Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii
Gândul, 7 octombrie 2025 10:20
ADAC, organizație germană recunoscută pentru testele sale detaliate și independente, a publicat rezultatele celui mai recent studiu privind anvelopele de iarnă. Cocluziile specialiștilor nemți nu lasă loc de dubii: 11 modele au fost declarate nesigure pentru utilizarea în sezonul rece. Interesant este că majoritatea provine de la producători asiatici. Ce a testat ADAC Specialiștii germani […]
Acum 10 minute
10:40
Garda Națională de Mediu va beneficia în curând de zeci de drone moderne, echipate cu senzori speciali pentru măsurarea poluanților din aer. Anunțul a fost făcut marți de ministra Mediului, Diana Buzoianu, printr-o postare pe Facebook. Postarea Ministrului Mediului „O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția […]
10:40
Din cauza vremii extreme, mai multe școli se vor ÎNCHIDE. În ce județe s-a luat această decizie # Gândul
Cursurile din toate școlile, grădinițele și creșele din județele Ialomița și Constanța vor fi suspendate mericuri, 8 octombrie 2025, din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din cele două județe, după ce meteorologii au emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente și inundații. Avertizarea […]
10:40
Categoria de șoferi care ar putea plăti o taxă de 3,5 euro pe zi sau 1.200 de euro pe an, în România # Gândul
O nouă taxă ar putea să apară în România. Aceasta ar putea fi dedicată conducătorilor auto care au autoturisme înmatriculate în alte județe în afara Bucureștiului. În cazul acestor șoferi, taxa ar putea fi de 3,5 euro pe zi sau chiar de 1.200 de euro pe an. Această taxă ar putea fi necesară către achitare, […]
10:40
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș # Gândul
Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretele prin care i-a eliberat din funcție pe consilierii prezidențiali Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, iar cei doi se pregătesc deja pentru noi posturi în diplomație. Pentru o nouă funcție este vehiculat și Dacian Cioloș. Potrivit surselor Gândul, Cristian Diaconescu, actual consilier pe securitate națională, va fi numit ambasador […]
Acum 30 minute
10:30
Curtea Constituţională amână pronunţarea în dosarul pensiilor magistraţilor. Pe 8 octombrie, judecătorii se reunesc din nou # Gândul
Curtea Constituţională a României va amâna decizia referitoare la pensiile magistraţilor. Data estimată ar fi 14 sau 16 februarie, spun surse din cadrul CCR. Exact cum a previzionat fostul judecător al CCR, Augustin Zegrean, într-o reacţie pentru Gândul, probabil magistraţii nu au avut timpul necesar să parcurgă toate documentele de studiat din dosarul moţiunii. De […]
10:30
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre propunerea de lege a lui Moșteanu legată de amenințările hibride. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Nu ai un catalog, exact ce spun polonezii, care nu se […]
10:30
Furtuni violente și inundații în România. Avertizare meteo de COD ROȘU în Constanța, cod portocaliu în București și alte 13 județe # Gândul
România se află sub avertizări meteo și hidrologice severe. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu de ploi și inundații pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă pot ajunge la 120 l/mp, iar în București și Ilfov este în vigoare un Cod Portocaliu de furtuni. Hidrologii avertizează asupra riscului ridicat de […]
10:20
Acum o oră
10:00
Explozie a procedurilor de PREINSOLVENȚĂ în 2025. Viitor incert pentru multe firme din România # Gândul
Tot mai multe companii din România se confruntă cu dificultăți financiare, iar numărul procedurilor de preinsolvență a crescut puternic în 2025. Datele publicate de Casa de Insolvență Transilvania (CITR) arată un avans de 30% al cererilor de concordat preventiv, semn că firmele încearcă să evite falimentul prin restructurare. Anul 2025 aduce tot mai multe semne […]
10:00
Oana și Viorel Lis îngheață de frig în casă. Facturile îi aduc la disperare: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu” # Gândul
Oana (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Recent, partenera de viață a fostului edil a mărturisit că, de teama facturilor mărite la curent, ambii soți „îngheață de frig în casă”. Mai mult decât atât, starea de sănătate a fostului primar al Capitalei […]
