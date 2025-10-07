Diagnostic și tratament pentru cancerul de col uterin
7 octombrie 2025
Cancerul de col uterin este o afecțiune oncologică severă, cauzată de infecția cu virusul HPV. Leziunile cervicale au o evoluție de obicei lentă și pot fi identificate înainte de a se maligniza, prin controale periodice. Aflăm mai mult despre cancerul de col uterin, cum se stabilește diagnosticul, ce opțiuni de tratament există, dar și cum poate fi prevenită boala, de la Dr. Florentina Bratu, medic primar oncologie medicală.
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova – Blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon – sunt „neputincioase” și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS.
Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia. Schimbări și la ambasada din SUA. Unde ar putea ajunge Dacian Cioloș (surse) # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro.
Custodia unui câine, disputată în instanță: fostul proprietar l-a acuzat pe actualul stăpân de neglijență. Ce a decis judecătorul # Digi24.ro
Un bărbat din Cluj a cerut în instanță custodia câinelui pe care l-a dat spre adopție în urmă cu 8 ani. Acesta le-a spus judecătorilor că animalul este grav bolnav și că nu ar fi îngrijit corespunzător de actualul stăpân, potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Timșa.
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ # Digi24.ro
Meteorologii au extins marți codul roșu de ploi puternice și asupra Capitalei și a județelor Ilfov și Giurgiu, după ce anterior avertizarea eravalabilă doar pentru județele Constanța, Ialomița și Călărași. Ciclonul mediteranean va aduce ploi foarte puternice, care pot ajunge la 140 de litri pe metru pătrat. Și în restul țării, cu precădere în sud, se vor semnala ploi puternice și intensificări ale vântului
De ce Stephen King este autorul cel mai cenzurat în şcolile publice americane. „Lista neagră” a autorilor indezirabili # Digi24.ro
Raportul anual al PEN America dezvăluie amploarea fără precedent a cenzurii în şcolile publice americane. Maestrul horrorului şi suspansului Stephen King este vizat în mod special de interdicţiile înregistrate pentru anul şcolar 2024-2025.
Nobel 2025. Ondeletele, astrofizica şi „mantia invizibilităţii”, printre favorite la Premiul Nobel pentru Fizică # Digi24.ro
Teoria ondeletelor, "mantia invizibilităţii" sau ştiinţa din spatele telescopului spaţial James Webb se numără printre cercetările care, potrivit experţilor, ar putea fi recompensate marţi cu Premiul Nobel pentru Fizică, transmite AFP, scrie Agerpres.
Ciclonul Barbara lovește România: ANM a emis cod roșu de ploi puternice în trei județe. Unde au fost anunțate ninsori viscolite # Digi24.ro
Meteorologul ANM Oana Păduraru a vorbit luni, în direct la Digi24, despre ciclonul Barbara, care urmează să ajungă în România. Potrivit acesteia, vor fi ploi foarte intense și vânt puternic, iar în județele aflate sub cod roșu, Constanța, Ialomița și Călărași, se pot acumula până la 100-120 l/m² de apă. „Rafalele vor ajunge la 70 km/h, iar la munte va ninge viscolit, cu un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri”, a avertizat meteorologul.
Oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene care au vizitat Ucraina în ultima vreme au transmis un mesaj sever Kievului, afirmând că mai are multe de făcut pentru a-şi asigura intrarea în blocul european, în timp ce ei lucrează la depăşirea opoziţiei Ungariei faţă de aderarea Ucrainei, scrie Reuters.
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințări cu masacru școlilor ajunge în fața magistraților. El cere să scape de arestul preventiv # Digi24.ro
Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis aproximativ o mie de mailuri de amenințare către mai multe școli și spitale din România ajunge astăzi în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție. Judecătorii vor decide dacă băiatul rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai blândă.
Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani # Digi24.ro
Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, conduși de arheologa Anca Timofan au făcut ceea ce s-ar putea intitula descoperirea anului: au găsit celebra poartă pe care a intrat Mihai Viteazu, în Cetatea Medievală, la 1 noiembrie 1599, informează Alba24.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 7 octombrie
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane # Digi24.ro
Israelienii se adună, marți, în toată țara, pentru a comemora doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, în care teroriștii conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici în timpul unui asalt asupra sudului Israelului, potrivit The Guardian.
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au montat saci cu nisip înaintea codului roșu de inundații # Digi24.ro
Autoritățile din Constanța, Călărași și Ialomița au intrat în stare de alertă înaintea codului roșu de inundații care va intra în vigoare în această seară. În Constanța au fost montați saci cu nisip în zonele joase ale orașului, iar în Valu lui Traian populația a primit materiale de protecție pentru gospodării. Comitetul pentru Situații de Urgență a decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din județ, măsură care ar putea fi extinsă și în celelalte două județe vizate.
Cât vor mai dura frigul și ploile în țară. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru perioada 6 octombrie – 3 noiembrie. Potrivit estimărilor meteorologilor, începutul lunii octombrie va aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei și ploi mai frecvente, însă spre finalul lunii vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice vor reveni la normal.
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Trei persoane sunt în stare critică # Digi24.ro
Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor, relatează abc7news.
Unul dintre câștigătorii Nobelului pentru Medicină nu a putut fi contactat pentru premiu: „Își trăiește cea mai bună viață” # Digi24.ro
Comitetul Nobel nu a reușit să-l găsească pe unul dintre câștigătorii premiului Nobel pentru medicină din acest an care „își trăiește cea mai bună viață” într-o drumeție în care nu folosește mijloace de comunicare, potrivit The Guardian.
Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat luni că a „luat o decizie” cu privire la cererea urgentă a Kievului de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, o mișcare care, potrivit analiștilor, ar putea schimba fundamental războiul.
Țările baltice și Polonia, reacții dure după ce Angela Merkel a sugerat că sunt parțial responsabile pentru războiul din Ucraina # Digi24.ro
Oficialii polonezi și baltici au reacționat furios la ceea ce percep ca fiind o acuzare din partea fostei cancelare germane Angela Merkel, care le-a atribuit o parte din vina pentru invazia Rusiei în Ucraina. „Sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a declarat un fost lider despre Merkel, scrie Politico.
„Atmosferă pozitivă” la negocierile dintre Hamas și mediatori, care continuă marți la Sharm El-Sheikh # Digi24.ro
Negocierile dintre Hamas şi mediatori vor continua marţi la Sharm El-Sheikh „într-o atmosferă pozitivă”, a relatat agenţia de ştiri egipteană Al Qahera News, afiliată statului, citată de CNN, potrivit News.ro. Echipele de ajutor ale Naţiunilor Unite din Gaza sunt „gata de acţiune” şi pregătite să livreze mii de tone de provizii dacă planul de încetare a focului al administraţiei Trump va fi aprobat.
Care este salariul unui director de sănătate publică și de ce nu vor medicii această funcție. Explicațiile lui Alexandru Rafila # Digi24.ro
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila afirmă că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcţii de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maximum 7.000 de lei. „Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la direcţia de sănătate publică tot felul de profesii. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri”, arată el.
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple # Digi24.ro
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunţat luni autorităţile franceze, transmite Reuters.
În noiembrie 2021, în timp ce navele chineze trăgeau cu tunuri de apă asupra vaselor filipineze în Marea Chinei de Sud, ambasadorul de atunci al Beijingului la Manila a cerut filipinezilor pe Facebook să împărtășească lucrurile care le plac cel mai mult la China. Printre sutele de răspunsuri entuziaste s-au numărat trei de la un tânăr pe nume „Vince Dimaano”. Comentariile sale – ca multe dintre răspunsurile la postările ambasadei chineze – nu erau sincere. Ele proveneau de la conturi false plătite de misiunea diplomatică, potrivit documentelor interne ale unei agenții de marketing cu sediul în Manila, scrie Reuters, într-un articol dedicat războiului informațional deschis de China împotriva intereselor americane în Filipine.
