Ziarul Financiar, 7 octombrie 2025 10:30
Care sunt cei mai mari factori de stres pentru Gen Z? Crescuţi într-o lume imprevizibilă, cu pandemii, războaie şi tehnologie, tinerii trăiesc cu anxietatea unui viitor incert
Ştefania Alexandru, director general adjunct al Antibiotice Iaşi: Avem în derulare investiţii de 50 mil. euro în trei capacităţi noi de producţie # Ziarul Financiar
Antibiotice Iaşi, cel mai mare producător de medicamente cu capital românesc, companie controlată de statul român prin Ministerul Sănătăţii, are în plan extinderea cu trei capacităţi noi de producţie, iar investiţiile în derulare se ridică la 50 mil. euro.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Cătălin Drăguleanu, Ariston: Direcţia este spre „verde“, doar viteza s-a schimbat în tranziţia energetică din România # Ziarul Financiar
Tranziţia energetică nu se rezumă doar la politici europene sau la reglementări tehnice. Ea se construieşte prin investiţii, inovare şi adaptarea la realităţile locale. „Direcţia este clară, dar lucrurile nu se întâmplă atât de repede cum ne aşteptam“, afirmă Cătălin Drăguleanu, head of East Europe southern countries în cadrul Ariston Group, în emisiunea CEC Bank pentru Afaceri Româneşti.
ZF Live. Valentin Tătaru, economist-şef al ING Bank România: Probabil vom depăşi o inflaţie de 10% în septembrie, dar nu ne vom apropia de 11%. BNR nu va mişca dobânda-cheie pânăîn trimestrul doi anul viitorul. Nu mai văd cursul valutar în creştere anul acesta # Ziarul Financiar
Dobânzile în piaţă, în principiu, tind să meargă în jos, acestea fiind deja sub nivelul dobânzii-cheie, iar BNR cu siguranţă va opera prima reducere a dobânzii de politică monetară în trimestrul doi al anului viitor, însemnând în luna mai, a declarat Valentin Tătaru, economistul-şef al ING Bank România, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Industria de outsourcing, cu peste 200.000 de angajaţi pe piaţa locală, avertizează: Noua taxă pe afiliaţi poate duce la scăderea competitivităţii industriei, efectul anticipat este creşterea cotei efective de impozitare # Ziarul Financiar
Inflaţia în creştere, deficitul bugetar şi lipsa de predictibilitate economică afectează competitivitatea industriei serviciilor pentru afaceri. Aceste condiţii limitează investiţiile noi şi pot duce la relocarea unor activităţi în alte regiuni, unde costurile sunt mai bine controlate, susţine Asociaţia Business Service Leaders (ABSL). Reprezentanţii industriei de outsourcing subliniază aceste riscuri printr-o analiză realizată împreună cu Deloitte România despre impactul contextului economic actual asupra dezvoltării industriei.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Thea Gherdan şi Ştefan Alin, fondatorii Proon-Tech: Căutăm o finanţare de 450.000 de euro pentru prima aplicaţie globală, patentată, care foloseşte AI pentru tăierea pomilor. Vrem ca soluţia să fie folosită de 100 de livezi în primăvară # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Proon-Tech, fondat de Thea Gherdan şi Ştefan Alin, caută să atragă o primă rundă de finanţare în valoare de 450.000 de euro pentru a accelera dezvoltarea şi lansarea pe piaţă a unui „asistent AI” pentru tăierea pomilor fructiferi. Soluţia foloseşte inteligenţa artificială şi realitatea augmentată pentru a identifica ramurile care trebuie îndepărtate, fiind prima aplicaţie de acest fel la nivel global. Tehnologia este deja patentată, astfel că Proon-Tech are avantaj competitiv pe care fondatorii vor să îl capitalizeze rapid. Aplicaţia se află în prezent la un nivel de maturitate tehnologică TRL 6 (Technology Readiness Level 6 – prototip funcţional), iar ţinta pentru primăvara viitoare este de a fi utilizată în aproximativ 100 de livezi.
Bursă. Diana Ispas, Bondoc şi Asociaţii SCA: Piaţa de capital din România nu poate fi decuplată de realitate, va fi nevoie de fonduri pentru apărare. Sunt state care emit deja titluri de stat pe acest domeniu # Ziarul Financiar
Piaţa de capital din România nu poate fi decuplată de realitate şi, având în vedere contextul internaţional actual, este evident că va fi nevoie de mai multe fonduri pe zona de apărare, a spus Diana Ispas, partener, Bondoc şi Asociaţii SCA, în cadrul conferinţei ZF Piaţa de capital 2025.