09:50
Valentin Stan: Bolojan nu este capabil să ofere soluții pentru economia românească, el știe doar să TAIE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre tăierea șomajului, măsură propusă de Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Alo, nu mai merge cu Germania, domnul Bolojan? Numai la mămici merge? La șomaj nu? […]
Acum 2 ore
09:40
Diana Buzoianu, despre criza APEI potabile de la Praid: „Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins acuzațiile potrivit cărora ar bloca proiectele privind alimentarea cu apă a localității Praid, unde peste 40.000 de oameni se confruntă de luni întregi cu lipsa apei potabile. Ministrul susține că soluțiile sunt deja finanțate și că autoritățile locale au la dispoziție fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de desalinizare […]
09:30
Statele Unite au furnizat ISRAELULUI peste 21,7 miliarde de dolari în ajutor militar de la începutul războiului din Fâșia Gaza, potrivit unui raport # Gândul
Statele Unite, sub Administrațiile Biden și Trump, au oferit asistență militară Israelului în valoare de cel puțin 21, 7 miliarde de dolari de la începutul războiului din Fâșia Gaza, acum doi ani, potrivit unui nou studiu academic. Un alt studiu, publicat de proiectul Costs of War de la Watson School of International and Public Affairs […]
09:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 732. Putin l-a anunțat pe Netanyahu că Rusia recunoaște statul Palestina # Gândul
Președintele Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică, luni, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluție a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoașterea statului Palestina, relatează EFE. „Situația actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul președintelui american Donald Trump de normalizare a relațiilor în Fâșia […]
09:20
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este beton, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarațiile contradictorii ale lui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Dacă iei și te uiți la el cât e de stingher, cât nu-l bagă nimeni […]
09:20
ACCIDENT incredibil în SUA: un elicopter medical s-a prăbușit pe o autostradă aglomerată. Trei răniți în stare gravă au fost recuperați din epavă # Gândul
Accidentul s-a petrecut pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Sacramento din cauze încă neelucidate până în acest moment. Într-un video realizat de un participant la trafic, se poate observa cum elicopterul pierde altitudine și se izbește controlat de suprafața autostrăzii, deoarece pilotul nu a reușit sau nu a putut să aterizeze drept. Din […]
09:20
Noroc și abundență pentru 4 zodii, în octombrie 2025. Nativii care sunt influențați de Luna Nouă # Gândul
Patru zodii vor traversa momente norocoase, în octombrie 2025. Acești nativi vor fi influențați de Luna Nouă, abundența fiind de partea lor. Urmează săptămâni cu energii pozitive, iar accentul va fi pus pe carieră, iubire și bani. Abundența va fi atrasă de partea anumitor nativi, în luna octombrie 2025. Veștile sunt pozitive pentru mai multe […]
09:20
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă # Gândul
La 92 de ani, Maria Cucu, din Bârlad, mai găsește sprijin doar în nepoți și credința ortodoxă. O viață întreagă a muncit la fabrica de confecții din localitate, unde a lucrat 25 de ani „în halat și în furou”, așa cum spune ea, pentru că „tare cald mai era”. Din munca ei cinstită, femeia primește acum o pensie […]
09:10
„Doar mustul stors de fete virgine este dulce”. Pericolul reclamelor care reduc femeia la un „obiect sexual”. Jura (CNCD): „Realitate tristă, stereotipurile negative persistă” # Gândul
A fost adoptată Declarația „România fără violență domestică” pentru condamnarea tuturor formelor de abuz, fizic, psihologic, economic și sexual. În această declarație, Parlamentul României condamnă toate formele de violență domestică și avertizeză că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului. Într-un context din ce în ce mai îngrijorător, victimele violenței domestice, în special […]
09:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1322. Bombardamente la 1 km distanță de centrala nucleară de la Zaporojie # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 7 octombrie 2025, în a 1.322-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a auzit mai multe serii de bombardamente în apropiere. […]
