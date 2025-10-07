De ce a câștigat Russell? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore
Antena Sport, 7 octombrie 2025 09:00
Cum de a devenit George Russell atât de rapid pe un circuit unde nu a urcat niciodată pe podium? Prima variantă de răspuns e în glumă, deși nu chiar pe de-a-ntregul. E motivația dată de lipsa unui contract semnat pentru sezonul viitor. Oricum, nici măcar Toto Wolff nu a înțeles pe deplin ce a făcut
• • •
Marc Marquez, septuplu campion mondial spaniol la MotoGP, victima unei căzături în primul tur al Marelui Premiu al Indoneziei, desfăşurat duminică, a suferit o fractură şi o leziune a ligamentelor la umărul drept, ceea ce îl va constrânge să rateze următoarele două curse, a anunţat luni echipa Ducati, citată de AFP. Marquez a revenit la
Gică Hagi, acuzat de rasism! Fostul jucătorul care a dezvăluit că l-a bătut la vestiare pe “Rege” # Antena Sport
Gică Hagi a fost implicat într-un incident cu Pascal Noumam în timpul unui derby Beşiktaş – Galatasaray (3-1), disputat în 2000. Fostul atacant al "Vulturilor" nu a trecut încă peste acel moment şi a lansat acuze grave la adresa "Regelui". Duelul starurilor Nouma şi Hagi s-a transformat atunci într-un război pe teren, în momentul în
Leroy Sane, atacantul german al lui Galatasaray Istanbul, a fost implicat duminică într-o altercaţie care s-a petrecut la Oktoberfest. Munchen. Oktoberfest. Leroy Sane (29 de ani) a fost prezent la sărbătoare şi s-a enervat atunci când o persoană l-a acostat şi i-a reproşat violent decizia de a părăsi pe Bayern Munchen, în vară, pentru a
Gigi Becali a vorbit recent într-o emisiune despre sumele de bani pe care le încasează de pe urma finanțării de la FCSB și a fost întrebat și despre posibilitatea de a vinde clubul. Patronul nu a oferit un răspuns concret, însă a mărturisit că nu și-ar vinde echipa nici pe o sumă fabuloasă, și anume
Oficialii din Austria, “în gardă” înainte de meciul cu România: “Pot fi extrem de motivaţi şi periculoşi” # Antena Sport
Reprezentanții naționalei Austriei, prin directorul sportiv al federației, Peter Schottel, au avut un discurs echilibrat înainte de partida contra "tricolorilor" din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Oficialul de la Viena a punctat inclusiv cât de echilibrată este grupa, în ciuda faptului că între cele două naționale este o "ruptură" de cinci puncte. Schottel a
Adrian Mihalcea, savuros după FC Botoşani – UTA 2-1: “Ce să refacem? Să mai naştem 2-3 copii? # Antena Sport
Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a părut resemnat după înfrângerea suferită pe terenul noului lider din Liga 1, FC Botoşani, scor 1-2. Antrenorul "Bătrânei Doamne" s-a plâns de faptul că a avut puţin jucători la dispoziţie, iar plecarea lui Tzionis la naţionala Ciprului a cântătit enorm. Chiar şi în aceste condiţii, Mihalcea
Cum arată clasamentul Ligii 1, după 12 etape! FC Botoşani, locul 1. Pe cât sunt Rapid, Craiova şi FCSB # Antena Sport
FC Botoşani a învins-o pe UTA Arad, în ultimul meci al etapei cu numărul 12 din Liga 1, scor 2-1, şi a trecut pe primul loc în clasament. Echipa lui Leo Grozavu are un început excelent de sezon. Moldovenii au egalat-o pe Rapid, echipa de pe locul al doilea. Ambele au câte 25 de puncte,
Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: „Nu se dă niciun premiu” # Antena Sport
FC Botoșani – UTA Arad a fost meciul care a închis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa a venit la pachet și cu o premieră în istoria clubului patronat de Valeriu Iftime, care a urcat pe primul loc în clasament. Victoria cu scorul de 2-1 în fața arădenilor a fost adusă de golurile
Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “E preparator fizic! Străinii se uită ca la nişte sălbatici” # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a avut un discurs dur la adresa lui Gigi Becali şi a lui Elias Charalambous, după ce echipa sa a trecut pe primul loc în Liga 1. FC Botoşani a învins-o pe UTA Arad cu 2-1 şi a ajuns la 25 de puncte, după primele 12 etape
Valeriu Iftime jubilează după ce Botoșani a urcat pe locul 1: „Nimeni nu credea că vom ajunge aici” # Antena Sport
FC Botoșani a scris istorie și a urcat în premieră pe primul loc în clasamentul Ligii 1. Formația antrenată de Leo Grozavu s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la UTA Arad, la capătul unui meci spectaculos, desfășurat pe un teren greu. Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a reacționat imediat după fluierul final
