Fost ministru de Finanţe confundă piaţa de capital cu o agenţie de stat
Bursa, 7 octombrie 2025 09:00
* Adrian Câciu susţine că statul român poate, prin lege, să stabilească ce face Fondul Proprietatea* Fostul ministru nu pare să ştie ce înseamnă o corecţie ex-dividend, pe care o prezintă drept o and #8221;devalorizare and #8221; provocată de administratorii FP prin and #8221;jocuri de piaţă* Jurist: Fondul Proprietatea este o companie privată; statul nu are puterea legislativă să impună unei companii private să-şi listeze deţinerile* Broker: Este o mare neînţelegere; statul nu mai deţine calitatea de acţionar majoritar al FP
Acum 15 minute
09:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului său demisionar Sebastien Lecornu să formeze alt Guvern, la doar câteva ore după ce i-a acceptat demisia
09:00
09:00
Experţii Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) staţionaţi la centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP) au auzit mai multe serii de explozii în vecinătatea instalaţiei.
09:00
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento, trei persoane sunt în stare critică # Bursa
Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor
Acum 2 ore
08:00
Procurorii francezi anchetează Siri pentru presupusă colectare ilegală de date ale utilizatorilor # Bursa
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunţat luni autorităţile franceze
08:00
Administraţia Federală a Aviaţiei amână zborurile către aeroporturile importante din Newark, Denver şi Burbank # Bursa
Administraţia Federală a Aviaţiei amână zborurile către aeroporturile importante din Newark, Denver şi Burbank din cauza lipsei de personal în rândul controlorilor de trafic aerian, la doar câteva ore după ce secretarul transporturilor a avertizat că numărul controlorilor care s-au declarat bolnavi este în creştere
07:50
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un 'război hibrid' împotriva Germaniei, relatează luni DPA.
07:50
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a anunţat luni un program de finanţare în valoare de 6 miliarde de euro destinat decarbonizării industriei şi care, pentru prima dată, include tehnologia de captare şi stocare a dioxidului de carbon (CCS) în cadrul contractelor naţionale pentru protejarea climei
07:40
Producătorul chinez de automobile electrice BYD a vândut 11.271 de maşini în Marea Britanie în luna septembrie, o creştere de aproape nouă ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de companie, transmite CNBC.
07:40
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre războiul din Gaza şi programul nuclear al Iranului # Bursa
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza şi despre evoluţiile actuale din Orientul Mijlociu, în cadrul unei convorbiri telefonice luni, a declarat Kremlinul, potrivit The Jerusalem Post.
07:40
Acţiunile producătorului britanic de maşini de lux Aston Martin au scăzut luni cu 10%, după ce compania a emis un nou avertisment de profit, invocând condiţiile dificile din industrie şi incertitudinile generate de politicile tarifare globale, transmite CNBC.
07:30
La cea de-a doua aniversare a atacurilor din 7 octombrie, prim-ministrul britanic Keir Starmer a cerut eliberarea ostaticilor, mai mult ajutor pentru Gaza şi progrese în direcţia unei păci durabile
07:30
Senatul SUA a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului # Bursa
Shutdown-ul continuă în SUA după ce Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului
Acum 4 ore
06:40
Antrenorul italian Fabio Cannavaro a semnat luni un contract cu echipa naţională a Uzbekistanului, care este calificată pentru turneul final al Cupei Mondiale 2026.
06:30
Leroy Sane, atacantul german al lui Galatasaray Istanbul, a fost implicat duminică într-o altercaţie care s-a petrecut la Oktoberfest.
Acum 12 ore
00:00
Încrederea investitorilor privind activitatea economică din zona euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în luna octombrie 2025, pe fondul unei 'imagini pozitive neaşteptate pentru economia internaţională', conform ultimului raport de la Sentix GmbH (vezi graficul).
00:00
MarketWatch: Deprecierea dolarului pune aurul şi Bitcoinul în prim-planul temelor investiţionale din 2025 # Bursa
* TCW Group: and #8221;Nu te poţi refugia în nicio monedă importantă în momentul de faţă, ceea ce face aurul tot mai atractiv and #8221;* Citi: and #8221;Bitcoin este privit în prezent ca o formă de and #171;aur digital and #187;, ceea ce explică corelaţia tot mai strânsă dintre cele două active and #8221;
00:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au surprins doar pe cei care n-au observat strategia tăcută, dar constantă, a Maiei Sandu care a reuşit să transforme fragilitatea în forţă.
