ChatGPT poate trimite comenzi către alte aplicații
Profit.ro, 7 octombrie 2025 09:00
OpenAI a lansat un set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terți, care permite apelarea altor aplicații direct din ChatGPT.
Acum 5 minute
09:10
Vinul zilei: un orange wine elegant și îndrăzneț, cu arome de miere, caise confiate și mirodenii fine, obținut prin vinificare în amforă, ideal alături de brânzeturi, pește sau preparate picante # Profit.ro
Avincis Orange 2022 este un vin elegant și îndrăzneț, născut din Tămâioasă Românească, Fetească Regală și Crâmpoșie Selecționată.
Acum 15 minute
09:00
09:00
Când vrei să dormi mai bine, ceasul te ajută doar dacă transformi graficele în decizii simple: la ce oră te culci, cât de constant te trezești și ce obiceiuri îți sabotează prima oră de după trezire
Acum o oră
08:40
Șeful OpenAI, Sam Altman, a anunțat că popularul chatbot ChatGPT a atins pragul de 800 de milioane de utilizatori la nivel de săptămână.
08:20
Florentina Păncescu, General Manager South-East Europe UCB, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Florentina Păncescu, General Manager South-East Europe UCB, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
Acum 2 ore
08:10
Investiții simple la bursă prin fondurile de tip ETF. Cel mai mare ETF românesc a atins 600 milioane lei în active și 30 de mii de investitori # Profit.ro
Un număr din ce în ce mai mare de persoane aleg să își plaseze economiile și la bursă.
08:00
Băuturile cu zaharuri din miere au fost eliminate din categoria celor supuse regimului accizelor nearmonizate, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot în plen de către senatori.
07:50
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - De la conformitate la performanță publică: cum profesionalizarea consiliilor de administrație poate transforma companiile de stat # Profit.ro
Profesionalizarea consiliilor de administrație devine o condiție de maturitate pentru economia României și pentru statul acționar. Într-un moment în care țara se pregătește pentru aderarea la OECD și pentru reforme structurale majore, guvernanța corporativă se transformă dintr-un exercițiu birocratic într-un instrument de performanță și încredere.
07:40
DOCUMENT Omniasig VIG și Groupama vor să asigure cele 24 de trenuri noi Alstom Coradia Stream și angajații care le vor deservi # Profit.ro
Omniasig VIG și asocierea formată din Groupama (lider) și Millenium Insurance Broker (MIB) vor să furnizeze CFR Călători polițe de asigurare pentru 24 de trenuri noi Alstom Coradia Stream și pentru angajații care vor opera, deservi sau întreține vehiculele feroviare.
07:30
Mișcare pregătită - actele de muncă să nu mai fie ”semnături olografe scanate, desenate cu mouse-ul sau alte improvizații” - doar semnătura electronică avansată și cea calificată # Profit.ro
Sintagma ”semnătură electronică" ar urma să fie eliminată din textele legale care o enumeră, inclusiv din Codul muncii și din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, urmând ca în actele normative să fie menționate doar ”semnătura electronică avansată" și ”semnătura electronică calificată", potrivit unui proiect legislativ analizat de Profit.ro.
07:20
Tentația de a lucra pe cont propriu. Profit.ro TV Educație cu Profit – Marius Alexe, investitor și antreprenor: Diversificarea e pentru cei care nu știu ce fac. Probabil va trebui să avem iarăși o criză globală # Profit.ro
În IT, tentația de a lucra pe cont propriu vine natural, dar drumul antreprenorial cere răbdare și rezistență. Bursa înseamnă psihologie, iar greșelile sunt inevitabile, spune Marius Alexe. El investește în IT și sectorul alimentar, evită datoriile mari și consideră că performanța nu vine din diversificare excesivă, ci din focus și asumare.
Acum 4 ore
07:10
Dacia reușește o nouă creștere foarte mare în Germania. Tesla a ajuns la -50% declin, în timp ce chinezii continuă să crească # Profit.ro
Vânzările de automobile din Germania cunosc o perioadă de creștere în această toamnă. Cifrele analizate de Profit.ro relevă un avans de aproape 13% al celei mai mari piețe auto din Europa. În acest context, Dacia reușește să-și majoreze rezultatele cu un procent de peste trei ori mai mare decât cel mediu al pieței.
07:00
După ce și toamna trecută Bursa de Valori București, acționar majoritar al CCP.RO, a contribuit la capitalul social al al entității, acționarii sunt chemați acum pentru o mișcare similară.