Bursă. Scenariu ZF. Cum ar arăta CEC Bank listată la BVB: evaluare iniţială de circa 7,5-8 mld. lei, adică de zece ori profitul net al celei mai mari bănci de stat, dar întrebările mari rămân – cât va vinde statul şi care va fi politica de dividende # Ziarul Financiar
CEC Bank, cea mai mare instituţie de credit controlată integral de Ministerul Finanţelor, este printre candidaţii din portofoliul statului român care ar putea ajunge pe Bursa de Valori Bucureşti într-o operaţiune anunţată de premierul Ilie Bolojan cu ocazia împlinirii a 100 de zile de mandat, în cadrul unui plan de „mobilizare a resurselor pe pieţele financiare fără a pierde controlul“. Cel mai probabil, listarea ar urma să aibă loc în primăvara anului 2026, odată cu depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2025.
Supliment Gen Z Student. Schimbările care mişcă o ţară: 1 din 3 copii se naşte în afara unei căsătorii, dar şi aşa România este acum o ţară pe cale de dispariţie. Pui umărul să inversezi tendinţa? # Ziarul Financiar
Letonia, Croaţia şi România sunt statele care vor pierde cei mai mulţi dintre locuitorii lor în orizontul anilor 2050, arată statisticile privind evoluţia populaţiei disponibile pe Eurostat. În cazul României, procentul de reducere este de 12%, al treilea cel mai mare la nivel european, de la 19 milioane de locuitori acum, ţara urmând să aibă
Supliment Gen Z Student. Ştiai că Bursa e ca o platformă de socializare, unde poţi să-ţi deschizi un cont în 15-20 de minute, chiar mai puţin decât stai cu gaşca la o cafea de obicei? # Ziarul Financiar
Bursă, acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat şi lista de termeni greoi poate continua. Dar cum ar fi dacă ai privi bursa ca pe o platformă de socializare, un fel de TikTok sau Instagram al investiţiilor? Cum ai vedea lucrurile dacă ai afla că poţi să îţi deschizi un cont la Bursă în 15-20 de minute, chiar mai puţin decât stai cu gaşca la o cafea?
Supliment Gen Z Student. Despre pensii, de la A la Z, pe limba ta: cât te costă, de câţi bani ai nevoie şi, mai ales, când ar trebui să începi să te gândeşti la pensie? # Ziarul Financiar
Te-ai întrebat vreodată dacă există o vârstă „potrivită” ca să începi să te gândeşti la pensie şi să pui bani într-un fond privat? Poate ţi se pare ciudat să-ţi faci griji pentru viaţa ta de peste 30 de ani, mai ales când acum targetul tău e să trăieşti prezentul, nu să strângi bani pentru bătrâneţe.
Supliment Gen Z Student. Economisirea nu e plictisitoare. E un one way ticket spre independenţa financiară şi spre experienţe cool pe care chiar le poţi trăi la 20 de ani dacă faci alegeri smart cu banii tăi # Ziarul Financiar
Gândeşte-te aşa: economisitul nu mai e ceva plictisitor, pentru „când vei fi mare“. Nu e despre un viitor îndepărtat, ci despre prezent. Tu ai nevoie de libertate acum, de siguranţa că atunci când apare o oportunitate - o călătorie, un festival, un curs sau orice experienţă care te atrage - poţi să spui „da“ fără să stai pe gânduri.
Pentru unu din cinci angajaţi ai Băncii Transilvania, banca a fost primul angajator, iar astăzi între cei peste 10.000 de oameni care lucrează în BT, împletirea între generaţii este cât se poate de vizibilă. Cei mai mulţi sunt Millennials (Gen Y, 1981 – 1996) – aproape 5.300, Generaţia X (1965 – 1980) are peste 3.200 de angajaţi, iar tinerii din Generaţia Z (1997 – 2012) completează diagrama generaţiilor cu 1.700 de persoane.
Urmează ZF Agrobusiness Summit 2025, Bucureşti, 21 octombrie. „Agricultura: de la hrană la business. Care este viitorul fermierului român?“ Valoarea pământului a crescut de zece ori de la intrarea României în UE: 8.400 euro/ha faţă de sub 1.000 euro/ha în 2007. Cum facem să crească şi valoarea fermierului? # Ziarul Financiar
Dacă în anul 2007 un hectar de teren agricol în România se vindea, în medie, cu circa 1.000 de euro sau chiar mai puţin, în 2023, ultimul an pentru care există date disponibile la biroul european de statistică Eurostat, preţul mediu a ajuns la 8.400 de euro/hectar.
Bursă. Subscriere de 8% pentru oferta de listare a Grup EM la trei zile de la debut. Cum funcţionează licitaţia de preţ şi de ce spune un broker că amânarea până în ultima zi nu aduce niciun avantaj # Ziarul Financiar
A doua zi a ofertei publice de listare a companiei energetice Grup EM s-a încheiat cu aproximativ 8% din acţiuni subscrise la preţul maxim al intervalului, de 40 de lei per titlu, potrivit datelor platformei TradeVille.
