RĂZBOI în Ucraina, ziua 1322. Bombardamente la 1 km distanță de centrala nucleară de la Zaporojie
Gândul, 7 octombrie 2025 09:00
Războiul din Ucraina a intrat marți, 7 octombrie 2025, în a 1.322-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a auzit mai multe serii de bombardamente în apropiere. […]
• • •
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1322. Bombardamente la 1 km distanță de centrala nucleară de la Zaporojie
07:50
Un client a optat pentru o cursă Bolt de 5 ore, din București până în Târgu Mureș. Vezi mai jos cât a achitat pentru această cursă și ce reacții au apărut în urma postării de pe Facebook a unui șofer de ridesharing. Un utilizator al aplicației Bolt a făcut o comandă pentru o cursă București […]
07:40
Valentin Stan, invitat în emisiunea lui Marius Tucă din 6 octombrie 2025, a comentat despre cazul amenințărilor cu atacuri la școli și spitale apărute pe 22 septembrie. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a comentat despre cazul amenințărilor cu atacuri la școli și spitale apărute pe 22 septembrie. El a explicat […]
07:30
Bancul de marți aduce în atenție un dialog la spitalul de psihiatrie. Spor la râs! La spitalul de psihiatrie: – Numele? – Henri Coandă. – Ooo! Bine ați venit. Sunt mulți inventatori la noi. – Dar eu nu sunt inventatorul, sunt aeroportul! Dumnezeu și milionul de euro Doi oameni se rugau în biserică. Primul: -Dă-mi, […]
07:30
Începe dimineața cu râs și voie bună! GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu bancul zilei de marți – Află cum un câine, un papagal și o pisică pot ține locul unui …soț. Continuarea te va face să râzi. – Când ai de gând să te căsătorești? Îți place să trăiești singură? – Nu sunt singură, am un […]
07:20
7 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 73 de ani, Simon Cowell 66/ Arnold Schwarzenegger este ales guvernator al Californiei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 7 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Vladimir Putin este una dintre cele mai influente și controversate figuri politice ale secolului XXI. Născut pe 7 octombrie 1952, la Leningrad (astăzi Sankt Petersburg), el a urmat o carieră în serviciile […]
07:10
Peste o jumătate de milion de români rămași fără asigurări medicale sunt CONDAMNAȚI la o viață fără prevenție și tratament. Președintele pacienților: „Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri” # Gândul
Vasile Barbu – președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților – a vorbit, într-un interviu acordat Gândul, despre soarta a peste o jumătate de milion de români care nu mai au asigurare de sănătate, începând din 1 septembrie 2025. Coasigurații sunt acele persoane – soț/soție/părinți fără venituri – care s-au aflat în întreținerea unei persoane asigurate […]
07:10
Valentin Stan: Nicușor Dan confunda ECOFIN cu Consiliul European, Bolojan confundă ECOFIN cu Comisia Europeană # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan i-a criticat pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Ilie Bolojan, evidențiind faptul că cei doi nu ar cunoaște structurile Uniunii Europene, informații esențiale pentru lideri care ocupă poziții cheie în stat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Nicușor Dan și Ilie Bolojan […]
06:40
Cine este noua „Elena Udrea” de la Cotroceni. Blonda din umbra lui Nicușor Dan, care îl ținea în „picioare” pe fostul primar, ar putea trage toate sforile în Administrația Prezidențială # Gândul
Administrația Prezidențială are o nouă „Elena Udrea”. Este vorba de Andreea Miu, fosta șefă de cabinet al lui Nicușor Dan, când acesta era primarul Capitalei. Ea a fost numită, luni, șefa Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, iar surse politice au precizat în exclusivitate pentru Gândul că Andreea Miu va fi omul de bază al președintelui […]
06:10
Cum își aniversează Putin ziua de naștere. Întâlnire cu Consiliul de Securitate și apeluri cu alți lideri. Câți ani împlinește azi liderul de la Kremlin # Gândul