Naționala se și refuză! Motivul incredibil pentru care jucătorul a decis să spună ”NU” convocării # Antena Sport
Campionatele din Europa intră în pauză, asta pentru că urmează meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Majoritatea fotbaliștilor au așteptat cu nerăbdare convocările la națională, dar nu este și cazul lui Dominik Greif. Convocat de selecționerul Slovaciei pentru dubla cu Irlanda de Nord și Luxemburg, portarul celor de la Olympique Lyonnais a refuzat
Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat, după ce a renunţat la banca Farului la finalul sezonului trecut, dar este pregătit să revină în activitate. În ultima vreme, numele "Regelui" a fost vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Chiar "Il Luce" a anunţat că este dispus să renunţe
UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: “Este regretabil” # Antena Sport
UEFA a aprobat luni, „cu reticenţă" şi „în mod excepţional", solicitarea venită din partea La Liga şi Serie A de a reloca două meciuri de campionat în Statele Unite şi Australia, o premieră mondială. Într-un comunicat, comitetul executiv al organismului european de fotbal şi-a reiterat totuşi „opoziţia faţă de meciurile din campionatul intern care se
Dinamo București are un sezon reușit pe plan intern, fiind clasată pe loc de play-off înaintea pauzei internaționale. Formația antrenată de Zeljko Kopic are în plan să se lupte pentru un loc de cupe europene, dar conducerea alb-roșilor vrea să o ia pas cu pas. După ce naționala României va disputa meciurile cu Moldova și
Jurnal Antena Sport | Alex Dobre ţinteşte tot mai sus
Jurnal Antena Sport | Daria Silişteanu s-a întors acasă, la Fălticeni
Jurnal Antena Sport | 100 de piloţi au gonit cu bolizii în Poiana Braşov
Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria # Antena Sport
Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, să le dea energie la duelul de foc cu Austria. "Avem nevoie de voi să ne împingeţi spre victorie", le cer Tănase şi Birligea suporterilor. 30 de mii de bilete s-au dat pentru bătalia cu Austria, iar jucătorii naţionalei aşteaptă un stadion plin, duminică seară.
FCSB a obținut o victorie importantă în goana pentru un loc în play-off, reușind să se impună cu scorul de 1-0 împotriva Universității Craiova, în cel mai tare joc al etapei cu numărul 12 din Liga 1. Mihai Stoica a vorbit despre parcursul roș-albaștrilor din acest sezon și a explicat care a fost cea mai
FC Botoșani – UTA Arad (LIVESCORE 20:30). Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider. Echipele de start # Antena Sport
FC Botoșani – UTA Arad este jocul care închide etapa cu numărul 12 din Liga 1. Echipa antrenată de Leo Grozavu înfruntă gruparea pregătită de Adrian Mihalcea pe teren propriu, iar duelul este transmis în format LIVESCORE pe as.ro. Jocul are o miză uriașă pentru botoșăneni, asta pentru că în cazul unei victorii, aceștia au
Oțelul Galați a reușit o victorie clară contra nou promovatei Metaloglobus București, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 12 a Ligii 1. Formația antrenată de Laszlo Balint a dominat autoritar partida și a meritat pe deplin acest succes. Cu această victorie, gruparea gălățeană s-a apropiat de zona de play-off, acumulând 16 puncte după 12
FCU Craiova, reacţie imediată după accidentarea horror a lui Samuel Asamoah: “I-a afectat măduva spinării” # Antena Sport
Momente cumplite pentru Samuel Asamoah, fostul jucător de la FCU Craiova. El a suferit o accidentare care i-ar putea încheia cariera. La ultimul meci al echipei sale, eșecul cu Chongqing Tonglianglong, scor 1-2, Asamoah a suferit o accidentare horror și ar putea rămâne paralizat. În timpul unei curse spre minge, Asamoah a fost atacat din
Gigi Becali anunţă o lovitură de proporţii la FCSB: “Are fizic de fotbalist şi tupeu” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este convins că va da lovitura cu Alex Stoian, tânărul de 17 ani din lotul campioanei României. Stoian a reuşit să scoată penalty-ul din care FCSB a câştigat meciul cu Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Tânărul care va împlini 18 ani în luna
