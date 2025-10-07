Încă un județ din țară închide toate școlile și grădințele din cauza codului roșu de ploi abundente
Adevarul.ro, 7 octombrie 2025 10:30
Pe fondul avertizării Cod roșu de ploi abundente, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis suspendarea tuturor cursurilor din unitățile de învățământ pentru data de 8 octombrie.
• • •
Acum 5 minute
10:45
Fostul ministru al Muncii și deputatul PSD, Marius Budăi, critică dur măsurile de austeritate implementate de Guvern.
10:45
Ce salarii încasează șefii de la direcțiile de Sănătate Publică. Alexandru Rafila: „Credeți că sunt mulți amatori?"
Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că funcțiile de conducere din direcțiile de Sănătate Publică (DSP) sunt puțin atractive, în condițiile în care salariul unui director nu depășește 7.000 de lei.
Acum 30 minute
10:30
România anului 2025: poezia nu se mai citește, se completează cuvinte tâmpe în spațiile libere.„Poezia ... scrisă de ... are ca temă ... Vocea lirică exprimă ...” — un formular viral, promovat ca „instrument de lucru pentru Bac”.
10:30
Încă un județ din țară închide toate școlile și grădințele din cauza codului roșu de ploi abundente
Pe fondul avertizării Cod roșu de ploi abundente, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis suspendarea tuturor cursurilor din unitățile de învățământ pentru data de 8 octombrie.
Acum o oră
10:15
Ministerul Finanțelor a externalizat serviciul de analiză a proiectelor pe care le promovează
Ministerul Finanțelor va solicita CCF puncte de vedere pe marginea proiectelor fiscale, conform Ordonanței de Urgență 49/2025 intrată în vigoare la 29 septembrie.
10:15
De ce a murit Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. Verdictul oficial oferit de anchetatori
Austriacul Felix Baumgartner avea 56 de ani.
10:15
Absolvenții facultăților de drept pot deveni consultanți fiscali. Când are loc examenul
Ca urmare a recomandărilor OCDE formulate în cadrul procesului de aderare a României, consultanții fiscali din afara UE/SEE/Confederației Elvețiene pot fi recunoscuți drept consultanți fiscali în România condiționat de obținerea unui titlu de calificare pe teritoriul unuia dintre statele UE.
10:15
Cum a ajuns un pasager să plătească la aeroport de trei ori prețul biletului pentru un bagaj în plus: „A trebuit să mă împrumut"
Un tânăr de 23 de ani a plătit 365 de euro pentru bilet, dar la aeroport a fost obligat să plătească 1.287 de euro pentru un bagaj suplimentar.
10:15
Medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care nu ar trebui să le amestecați niciodată cu alcool: „Oamenii nu își dau seama de pericol"
Milioane de oameni folosesc zilnic analgezice și remedii pentru răceală, însă experții avertizează că amestecarea acestora cu alcool poate provoca daune grave ficatului, rinichilor și stomacului.
10:00
Cod portocaliu de ploi în București și Ilfov. Mesajul transmis de ISU prin panouri stradale
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod portocaliu marți, 7 octombrie, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă până miercuri.
10:00
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Când se vor apropia temperaturile de normalul perioadei
Meteorologii au făcut publică prognoza pentru următoarele 4 săptămâni și au anunțat că vremea în acaestă perioadă va fi mai rece decât normalul perioadei.
Acum 2 ore
09:45
Cum a ignorat un laureat Nobel pentru Medicină apelul care îi aducea glorie: „M-am gândit că este un spam, aşa că l-am închis şi m-am culcat"
Doi cercetători laureaţi ai Premiului Nobel pentru Medicină în 2025 nu au putut fi contactaţi imediat după anunţ. Fred Ramsdell se afla într-o drumeţie, în timp ce Mary E. Brunkow nu a răspuns apelului, crezând că este spam.
09:45
Fiica lui Robin Williams condamnă videoclipurile generate cu AI care îl înfățișează pe tatăl ei: „Opriți-vă! E prostesc, scârbos"
Zelda Williams, fiica regretatului actor și comedian Robin Williams, critică dur videoclipurile AI care îl înfățișează pe tatăl ei.
09:30
Merkel, criticată după ce a acuzat țările baltice și Polonia că s-au opus dialogului direct cu Putin: „Un mare dezastru pentru Germania și Europa"
Oficiali polonezi și baltici au criticat declarațiile fostului cancelar german Angela Merkel, care a afirmat că absența unui dialog direct cu Kremlinul, a contribuit la declanșarea războiului din Ucraina.
09:30
Să nu mai sugerăm doar că am putea trage, ci să declarăm public că flota națională și cea a NATO au ordin să tragă asupra oricărui avion de luptă rus care ne încalcă spațiul aerian.
09:15
Jaqueline Cristian a pornit ca din pușcă la Wuhan. A bătut-o de i-au mers fulgii pe o americanca McCartney Kessler
Jacqueline Cristian s-a calificat astăzi în turul doi la puternicul turneu de la Wuhan (China).
