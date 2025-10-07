Tren Kiev-Ungheni-București

20:50

Chiar dacă fiecare dintre noi își adaptează răspunsul la activitatea proprie, de multe ori nu reușim să luăm în calcul elemente care, ulterior, se pot dovedi hotărâtoare în luarea celei mai potrivite decizii. Și, deși, încă foarte mulți dintre noi credem că automatizarea reprezintă o soluție scumpă, am descoperit că, astăzi, este mai degrabă la […] The post DESPRE MITURI ȘI PRECONCEPȚII: Merită să automatizezi? appeared first on ZIUA CARGO.