Dan Șucu a reuşit să semneze un nou contract cu unul ditre puştii de perspectivă ai formaţiei Genoa. Acționar majoritar la Rapid și Genoa, Dan Şucu vrea să-şi asigure şi viitorul la cluburile pe care le deţine. Astfel, Joi Nuredini (18 ani), atacant albanez, a semnat prelungirea contractului cu Genoa până în 2028. "Genoa CFC
CFR Cluj a dat câteva lovituri puternice pe piața transferurilor, iar Neluțu Varga este pregătit să detoneze o nouă bombă în Liga 1. Cu ajutorul lui Mikael Silvestre, patronul ardelenilor este pe cale să îl convingă pe marocanul Hakim Ziyech. Rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de Al-Duhail, fotbalistul de 32 de
Ianis Hagi, mândru să îmbrace tricoul naţionalei României: “Este ceva unic! Luptăm pentru istorie” # Antena Sport
Ianis Hagi este pregătit pentru meciul dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională este duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Revenit la echipa naţională a României, după ce a ratat acţiunea din luna septembrie, Ianis Hagi a vorbit despre "greutatea" tricoului
Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea” # Antena Sport
Decesul lui Cătălin Hîldan a răscolit toată suflarea dinamovistă şi România. Duminică, 5 octombrie, s-au împlinit 25 de ani de când Cătălin Hîldan a murit subit, iar întreaga suflare fotbalistică de la noi din ţară a rememorat momentul fatidic. Pe 5 octombrie 2000, în timpul unui meci amical disputat de Dinamo la Oltenița, Cătălin Hîldan
”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea” # Antena Sport
Cristi Chivu a reușit să găsească echilibrul la Inter, iar după un start mai modest de sezon a condus echipa către o serie de cinci victorii consecutive în toate competițiile. Influența fostului mare fotbalist al "nerazzurilor" a fost remarcată și de legendarul Christian Vieri, care s-a declarat încântat de felul
Profeţia lui Mitică Dragomir. Ce jucător îi cere lui Gigi Becali să transfere la FCSB: “E la fel ca Haaland” # Antena Sport
Mitică Dragomir îi oferă lui Gigi Becali un pont de milioane de euro. Fostul președinte al LPF spune că Gigi Becali ar trebui să îl transfere pe Remus Guțea la iarnă. Jucător care l-a impresionat şi pe Mihai Stoica. Fotbalistul a avut prestații impresionante în divizia secundă, la FC Voluntari. „În perioada în care a […] The post Profeţia lui Mitică Dragomir. Ce jucător îi cere lui Gigi Becali să transfere la FCSB: “E la fel ca Haaland” appeared first on Antena Sport.
Accidentare cumplită pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu! Ar putea rămâne paralizat # Antena Sport
Samuel Asamoah, fotbalistul care a evoluat la FC U Craiova 1948, trece prin momente cumplite, după ce a suferit o accidentare gravă la ultimul meci jucat pentru chinezii de la GX Pingguo. Situația este atât de gravă încât cariera acestuia de fotbalist profesionist ar putea lua sfârșit. Mai mult decât atât, Asamoah ar putea rămâne […] The post Accidentare cumplită pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu! Ar putea rămâne paralizat appeared first on Antena Sport.
Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea # Antena Sport
Surpriză mare în turul al treilea al Mastersului de la Shanghai. Alexander Zverev, unul dintre marii favoriți din cadrul acestui turneu, a fost eliminat prematur din competiție, fiind învins în mod surprinzător. Cu o parte de tablou de excepție după retragerea lui Carlos Alcaraz, ”Sascha” a pierdut disputa cu Arthur Rinderknech, ocupant al locului 54 […] The post Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea appeared first on Antena Sport.
Răsturare de situaţie în cazul lui Ioan Ovidiu Sabău! Ce se întâmplă cu antrenorul lui U Cluj # Antena Sport
Ioan Ovidiu Sabău a anunţat că vrea să îşi rezilieze contractul după meciul pierdut de U Cluj la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, scor 1-2. La finalul acestei partide, Sabău a declarat că şi-a dorit să părăsească echipa încă din vară, dar acest lucru nu s-a putut. Sabău a declarat după meciul cu Csikszereda că va […] The post Răsturare de situaţie în cazul lui Ioan Ovidiu Sabău! Ce se întâmplă cu antrenorul lui U Cluj appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 octombrie de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali după ce FCSB a învins-o la limită pe Universitatea Craiova, scor 1-0, în etapa a 12-a din Liga 1. AntenaSport Update 6 octombrie 1. Alibec, taxat de Becali Gigi Becali l-a […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 octombrie appeared first on Antena Sport.