00:00
Despre Freud se spune că a afirmat, spre sfârşitul carierei sale, că a petrecut peste 50 de ani dezvoltând domeniul psihologiei abisale, însă nici aşa nu a reuşit să afle răspunsul la o întrebare simplă - Ce vor femeile?
00:00
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, după demisia premierului francez Sebastien Lecornu.
00:00
* Tranzacţii de 76 milioane lei, peste cele din şedinţa precedentăIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut, în mare parte, creşteri în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, într-o zi fără o direcţie clară pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a stagnat la 21.537 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,38%, până la 4.195 de puncte.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,75%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,03 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0886 lei/euro.
00:00
Deputatul PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală şi solicită denunţarea contractului.
00:00
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a lansat un apel public pentru asumarea unui and #8222;Pact pentru Deceniul Educaţiei şi Cercetării and #8221; (2026-2036), care să fie susţinut de toate forţele politice din România.
00:00
Soarta celor 48 de ostatici israelieni din Gaza se află în centrul negocierilor decisive care au loc în aceste zile în Egipt, la doi ani de la izbucnirea războiului dintre Israel şi Hamas, potrivit presei israeliene. Hamas a anunţat că admite eliberarea tuturor ostaticilor israelieni - vii şi/sau morţi - conform planului de pace propus de Donald Trump, dar nu a oferit un răspuns clar privind celelalte condiţii, precum dezarmarea şi retragerea israeliană.
00:00
Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a declarat, la un post TV, că dosarul privind panotajul fostului preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, este încă în lucru, ancheta fiind una complexă, care vizează nu doar campania de promovare a volumului and #8222;Un ostaş în slujba ţării and #8221;, ci şi modul de utilizare a subvenţiilor primite de partid.
00:00
Agenţia Spaţială Europeană a inaugurat o nouă antenă pentru comunicaţii cu spaţiul îndepărtat # Bursa
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a inaugurat, în Australia, o nouă antenă pentru comunicaţii cu spaţiul îndepărtat, menită să îmbunătăţească legăturile cu misiunile aflate la milioane de kilometri de Pământ, informează AFP.
00:00
Vicepreşedintele Parlamentului European: Securitatea cibernetică nu mai este un subiect doar pentru experţi # Bursa
Securitatea cibernetică trebuie tratată ca o prioritate strategică la nivel european, nu doar ca o temă tehnică rezervată specialiştilor, a declarat, ieri, Victor Negrescu, vicepreşedintele Parlamentului European, în cadrul Conferinţei de Securitate Cibernetică de la Bucureşti (BCC2025).
00:00
Compania britanică de petrol şi gaze Diversified Energy a anunţat, în data de 30 septembrie, că îşi va muta listarea principală în SUA, păstrând în acelaşi timp o listare secundară la Londra, în încercarea de a accesa pieţe de capital mai lichide, ceea ce semnifică un nou eşec pentru bursa londoneză, anunţă Reuters.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi predominant inchisă şi rece pentru această dată în cea mai mare parte a ţării, local deosebit de rece în sud, centru şi nord-est.
00:00
Sindicaliştii consideră că educaţia traversează cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani # Bursa
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) acuză Guvernul că a transformat şcoala românească într-un sistem and #8222;dezorganizat şi demotivant and #8221; prin prevederile Legii 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare şi solicită demisia ministrului Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, precum şi a premierului Ilie Bolojan.
00:00
Grup Şerban Holding SA a raportat, pentru semestrul întâi din 2025, o cifră de afaceri de 147,6 milioane de lei (-37% în ritm anual), cu scăderi pe segmentul cerealelor, dar o creştere notabilă, de 431%, la legume.
6 octombrie 2025
21:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu două noi moţiuni de cenzură depuse de grupurile de extremă dreapta şi de extremă stângă din Parlamentul European, potrivit Reuters.
21:30
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a tras luni un semnal de alarmă privind creşterea alarmantă a dependenţei de nicotină în rândul copiilor care folosesc ţigarete electronice, în timp ce numărul fumătorilor adulţi scade la nivel global, potrivit AFP.
20:40
Fostul preşedinte al Paraguayului, Horacio Cartes, a anunţat luni că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Statelor Unite a ridicat sancţiunile impuse împotriva sa în 2023 pentru presupuse acte de corupţie, potrivit Reuters.