06:10
CFR preia. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
01:20
Marius Laslo, Destine Broker: În următorii 10 ani, aplicațiile mobile și platformele digitale integrate vor deveni norma: clientul își va putea gestiona întreaga relație cu brokerul online, inclusiv notificarea daunelor și urmărirea statusului acestora în # Profit.ro
Piața locală a brokerajului în asigurări a trecut, în ultimii 10 ani, printr-o transformare profundă, marcată de profesionalizare, consolidare și adaptare la noile realități economice și tehnologice, unul din reperele acestei transformări fiind ponderea brokerilor în volumul primelor subscrise, care a depășit 69%, chiar mai mult în unele segmente, spune pentru Profit.ro Marius Laslo, directorul executiv al Destine Broker, al treilea broker în ierarhia de profil.
01:20
GRAFIC Creșterea taxelor a afectat vizibil consumul. Economiștii, îngrijorați de perspectiva economiei # Profit.ro
Luna august a fost una dintre cele mai slabe istoric pentru dinamica consumului. În timp ce o scădere era așteptată, pe fondul taxelor majorate, aceasta a fost mult mai amplă față de așteptări. Scăderea vânzărilor cu amănuntul ridică îngrijorări cu privire la perspectiva economică și datele PIB pe trimestrul al treilea vor fi afectate cel mai probabil, cred economiștii.
Acum 12 ore
01:10
VIDEO Nici marțieni, nici blackout, dar epoca energiei ieftine a luat sfârșit. Persistă însă așteptările nerealiste - Profit Energy.forum # Profit.ro
″Greii″ industriei energetice românești, reuniți în cadrul celei de-a IX-a ediții a Profit Energy.forum, au criticat mesajele publice apocaliptice privind iminența unui blackout în România sau ideea că am avea cel mai mare preț la curent electric din lume, avertizând însă, totodată, că epoca energiei ieftine a luat sfârșit și că așteptările nerealiste create de promisiunile fără acoperire ale politicienilor fac mai mult rău.
01:10
EXCLUSIV Proprietarul Gersim își vinde terenul păstrat 20 de ani în cartierul corporațiilor din Pipera # Profit.ro
Omul de afaceri Daniel Ștefănescu, proprietarul Gersim, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane și tablete din România, a decis să vândă terenul de 10.000 de metri pătrați pe care îl deține de peste 20 de ani în zona clădirilor de birouri din Pipera, unde au sediile centrale companii precum Mercedes-Benz, Bergenbier, Vodafone și Altex, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
6 octombrie 2025
23:30
Macron lasă opoziția siderată - îi mai dă o șansă lui Lecornu după ce i-a semnat demisia # Profit.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, a făcut o mișcare surprinzătoare.
22:00
Polarizarea pieței de birouri din București se intensifică. Doua treimi din cererea nouă se concentrează în Nord # Profit.ro
Piața spațiilor de birouri de închiriat din București a demonstrat o reziliență notabilă în trimestrul 3 din 2025.
21:40
Economia SUA este foarte aproape de a intra în zona de contracție economică.
21:20
VIDEO Descentralizarea în energie. George Niculescu, președinte ANRE: Vom vedea și la noi micro-rețele de distribuție, iar Autoritatea va veni cu licențierea - Profit Energy.forum # Profit.ro
Producția distribuită de energie și micro-rețelele de distribuție se vor dezvolta în viitor și în România, iar Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va veni cu licențierea, a declarat, la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, președintele instituției, George Niculescu, răspunzând unei întrebări.
21:00
Proprietarul Ursus reia parțial producția și livrările de bere, în urma atacului cibernetic din Japonia # Profit.ro
Asahi Group Holdings, cel mai mare producător de bere din Japonia și proprietarul Ursus, printre alte companii europene, a repornit șase dintre fabricile sale de bere din Japonia, după ce un atac cibernetic a forțat compania să oprească producția și livrările timp de mai multe zile.
20:30
Trump spune că trupele sunt necesare pentru a reprima protestele față de operațiunile federale legate de imigrare din oraș.
Acum 24 ore
20:00
Lichiditatea de pe piața bursieră de la București a fost ridicată de tranzacții prin care olandezii care controlează DN Agrar și-au diminuat participațiile, dar și de o operațiune de piață la Primcom București.
19:40
Situația producătorului japonez de automobile Nissan pare că s-a stabilizat, din punct de vedere al vânzărilor, potrivit celor mai noi date analizate de Profit.ro. În luna august, Nissan a vândut cu câteva procente mai multe vehicule, la nivel global, dar situația rămâne dezastruoasă în Japonia.
