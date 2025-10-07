VIDEO Elicopter medical prăbușit pe autostradă în SUA: trei persoane, în stare critică

Newsweek.ro, 7 octombrie 2025 09:00

Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, în statul California. A...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
09:10
Care sunt cele 2 nopți în care vom avea o Lună „sângerie” și uriașă pe cer? Ce semnifică? Newsweek.ro
V-ați întrebat vreodată de ce luna pare uneori atât de mare pe cer? Nu este o iluzie optică, ci unul...
Acum 15 minute
09:00
Acum o oră
08:40
7.000.000 euro pentru Spitalul Județean Cluj-Napoca. Dotările sunt pentru infecțiile nosocomiale Newsweek.ro
Spitalul Județean din Cluj-Napoca are noi dotări, menite să reducă riscul de infecții nosocomiale....
08:30
Prăpăd pe șosele din cauza polii. 4 accidente grave în țară, o femeie a murit. peste zece victime Newsweek.ro
Ploile torențiale au provocat haos pe drumurile din România. În doar câteva ore, patru accidente rut...
08:20
Germania acuză Rusia de război hibrid împotriva Europei: „Putin vrea să răstoarne ordinea politică” Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că desfășoară un „răz...
Acum 2 ore
08:10
Convorbire între Putin și Netanyahu despre propunerea americană de încetare a războiului din Gaza Newsweek.ro
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui a...
08:00
Tăierea pensie speciale, amânată de CCR. Verdictul, în 2026? Precedentul CCR pe pensiile militare Newsweek.ro
Era de așteptat - Tăierea pensiilor speciale, amânată de CCR. Verdictul sd-ar putea da abia în 2026?...
07:50
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova. Putin îi asigură o pază strictă Newsweek.ro
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad, care a omorât peste 500.000 de oameni înainte de a fugi din ...
07:50
Un profesor nu mai poate preda niciodată după ce a pălmuit un elev. Râdea cu un alt coleg Newsweek.ro
Un profesor a fost dat afară din școală și ulterior i s-a interzis să mai predea în Anglia după ce a...
07:40
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele. Cercetăt...
07:40
Trump s-a decis să dea Ucrainei rachete Tomahawk de 2.000.000.000 $ bucata. Dar are o condiție Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor în Biroul Oval că „a luat o decizie” cu p...
07:30
EXCLUSIV 12.000 de noi bugetari, angajați anual din 2015. Creșteri de 50% la guvern și președinție Newsweek.ro
Coaliția nu se pune de acord privind tăierea numărului de angajați la stat. Datele primite de Newsw...
07:20
Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii, atrași de experiențe noi Newsweek.ro
Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii sunt atrași de experiențe...
Acum 4 ore
07:10
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie? Newsweek.ro
Pensionarii pot primi bani în plus la pensie în luna octombrie. Care este lista beneficiilor pentru ...
Acum 12 ore
22:30
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine Newsweek.ro
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piaț...
22:20
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Newsweek.ro
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Cifre: Iașul atrage milioane d...
22:10
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu caru Newsweek.ro
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu caru...
21:30
Veaceslav Leontiev, fostul şef al ziarului Pravda, a murit după ce a căzut pe fereastră. Putin ştie? Newsweek.ro
Veaceslav Leontiev, fostul şef al ziarului Pravda, acum în vârstă de 87 de ani, a murit după ce a că...
21:10
Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte vârsta de pensionare? Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte astfe...
20:50
Cum s-ar putea ieftini rapid energia, chiar de mâine. Ce se întâmplă cu produsele de lux? Newsweek.ro
Cum s-ar putea ieftini rapid energia, chiar de mâine, printr-o măsură simplă şi surprinzătoare. Ce s...
Acum 24 ore
20:00
Nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt rentabile investiţional pentru români sau nu? Newsweek.ro
S-a lansat de către Ministerul Finanţelor o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt acestea re...
19:50
De ce situaţia din Franţa seamănă cu cea din România? Cr iză economică şi politică majoră Newsweek.ro
Situaţia din Franţa seamănă izbitor cu cea din România, dar până la un punct? Există o cr iză econom...
19:40
Ajutorul la pensie de 50 lei nu acoperă plata facturilor. Cât vor plăti pensionarii la curent? Newsweek.ro
Guvernul oferă un ajutor de 50 de lei lunar la pensie în fiecare lună. Pensionarii și românii cu ven...
19:30
Legătura periculoasă dintre obezitate și demență. O proteină toxică ar putea fi de vină Newsweek.ro
Legătura periculoasă dintre obezitate și demență. O proteină toxică ar putea fi de vină. Oamenii de ...
19:10
Atenție, bărbați, scaunele moi de bicicletă pot reduce semnificativ șansele de a deveni tată Newsweek.ro
Atenție, bărbați, scaunele moi de bicicletă pot reduce semnificativ șansele de a deveni tată. Experț...
18:30
Facility360 HUB: Revoluționăm Facility Management-ul pentru continuitate operațională și eficiență Newsweek.ro
Într-un mediu de afaceri în continuă schimbare, unde eficiența operațională și continuitatea producț...
