Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii, atrași de experiențe noi

Newsweek.ro, 7 octombrie 2025 07:20

Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii sunt atrași de experiențe...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
07:40
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele. Cercetăt...
07:40
Trump s-a decis să dea Ucrainei rachete Tomahawk de 2.000.000.000 $ bucata. Dar are o condiție Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor în Biroul Oval că „a luat o decizie” cu p...
Acum 15 minute
07:30
EXCLUSIV 12.000 de noi bugetari, angajați anual din 2015. Creșteri de 50% la guvern și președinție Newsweek.ro
Coaliția nu se pune de acord privind tăierea numărului de angajați la stat. Datele primite de Newsw...
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie? Newsweek.ro
Pensionarii pot primi bani în plus la pensie în luna octombrie. Care este lista beneficiilor pentru ...
Acum 12 ore
22:30
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine Newsweek.ro
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piaț...
22:20
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Newsweek.ro
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Cifre: Iașul atrage milioane d...
22:10
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu caru Newsweek.ro
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu caru...
21:30
Veaceslav Leontiev, fostul şef al ziarului Pravda, a murit după ce a căzut pe fereastră. Putin ştie? Newsweek.ro
Veaceslav Leontiev, fostul şef al ziarului Pravda, acum în vârstă de 87 de ani, a murit după ce a că...
21:10
Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte vârsta de pensionare? Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte astfe...
20:50
Cum s-ar putea ieftini rapid energia, chiar de mâine. Ce se întâmplă cu produsele de lux? Newsweek.ro
Cum s-ar putea ieftini rapid energia, chiar de mâine, printr-o măsură simplă şi surprinzătoare. Ce s...
20:00
Nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt rentabile investiţional pentru români sau nu? Newsweek.ro
S-a lansat de către Ministerul Finanţelor o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt acestea re...
19:50
De ce situaţia din Franţa seamănă cu cea din România? Cr iză economică şi politică majoră Newsweek.ro
Situaţia din Franţa seamănă izbitor cu cea din România, dar până la un punct? Există o cr iză econom...
19:40
Ajutorul la pensie de 50 lei nu acoperă plata facturilor. Cât vor plăti pensionarii la curent? Newsweek.ro
Guvernul oferă un ajutor de 50 de lei lunar la pensie în fiecare lună. Pensionarii și românii cu ven...
19:30
Legătura periculoasă dintre obezitate și demență. O proteină toxică ar putea fi de vină Newsweek.ro
Legătura periculoasă dintre obezitate și demență. O proteină toxică ar putea fi de vină. Oamenii de ...
19:10
Atenție, bărbați, scaunele moi de bicicletă pot reduce semnificativ șansele de a deveni tată Newsweek.ro
Atenție, bărbați, scaunele moi de bicicletă pot reduce semnificativ șansele de a deveni tată. Experț...
Acum 24 ore
18:30
Facility360 HUB: Revoluționăm Facility Management-ul pentru continuitate operațională și eficiență Newsweek.ro
Într-un mediu de afaceri în continuă schimbare, unde eficiența operațională și continuitatea producț...
18:20
Adevărul despre alegerea sexului bebelușului. Totul s-ar decide în ziua concepției copilului Newsweek.ro
Adevărul despre alegerea sexului bebelușului. Totul s-ar decide în ziua concepției copilului. Poveșt...
18:10
Ușile Palladio – când designul întâlnește performanța. Povestea brandului care redefinește standarde Newsweek.ro
Într-o piață tot mai orientată spre soluții inteligente și durabile, brandul Palladio reușește să ad...
18:10
CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întâlnire ofi...
17:50
Inteligența Artificială lasă 100.000.000 oameni pe drumuri. Dispar slujbe bine plătite cu mii de $ Newsweek.ro
Inteligența Artificială (IA) și automatizarea ar putea elimina aproape 100 de milioane de locuri de ...
17:30
Efectele majorării TVA și a taxelor în imobiliare: Cresc vânzările de apartamente vechi și chiriile Newsweek.ro
Efectele majorării TVA pentru locuințele noi de la 1 august 2025 nu s-au lăsat așteptate. Au crescut...
17:30
Majoratul online și protecția copiilor. Reguli clare pentru vârsta de acces la conținut digital Newsweek.ro
Comisia de apărare a Senatului a dat luni raport favorabil cu amendamente pentru legea majoratului o...
17:20
Cele 7 femei numite consilieri prezidențiali. În ce domenii importante îl vor sfătui pe Nicușor Dan? Newsweek.ro
Președintele României și-a numit echipa de consilieri pentru securitate națională și politică extern...
17:10
CALENDAR Ce sumă de bani primesc elevii cu nevoie speciale? În ce zi a lunii primesc sprijinul? Newsweek.ro
Ajutoarele financiare pentru elevii din familii cu venituri mici, inclusiv bursele sociale și alte t...
17:00
PSD pune condiții pentru alegerile din București. Grindeanu: „E vorba de decizii politice” Newsweek.ro
Sorin Grideanu a transmis că PSD pune condiții pentru alegerile din București, iar acestea ar putea ...