Jucătorul de la Universitatea Craiova remarcat de Adrian Mutu, după 0-1 cu FCSB: „Incursiuni extraordinare” # Antena Sport
Universitatea Craiova a bifat al treilea meci fără victorie în Liga 1, fiind învinsă la limită pe Arena Națională de campioana FCSB. Echipa lui Mirel Rădoi a jucat și în inferioritate numerică, ceea ce a făcut partida și mai dificilă pentru olteni. Adrian Mutu a urmărit capul de afiș al etapei cu numărul 12 și […] The post Jucătorul de la Universitatea Craiova remarcat de Adrian Mutu, după 0-1 cu FCSB: „Incursiuni extraordinare” appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la Universitatea Craiova: “Nu ai voie niciodată” # Antena Sport
Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a avut un discurs dur la adresa lui Vladimir Screciu. Aşa cum s-a întâmplat şi la finalul meciului cu Rakow, din prima etapă Conference League, când a fost eliminat, Screciu a fost criticat de Şumudică. Acum, Screciu a comis penalty-ul din care FCSB a marcat pe Arena Naţională, […] The post Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la Universitatea Craiova: “Nu ai voie niciodată” appeared first on Antena Sport.
Fabio Cannavaro a semnat şi merge la Campionatul Mondial. Echipa surpriză pe care o va antrena # Antena Sport
Destinaţie surpriză pentru Fabio Cannavaro. Naționala Uzbekistanului s-a calificat pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial, iar la turneul final din SUA, Mexic și Canada va merge pe bancă cu Fabio Cannavaro selecționer. Fostul căpitan al echipei naţionale de fotbal a Italiei, Fabio Cannavaro, campion mondial în 2006 şi fost selecţioner al Chinei, a […] The post Fabio Cannavaro a semnat şi merge la Campionatul Mondial. Echipa surpriză pe care o va antrena appeared first on Antena Sport.
UEFA, reacţie categorică despre schimbarea formatului Champions League! Ceferin: “Nu are niciun sens” # Antena Sport
UEFA a reafirmat „categoric” că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor după publicarea unui articol care menţiona o îmbunătăţire a relaţiilor cu promotorii Superligii, anunţă rmcsport.fr. Contactată de RMC Sport după articolul dedicat de publicaţia catalană Mundo Deportivo posibilei renaşteri a competiţiei disidente, UEFA „reafirmă categoric” că nu este „prevăzută” modificarea formatului Ligii Campionilor. UEFA, […] The post UEFA, reacţie categorică despre schimbarea formatului Champions League! Ceferin: “Nu are niciun sens” appeared first on Antena Sport.
Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Cifre ireale în acest start de sezon în Spania # Antena Sport
Contractul lui Robert Lewandowski la Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar șansele ca el să continue la clubul catalan sunt minime. Conducerea „blaugrana” a început deja căutările pentru un înlocuitor, iar una dintre opțiunile găsite evoluează chiar în campionatul Spaniei. Mai mult decât atât, fotbalistul are cifre extraordinare în noul sezon, având în prezent […] The post Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Cifre ireale în acest start de sezon în Spania appeared first on Antena Sport.
Dennis Man a avut parte de un debut dificil la PSV, iar “gurile rele” îl vedeau ca şi plecat din Olanda. Jucătorul român a profitat de şansa primită, iar pe măsură ce a primit minute de joc au şi venit golurile. Internaționalul român a înscris în premieră pentru campioana Olandei, golul de 2-0 cu Zwolle, […] The post “Un jucător de clasă internațională!” Olandezii sunt la picioarele lui Dennis Man appeared first on Antena Sport.
Tactica lui Mirel Rădoi, făcută praf de un celebru patron de club: “E un fel de oină” # Antena Sport
Adrian Porumboiu nu vede cu ochi buni sistemul de joc ales de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Fost arbitru și fost finanțator la FC Vaslui, Adrian Porumboiu compară cu “oina” tactica lui Mirel Rădoi. „Craiova a avut ceva rezultate, dar face un fotbal anacronic, cu trei fundași centrali. Îți pui o întrebare. Pe cine marchează […] The post Tactica lui Mirel Rădoi, făcută praf de un celebru patron de club: “E un fel de oină” appeared first on Antena Sport.