09:00
PLAJELE de pe litoral, închiriate pe sume de nimic. Ministrul Mediului: „Chiriile se recuperau într-o singură zi. Statul a pierdut bani grei” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit că plajele românești au fost închiriate ani la rând în condiții extrem de avantajoase pentru firmele private, în timp ce statul român pierdea sume uriașe. Potrivit ministrului, valoarea chiriei pentru zece ani putea fi recuperată într-o singură zi de vară din încasările pentru șezlonguri. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a […]
09:00
FC Botoșani e pe primul loc în Superliga și patronul echipei o ironizează pe FCSB. „Se uită la noi ca la niște sălbatici” # Gândul
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre parcursul echipei, a anunțat că vrea titlul și nu i-a menajat pe cei de la FCSB. FC Botoșani a învins UTA, 2-1, și are 25 de puncte, la egalitate cu Rapid. Moldovenii sunt pe primul loc. Întrebat despre FCSB, aflată la 12 puncte în spatele liderului, […]
Acum 4 ore
08:40
Valentin Stan: Trump a lansat un „ZMEU ” cu declarația privind doborârea avioanelor rusești. Administrația Trump este formată din profesioniști # Gândul
Valentin Stan explică în emisiunea „Marius Tucă Show” din 6 octombrie 2025 cum funcționează strategia diplomatică prin „lansarea de zmee”, adică trimiterea unor semnale treptate și testarea reacțiilor părții adverse. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan, citând din lucrarea „Diplomacy, Theory and Practice” a autorului Berridge, vorbește despre o idee tradițională în […]
08:40
Iarnă în toată regula în Bucegi și Făgăraș. Locul în care ZĂPADA atinge deja jumătate de metru. Meteorologii avertizează asupra riscului de avalanșe # Gândul
Iarna s-a instalat deja în zonele montane din România. Meteorologii au anunțat că s-a înregistrat cel mai mare strat de zăpadă din acest sezon – 41 de centimetri. În masivele Bucegi și Făgăraș există risc de avalanșe mici și medii la altitudini de peste 2.000 de metri. Cel mai mare strat de zăpadă măsurat în […]
08:30
TRUMP ar trebui să fie laureat al Premiului Nobel pentru Pace, dacă reușește să oprească amenințarea chineză, a declarat președintele Taiwanului # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să convingă China să renunțe la utilizarea forței împotriva Taiwanului, a declarat liderul taiwanez, Lai Ching-Te. Statele Unite sunt cel mai important susținător al Taiwanului, în pofida unor legături formale, dar, de la preluarea mandatului său, Trump nu a anunțat […]
08:30
Surpriză la Antena 1. Data exactă când va începe Chefi la Cuțite, sezon 16. Filmările au debutat la Piața Obor din București # Gândul
Chefi la Cuțite, sezonul 16, va debuta în această toamnă, anunță Antena 1. Filmările au debutat la Piața Obor din București, iar cei patru jurați vin cu detalii legate de noutățile care vor apărea în noul sezon. De altfel, Chef Richard Abou Zaki a precizat că începutul ediției va fi unul „fulgerător”. Noul sezon al […]
08:20
ACCIDENT grav cu șase victime la Cluj. O femeie a murit după ce ambulanța în care se afla s-a ciocnit violent cu un autoturism pe DN1 # Gândul
Accident grav, luni seară, pe drumul național DN1 (E60), la ieșire din Huedin, județul Cluj. O ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță a fost implicată într-un impact violent cu un autoturism. Pacienta transportată de autosanitară, o femeie de 73 de ani, a murit, iar alte cinci persoane, printre care și o fetiță de 9 ani, […]
08:10
Se clatină coaliția de guvernare? Reforma administrației și alegerile pentru Capitală aprind și mai tare spiritele între PSD și PNL # Gândul
Liderii coaliției de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților – se reunesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, într-o ședință care se anunță tensionată. Pe ordinea de zi se află reforma administrației locale și organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Reforma administrației locale a stârnit, în ultimele luni, cele mai multe […]
08:10
