Tren Kiev-Ungheni-București
Ziua Cargo, 7 octombrie 2025 10:20
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va fi introdus în circulație, din 10 octombrie, potrivit unui comunicat al CFR Călători. Astfel, trenul internațional IR 99/401 Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47) va circula începând cu data de 10/1 octombrie, iar IR 402/100 București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34)
• • •
Acum 30 minute
10:30
10:20
Acum o oră
10:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a convocat Comandamentul Central de Iarnă și a semnat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025–2026. Aceasta, în contextul utimelor avertizări meteorologice transmise de ANM, care vizează episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori la altitudini peste 1.700
Acum 2 ore
09:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări, inclusiv de Cod Roșu, privind perioade cu ploi torențiale și vijelii în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00. De altfel, toată țara este vizată de o informare de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste
Acum 24 ore
18:10
16:50
O nouă „captură" a inspectorilor antifraudă s-a produs săptămâna trecută: 128 de firme funcționau la negru în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing). Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei), conform unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru recuperarea acestuia, inspectorii
14:10
Schrack Technik România continuă dezvoltarea la nivel regional și anunță Zilele Info Schrack 2025, în toate orașele-sucursale, începând cu 7 octombrie. Potrivit unui comunicat, după lansarea celui mai mare centru logistic de materiale electrice din țară, în Domnești (lângă București), în vara acestui an, în urma unei investiții de peste 15 milioane de euro, compania
12:30
Moemax, parte a Grupului XXXLutz, a semnat un contract de închiriere pentru o unitate logistică de 5.300 mp în CTPark Bucharest South, situat între centura interioară a Capitalei și noua autostradă A0, care, odată finalizată, va funcționa ca șosea de centură exterioară a Bucureștiului. Potrivit unui comunicat, Moemax a ales CTPark Bucharest South datorită disponibilității
12:10
12:00
WDP lansează dezvoltarea unui centru de distribuție de aproximativ 32.000 m² în WDP Park București-Ștefănești, pentru FAN Courier Group, se arată într-un comunicat. Prin acest nou proiect, operatorul de curierat și logistică își consolidează parteneriatul cu WDP, fiind deja client al acestuia în România, la Timișoara. Investiția, în valoare de aproximativ 22 milioane de euro
12:00
flydubai își extinde prezența în România și adaugă Iașiul ca a doua destinație din țara noastră, devenind primul transportator aerian din Emiratele Arabe Unite care oferă zboruri directe din Dubai. Odată cu începerea serviciului său de două ori pe săptămână către Iași, transportatorul își extinde rețeaua din România către două destinații, inclusiv București. Pe lângă
11:50
11:40
Antreprenorii au la dispoziție, în această toamnă, finanțări nerambursabile de peste 2 miliarde de euro, atât sub formă de fonduri europene, cât și ajutoare de stat, conform unui comunicat. Sprijinul se acordă atât pentru transporturi, logistică, producție energie sau stații de încărcare, cât și pentru sectorul agro-alimentar, producție sau digitalizare. Potrivit unei analize REI Grup, patru
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Legea 145 privind restructurarea ASF, ANRE și ANCOM, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial, pe 3 octombrie. Guvernl Bolojan și-a angajat răspunderea pe acestă act normativ, la finalul lunii august, însă parlamentarii opoziției l-au contestat la Curtea Constituțională a României (CCR), care a respins sesizarea, pe 24 septembrie. Legea
17:00
Automatizările nu vin să înlocuiască joburi, ci „să reducă costuri, să economisească timp și să crească acuratețea". Aceasta este una dintre principalele concluzii ale ediției Supply Chain & Logistics Forum & Expo de la București. Profesioniști din domeniu s-au reunit, pe 26 septembrie, pentru a analiza transformările majore care definesc lanțurile globale în contextul actual.