De teama dronelor ucrainene, rușii își protejează cel mai mare poligon de teste nucleare. Măsurile luate până acum # Digi24.ro
După atacurile ucrainene cu drone asupra unor instalații energetice și militare, autoritățile ruse caută să-și protejeze cel mai mare poligon de teste nucleare din țară, situat în arhipelagul Novaia Zemlia din regiunea Arhanghelsk, unde au avut loc sute de explozii atomice din anii 1950, relatează The Moscow Times. Aceasta, chiar dacă situl nuclear se află la 2.500 de kilometri de Ucraina.
„Nu este un moft, e o obligație". Cum arată coșurile de fum după un an și de ce e importantă curățarea lor înainte de sezonul rece
„Nu este un moft, e o obligație”. Cum arată coșurile de fum după un an și de ce e importantă curățarea lor înainte de sezonul rece
Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: „Dacă aștepți SUA, vei aștepta prea mult” # Digi24.ro
Anne Applebaum ocupă un loc special printre experții americani în Ucraina, în parte pentru că nu este întotdeauna ușor să se decidă dacă termenul „american” este suficient pentru a o descrie, scrie European Pravda.
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe câmpul de luptă din Ucraina. Un război NATO-Rusia ar fi diferit # Digi24.ro
Dronele transformă tancurile și vehiculele blindate în epave în flăcări în Ucraina, dar aliații NATO își cresc în mod accelerat dotările cu armament greu, potrivit Business Insider.
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume: ar putea reduce consumul de energie cu până la 90% # Digi24.ro
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume, un proiect care ar putea revoluționa industria IT și reduce drastic consumul de energie. O capsulă uriașă plină cu servere urmează să fie scufundată în largul orașului Shanghai, unde curenții oceanici vor asigura răcirea naturală a echipamentelor, fără costurile uriașe ale sistemelor de climatizare convenționale. Inițiativa, susținută de statul chinez, promite economii de până la 90% la energia folosită pentru răcire și face parte din efortul Beijingului de a transforma infrastructura digitală într-una mai sustenabilă.
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza # Digi24.ro
Cu două săptămâni înainte să meargă în SUA să discute despre încheierea războiului din Gaza, Benjamin Netanyahu le promitea susținătorilor lui de extremă dreaptă că „nu va exista niciun stat palestinian” și că „acest loc este al nostru”. Însă, în timpul negocierilor de la Washington, premierul israelian a descoperit că planul de pace al celui pe care el l-a descris drept „cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă” ar putea face exact opusul: să creeze o „cale credibilă”, oricât de incertă ar fi aceasta, spre un viitor stat palestinian. Și, totuși, de ce a acceptat Netanyahu planul lui Trump cu toate că l-a resimțit ca pe o „trădare”?
O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă de baterii uriașe ce țin în viață sistemul energetic al Ucrainei # Digi24.ro
Rețeaua electrică a Ucrainei a rezistat cu greu bombardamentelor rusești timp de trei ierni consecutive în care inginerii au fost nevoiți să repare substațiile electrice sub amenințarea atacurilor cu drone și rachete, iar civilii au petrecut perioade lungi de timp în beznă și frig în timp ce forțele Moscovei încercau să le distrugă moralul. Acum, în pragul celei de-a patra ierni de război, planul pentru a menține aprovizionarea cu energie a țării în timpul viitoarelor atacuri rusești se bazează pe o rețea uriașă de baterii de producție americană ascunse în diverse locații secrete din Ucraina.