20:20
Critica Raportului and #8222;Lovitură de stat din România, 24 noiembrie 2024 - 18 mai 2025 and #8221; # Bursa
aportul formulează o acuzaţie extrem de gravă - ca in Romania ar fi avut loc o lovitura de stat - într-o construcţie retorică viguroasă, dar nu oferă un cadru metodologic, un standard de probă şi un set coerent de definiţii operaţionale care să transforme teza într-o demonstraţie verificabilă
20:20
Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat că, în 2021, Polonia şi statele baltice au blocat o iniţiativă europeană de deschidere a unui dialog direct cu preşedintele rus Vladimir Putin privind situaţia din Ucraina, potrivit Agerpres.
20:20
Israelul a anunţat luni deportarea a 171 de activişti din Flotila Globală Sumud, printre care şi militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg, către Grecia şi Slovacia, potrivit The Jerusalem Post.
Acum 24 ore
20:10
Plenul Senatului a adoptat luni, cu 123 de voturi and #8222;pentru and #8221; şi şase abţineri, Legea majoratului digital, care stabileşte că minorii sub 16 ani pot accesa servicii online sau îşi pot crea conturi personale doar pe baza unui acord parental verificabil, potrivit Agerpres.
20:00
Europarlamentarul Diana Şoşoacă a fost pusă oficial sub urmărire penală pentru un total de 11 infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi ultraj, potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul General. Procurorul general al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a acesteia.
19:30
POLITICO: Tancurile din and #8222;flota fantomă and #8221; a Rusiei poluează mările Europei cu petrol # Bursa
Cel puţin cinci petroliere din aşa-numita and #8222;flotă fantomă and #8221; a Rusiei - o reţea de nave utilizate pentru a eluda sancţiunile occidentale - au provocat intenţionat scurgeri de petrol în apele europene în ultimul an, potrivit unei investigaţii realizate de Politico.
18:50
Schrack Technik România, filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH, anunţă organizarea Zilelor Info Schrack 2025, o serie de evenimente dedicate inovaţiei şi tehnologiei în domeniul instalaţiilor electrice, care vor avea loc în şase oraşe din ţară, începând cu 7 octombrie, potrivit unui comunicat al companiei.
18:50
Doi morţi, and #8221;un membru important and #8221; al Hezbollah şi soţia sa, într-un atac israelian în sudul Libanului # Bursa
Două persoane au fost ucise - inclusiv un supravieţuitor al atacului cu pagere vizând membri Hezbollah de anul trecut, într-un atac israelian, în sudul Libanului, potrivit presei de stat, în timp ce Israelul anunţă că a ucis and #8221;un membru important and #8221; al mişcării islamiste libaneze
18:50
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare de bani, a solicitat instanţei elene să nu fie extrădat în ţara noastră, potrivit mass-media.
18:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul acuzaţiilor la adresa Anei Birchall, că aceasta nu mai e de mult membru PSD şi crede că and #8221;nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care... and #8221;
18:40
Simon Peters: Pieţele cripto ating un nivel record, pe măsură ce investitorii mizează tot mai mult pe reducerea ratei dobânzii de către Fed # Bursa
Pieţele cripto au atins un nivel record de 4,24 trilioane de dolari în capitalizarea de piaţă, pe măsură ce investitorii şi-au intensificat convingerea că Rezerva Federală va reduce în continuare ratele dobânzilor la următoarea reuniune din 29 octombrie, în urma datelor privind ocuparea forţei de muncă din SUA, care au fost mai slabe decât aşteptările pieţelor
18:30
Rusia propune înlocuirea specialiştilor IT plecaţi din ţară cu veterani ai războiului din Ucraina # Bursa
Ministrul rus al Energiei, Serghei Ţivilev, a propus ca militarii care au participat la invazia Ucrainei să fie angajaţi în masă de companiile din domeniul tehnologiei, pentru a acoperi deficitul tot mai mare de specialişti IT, potrivit The Moscow Times.
18:20
Romanian Open Championship, eveniment desfăşurat la Bucharest Golf Club şi National Golf and Country Club - două dintre cele mai spectaculoase destinaţii de golf din România - s-a încheiat cu succes
18:10
Pachetul 2 de măsuri: Cum să eviţi inactivitatea fiscală a unei firme prin declararea corectă a domiciliului fiscal # Bursa
În contextul fiscal şi comercial care se află într-o continuă schimbare, firmele se confruntă cu ameninţarea inactivităţii fiscale, iar antreprenorii trebuie să fie atenţi la respectarea domiciliului fiscal, la gestionarea sediului social şi la buna funcţionare a entităţii lor