Valentin Stan: Trump nu vrea ca vreun membru din Consiliul de Securitate al ONU să-și piardă dreptul de veto # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat poziția oficială României, prin persoana reprezentantului său, ministrul de externe Oana Țoiu, în contextul războiului din Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Oana Țoiu vorbește cu gura lui Zelenski și ne poate duce într-un război cu Rusia Profesorul Stan acuză […]
08:10
Prețul neașteptat pe care îl va plăti o familie cu 2 copii pentru un sejur de 7 nopți în Bulgaria, în 2026. Scumpiri cu câteva sute de euro # Gândul
Anul 2026 poate aduce prețuri neașteptate pentru vacanțele în Bulgaria. O familie cu 2 copii va plăti mai mult pentru un sejur de 7 nopți pe litoralul bulgăresc. Datele indică o scumpire a tarifelor pachetelor turistice cu până la 20%, vara viitoare. Bulgaria se află printre statele preferate de turiștii străini, atunci când vine vorba […]
08:00
Gigi Becali, răspuns tranșant la o ofertă faraonică: 200 de milioane de euro pentru FCSB! Vinde echipa latifundiarul din Pipera și se retrage? # Gândul
Gigi Becali, patronul campioanei României, a vorbit deschis despre subiectul vânzării FCSB. Latifundiarul din Pipera admite că a fost ofertat din străinătate pentru a ceda acțiunile celui mai puternic club din Superligă. Invitat la emisiunea „Exclusiv FCSB”, de la PROSPORT, Becali a fost întrebat deschis cum ar reacționa dacă ar primi o astfel de ofertă […]
07:50
Un client a optat pentru o cursă Bolt de 5 ore, din București până în Târgu Mureș. Vezi mai jos cât a achitat pentru această cursă și ce reacții au apărut în urma postării de pe Facebook a unui șofer de ridesharing. Un utilizator al aplicației Bolt a făcut o comandă pentru o cursă București […]
07:40
Valentin Stan, invitat în emisiunea lui Marius Tucă din 6 octombrie 2025, a comentat despre cazul amenințărilor cu atacuri la școli și spitale apărute pe 22 septembrie. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a comentat despre cazul amenințărilor cu atacuri la școli și spitale apărute pe 22 septembrie. El a explicat […]
07:30
Bancul de marți aduce în atenție un dialog la spitalul de psihiatrie. Spor la râs! La spitalul de psihiatrie: – Numele? – Henri Coandă. – Ooo! Bine ați venit. Sunt mulți inventatori la noi. – Dar eu nu sunt inventatorul, sunt aeroportul! Dumnezeu și milionul de euro Doi oameni se rugau în biserică. Primul: -Dă-mi, […]
07:30
Începe dimineața cu râs și voie bună! GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu bancul zilei de marți – Află cum un câine, un papagal și o pisică pot ține locul unui …soț. Continuarea te va face să râzi. – Când ai de gând să te căsătorești? Îți place să trăiești singură? – Nu sunt singură, am un […]
07:20
7 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 73 de ani, Simon Cowell 66/ Arnold Schwarzenegger este ales guvernator al Californiei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 7 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Vladimir Putin este una dintre cele mai influente și controversate figuri politice ale secolului XXI. Născut pe 7 octombrie 1952, la Leningrad (astăzi Sankt Petersburg), el a urmat o carieră în serviciile […]
07:10
Peste o jumătate de milion de români rămași fără asigurări medicale sunt CONDAMNAȚI la o viață fără prevenție și tratament. Președintele pacienților: „Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri” # Gândul
Vasile Barbu – președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților – a vorbit, într-un interviu acordat Gândul, despre soarta a peste o jumătate de milion de români care nu mai au asigurare de sănătate, începând din 1 septembrie 2025. Coasigurații sunt acele persoane – soț/soție/părinți fără venituri – care s-au aflat în întreținerea unei persoane asigurate […]
07:10
Valentin Stan: Nicușor Dan confunda ECOFIN cu Consiliul European, Bolojan confundă ECOFIN cu Comisia Europeană # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan i-a criticat pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Ilie Bolojan, evidențiind faptul că cei doi nu ar cunoaște structurile Uniunii Europene, informații esențiale pentru lideri care ocupă poziții cheie în stat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Nicușor Dan și Ilie Bolojan […]
Acum 6 ore
06:40
Cine este noua „Elena Udrea” de la Cotroceni. Blonda din umbra lui Nicușor Dan, care îl ținea în „picioare” pe fostul primar, ar putea trage toate sforile în Administrația Prezidențială # Gândul
