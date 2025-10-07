UE scoate artileria grea pentru a-şi salva producţia de oţel
Economica.net, 7 octombrie 2025 10:20
Comisia Europeană urmează să prezinte marţi o serie de măsuri menite să reducă semnificativ importurile de oţel, pentru a-i proteja pe producătorii europeni de concurenţa chineză din ce în ce mai copleşitoare, transmite AFP, scrie Agerpres.