19:30
VIDEO Obligație imensă pentru România, de stocare CO2, până în 2030. Raluca Covrig, Federația Patronală a Energiei: Termenul e cam nerealist - Profit Energy.forum # Profit.ro
România are cea mai mare obligație de captare și stocare a dioxidului de carbon (CO2) din întreaga Uniune Europeană, în baza Regulamentului UE Net-Zero Industry Act (NZIA), iar termenul de îndeplinire a obligației, până în anul 2030, e un pic cam nerealist, a declarat, la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, Raluca Covrig, director de Afaceri Publice și Comunicare la Federația Patronală a Energiei (FPE).
19:00
VIDEO Schimbări la racordare în energie. George Niculescu, președinte ANRE: Vom discuta cu Transelectrica despre implementarea licitațiilor de capacitate, să implementăm de la 1 ianuarie cu succes - Profit Energy.forum # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va discuta în perioada următoare cu Transelectrica, pentru a vedea dacă se poate implementa cu succes, funcțional de la început, mecanismul de licitații de capacitate, a anunțat, la Profit Energy.forum, George Niculescu, președintele instituției. Noua reglementare ar trebui să îi departajeze pe cei care se racordează la rețea de cei care fac doar proiecte, astfel încât rețelele să nu mai fie "artificial blocate de proiecte fantomă care nu se vor racorda niciodată".
18:50
Cel mai mare producător de proteze, prezent și în România, vrea să strângă peste 800 milioane euro printr-un IPO la Frankfurt # Profit.ro
Compania germană Ottobock, cel mai mare producător de proteze și orteze din lume, prezentă și în România, este așteptată să strângă peste 800 milioane de euro în cea mai mare ofertă inițială de acțiuni derulată pe bursa de la Frankfurt în ultimele peste 12 luni.
18:40
Două companii de aviație americane au lansat mașini electrice cu aterizare și decolare verticale.
18:20
VIDEO România riscă să nu poată acoperi integral consumul de energie electrică la iarnă. Virgiliu Ivan, Director Dispeceratul Energetic Național Transelectrica: Există un risc, dar ar fi afectată doar industria, nu și populația - Profit Energy.forum # Profit.ro
România riscă să nu poată acoperi integral consumul de energie electrică, în iarna care urmează și nu numai, chiar dacă mobilizează resursele interne disponibile și apelează la importuri, dar într-o astfel de situație vor fi afectați doar consumatorii industriali, în niciun caz populația, a transmis, la Profit Energy Forum, ediția a IX - a, Directorul Dispecerul Energetic Național (DEN) Transelectrica, Virgiliu Ivan.
18:10
ULTIMA ORĂ 16 ani va deveni vârsta ”majoratului online”. Până atunci, acces restricționat la social media, streaming, comerț electronic, jocuri online, servicii bancare # Profit.ro
Până la împlinirea vârstei de 16 ani va fi interzisă furnizarea de servicii online, fără un acord parental, minorului cu vârsta mai mică de 16 ani, conform unui proiect de lege adoptat, prin vot în plen, de către Senat. Astfel, minorul nu va putea crea conturi personale pe platforme de social media, servicii de streaming, site-uri de comerț electronic, de jocuri online, servicii bancare sau la alte aplicații mobile, în nume propriu, decât cu acordul părinților, prevede proiectul inițiat de actuala putere.
18:00
Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA s-au prăbușit. Consumatorii străini evită acum mărcile americane # Profit.ro
Exporturile de băuturi spirtoase ale SUA s-au prăbușit. Consumatorii străini evită acum mărcile americane.
18:00
Emmanuel Macron s-a întors la Palatul Elysée, după o lungă plimbare de-a lungul malurilor Senei.
17:50
VIDEO Vorbele politicienilor au consecințe. Theodor Livinschi, consultant achiziții, partenerg: Un client industrial a amânat cumpărarea energiei după declarații ale președintelui și premierului României – Profit Energy.forum # Profit.ro
Theodor Livinschi, consultant în achiziții de energie pentru industrie la partenerg, a declarat la Profit Energy.forum Ediția a IX-a că un consumator industrial, client al firmei sale, și-a amânat achiziția necesarului de electricitate pentru anul viitor după ce a ascultat mai multe declarații publice ale unor înalți oficiali ai statului român pe tema prețului energiei.
17:30
Tranzacție: Israelienii de la Econergy devin unici proprietari la cel mai mare parc solar din România # Profit.ro
Compania israeliană Econergy a achiziționat întreaga participație la proiectul fotovoltaic de 155 MW din Rătești, județul Argeș, cel mai mare parc solar în operațiune din România, într-o tranzacție de peste 45 milioane de euro. Compania va investi alte 32 de milioane de euro într-un sistem de stocare a energiei cu baterii la Rătești.
