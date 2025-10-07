Prim-ministrul chinez Li Qiang va întreprinde o vizită oficială în Coreea de Nord în perioada 9-11 octombrie

14:50

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în primele opt luni din acest an, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 2,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,7%, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).