Somn și sforăit: urmărire, insight-uri și alerte utile

16:20

Daniela Dărăban, Director Executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a explicat în cadrul Profit Energy.forum că majorările recente ale facturilor la energie nu reflectă o creștere artificială, ci revenirea la prețurile reale după perioada plafonării. Ea a atras atenția asupra întârzierilor mari în decontările către furnizori, a cerut soluții rapide de la ANRE și a subliniat că România nu a plătit niciodată mai mult pentru energie decât restul Europei. Totodată, a pledat pentru reducerea TVA și eliminarea accizei din facturi, argumentând că energia nu este un bun de lux.