Vladimir Putin, unul dintre cei mai controversați oameni ai planetei, împlinește astăzi 73 de ani. De obicei, liderul de la Kremlin își petrece ziua de naștere lucrând, primind inclusiv apeluri de la lideri străini. Summituri internaționale importante au avut loc de mai multe ori în această zi. Citește mai departe principalele evenimente din viața lui […]
06:10
Se împlinesc doi ani de la atacurile din 7 octombrie, care au declanșat RĂZBOIUL din Gaza. 48 de ostatici sunt în mâinile Hamas, deși Israelul a distrus orașe și grupuri islamiste. Zeci de mii de civili au fost uciși în operațiuni. Ce urmează # Gândul
Atacurile islamiste care au vizat Israelul în octombrie 2023 au generat un război de amploare și dezastru umanitar în primul rând în Fâșia Gaza, dar Guvernul Benjamin Netanyahu a profitat de situație pentru a extinde operațiunile în sensul destructurării grupurilor islamiste din Orientul Mijlociu, ceea ce a atras unificarea pozițiilor țărilor arabe și musulmane și […]
00:20
Valentin Stan: Am putea merge la război să apărăm UCRAINA. Este posibil ca legea apărării naționale să nu fie făcută de noi # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă”, din 6 octombrie 2025, explică definiția și aplicarea amenințărilor hibride în contextul actual al securității României și al războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan critică modul în care legea română traduce aceste amenințări, subliniind că, deși există o lege care vorbește despre amenințări […]
23:50
Valentin Stan: Toată EUROPA știe ce s-a întâmplat în românia. Nu mai stă nimeni de vorbă cu Nicușor Dan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat imaginea președintelui Nicușor Dan la nivel internațional și relațiile pe care acesta a reușit să le formeze la nivel geopolitic, atât cu liderii europeni, cât și cu cei americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. În Europa nu mai stă nimeni […]
23:10
A fost stabilită CAUZA morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. „Parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte” # Gândul
Accidentul lui Felix Baumgartner, în urma căruia și-a pierdut viața, a fost cauzat de o eroare umana, potrivit procurorului din Fermo, Raffaele Iannella, la solicitarea Bild. Raportul tehnic a stabilit că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”. Acesta a precizat că „a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp […]
22:30
Calculul pensiei este influențat de mai mulți factori, printre care vârsta, contribuțiile la sistemul public și numărul total de ani lucrați. Mulți români cred că orice activitate desfășurată de-a lungul vieții este luată în considerare, dar realitatea este că nu toate perioadele contribuie la stabilirea vechimii în muncă. Mai exact, există anumite intervale care, conform […]
22:20
Un șofer a stabilit un adevărat record de AMENZI, într-o singură zi. „Am încremenit de șoc. Cutia poștală era plină” # Gândul
Un șofer din Olanda a primit 16 amenzi de viteză, într-o singură zi, în valoare de peste 850 de euro, după ce a trecut granița în Belgia pentru a alimenta mai ieftin, combustibilul fiind la preț redus. Bărbatul circula des spre Lanaken, dar de data aceasta noul sistem de control al vitezei medii, instalat din […]
22:20
Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, luni, aplicarea de taxe vamale asupra importurilor de vehicule autoutilitare și camioane, ceea ce ar putea declanșa noi tensiuni cu partenerii comerciali, inclusiv cu Uniunea Europeană. ”Începând de la 1 noiembrie 2025, toate camioanele de dimensiuni medii și mari care ajung în Statele Unite din alte țări vor […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 7 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Severin # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 7 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana, Astrit Kalaja, a fost ucis prin împușcare luni, chiar în timpul unei audieri, de către un bărbat care compărea în fața sa, a anunțat poliția albaneză. Incidentul a avut loc în sala de judecată, în momentul în care magistratul prezida ședința. Potrivit autorităților, inculpatul a scos […]
22:10