16:00
Otokar își expune la Busworld Europe gama sa extinsă de șapte autobuze, inclusiv electrice și autonome, ce reflectă viitorul transportului public. Potrivit unui comunicat, producătorul are o prezență puternică la cea mai mare expoziție de autobuze din Europa, care se desfășoară la Bruxelles, Belgia, în perioada 4-9 octombrie. Otokar a înregistrat o creștere constantă pe
08:40
Timp de cinci ani, Bugatti Chiron Super Sport 300+ a deținut titlul de cea mai rapidă mașină de serie din lume până când a fost detronat de o mașină electrică chinezească, pe 14 septembrie 2025. Mai exact, Yangwang U9 Xtreme, versiunea de top a hipermașinii BYD cu 2.220 kW. Speedster-ul de 2,5 t din Shenzhen
2 octombrie 2025
20:00
Cum gestionăm corect deplasările în interes de serviciu din punct de vedere legal: Delegare sau clauză de mobilitate? – o analiză de Sonia Bălănescu, avocat senior coordonator D&B David și Baias, și Bogdan Cârpă-veche, director PwC România Într-o piață a muncii extrem de dinamică, mulți salariați își desfășoară activitatea atât la birou, cât și prin
15:00
Începând cu data de 6 octombrie, va fi retrasă din circulație încă o ramă Coradia, din avizarea Alstom, pe motive de ordin tehnic, informează CFR Călători. În prezent, din cele trei rame Coradia Alstom puse la dispoziţia CFR Călători de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară în cadrul (ARF), în cadrul contractului de servicii publice, mai
14:40
Mașinile break rămân o categorie solicitată chiar și în era SUV-urilor, acest lucru fiind confirmat de datele Carvago, principala platformă europeană pentru cumpărarea și vânzarea online de mașini. Potrivit unui comunicat, aproape una din cinci mașini vândute de Carvago în acest an a avut această caroserie practică. Astfel, cu o cotă de 18%, break-urile rămân
1 octombrie 2025
21:10
În Monitorul Oficial nr. 897 din 1 octombrie a fost publicat Ordinul nr. 1.793 aprobat de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile de instalare, reparare și inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară
20:30
Guvernul a aprobat, pe 1 octombrie, prima rectificare bugetară din acest an, urmând ca o a doua rectificare să fie în noiembrie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, la finalul ședinței:„Rectificarea bugetară aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite. Avem nevoie să
15:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi abundente și vijelii pentru jumătatea de sud a țării, iar pentru zonele montane înalte, ninsori. Totodată, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade
14:30
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, anunță o extindere majoră a frecvenței de zboruri interne, din 1 octombrie, potrivit unui comunicat. Astfel, oferta operatorului aerian include 66 de curse suplimentare în România, atingând un total de 90 de zboruri între București și Cluj, Timișoara, Iași, Oradea, Suceava și retur. Noul orar de curse interne AnimaWings înseamnă
13:00
Auto Brand, companie fondată în 2004 cu capital exclusiv românesc și specializată în distribuția de piese de schimb pentru camioane și semiremorci, a anunțat preluarea integrală de către Grupul BPW, unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai companiei încă de la începuturile sale. Un pas firesc în consolidarea unui parteneriat de încredere, după cum
10:40
România se află pe unul dintre primele locuri în Europa din punctul de vedere al numărului de accidente rutiere și de victime pe șosea. O poziție care nu ne onorează și care ne pune în pericol în fiecare zi în care ieșim în trafic. Este momentul să ne gândim serios la implementarea unor sisteme moderne
08:40
Hino Motors, divizia de vehicule comerciale a lui Toyota, a introdus în producția de serie în Japonia primul camion greu cu pile de combustie, denumit Profia Z FCV. Profia Z FCV este rezultatul eforturilor comune dintre Hino Motors și Toyota Motor Corporation. Principala contribuție a acesteia din urmă la dezvoltarea acestui model este sistemul său
30 septembrie 2025
21:10
Este deja toamnă. În timp ce scriu articolul, soarele nu și-a pierdut cu totul puterea… dar este mai blând. Încă mă gândesc, cu o oarecare nostalgie, la vara care a trecut. Fără-ndoială, cel mai frumos eveniment la care am participat a fost ediția 2025 a Truck Tuning Art. 8-10 august, Alba Iulia. Semnificativ mai multe
21:10
Guvernul a majorat amenzile aplicabile transportatorilor, prevăzute în OG 43/1997 privind regimul drumurilor, și a amânat cu șase luni introducerea noii roviniete TollRo stabilită prin Legea 226/2023. Ordonanța de modificare a OG 43/1997 vizează fluidizarea transportului internațional de marfă și protejarea infrastructurii rutiere „împotriva impactului circulației vehiculelor care depășesc masele totale maxime admise, precum și
21:10
Vorbim mult despre controalele ISCTR, dar, cel puțin în cazul acțiunilor din trafic, inspectorii ISCTR au început să fie „concurați" puternic de Poliția Rutieră, care are și ea oameni specializați pentru verificarea tahografelor. Puțini știu că Poliția are specialiști în tahografe și în neregulile legate de acestea. Iar formarea altor asemenea specialiști este continuă, în
21:10
Crezi că ar trebui să plătesc? Eu cred că ar fi mai sigur. Oricum ești în câștig și nu are sens să riști. Dialogul este între doi transportatori. Primul a avut un accident în Germania – camionul lui (pentru care nu deține o poliță RCA/Carte Verde) a acroșat un autoturism. Costul total al reparațiilor este
21:00
Deși, teoretic, încă la început, recrutarea de șoferi profesioniști extracomunitari, din țări de origine considerate a fi „exotice", capătă din ce în ce mai multă amploare, în România. Am discutat despre procesul de recrutare și despre ce anume cer transportatorii români de la șoferii străini cu Rudolf Hartmann, directorul general al companiei Strategic HR Outsourcing.