Administrația Prezidențială are o nouă „Elena Udrea”. Este vorba de Andreea Miu, fosta șefă de cabinet al lui Nicușor Dan, când acesta era primarul Capitalei. Ea a fost numită, luni, șefa Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, iar surse politice au precizat în exclusivitate pentru Gândul că Andreea Miu va fi omul de bază al președintelui […]
06:10
Cum își aniversează Putin ziua de naștere. Întâlnire cu Consiliul de Securitate și apeluri cu alți lideri. Câți ani împlinește azi liderul de la Kremlin # Gândul
Vladimir Putin, unul dintre cei mai controversați oameni ai planetei, împlinește astăzi 73 de ani. De obicei, liderul de la Kremlin își petrece ziua de naștere lucrând, primind inclusiv apeluri de la lideri străini. Summituri internaționale importante au avut loc de mai multe ori în această zi. Citește mai departe principalele evenimente din viața lui […]
06:10
Se împlinesc doi ani de la atacurile din 7 octombrie, care au declanșat RĂZBOIUL din Gaza. 48 de ostatici sunt în mâinile Hamas, deși Israelul a distrus orașe și grupuri islamiste. Zeci de mii de civili au fost uciși în operațiuni. Ce urmează # Gândul
Atacurile islamiste care au vizat Israelul în octombrie 2023 au generat un război de amploare și dezastru umanitar în primul rând în Fâșia Gaza, dar Guvernul Benjamin Netanyahu a profitat de situație pentru a extinde operațiunile în sensul destructurării grupurilor islamiste din Orientul Mijlociu, ceea ce a atras unificarea pozițiilor țărilor arabe și musulmane și […]
Acum 12 ore
00:20
Valentin Stan: Am putea merge la război să apărăm UCRAINA. Este posibil ca legea apărării naționale să nu fie făcută de noi # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă”, din 6 octombrie 2025, explică definiția și aplicarea amenințărilor hibride în contextul actual al securității României și al războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan critică modul în care legea română traduce aceste amenințări, subliniind că, deși există o lege care vorbește despre amenințări […]
6 octombrie 2025
23:50
Valentin Stan: Toată EUROPA știe ce s-a întâmplat în românia. Nu mai stă nimeni de vorbă cu Nicușor Dan # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat imaginea președintelui Nicușor Dan la nivel internațional și relațiile pe care acesta a reușit să le formeze la nivel geopolitic, atât cu liderii europeni, cât și cu cei americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. În Europa nu mai stă nimeni […]
23:10
A fost stabilită CAUZA morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. „Parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte” # Gândul
Accidentul lui Felix Baumgartner, în urma căruia și-a pierdut viața, a fost cauzat de o eroare umana, potrivit procurorului din Fermo, Raffaele Iannella, la solicitarea Bild. Raportul tehnic a stabilit că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”. Acesta a precizat că „a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp […]
22:30
Calculul pensiei este influențat de mai mulți factori, printre care vârsta, contribuțiile la sistemul public și numărul total de ani lucrați. Mulți români cred că orice activitate desfășurată de-a lungul vieții este luată în considerare, dar realitatea este că nu toate perioadele contribuie la stabilirea vechimii în muncă. Mai exact, există anumite intervale care, conform […]
22:20
Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, luni, aplicarea de taxe vamale asupra importurilor de vehicule autoutilitare și camioane, ceea ce ar putea declanșa noi tensiuni cu partenerii comerciali, inclusiv cu Uniunea Europeană. ”Începând de la 1 noiembrie 2025, toate camioanele de dimensiuni medii și mari care ajung în Statele Unite din alte țări vor […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 7 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Severin # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 7 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana, Astrit Kalaja, a fost ucis prin împușcare luni, chiar în timpul unei audieri, de către un bărbat care compărea în fața sa, a anunțat poliția albaneză. Incidentul a avut loc în sala de judecată, în momentul în care magistratul prezida ședința. Potrivit autorităților, inculpatul a scos […]
22:10
