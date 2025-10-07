Tentația de a lucra pe cont propriu. Profit.ro TV Educație cu Profit – Marius Alexe, investitor și antreprenor: Diversificarea e pentru cei care nu știu ce fac. Probabil va trebui să avem iarăși o criză globală

19:00

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va discuta în perioada următoare cu Transelectrica, pentru a vedea dacă se poate implementa cu succes, funcțional de la început, mecanismul de licitații de capacitate, a anunțat, la Profit Energy.forum, George Niculescu, președintele instituției. Noua reglementare ar trebui să îi departajeze pe cei care se racordează la rețea de cei care fac doar proiecte, astfel încât rețelele să nu mai fie "artificial blocate de proiecte fantomă care nu se vor racorda niciodată".