Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii

09:20

Accidentul s-a petrecut pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Sacramento din cauze încă neelucidate până în acest moment. Într-un video realizat de un participant la trafic, se poate observa cum elicopterul pierde altitudine și se izbește controlat de suprafața autostrăzii, deoarece pilotul nu a reușit sau nu a putut să aterizeze drept. Din […]