16:50
Orașul german Wiesbaden a fost paralizat de un fruct uriaș. Pompierii au intervenit de patru ori Newsweek.ro
Orașul german Wiesbaden a fost paralizat de un fruct uriaș. Pompierii au intervenit de patru ori. Mi...
16:40
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că ar fi responsabil de declanșarea războiului Newsweek.ro
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că ar fi responsabil de declanșarea războiului. Fosta...
16:30
Mașina electrică Tesla Cybertruck, interzisă în UE. Nu respectă normele de siguranță. E pericol Newsweek.ro
Promovată drept „indestructibilă” și „pregătită pentru apocalipsă” de Elon Musk, mașina electrică Te...
16:20
PSD susține reducerea cu 10% a angajaților, iar primarii aleg între concedieri sau tăieri salariale Newsweek.ro
PSD susține reducerea cu 10% a angajaților, iar primarii aleg între concedieri sau tăieri salariale....
16:10
ANAF a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei în domeniul ride-sharing. Firme verificate Newsweek.ro
ANAF a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei în domeniul ride-sharing. Firme verificate. Un t...
15:50
După România, Polonia sau Germania, dronele au apărut și în Franța. Vizată a fost o bază de tancuri Newsweek.ro
Dronele au apărut deasupra bazei militare Mourmelon-le-Grand din departamentul Marne, în nordul Fran...
15:30
SUA are 5.400 de arme nucleare, Rusia dispune de 6.000 de focoase. Costă 4.900.000$ bucata Newsweek.ro
Cresc tensiunile în lume, iar arsenalele nucleare sunt pregătite. Un singur submarin al SUA are o pu...
15:20
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid miercuri din cauza codului roșu de ploi Newsweek.ro
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, g...
15:10
4 judecători CCR au luat pensii speciale de 2.150.000 lei într-un an. Unele, mai mari decât salariul Newsweek.ro
CCR va decide dacă tăierea pensiilor speciale este constituțională. 4 judecători CCR au luat pensii ...
14:50
Olguța Vasilescu: A fost foarte bine că am blocat reducerea cu 45% a posturilor Newsweek.ro
Sunt discuții decisive pentru restructurările din administrție. 13.000 de concedieri sunt pe masa gu...
14:40
7 bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe un teren de lângă o staţie de autobuz în Bihor Newsweek.ro
Un cetățean a găsit muniție din Al Doilea Război Mondial în timpul efectuării unor lucrări de curăţa...
14:20
România, pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Am depășit Ungaria. Italia a căzut cu 33% Newsweek.ro
România a urcat pe locul 6 în Europa la producția de mașini în primele 6 luni din 2025, pe fondul cr...
14:00
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv Newsweek.ro
În județele României, există diferențe uriașe între pensii. Pensionarii dintr-un județ câștigă și cu...
14:00
Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar. A refuzat extrădarea Newsweek.ro
Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, nu are voie să părăsească Grecia și...
14:00
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperiri despre toleranța imunitară periferică Newsweek.ro
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025 a fost acordat, la Stockholm, cercetătorilor M...
13:50
Termoenergetica anunță că pornește căldura în București. Zonele în care pot fi probleme Newsweek.ro
Termoenergetica anunță că pornește căldura în București. Compania menționează că în unele zone ale C...
13:30
Cât câștigi la fast-food, unde nu e nevoie de BAC? Cu 1.500 lei mai mult ca un profesor debutant Newsweek.ro
Cât câștigi la fast-food, unde nu e nevoie de BAC? Un angajator din București oferă la un restaurant...
13:20
VIDEO Dictatorul Kim Jong Un, în vizită la noul distrugător Choe Hyon cu limuzina cadou de la Putin Newsweek.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat duminică noul distrugător de 5.000 de tone Choe Hyon la o...
13:10
Ce a făcut o fată când și-a dat seama că este pozată în tren de un necunoscut? „Ai vreo problemă?” Newsweek.ro
Ce a făcut o fată când și-a dat seama că este pozată în tren de un necunoscut? Reacția ei, surprinsă...
12:50
MAI anunţă licitaţie pentru drone utilizate pentru supravegherea frontierei. Costă 13.896.446 lei Newsweek.ro
Inspectoratul General de Aviaţie al MAI anunţă licitaţie pe SEAP pentru achiziţionarea a cinci siste...
12:40
Radarele fixe de pe autostradă și de pe șosele funcționează sau sunt de decor? Ce zice CNAIR Newsweek.ro
O întrebare pe care și o pun mulți șoferi este dacă sunt radare fixe pe autostradă și pe drumurile d...
12:20
Insolvenţele din România au scăzut cu 2% în primele opt luni Newsweek.ro
Insolvenţele din România au înregistrat o scădere de 2%, în primele opt luni din 2025, faţă de aceea...
12:10
Criză politică, în Franța. Premierul Sebastien Lecornu și-a dat demisia după nici o lună Newsweek.ro
Franța este în criză politică. Premierul Sebastien Lecornu, un aliat apropiat la președintelui Emman...
12:00
Ai avut Covid sever? S-ar putea să fi rămas cu aritmie cardiacă. Ce au descoperit specialiștii? Newsweek.ro
Dacă ai avut Covid sever, s-ar putea să fi rămas cu aritmie cardiacă. Un studiu recent a făcut legăt...
