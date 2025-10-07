Petre Țuțea: ROSTUL NOSTRU - Vom îndura toate mizeriile și ne vom bate în toate luptele, dar nu vom ceda.

18:10

Încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, ar fi tratat, din punctul de vedere al măsurilor de securitate, la fel ca un criminal deosebit de periculos, scrie Gândul azi. Stegarul Dac, închis în urma unei înscenări a Jandarmariei, care a reclamat că omul slab ca o frunză a agresat trei zdrahoni