Când sunt Moșii de toamnă 2025: Ce alimente nu trebuie să lipsească din pomana oferită de Sâmbăta Morților, conform preotului
Craiova, orașul extremelor. Cum arată străzile de la periferie după fiecare ploaie torențială. „Umblăm cu cizme, cu pungi legate” # Digi24.ro
Străzile s-au transformat în câmpuri de luptă cu noroiul, la periferia Craiovei, care a devenit orașul extremelor. În timp ce în centrul orașului se amenajează târgul de Crăciun, aproape de suburbii oamenii rămân blocați cu mașinile în nămol. De câte ori plouă, străzile se inundă. Ca să ajungă la serviciu sau la școală, oamenii se încalță cu cizme de cauciuc sau își leagă pungi peste încălțămintea de stradă. Sunt lucrări de canalizare, spun reprezentanții primăriei, iar până se termină, străzile rămân adevărate capcane.
„Colacul de salvare al Ucrainei”. Cum a reușit Kievul să mențină funcțională calea ferată pe timp de război # Digi24.ro
Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei într-un ritm fără precedent. Forțele lui Putin au luat, din nou, în vizor, principalul mod de transport al ajutorului militar internațional către Ucraina, calea ferată. De la izbucnirea războiului, calea ferată din Ucraina a trecut printr-un efort fără precedent și a reușit să rămână funcțională în condiții care păreau de neconceput până în 2022. Trenurile ucrainene au fost denumite de către oamenii aflați în război drept „colacul de salvare” al țării. Digi24.ro arată mai jos de ce.
Orașul din România care oferă ceasuri cu buton de urgență oamenilor singuri, după o idee preluată din Ungaria. Cum funcționează # Digi24.ro
Inițiativă inedită a autorităților din județul Covasna, unde seniorii singuri, persoanele cu dizabilități sau cei care suferă de boli cronice pot cere ajutor, în caz de nevoie, cu o singură apăsare de buton. Este vorba despre un ceas inteligent, care se conectează la un dispecerat disponibil non-stop. Deja 100 de vârstnici din Sfântu Gheorghe se bucură de dispozitivul inteligent, pentru care plătesc lunar 30 de lei.
Un nou lot al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău va fi deschis circulației. Când va începe recepția # Digi24.ro
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea convoca în perioada 13 - 17 octombrie comisia de recepţie în vederea deschiderii circulaţiei pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău, sectorul Mizil-Pietroasele, de 28,35 kilometri, după ce, luni seara, au avut loc teste structurale pe podul de la km 38.
Bombardamente la un kilometru de perimetrul centralei din Zaporojie. AIEA: Cresc riscurile de securitate nucleară # Digi24.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunţat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropiere, ceea ce amplifică riscul unor consecinţe catastrofale.
Jane Goodall: I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu în spațiu, într-o călătorie fără întoarcere # Digi24.ro
Jane Goodall a declarat, într-un interviu publicat după moartea sa, că i-ar pune pe aceeași navă pe Trump, Putin, Xi și Netanyahu și i-ar trimite într-o călătorie fără întoarcere în spațiu, scrie The Guardian. Celebra specialistă în primatologie a adăugat că fondatorul SpaceX Elon Musk ar fi gazda acestora pe acea navă.
Macron îi dă două zile lui Lecornu să formeze Guvernul și spune că „îşi va asuma responsabilitatea" în cazul unui nou eşec # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului demisionar Sebastien Lecornu să formeze un nou Guvern până miercuri. El s-a declarat pregătit „să-şi asume responsabilitatea” în cazul unui eșec, informează luni AFP, citând surse din anturajul preşedintelui francez, potrivit Agerpres.
Convorbire Putin-Netanyahu despre planul lui Trump pentru pace în Gaza. Ce a transmis liderul de la Kremlin # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a discutat luni, într-o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, planul propus de Donald Trump pentru încetarea războiului și viitorul Fâșiei Gaza. Liderul de la Kremlin a reiterat sprijinul Rusiei pentru o soluție a conflictului bazată pe recunoașterea statului Palestina, potrivit Kremlinului.
Vedetă a serialului „Rich Kids Of Instagram”, condamnată la închisoare pentru escrocherie cu genți de lux # Digi24.ro
Un bărbat care s-a descris drept „Kardashian din Cheshire” a fost condamnat la închisoare pentru fraudă, după ce a înșelat mai multe persoane cu genți de lux, informează BBC. Jack Watkin, în vârstă de 26 de ani, și-a finanțat stilul de viață de influencer pe Instagram prin fraudarea unor companii și a unor persoane cu peste 200.000 de lire sterline.