Un șofer a stabilit un adevărat record de AMENZI primite, într-o singură zi. „Am încremenit de șoc. Cutia poștală era plină” # Gândul
Un șofer din Olanda a primit 16 amenzi de viteză într-o singură zi, în valoare de peste 850 de euro, după ce a trecut granița în Belgia pentru a alimenta mai ieftin, combustibilul fiind mai ieftin. Bărbatul circula des spre Lanaken, dar de data aceasta noul sistem de control al vitezei medii, instalat din 1 […]
22:10
Ce a declarat Gigi Becali despre Călin Georgescu: „Ori îl susțin să scăpăm de Simion, ori mă susține să scape de pușcărie” # Gândul
Invitat în cadrul unei emisiuni, Gigi Becali a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre relația pe care o are cu Călin Georgescu, într-un dialog cu Dan Diaconescu, dar și cu moderatorul emisiunii. Gigi Becali a declarat că nu se va asocia cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Finanțatorul FCSB a spus că îl […]
22:00
În materie de slăbit, trendurile se schimbă de la o zi la alta, iar dietele restrictive care erau cândva populare, încep să piardă teren. Tot mai mulți consumatori caută soluții care să le ofere rezultate rapide fără a elimina alimentele iubite. Mihaela Bilic a explicat de ce anumite diete nu sunt eficiente. Dieta ketogenică a […]
22:00
Comandantul forțelor armate din Liban a prezentat Guvernului un plan de dezarmare a grupului militant Hezbollah. Raportul vine la o lună după ce cabinetul a discutat planul Armatei ca statul să preia controlul asupra întregului arsenal militar din Liban, notează Associated Press. Niciun detaliu din planul prezentat nu a fost făcut public, iar ministrul Informațiilor […]
21:50
PROBLEMA cu care se confruntă utilizatorii WhatsApp, de la sfârșitul lunii septembrie. Se așteaptă un răspuns oficial de la Meta # Gândul
Utilizatorii WhatsApp se confruntă, de la sfârșitul lunii septembrie, cu o notificare care apare în conversații lor, avertizându-i că numerele lor de telefon sunt „conectate la un cont nou de WhatsApp”, deși nu și-au schimbat – de fapt- contul. Astfel, mai mulți utilizatori conectați la aplicația beta Android au observat că ceva nu era în […]
21:40
Unul dintre cele mai prospere și stabile state din Europa se laudă cu locuri de muncă bine plătite. Este vorba despre Liechtenstein, pune la dispoziție 294 de posturi, accesibile și cetățenilor din România care respectă condițiile legale și dețin un permis de ședere valabil. Cu un produs intern brut pe cap de locuitor printre cele […]
21:40
ONU deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor omului în AFGANISTAN, care se află sub conducerea regimului taliban # Gândul
Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a convenit, luni, să înființeze o comisie de anchetă privind încălcările drepturilor omului în Afganistan, care se află sub controlul talibanilor. Principalul organism al ONU pentru drepturile omului a convenit să înființeze un „mecanism de investigație independent permanent” pentru a monitoriza evoluția situației din Afganistan de la revenirea talibanilor […]
21:20
Un polițist fals a primit mită 55.000 de lei de la un bărbat pentru a scăpa de un dosar penal # Gândul
Un șofer care a provocat un accident rutier cu victime a mituit cu aproximativ 55.000 de lei un polițist fals din Alba pentru a îl scăpa de un dosar penal. Bărbatul care s-a dat drept polițist a recunoscut fapta și a primit patru ani de închisoare cu executare, dar și cu sechestru pe conturile bancare, […]
21:20
UE alocă un MILIARD de euro pentru instrumente de inteligență artificială create în Europa. Scopul: Reducerea dependenței de SUA și Asia # Gândul
Uniunea Europeană pregătește un plan prin care să promoveze platformele locale de inteligență artificială și să-și reducă dependența de furnizorii străini. Potrivit unui proiect consultat de reporterii Financial Times, noua strategie „Apply AI” a Comisiei Europene va promova instrumente de inteligență artificială create în Europa pentru a oferi securitate și reziliență, stimulând în același timp […]
21:10
Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele # Gândul