09:15
Șofer român, urmărire periculoasă în Elveția: a sfidat vameșii și a fost prins după ce s-a izbit cu mașina de o clădire
Un șofer român în vârstă de 51 de ani a fost reținut în orașul elvețian Buchs, după ce a refuzat controlul vamal la punctul de trecere Kriessern și a fost urmărit de poliție.
09:15
Trump vrea să afle planurile Kievului înainte de a trimite rachetele Tomahawk: „Aș pune câteva întrebări"
Președintele american Donald Trump a declarat că ar dori să afle planurile exacte ale Ucrainei privind rachetele americane Tomahawk înainte de
09:00
Un incendiu violent a izbucnit marți dimineață într-o locuință din comuna Slătioara, județul Vâlcea.
09:00
Președintele CJ Iași recunoaște că numărul de chiuvete din secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria" nu este suficient. „Vom monta tot ce este nevoie"
După ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, l-a acuzat pe Costel Alexe, președintele CJ Iași, că a dat „dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate”, Alexe a recunoscut că numărul de chiuvete din secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu este suficient.
Acum 4 ore
08:45
Un elicopter medical s-a prăbușit pe autostradă în SUA. Trei persoane sunt în stare critică
Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, SUA, provocând rănirea gravă a celor trei persoane aflate la bord.
08:45
Constanța, în alertă. Primarul le cere oamenilor să își facă provizii: „Nu vreau să panichez pe nimeni, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate"
Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, le-a cerut locuitorilor să stea miercuri, 8 octombrie, în case și să își facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore, după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente.
08:30
Un consilier prezidențial pentru sănătate nu este un ornament. Este o piesă cheie din infrastructura de siguranță națională, indispensabilă cabinetului Președintelui României.
08:30
Președintele a anunțat noua sa echipă de consilieri cu care va lucra la Palatul Cotroceni de acum înainte. Unele nume erau cunoscute, altele, mai puţin.
08:30
Superliga are un lider surprinzător. FC Botoșani conduce plutonul, după 2-1 cu UTA Arad
FC Botoșani este liderul Superligii la fotbal.
08:15
O româncă, ucisă în bătaie de partenerul ei în Italia. „Ea a țipat după ajutor, dar era prea târziu"
O româncă în vârstă de 64 de ani a fost ucisă cu bestialitate de partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai tânăr.
08:15
Descoperire rară la Cernobîl: o insectă pe cale de dispariție a fost găsită în pădurile ucrainene. Cum explică cercetătorii
Cercetătorii din Rezervația Biosferică a Zonei Cernobîl au identificat o specie de insectă extrem de rară – Boros schneideri, cunoscută și ca gândacul lui Schneider. Este un relicv al pădurilor virgine europene, considerat pe cale de dispariție și protejat la nivel european.
08:00
Un oraș din România oferă sprijin seniorilor singuri. Cum funcționează ceasul cu buton de urgență
Autoritățile au lansat un program inedit care vine în sprijinul vârstnicilor singuri, al persoanelor cu dizabilități și al celor cu boli cronice.
07:30
Celebra Jane Goodall, specialistă în cimpanzei: „I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu într-o călătorie fără întoarcere în spațiu"
Celebrul primatolog Jane Goodall a spus că i-ar trimite pe liderii mondiali autoritari și pe Elon Musk într-o navă spațială fără întoarcere.
07:15
Analiza de față analizează conceptul de astropolitică și putere în spațiu prin perspectiva ascendenței Chinei ca putere spațială.
07:00
Asistentul vocal Siri, anchetat în Franța: Apple este acuzată că a colectat ilegal datele utilizatorilor
Procurorii francezi anchetează Siri, asistentul vocal al Apple, pentru presupusă colectare ilegală de date ale utilizatorilor.
Acum 6 ore
06:45
Keir Starmer cere eliberarea ostaticilor și mai mult ajutor pentru Gaza, la doi ani de la atacurile din 7 octombrie
Premierul britanic Keir Starmer a cerut eliberarea ostaticilor și intensificarea ajutorului umanitar pentru Gaza.
06:30
Criza continuă în SUA: Senatul eșuează pentru a cincea oară să pună capăt blocajului guvernamental
Criza bugetară din Statele Unite se adâncește. Senatul american nu a reușit nici a cincea oară să adopte un acord privind finanțarea guvernului.
06:30
Mirel Rădoi îl umilește în parcare pe Mihai Rotaru. Patronul suferă teribil pentru faptul că nu poate concura cu antrenorul
Mirel Rădoi conduce cea mai scumpă mașină de la Universitatea Craiova.
06:15
Cum a controlat Ceaușescu viața de cuplu a românilor. Căsătorii timpurii și divorțuri aproape imposibile
Divorțurile nu erau văzute cu ochi buni de autoritățile României comuniste. Conform ideologiei ceaușiste, cuplurile trebuiau să întruchipeze perfecțiunea familiei socialiste și mai mult decât atât să producă cât mai mulți urmași. Un divorț putea avea repercursiuni grave în carieră și societate.