Afaceri de la Zero. Andreea Di Russo şi soţul ei au fondat Cannoleria, un restaurant italian pe care l-au extins în sistem de franciză, iar astăzi au 11 locaţii în ţară şi una în Barcelona. „Nu am vrut să fie un simplu restaurant, ci un loc care să transmită o emoţie“ # Ziarul Financiar
Totul a început cu o idee simplă: dorinţa de a aduce o bucată din Italia mai aproape de oameni. Pentru Andreea Di Russo, cu background în marketing şi PR şi soţul său, Andrea Di Russo, un bucătar de origine italiană, cu 26 de ani de experienţă, Cannoleria nu este doar un business, ci un proiect de suflet născut în familie din pasiune. Cei doi au pus bazele Cannoleriei, un restaurant italian, în 2019, iar astăzi au 11 locaţii în ţară în franciză şi încă una în Barcelona
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Lucian Peticilă, Visual Fan: Ne concentrăm în următorul an doar asupra contractelor de mare anvergură. Acordurile semnate în primăvară nu se reflectă în rezultatele semestriale # Ziarul Financiar
Producătorul de dispozitive electronice Visual Fan (simbol bursier ALW), deţinător al brandului Allview, îşi va concentra eforturile în perioada următoare asupra proiectelor mari, în special cu multinaţionale, în vreme ce contractele semnate la începutul anului se află încă în faza de proiectare şi nu au un impact vizibil asupra celor mai recent situaţii financiare, afirmă fondatorul şi directorul general Lucian Peticilă.
Carmina Dragomir, CEO, Metropolitan Life: Piaţa de asigurări de viaţă creşte, se maturizează. Vedem un interes tot mai mare al clienţilor # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor de viaţă creşte, se maturizează şi se observă un interes din ce în ce mai mare din partea clienţilor pentru produse de asigurări de viaţă şi sănătate, a spus Carmina Dragomir, CEO al Metropolitan Life.
ZF TECH DAY. Cum trec start-up-urile tech din România de la execuţie tehnică la dezvoltarea de produse digitale proprii, cu scalare globală. Cristian Turcin, mentor Orange Fab: Start-up-urile mai au de lucrat la planurile de business şi marketing # Ziarul Financiar
Deşi fondatorii de start-up-uri de tehnologie din România sunt recunoscuţi pentru abilităţile lor tehnice foarte bune, una dintre cele mai mari provocări în scalarea unui business rămâne lipsa competenţelor de business şi marketing. Trecerea de la o mentalitate de „executant tehnic” la una de „creator de produs digital” este esenţială pentru a construi soluţii competitive la nivel global. Această nevoie de educaţie antreprenorială este vizată de programe de mentorat precum Orange Fab, unde experţi din cadrul companiei, care au trecut ei înşişi printr-un proces de „start-up intern”, ghidează noile generaţii de fondatori.
Mihai Bordeanu, Dacia: Este cel mai mare val de lansări din istoria noastră - Dacia a prezentat la Paris conceptul Hipster, facelift pentru Sandero & Jogger, noul Spring şi primul Duster automat 4x4 # Ziarul Financiar
Dacia îşi consolidează strategia de democratizare a mobilităţii prin lansări multiple care acoperă toate segmentele pieţei. Directorul general pentru Europa de Sud-Est Mihai Bordeanu şi CEO-ul mărcii Katrin Adt confirmă menţinerea obsesiei pentru raportul calitate-preţ, în timp ce conceptul Hipster, desenat în România, propune o viziune revoluţionară pentru transportul urban de mâine.
Trump câştigă războiul petrolului cu Arabia Saudită, dar SUA pierd în faţa Chinei în lupta pentru supremaţie pe piaţa mondială a energiei # Ziarul Financiar
În vara anului 2022, când criza preţurilor energiei lovea lumea occidentală, preşedintele de atunci al SUA, Joe Biden, s-a dus în Arabia Saudită pentru a-l convinge pe liderul celui mai mare exportator de petrol la nivel mondial să ajute la scăderea cotaţiilor şi la domolirea inflaţiei. Preţurile pot fi împinse în jos când producţia este majorată.