Armata germană ar putea oferi asistență autorităților civile pentru doborârea dronelor, în situații de urgență, conform unui proiect propus de Guvernul Friedrich Merz după o serie de incidente produse la aeroporturi și baze militare pe fondul tensiunilor extreme cu Rusia. Guvernul de la Berlin vrea intensificarea măsurilor pentru oprirea dronelor, a acțiunilor militare și a […]
21:00
„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție # Gândul
În timp ce Guvernul discută despre concedieri, comasări de instituții și reducerea aparatului bugetar, premierul Ilie Bolojan semnează o nouă numire în Executiv. Printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, Teodora Stoian, a fost desemnată secretar de stat la Ministerul Justiției, începând cu data de 3 octombrie 2025. Documentul, emis sub numărul 471/2025, intră în vigoare […]
21:00
Cum combat bucureștenii FRIGUL de afară, zilele astea. Metodele inedite de încălzire folosite de unii locuitori ai Capitalei # Gândul
Odată cu scăderea temperaturilor, în această perioadă, apar și problemele legate de încălzirea locuințelor. Bucureștenii, de exemplu, devin inovativi, când vine vorba de acest aspect, și chiar împărtășesc din „secretele” lor. Într-o postare pe Reddit, un utilizator cerea alternative eficiente pentru a-și încălzi locuința, iar comentariile au început să curgă. În timp ce unii au […]
20:40
Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat, luni, cu omologul său din Brazilia, Luiz Inácio Lula da Silva, despre starea relațiilor bilaterale și despre schimburile comerciale, afectate de abordarea protecționistă a Washingtonului și de o serie de probleme politice. ”Am avut o conversație foarte bună cu președintele Braziliei, Lula da Silva. Am discutat despre multe […]
20:30
Universul trimite un semn puternic către cele mai sensibile și spirituale zodii de apă. După mai multe luni de durere și încercări, destinul lor începe să se lumineze. Forțele divine care se aliniază le aduce protecție, echilibru, dar și șansa unei renașteri. Peștii se află sub o energie unică pentru vindecare și revelație. Guvernați de […]
20:10
Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație” # Gândul
Studenții au criticat dur lista noilor consilieri prezidențiali anunțată de președintele Nicușor Dan, acuzând lipsa unui portofoliu dedicat educației și cercetării. „Luăm act cu dezamăgire de anunțul privind numirea consilierilor prezidențiali ai Președintelui României. Lista omite evidențierea explicită a educației și cercetării, într-un context în care învățământul se confruntă cu un declin în accesibilitate, echitate […]
20:10
România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online # Gândul
Senatul a adoptat, luni, cu 123 de voturi ”pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital. Iniţiativa legislativă a fost propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar pentru […]
20:10
Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate # Gândul
În urma demisiei lui Sebastien Lecornu din funcția de prim-ministru, la mai puțin de o lună de la numirea sa, opoziția îi cere președintelui Franței, Emmanuel Macron, să demisioneze sau să organizeze alegeri anticipate. Partidul de extremă-dreapta Mobilizarea Națională (RN) a cerut, încă de anul trecut, o dizolvare a Adunării Naționale, sperând să obțină un […]
20:00
Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta” # Gândul
Noua echipă de la Palatul Cotroceni n-a avut parte de o zi liniștită. Nici nu s-a uscat bine cerneala de pe decretul prin care Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, că primul scandal a și izbucnit. „Mortul” politic scos din dulap de Orban Ludovic Orban a vorbit, […]
20:00
Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate” # Gândul
Comisia Europeană a aprobat luni, în virtutea legislației privind subvențiile, o schemă a Austriei de garantare a securității sistemului de aprovizionare cu electricitate. Sistemul va garanta securitatea aprovizionării cu electricitate pentru o perioadă de cinci ani, începând din octombrie 2026. ”Schema va susține capacitățile electrice care rămân ca rezervă în afara piețelor și este disponibilă […]