17:20
VIDEO Electricitate gratuită 2 ore pe zi, în Franța. Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania: Avem nevoie de lichiditate pe piața gazelor; altfel, degeaba sunt 50 de furnizori - Profit Energy.forum # Profit.ro
Grupul de energie și utilități ENGIE a lansat în Franța o ofertă care permite consumatorilor să utilizeze fără niciun cost energia electrică, pe parcusul a 2 ore pe zi, a anunțat la Profit Energy Forum, ediția a IX – a, Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania.
17:20
Suzuki introduce cutii automate pe motoarele mild hybrid ale modelelor Vitara și S-Cross # Profit.ro
Suzuki anunță o actualizare de tehnologie în gama sa de modele, cu ocazia schimbării făcute la nivelul motorizărilor hibride.
17:10
Stablecoin-urile pot acționa ca un refugiu în spațiul cripto și ca un mijloc de a păstra valori fără a recurge la moneda tradițională.
17:00
Începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.
16:50
Pentru al doilea an consecutiv, Caiac SMile accesibilizează plajele pentru persoanele cu dizabilități # Profit.ro
Sute de beneficiari au participat la taberele gratuite organizate de asociația sătmăreană la Eforie Sud, pe tot parcursul lunii august și septembrie.
16:50
VIDEO Dezastru - Doar 10-15% dintre proiectele din România în energie regenerabilă vor fi vreodată construite. Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Vicepreședinte OX2 România: Restul rămân pe hârtie! - Profit Energy.forum # Profit.ro
România are un potențial uriaș în energie regenerabilă, dar infrastructura insuficientă și termenele imposibil de lungi pentru conectare țin în loc investițiile. Din cei 60 GW aflați în diverse faze de autorizare, doar o mică parte vor deveni realitate, avertizează Lăcrămioara Diaconu-Pințea, vicepreședinte și country manager al OX2 România. Compania suedeză, unul dintre cei mai importanți producători și dezvoltatori de proiecte eoliene din lume, construiește în prezent două parcuri eoliene în județul Galați, reprezentând o treime din capacitatea totală aflată în construcție în România.
16:30
Legile Afacerilor: Oana Ivan face pasul către dezvoltarea logistică prin proiectul Axis Logistic Hub din București # Profit.ro
Inițiativa reprezintă un demers antreprenorial 100% românesc
16:30
PSD vine cu o reducere cu 10% a numărului de angajați din administrația centrală și locală # Profit.ro
Varianta agreată în coaliție cu privire la reforma administrației publice a fost discutată de liderii PSD s-au reunit la sediul partidului.
16:20
VIDEO Hidroelectrica anunță noul plan. Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Punem instalații de stocare pe toate centralele pe firul apei - Profit Energy.forum # Profit.ro
Hidroelectrica va amenaja instalații de stocare pe toate centralele pe care le are pe firul apei, astfel încât energia în surplus să poată fi mutată seara, anunță Bogdan Nicolae Badea, CEO Hidroelectrica, la Profit Energy.forum - Energia României Ediția a IX-a.
16:20
VIDEO Ne dorim să reducem factura la energie? Energia nu e bun de lux. Daniela Dărăban, Director Executiv ACUE: Recomand puternic să se reducă TVA și scoaterea accizei din factură - Profit Energy.forum # Profit.ro
Daniela Dărăban, Director Executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a explicat în cadrul Profit Energy.forum că majorările recente ale facturilor la energie nu reflectă o creștere artificială, ci revenirea la prețurile reale după perioada plafonării. Ea a atras atenția asupra întârzierilor mari în decontările către furnizori, a cerut soluții rapide de la ANRE și a subliniat că România nu a plătit niciodată mai mult pentru energie decât restul Europei. Totodată, a pledat pentru reducerea TVA și eliminarea accizei din facturi, argumentând că energia nu este un bun de lux.
16:20
OH Holding Limited, reprezentată de antreprenorul Oleg Kalashnikov, fondatorul companiei Luxoptica, a intrat în acționariatul Tensa Art Design, administratorul Lensa, cel mai mare retailer local de optică, tranzacția fiind acum finalizată.
16:20
Fostul primar al Capitalei, condamnat la zece ani și opt luni de închisoare pentru mai multe fapte de corupție, a fost reținut pe aeroportul din Salonic.
16:00
De la 1 ianuarie 2026, România ar urma să preia președinția-în-exercițiu a Inițiativei Central Europene.
