a venit cu alai de susținători în fața anchetatorilor: ”Trăim în dictatură. De abia aștept să fiu arestată, să vedeți ce reportaje facem în pârnaie” – VIDEO # Aktual24
Extremista Diana Șoșoacă a venit luni la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Alături de ea se află câteva zeci de susținători care flutură steaguri tricolore, la fel ca în momentele în care și Călin Georgescu se prezintă în fața anchetatorilor. Ea s-a prezentat la […]
13:00
Poliția din Australia confiscă arme de la zeci de indivizi ”suveraniști” care resping autoritatea statului # Aktual24
Poliția din Australia de Vest a confiscat arme și a revocat sau suspendat permisele de port-arme de la zeci de proprietari legați de ceea ce anchetatorii descriu drept ideologii ale cetățenilor suverani sau opinii care resping autoritatea guvernamentală. Oficialii au legat măsurile luate împotriva utilizatorilor de arme de foc, despre care se crede că au […]
12:40
Analiză: Putin folosește amenințări și promisiuni pentru a bloca transferul rachetelor Tomahawk în Ucraina # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a încercat să descurajeze Statele Unite să trimită rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, corelând relațiile mai bune dintre SUA și Rusia cu concesiile SUA privind războiul, a precizat Institutul pentru Studiul Războiului într-un comunicat de luni. Putin a avertizat că furnizarea de rachete Tomahawk către SUA ar „duce la distrugerea” […]
12:20
Birchall: ”Am sesizat autorităţile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri”. Un american susține că ea i-a cerut să devină ”agent CIA” # Aktual24
Un document depus în 11 septembrie la Departamentul american al Justiţiei de Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA şi consultant pentru fostul preşedinte american Barack Obama, arată că fostul consilier prezidenţial Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii la nivel de ministru în […]
12:10
Donald Trump se laudă că l-ar fi avertizat pe Pete Hegseth despre Osama Bin Laden cu un an înainte de 11 septembrie 2001 – când actualul secretar al Apărării avea doar 19 ani – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a susținut, într-un discurs la aniversarea a 250 de ani de la înființarea Marinei SUA, că ar fi avertizat despre pericolul reprezentat de Osama bin Laden cu un an înainte de atacurile din 11 septembrie 2001. Potrivit Daily Beast, el a menționat că i-ar fi spus lui Pete Hegseth, actualul secretar al […]
12:10
Hamas dezvăluie o condiție cheie pentru dezarmare: retragerea forțelor israeliene din Fâșia Gaza # Aktual24
Grupul militant Hamas ar fi fost de acord să predea armele sale unui „organism palestiniano-egiptean aflat sub supraveghere internațională”. Potrivit publicației israeliene The Times of Israel, o sursă Hamas a declarat pentru postul de televiziune saudit Al-Arabiya despre această decizie, deși nicio altă publicație nu a confirmat informațiile. Times of Israel a mai relatat că […]
11:50
După ce a cedat pe toate fronturile în fața lui Putin, fostul cancelar Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că ar fi blocat dialogul cu acesta – VIDEO # Aktual24
Fostul cancelar german Angela Merkel a stârnit controverse într-un interviu acordat canalului YouTube ungar Partizan, afirmând că Polonia și statele baltice (Letonia, Lituania, Estonia) ar fi blocat în 2021 o propunere de negocieri directe între Uniunea Europeană și președintele rus Vladimir Putin. Merkel a declarat că, în iunie 2021, a propus un „nou format” de […]
11:50
Un turist spaniol a fost rănit de un urs într-un sat turistic japonez, a anunţat luni un oficial local, la câteva zile după ce două persoane au fost ucise în atacuri separate, tot atribuite urşilor, transmite luni AFP, citată de Agerpres. Turistul în vârstă de 44 de ani a fost atacat duminică în timp ce […]
11:40
Donald Trump a trimis sute de membri ai Gărzii Naționale federale din California către Portland, deși judecătorii interziseseră acest lucru # Aktual24
Administrația prezidențială americană a transferat sute de membri ai Gărzii Naționale federale din California către Portland, în pofida unei decizii judecătorești care interzicea temporar utilizarea trupelor pentru a proteja clădiri federale în mijlocul protestelor. Potrivit Reuters, aproximativ 200 de militari ai Gărzii Naționale din California au fost redirecționați din zona Los Angeles către Portland, pentru […]
11:30
Surpriză la Bihor: Șapte bombe descoperite lângă o stație de autobuz din Roit, acestea provin din Al Doilea Război Mondial # Aktual24
Mai multe bombe au fost descoperite pe un teren din apropierea staţiei de autobuz din satul Roit, fiind ridicate de specialiştii pirotehnicieni ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bihor şi depozitate în condiţii de siguranţă, a informat luni, într-un comunicat de presă, instituţia. Potrivit sursei citate, duminică după-amiză, specialiştii pirotehnicieni ai ISU Bihor au fost […]
