Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Arhimandritul Clement Haralamb, ajuns la venerabila vârstă de 102 ani, ne sfătuiește să respectăm toate poruncile dumnezeiești pentru a ne mântui. Într-un reportaj realizat de Trinitas TV, monahul a împărtășit din experiența sa duhovnicească, căpătată în peste 70 de ani de slujire a lui Hristos. „Toate poruncile! Să ne străduim să nu cedăm în timpul…