Pilotul constănțean Emil Ghinea a fost marele câștigător al Trofeului Poiana Brașov, stabilind totodată și cel mai bun timp al weekendului, în ultima etapă a sezonului din Campionatul Național de Viteză în Coastă, care a strâns atât un număr record de piloți participanți, cât și de spectatori. După o primă zi de recunoașteri și antrenamente […] The post Emil Ghinea a câștigat ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă appeared first on Antena Sport.
Salariul de Liga Campionilor pe care Tănase îl încasează la FCSB. Gigi Becali: “I-a luat omul din calificări” # Antena Sport
Florin Tănase se poate lăuda cu un salariu generos la FCSB. Gigi Bacali a dezvăluit fără reţinere ce bani a încasat fotbalistul anul trecut. Şi anume: 1 milion de euro! Banii s-au adunat toţi şi din bonusuri. Pentru o echipă din campionatul intern suma pare fabuloasă, dacă de gândim că Dennis Man încasează la PSV […] The post Salariul de Liga Campionilor pe care Tănase îl încasează la FCSB. Gigi Becali: “I-a luat omul din calificări” appeared first on Antena Sport.
Kevin Ciubotaru, după ce a fost convocat în premieră la naţională: “Încă nu realizez ce mi se întâmplă” # Antena Sport
Kevin Ciubotaru, convocat în premieră la prima reprezentativă de fotbal a României, a declarat, luni, că încearcă să fructifice această ocazie și să învețe cât mai multe lucruri de la selecționerul Mircea Lucescu și de colegii săi din lot. România se pregăteşte de duelul “de foc” cu Austria, care va fi duminică, de la 21:45, […] The post Kevin Ciubotaru, după ce a fost convocat în premieră la naţională: “Încă nu realizez ce mi se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
S-a dat de gol! Ce jucător vrea Gigi Becali să transfere de la Universitatea Craiova: “Nu spun mai multe” # Antena Sport
FCSB a reuşit să treacă de Universitatea Craiova, scor 1-0, rezultat mulţumitor pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a avut şi un remarcat din tabăra rivalilor. Este vorba de atacantul francez Steven Nsimba, jucător apreciat pentru evoluţia lui din prima repriză. În intervenția telefonică de la finalul partidei, Gigi Becali şi-a arătat interesul pentru atacantul oltenilor. […] The post S-a dat de gol! Ce jucător vrea Gigi Becali să transfere de la Universitatea Craiova: “Nu spun mai multe” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali nu este un fan al reţelelor de socializare, cu toate că vorbele lui au devenit de multe ori virale în spaţiul online. El a renunţat la Tik Tok şi Instagram, iar acest lucru îl cere şi jucătorilor de la FCSB. Pentru a vedea ce se întâmplă în mediul online, Gigi Becali i-a cerut […] The post Ce a văzut Gigi Becali pe Tik Tok de a decis să renunţe la cont: “Du-te bă de-aici” appeared first on Antena Sport.
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc # Antena Sport
Vera Wang, celebra creatoare de modă care la 76 de ani e lăudată de toată lumea că arată ca o adolescentă, a dezvăluit ce fel de diete au ajutat-o să se menţină în forma fizică de vis. Pe lângă faptul că a recunoscut că bea zilnic vodcă, fosta patinatoare de performanţă şi-a uimit fanii când […] The post Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc appeared first on Antena Sport.
Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: “Are un caracter bun” # Antena Sport
Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 12-a din Liga 1. “Briliantul” l-a remarcat pe Alexandru Stoian, tânărul atacant care a fost titular în duelul cu oltenii. Stoian a îndeplinit regula U21 la FCSB în partida de pe Arena Naţională. El l-a înlocuit […] The post Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: “Are un caracter bun” appeared first on Antena Sport.
Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: “Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici” # Antena Sport
Ianis Hagi a vorbit deschis despre România – Austria, meciul de duminică de la ora 21:45, care va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fiul “Regelui” susţine că absenţele lui Nicolae Stanciu, Denis Drăguş şi Nicuşor Stanciu vor conta. “Cred că vom simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici, dar datoria noastră […] The post Ianis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: “Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici” appeared first on Antena Sport.