21:00
Compania bucureșteană Onci Eurotrans 96 a trecut, în ultimii ani, printr-o perioadă susținută de modernizare: și-a înnoit o mare parte din flotă, dar a și accesat segmentul de transport frigorific. Compania a împlinit 33 de ani și 30 de ani de activitate în transport și, în tot acest timp, Onci Eurotrans și-a păstrat valorile tradiționale:
21:00
Frumoasă, dar dificilă din
21:00
Compania din România cu cea mai mare flotă de camioane electrice aniversează 25 de ani de activitate. De altfel, Blue River este prima companie din România care a achiziționat camioane electrice. Însă nu „electrificarea” este cel mai frapant aspect, care a însoțit drumul și a marcat destinul Blue River. Atunci când o companie împlinește 25 […] The post BLUE RIVER, 25 DE ANI: Gânduri jucăușe appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Camioanele aflate mereu în mișcare sunt sigure și oferă disponibilitate și productivitate maxime. Este ceea ce Volvo Trucks dorește să realizeze prin intermediul serviciilor sale digitale și conectate, disponibile pentru clienții săi. Un milion de camioane conectate Volvo circulă pe șoselele din întreaga lume și pot beneficia de întreaga gamă de servicii oferite de Volvo. […] The post VOLVO TRUCKS: Un milion de camioane conectate appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Închirierea semiremorcilor reprezintă o piață care a prins contur și în România. Mai poate surprinde un jucător nou pe această nișă? U-Rent consideră că da: prin calitate, flexibilitate si o abordare care schimba regulile jocului. Despre operațiunile U-Rent în țara noastră am discutat cu Florentina Covergă, sales manager U-Rent România. ZIUA CARGO: Cine este U-Rent? […] The post U-Rent – specialist în închirierea de semiremorci port-container appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
În vara care tocmai s-a încheiat, Renault Trucks România a livrat primul camion E-Tech T de 44 t din Europa de Est companiei românești Transcom. Această livrare reprezintă un pas important atât pentru electromobilitatea din România, cât și pentru compania autohtonă de transport, care este, deja, la al doilea camion electric. Iar lucrurile arată promițător! […] The post RENAULT TRUCKS: Primul E-Tech T livrat în Europa de Est appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Septembrie 2025. În curtea fabricii DAF din Eindhoven stau ultimele camioane produse din seria MY 2017, cu motoare Euro V, așteptând să fie livrate în Kazahstan și Ucraina. Dar eu am venit aici cu altă treabă: să conduc în premieră noile camioane electrice DAF, a căror producție de serie va începe în luna decembrie. DAF […] The post TEST CU NOILE CAMIOANE ELECTRICE DAF. Punte spre viitor appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Industria de transport din România are, de la sfârșitul lunii august, o nouă asociație patronală. ASTRA (Alianța pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizați) își dorește să reprezinte în fața autorităților în special companiile mici și mijlocii, dar și să contribuie la tranziția acestora către operațiuni sustenabile economic. ASTRA reprezintă în aceeași măsură transportatorii, dar și […] The post ASTRA – vocea transportatorilor mici appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Continuăm, în cele ce urmează, prezentarea câtorva detalii din Ghidul de bune practici în securitate (SC25), elaborat de către TAPA Chapter Romania. În această ediție, abordăm secțiunile dedicate caselor de expediții și clienților (expeditori/beneficiari). Reamintim că documentul este structurat pe niveluri de responsabilitate (Top Management, Operațional) pentru a combate principalele riscuri curente în domeniu. Casă […] The post TAPA CHAPTER ROMANIA. Ghid de bune practici în securitate (II) appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Grupul Renault a lansat, în 2012, programul CareMakers, pentru a promova o mobilitate mai incluzivă, care acum este extins cu un vehicul nou – Mobilize Duo 45 Neo. Este vorba de un cvadriciclu 100% electric, ce poate fi condus cu permis AM, ce face mobilitatea durabilă mai accesibilă, în special prin oferirea de soluții de […] The post Renault Mobilize Duo 45 appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Transportul național de călători a intrat într-o nouă etapă, odată cu liberalizarea pieței. Și totuși, pentru moment, practicile vechi sunt cele care ies în față. Evident, suntem încă în prima etapă post-liberalizare și la acest moment nu se poate da un verdict în ceea ce privește succesul acestui proces. Mai mult decât atât, lipsesc, încă, […] The post Rezistență la schimbare appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