18:20
Adevărul despre alegerea sexului bebelușului. Totul s-ar decide în ziua concepției copilului Newsweek.ro
Adevărul despre alegerea sexului bebelușului. Totul s-ar decide în ziua concepției copilului. Poveșt...
18:10
Ușile Palladio – când designul întâlnește performanța. Povestea brandului care redefinește standarde Newsweek.ro
Într-o piață tot mai orientată spre soluții inteligente și durabile, brandul Palladio reușește să ad...
18:10
CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întâlnire ofi...
17:50
Inteligența Artificială lasă 100.000.000 oameni pe drumuri. Dispar slujbe bine plătite cu mii de $ Newsweek.ro
Inteligența Artificială (IA) și automatizarea ar putea elimina aproape 100 de milioane de locuri de ...
17:30
Efectele majorării TVA și a taxelor în imobiliare: Cresc vânzările de apartamente vechi și chiriile Newsweek.ro
Efectele majorării TVA pentru locuințele noi de la 1 august 2025 nu s-au lăsat așteptate. Au crescut...
17:30
Majoratul online și protecția copiilor. Reguli clare pentru vârsta de acces la conținut digital Newsweek.ro
Comisia de apărare a Senatului a dat luni raport favorabil cu amendamente pentru legea majoratului o...
17:20
Cele 7 femei numite consilieri prezidențiali. În ce domenii importante îl vor sfătui pe Nicușor Dan? Newsweek.ro
Președintele României și-a numit echipa de consilieri pentru securitate națională și politică extern...
17:10
CALENDAR Ce sumă de bani primesc elevii cu nevoie speciale? În ce zi a lunii primesc sprijinul? Newsweek.ro
Ajutoarele financiare pentru elevii din familii cu venituri mici, inclusiv bursele sociale și alte t...
17:00
PSD pune condiții pentru alegerile din București. Grindeanu: „E vorba de decizii politice” Newsweek.ro
Sorin Grideanu a transmis că PSD pune condiții pentru alegerile din București, iar acestea ar putea ...
16:50
Orașul german Wiesbaden a fost paralizat de un fruct uriaș. Pompierii au intervenit de patru ori Newsweek.ro
Orașul german Wiesbaden a fost paralizat de un fruct uriaș. Pompierii au intervenit de patru ori. Mi...
16:40
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că ar fi responsabil de declanșarea războiului Newsweek.ro
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice că ar fi responsabil de declanșarea războiului. Fosta...
16:30
Mașina electrică Tesla Cybertruck, interzisă în UE. Nu respectă normele de siguranță. E pericol Newsweek.ro
Promovată drept „indestructibilă” și „pregătită pentru apocalipsă” de Elon Musk, mașina electrică Te...
16:20
PSD susține reducerea cu 10% a angajaților, iar primarii aleg între concedieri sau tăieri salariale Newsweek.ro
PSD susține reducerea cu 10% a angajaților, iar primarii aleg între concedieri sau tăieri salariale....
16:10
ANAF a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei în domeniul ride-sharing. Firme verificate Newsweek.ro
ANAF a descoperit un prejudiciu de 175 milioane lei în domeniul ride-sharing. Firme verificate. Un t...
15:50
După România, Polonia sau Germania, dronele au apărut și în Franța. Vizată a fost o bază de tancuri Newsweek.ro
Dronele au apărut deasupra bazei militare Mourmelon-le-Grand din departamentul Marne, în nordul Fran...
15:30
SUA are 5.400 de arme nucleare, Rusia dispune de 6.000 de focoase. Costă 4.900.000$ bucata Newsweek.ro
Cresc tensiunile în lume, iar arsenalele nucleare sunt pregătite. Un singur submarin al SUA are o pu...
15:20
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid miercuri din cauza codului roșu de ploi Newsweek.ro
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, g...
15:10
4 judecători CCR au luat pensii speciale de 2.150.000 lei într-un an. Unele, mai mari decât salariul Newsweek.ro
CCR va decide dacă tăierea pensiilor speciale este constituțională. 4 judecători CCR au luat pensii ...
14:50
Olguța Vasilescu: A fost foarte bine că am blocat reducerea cu 45% a posturilor Newsweek.ro
Sunt discuții decisive pentru restructurările din administrție. 13.000 de concedieri sunt pe masa gu...
14:40
7 bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe un teren de lângă o staţie de autobuz în Bihor Newsweek.ro
Un cetățean a găsit muniție din Al Doilea Război Mondial în timpul efectuării unor lucrări de curăţa...
14:20
România, pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Am depășit Ungaria. Italia a căzut cu 33% Newsweek.ro
România a urcat pe locul 6 în Europa la producția de mașini în primele 6 luni din 2025, pe fondul cr...
14:00
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv Newsweek.ro
În județele României, există diferențe uriașe între pensii. Pensionarii dintr-un județ câștigă și cu...
14:00
Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar. A refuzat extrădarea Newsweek.ro
Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, nu are voie să părăsească Grecia și...
14:00
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperiri despre toleranța imunitară periferică Newsweek.ro
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025 a fost acordat, la Stockholm, cercetătorilor M...
