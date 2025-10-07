7 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 73 de ani, Simon Cowell 66/ Arnold Schwarzenegger este ales guvernator al Californiei

19:00

Ana Birchall, fost ministru al Justiției și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar apărea în documente din care reiese că s-a oferit să colaboreze cu CIA în schimbul susținerii pentru funcția de ministru. Scandalul creat în jurul Anei Birchall, fost consilier prezidențial, care ar fi cerut să fie agent CIA și să ofere […]