În umbra oricărei societăți democratice moderne, se află un sistem public funcțional, principalul „motor” care asigură bunul mers al instituțiilor, distribuirea judicioasă a resurselor, garantarea drepturilor cetățenești, dar și menținerea ordinii și siguranței publice. Din păcate, sistemul nu poate funcționa cu adevărat, decât atunci când deține instrumentele necesare pentru a putea lucra corect și eficient. […] The post ANTICORUPȚIE. Integritatea – cheia unui sistem public funcțional appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
După cum ne anunță producătorul auto, în viitor, fabrica Mercedes-Benz din Düsseldorf se va baza pe sisteme robotice autonome, în producție. Câinele-robot numit „Aris” detectează, printre altele, așa-numitele scurgeri de aer comprimat și, astfel, asigură că acestea pot fi reparate într-un stadiu incipient. Acest lucru permite reducerea semnificativă a consumului de energie în fabrică. La […] The post Robo-Dog și drone, la fabrica Mercedes-Benz appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Chiar dacă fiecare dintre noi își adaptează răspunsul la activitatea proprie, de multe ori nu reușim să luăm în calcul elemente care, ulterior, se pot dovedi hotărâtoare în luarea celei mai potrivite decizii. Și, deși, încă foarte mulți dintre noi credem că automatizarea reprezintă o soluție scumpă, am descoperit că, astăzi, este mai degrabă la […] The post DESPRE MITURI ȘI PRECONCEPȚII: Merită să automatizezi? appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Transportul rutier de mărfuri reprezintă coloana vertebrală a economiei românești, asigurând peste 70% din volumul total al schimburilor comerciale interne și internaționale. Activitatea cărăușilor depinde, însă, în mod esențial, de relația contractuală cu casele de expediții, care intermediază legătura dintre beneficiar și executantul efectiv al transportului. Un act normativ care să creeze cadrul pentru o […] The post PROIECT DE ACT NORMATIV, Echilibru între transport și expediții appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Guvernul a suspendat, prin Ordonanța de Urgență (OUG) 41, continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene prin PNRR și din bugetul de stat prin PNDL 1, 2 și „Anghel Saligny”, care au fost executate sub nivelul de 30%. Investițiile neîncepute trebuie denunțate unilateral, iar continuarea celor cu progres fizic de peste 30% „certificat prin situații de […] The post INFRASTRUCTURĂ. Proiectele din PNRR și PNDL executate sub 30%, suspendate appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Parteneriatele Public-Private (PPP) sunt prezentate, adesea, ca un instrument strategic pentru dezvoltarea economică, atragerea de expertiză privată și reducerea presiunii pe bugetele publice. În teorie, PPP-urile pot fi cheia unor proiecte majore în infrastructură, sănătate, educație sau agricultură. În practică, însă, realitatea din România ridică semne de întrebare privind transparența, predictibilitatea și accesul real al […] The post Parteneriatul Public-Privat – opțiune strategică, pentru România appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Într-o lume în care eficiența e măsurată în minute și costurile trebuie reduse la maximum, uneori pierdem din vedere exact ceea ce ne ține împreună: relațiile. Iar în industria transportului de marfă, unde colaborarea între manageri, dispeceri, case de expediție și firme de vânzări este esențială, relația umană nu este un lux, ci o necesitate. […] The post TRANSPORTURI ȘI EXPEDIȚII PRINSE PE PICIOR GREȘIT. Izolați online appeared first on ZIUA CARGO.
