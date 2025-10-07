VIDEO Elicopter medical prăbușit pe autostradă în SUA: trei persoane, în stare critică
Newsweek.ro, 7 octombrie 2025 09:00
Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, în statul California. A...
Acum 5 minute
09:10
Care sunt cele 2 nopți în care vom avea o Lună „sângerie” și uriașă pe cer? Ce semnifică? # Newsweek.ro
V-ați întrebat vreodată de ce luna pare uneori atât de mare pe cer? Nu este o iluzie optică, ci unul...
Acum 15 minute
09:00
VIDEO Elicopter medical prăbușit pe autostradă în SUA: trei persoane, în stare critică # Newsweek.ro
Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, în statul California. A...
Acum o oră
08:40
7.000.000 euro pentru Spitalul Județean Cluj-Napoca. Dotările sunt pentru infecțiile nosocomiale # Newsweek.ro
Spitalul Județean din Cluj-Napoca are noi dotări, menite să reducă riscul de infecții nosocomiale....
08:30
Prăpăd pe șosele din cauza polii. 4 accidente grave în țară, o femeie a murit. peste zece victime # Newsweek.ro
Ploile torențiale au provocat haos pe drumurile din România. În doar câteva ore, patru accidente rut...
08:20
Germania acuză Rusia de război hibrid împotriva Europei: „Putin vrea să răstoarne ordinea politică” # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că desfășoară un „răz...
Acum 2 ore
08:10
Convorbire între Putin și Netanyahu despre propunerea americană de încetare a războiului din Gaza # Newsweek.ro
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui a...
08:00
Tăierea pensie speciale, amânată de CCR. Verdictul, în 2026? Precedentul CCR pe pensiile militare # Newsweek.ro
Era de așteptat - Tăierea pensiilor speciale, amânată de CCR. Verdictul sd-ar putea da abia în 2026?...
07:50
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova. Putin îi asigură o pază strictă # Newsweek.ro
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad, care a omorât peste 500.000 de oameni înainte de a fugi din ...
07:50
Un profesor nu mai poate preda niciodată după ce a pălmuit un elev. Râdea cu un alt coleg # Newsweek.ro
Un profesor a fost dat afară din școală și ulterior i s-a interzis să mai predea în Anglia după ce a...
07:40
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele # Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele. Cercetăt...
07:40
Trump s-a decis să dea Ucrainei rachete Tomahawk de 2.000.000.000 $ bucata. Dar are o condiție # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor în Biroul Oval că „a luat o decizie” cu p...
07:30
EXCLUSIV 12.000 de noi bugetari, angajați anual din 2015. Creșteri de 50% la guvern și președinție # Newsweek.ro
Coaliția nu se pune de acord privind tăierea numărului de angajați la stat. Datele primite de Newsw...
07:20
Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii, atrași de experiențe noi # Newsweek.ro
Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii sunt atrași de experiențe...
Acum 4 ore
07:10
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie? # Newsweek.ro
Pensionarii pot primi bani în plus la pensie în luna octombrie. Care este lista beneficiilor pentru ...
Acum 12 ore
22:30
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine # Newsweek.ro
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piaț...
22:20
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Cifre: Iașul atrage milioane d...
22:10
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu caru # Newsweek.ro
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu caru...
21:30
Veaceslav Leontiev, fostul şef al ziarului Pravda, a murit după ce a căzut pe fereastră. Putin ştie? # Newsweek.ro
Veaceslav Leontiev, fostul şef al ziarului Pravda, acum în vârstă de 87 de ani, a murit după ce a că...
21:10
Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte vârsta de pensionare? # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte astfe...
20:50
Cum s-ar putea ieftini rapid energia, chiar de mâine. Ce se întâmplă cu produsele de lux? # Newsweek.ro
Cum s-ar putea ieftini rapid energia, chiar de mâine, printr-o măsură simplă şi surprinzătoare. Ce s...
Acum 24 ore
20:00
Nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt rentabile investiţional pentru români sau nu? # Newsweek.ro
S-a lansat de către Ministerul Finanţelor o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt acestea re...
19:50
De ce situaţia din Franţa seamănă cu cea din România? Cr iză economică şi politică majoră # Newsweek.ro
Situaţia din Franţa seamănă izbitor cu cea din România, dar până la un punct? Există o cr iză econom...
19:40
Ajutorul la pensie de 50 lei nu acoperă plata facturilor. Cât vor plăti pensionarii la curent? # Newsweek.ro
Guvernul oferă un ajutor de 50 de lei lunar la pensie în fiecare lună. Pensionarii și românii cu ven...
19:30
Legătura periculoasă dintre obezitate și demență. O proteină toxică ar putea fi de vină # Newsweek.ro
Legătura periculoasă dintre obezitate și demență. O proteină toxică ar putea fi de vină. Oamenii de ...
19:10
Atenție, bărbați, scaunele moi de bicicletă pot reduce semnificativ șansele de a deveni tată # Newsweek.ro
Atenție, bărbați, scaunele moi de bicicletă pot reduce semnificativ șansele de a deveni tată. Experț...