Piese britanice, germane și americane găsite de Ucraina în rachetele și dronele rusești. Zelenski cere acțiuni ferme # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut impunerea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, după ce microcomputere britanice și alte componente din SUA, Germania și Japonia au fost identificate în rachetele și dronele folosite de Moscova în atacurile recente asupra Ucrainei, potrivit BBC.
Spionajul german are dovezi că Rusia discută cum să atace NATO, avertizează un comisar UE. „Trebuie să recuperăm timpul pierdut” # Digi24.ro
Serviciile secrete germane au dovezi că Rusia discută un plan de atac asupra NATO, a declarat comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu acordat ziarului polonez Wyborcza, citat de RBC-Ukraine.
Surse: CCR va amâna din nou decizia pe pensiile magistraților. Care sunt motivele și când ar putea fi dat verdictul # Digi24.ro
Curtea Constituțională va amâna din nou pronunțarea, în ședința din 8 octombrie, pe sesizarea ÎCCJ în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor digi24.ro. CCR nu a luat o decizie asupra acestei obiecții de neconstituționalitate nici în plenul din 24 septembrie.
Forumul familiilor ostaticilor din Israel cere ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Forumul familiilor ostaticilor din Israel, principala organizație a rudelor celor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza, a cerut luni ca Premiul Nobel pentru Pace să-i fie acordat președintelui american Donald Trump, pentru „hotărârea sa de a instaura pacea” în regiune. Solicitarea a fost transmisă Comitetului norvegian pentru Nobel, înaintea decernării premiului din 10 octombrie.
O ambulanţă a fost implicată într-un accident rutier grav, în Cluj. O femeie a murit, iar șase oameni au fost răniți # Digi24.ro
O persoană a murit şi alte şase persoane primesc îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier care a avut loc, luni seară, pe drumul naţional DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula, şi în care a fost implicată şi o ambulanţă.
Cseke Attila, despre tăierile din administrație: Sunt peste 700 de UAT-uri în care nu e nevoie de reducere de personal # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că există peste 700 de UAT-uri unde n-ar fi nevoie de reducerea de personal, pentru că primarii au fost mai eficienţi în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane.
Șase orașe din România, în clasamentul celor mai periculoase din lume. Care a înregistrat cel mai ridicat nivel de infracționalitate # Digi24.ro
Mai multe zone din România se află pe lista celor mai periculoase orașe din lume. Printre ele se numără Craiova, Iași și București. Analiza făcută la nivel mondial a luat în calcul furturile, agresiunile și vandalismul din fiecare oraș.
Două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene. Ursula von der Leyen: „Putin vrea să semene diviziune între europeni” # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, confruntată în Parlamentul European cu două noi moţiuni de cenzură, a cerut luni într-un discurs în plenul acestei instituţii unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze blocul comunitar, menţionându-l aici pe preşedintele rus Vladimir Putin.
Președintele Braziliei a discutat cu Donald Trump și i-a cerut revizuirea sancţiunilor impuse ţării sale # Digi24.ro
Preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a discutat luni prin videoconferinţă cu omologul său american, Donald Trump, într-un prim contact considerat "prietenos", în cadrul căruia liderul progresist din America Latină a solicitat o revizuire a sancţiunilor aplicate Braziliei de către SUA.
Un șofer a dat șpagă peste 52.000 de lei să scape de un dosar penal, dar a fost păcălit de un bărbat care se dădea polițist # Digi24.ro
Un bărbat care s-a dat drept poliţist a recunoscut că a înşelat un şofer, luând de la acesta peste 52.000 de lei ca să îl scape de un dosar penal, după ce a provocat un accident rutier cu victime, a transmis, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), printr-un comunicat de presă.