05:45
Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 la Iași. Programul complet al celui mai mare eveniment ortodox din Europa de Est. Câți credincioși sunt așteptați
Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 la Iași: Descoperă programul complet al celui mai mare eveniment ortodox din Europa de Est și toate detaliile pentru sutele de mii de pelerini.
05:15
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Site-urile de socializare sunt pline de comentarii de la clienți nemulțumiți după ce au cumpărat produse de pe eMag, mulți dintre ei reclamând nu doar că produsele sunt contrafăcute, ci și că li se blochează recenziile negative.
05:00
„Revoluția dronelor" a rescris războiul din Ucraina. Poate schimba și modul de luptă al Occidentului?
Incidentele cu drone rusești care au traversat recent granițele Poloniei și României au stârnit nu doar îngrijorare politică la Bruxelles — ele au scos la iveală o slăbiciune tehnologică a Vestului.
Acum 8 ore
04:45
Soarta reformei Bolojan privind pensiile magistraților și PNRR, decisă miercuri de CCR
Curtea Constituțională urmează să decidă miercuri asupra legii pensiilor magistraților, parte din pachetul de reforme Bolojan. O respingere ar bloca 231 de milioane de euro din PNRR și ar relansa disputa dintre Guvern, Înalta Curte și opoziție privind independența justiției.
04:15
Finanțele tradiționale și lumea cripto se contopesc tot mai mult. Fuziunea devine vizibilă prin lansarea de ETF-uri cripto de către marii administratori de active, introducerea stablecoin-urilor de către băncile europene și interesul tot mai crescut pentru activele tokenizate.
04:00
Ucraina accelerează producția rachetelor „Flamingo". Motoare turboventilator sovietice refolosite, iar fuzelajul din carbon poate fi produs în doar șase ore
Ucraina intenționează să mărească producția propriilor rachete de croazieră cu rază lungă FP‑5, supranumite „Flamingo” — arme care, potrivit relatărilor, pot lovi ținte la câteva mii de kilometri distanță și care, probabil, au fost deja folosite în atacuri asupra teritoriului rus.
03:45
Artileria nord-coreeană, transformată în grămezi de fiare de operatorii ucraineni de drone
Rusia a mizat pe artilerie nord-coreeană pentru a-și asigura puterea de foc în absența celei proprii, dar acestea au fost anihilate sistematic, la Lîman, în regiunea Donețk, dar și în apropiere de o altă zonă fierbinte, Pokrovsk, precum și în regiunea Harkov, relatează euromaidanpress.com.
03:15
Cât consumă zilnic centrala electrică și ce putem face ca să plătim mai puțin la factură
Centralele termice sunt principalele aparate folosite pentru încălzirea locuințelor și a apei, fiind o opțiune potrivită în special în zonele în care racordarea la sistemul public de gaze este imposibilă sau vine cu dezavantaje.
03:00
Una dintre cele mai frumoase insule din lume, în iarna demografică: case de un euro, bani pentru copii și o luptă împotriva dispariției
Sardinia, una dintre cele mai frumoase insule din lume, se confruntă cu o problemă aparent paradoxală: peisajele spectaculoase sunt tot mai pustii.
Acum 12 ore
02:45
Cum s-a transformat un raid Hamas asupra unui clan o capcană sângeroasă pentru membrii grupării
Israelul sprijină milițiile care se opun conducerii grupării Hamas în Fâșia Gaza, ca parte a planului de a crea alternative locale de guvernare. Recent, una dintre aceste miliții a intervenit într-o încleștare sângeroasă între un clan suspectat de Hamas de colaborare cu Israelul și militanți.
02:15
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după '90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor"
În anii ’80, o meserie aflată atunci la limita legii stârnea indignarea multor români, în timp ce autoritățile comuniste îi vânau adesea pe cei care o practicau. Ziarele îi portretizau în descrieri sumbre pe „bișnițari” și îi acuzau că pun umărul la parazitarea economiei.
02:00
Cum îl folosește duhovnicul lui Putin pe Charlie Kirk pentru a cuceri conservatorii americani
La doar câteva ore înainte de ceremonia comemorativă pentru activistul american Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți clerici ai Rusiei a publicat un text elogios cu evidente conotații politice.
01:45
Cum va funcționa noul zid de drone care va proteja România: „Nu vânezi drone separat și avioane separat"
Zidul de drone care va apăra spațiul aerian european este o oportunitate pentru România: vom fi apărați mai bine de un sistem finanțat de Vest și vom putea să ne dezvoltăm o industrie a dronelor, spune analistul de securitate Sandu-Valentin Mateiu, fost ofiţer de intelligence în Armata Română.
01:15
Un fost premier grec demisionează din parlamentul de la Atena. Partidul Syriza rămâne cu doar 25 de deputați
Fostul premier grec Alexis Tsipras a anunțat luni demisia sa din postul de deputat al Partidului Syriza, subliniind însă că nu renunță la „acțiunea politică”.
01:15
România alb-negru: călătorie fascinantă prin hoteluri, stațiuni și vacanțe uitate din anii '50–'70
Descoperă turismul în comunism și farmecul României alb-negru din anii ’50–’70: hoteluri, stațiuni și vacanțe uitate, între mare, munte și orașe.
