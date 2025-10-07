Fost ministru de Finanţe confundă piaţa de capital cu o agenţie de stat

00:00

* Tranzacţii de 76 milioane lei, peste cele din şedinţa precedentăIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut, în mare parte, creşteri în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, într-o zi fără o direcţie clară pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a stagnat la 21.537 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,38%, până la 4.195 de puncte.