18:30
Facility360 HUB: Revoluționăm Facility Management-ul pentru continuitate operațională și eficiență # Newsweek.ro
Într-un mediu de afaceri în continuă schimbare, unde eficiența operațională și continuitatea producț...
18:20
Adevărul despre alegerea sexului bebelușului. Totul s-ar decide în ziua concepției copilului # Newsweek.ro
Adevărul despre alegerea sexului bebelușului. Totul s-ar decide în ziua concepției copilului. Poveșt...
18:10
Ușile Palladio – când designul întâlnește performanța. Povestea brandului care redefinește standarde # Newsweek.ro
Într-o piață tot mai orientată spre soluții inteligente și durabile, brandul Palladio reușește să ad...
18:10
CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică # Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întâlnire ofi...
17:50
Inteligența Artificială lasă 100.000.000 oameni pe drumuri. Dispar slujbe bine plătite cu mii de $ # Newsweek.ro
Inteligența Artificială (IA) și automatizarea ar putea elimina aproape 100 de milioane de locuri de ...
17:30
Efectele majorării TVA și a taxelor în imobiliare: Cresc vânzările de apartamente vechi și chiriile # Newsweek.ro
Efectele majorării TVA pentru locuințele noi de la 1 august 2025 nu s-au lăsat așteptate. Au crescut...
17:30
Majoratul online și protecția copiilor. Reguli clare pentru vârsta de acces la conținut digital # Newsweek.ro
Comisia de apărare a Senatului a dat luni raport favorabil cu amendamente pentru legea majoratului o...
17:20
Cele 7 femei numite consilieri prezidențiali. În ce domenii importante îl vor sfătui pe Nicușor Dan? # Newsweek.ro
Președintele României și-a numit echipa de consilieri pentru securitate națională și politică extern...
17:10
CALENDAR Ce sumă de bani primesc elevii cu nevoie speciale? În ce zi a lunii primesc sprijinul? # Newsweek.ro
Ajutoarele financiare pentru elevii din familii cu venituri mici, inclusiv bursele sociale și alte t...
17:00
PSD pune condiții pentru alegerile din București. Grindeanu: „E vorba de decizii politice” # Newsweek.ro
Sorin Grideanu a transmis că PSD pune condiții pentru alegerile din București, iar acestea ar putea ...
16:50
Orașul german Wiesbaden a fost paralizat de un fruct uriaș. Pompierii au intervenit de patru ori # Newsweek.ro
Orașul german Wiesbaden a fost paralizat de un fruct uriaș. Pompierii au intervenit de patru ori. Mi...
16:40
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că ar fi responsabil de declanșarea războiului # Newsweek.ro
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că ar fi responsabil de declanșarea războiului. Fosta...
16:30
Mașina electrică Tesla Cybertruck, interzisă în UE. Nu respectă normele de siguranță. E pericol # Newsweek.ro
Promovată drept „indestructibilă” și „pregătită pentru apocalipsă” de Elon Musk, mașina electrică Te...
16:20
PSD susține reducerea cu 10% a angajaților, iar primarii aleg între concedieri sau tăieri salariale # Newsweek.ro
PSD susține reducerea cu 10% a angajaților, iar primarii aleg între concedieri sau tăieri salariale....
16:10
ANAF a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei în domeniul ride-sharing. Firme verificate # Newsweek.ro
ANAF a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei în domeniul ride-sharing. Firme verificate. Un t...
15:50
După România, Polonia sau Germania, dronele au apărut și în Franța. Vizată a fost o bază de tancuri # Newsweek.ro
Dronele au apărut deasupra bazei militare Mourmelon-le-Grand din departamentul Marne, în nordul Fran...
15:30
SUA are 5.400 de arme nucleare, Rusia dispune de 6.000 de focoase. Costă 4.900.000$ bucata # Newsweek.ro
Cresc tensiunile în lume, iar arsenalele nucleare sunt pregătite. Un singur submarin al SUA are o pu...
15:20
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid miercuri din cauza codului roșu de ploi # Newsweek.ro
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, g...
15:10
4 judecători CCR au luat pensii speciale de 2.150.000 lei într-un an. Unele, mai mari decât salariul # Newsweek.ro
CCR va decide dacă tăierea pensiilor speciale este constituțională. 4 judecători CCR au luat pensii ...
14:50
Sunt discuții decisive pentru restructurările din administrție. 13.000 de concedieri sunt pe masa gu...
14:40
7 bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe un teren de lângă o staţie de autobuz în Bihor # Newsweek.ro
Un cetățean a găsit muniție din Al Doilea Război Mondial în timpul efectuării unor lucrări de curăţa...
14:20
România, pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Am depășit Ungaria. Italia a căzut cu 33% # Newsweek.ro
România a urcat pe locul 6 în Europa la producția de mașini în primele 6 luni din 2025, pe fondul cr...
14:00
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv # Newsweek.ro
În județele României, există diferențe uriașe între pensii. Pensionarii dintr-un județ câștigă și cu...
14:00
Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, nu are voie să părăsească Grecia și...
14:00
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperiri despre toleranța imunitară periferică # Newsweek.ro
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025 a fost acordat, la Stockholm, cercetătorilor M...