Decizia guvernului de a creşte TVA se vede, pentru prima dată, în volumul vânzărilor. La o inflaţie de 10%, vânzarile au scăzut cu 7% în august faţă de iulie şi cu 4% în august 2025 faţă de august 2024 # Ziarul Financiar
Cu un deficit bugetar estimat de cel puţin 8,4% din PIB în acest an, guvernul Bolojan a majorat TVA de la 19% la 21%, în încercarea de a acoperi, pe cât posibil, cheltuielile bugetare. Creşterea TVA nu este mare, la raft produselor nu ar fi trebuit să le fie majorat preţul cu mai mult de 2,5%. Teoretic. În practică, lucrurile stau altfel. Unele produse sunt mai scumpe chiar şi cu 50% decât în primăvară.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Adrian Polec, Prime Batteries: Acum 100 de ani, România era una dintre puţinele ţări care ştiau să producă şi să rafineze petrolul. Expertiza de aici era căutată la nivel mondial. Cred că putem face acelaşi lucru cu bateriile, care vor fi un element critic în dezvoltarea omenirii, aşa cum a fost petrolul # Ziarul Financiar
Prime Batteries Technology a început producţia de baterii în 2016 la Cernica (Ilfov), unul dintre momentele cheie în evoluţia companiei fiind intrarea în acţionariatul său a EIT InnoEnergy, în 2022. Recent, T2Y Capital, un fond german de investiţii, a intrat în acţionariatul companiei.
Ovidiu Şandor, Mulberry Development: Perioadele de criză pentru anumite industrii din vestul Europei au fost uneori benefice pentru România. Cred că vom vedea din nou relocări de servicii pe plan local, deja sunt firme noi care au ales Timişoara # Ziarul Financiar
Companiile din vestul Europei se confruntă cu o perioadă dificilă, multe industrii fiind afectate de restructurări. Acest proces determină firmele fie să îşi redimensioneze activitatea, fie să caute forţă de muncă mai ieftină în alte ţări.
Conferinţa ZF Cele mai dinamice companii din România. Viitorul businessului în mişcare. Este timpul să lucrăm unii cu alţii, de aici va veni forţa pentru a continua să creştem # Ziarul Financiar
Într-un mediu de afaceri în care presiunea pentru adaptare rapidă pune la încercare chiar şi cele mai solide companii, parteneriatul devine mai mult decât o strategie – este o condiţie de supravieţuire şi dezvoltare. Fie că vorbim despre relaţia cu echipa internă, cu furnizorii, cu partenerii de distribuţie sau cu alte branduri de încredere, colaborarea a devenit un catalizator al creşterii şi al inovaţiei.
Capitalul românesc iese la cumpărare. O tranzacţie făcută de o companie antreprenorială românească peste hotare a fost cea mai mare din piaţa de M&A în T3/2025 # Ziarul Financiar
În trimestrul al treilea din 2025, pe piaţa din România au fost anunţate 86 de tranzacţii, cel mai mare număr la nivel de trimestru din ultimii cinci ani. Aceasta nu a fost însă singura premieră, arată un raport al companiei de audit şi consultanţă EY.
Polonia: În căutare de resurse pentru buget, statul polonez a pus ochii pe banii şoferilor # Ziarul Financiar
În Polonia, taxele pentru inspecţia autovehiculelor au crescut din luna septembrie şi se pare că acesta nu este sfârşitul majorărilor de taxe pentru şoferi şi proprietarii de maşini, relatează Rzeczpospolita.
VIDEO. Ce spunea în 2020 Andrei Popovici, noul consilier onorific prezidenţial pe probleme economice: Nu poţi face management fără o bună stăpânire a datelor din sistem, aproape live. Tu trebuie să ştii live la orice moment ce se întâmplă peste tot. Sub presiune putem face mult mai multe decât credeam # Ziarul Financiar
"Nu ai cum să faci managementul aşteptărilor fără să ai o bună stăpânire a datelor din sistem, aproape live. Deci tu trebuie să ştii live la orice moment ce se întâmplă peste tot, de la oamenii care îţi umblă în maşini până la tot, tot tot trebuie să fie practic disponibil instantaneu."
Exerciţiu de imaginaţie: România, fără companii puternice, nu reuşeşte să fie o forţă în producţia alimentară europeană şi nicio societate cu sediul pe plan local nu a reuşit să ajungă în topul regional # Ziarul Financiar
Peste 16,5 miliarde de euro a fost anul trecut cifra de afaceri raportată de producţia de alimente (cod CAEN 10), o piaţă unde activează mai bine de 14.000 de companii care reuşesc să ne pună undeva pe locurile 15-16 în topul european al dimensiunii acestui sector din punct de vedere al businessului, conform datelor de la Registrul Comerţului şi Eurostat.
Hugo Boss lucrează în România cu şase fabrici care adună afaceri de aproape 500 mil. lei şi peste 1.400 de salariaţi. Cine produce pentru brandul german de modă? # Ziarul Financiar
Grupul german Hugo Boss, activ pe segmentul premium al pieţei de modă, lucrează în România cu şase fabrici de îmbrăcăminte şi accesorii, este vorba despre Pandora Prod, Minoronzoni, Veta, Factory Belt, Carreman România şi Avery Denisson. Primele patru sunt furnizori „tier 1“ – cei mai importanţi, iar ultimii doi actori sunt „tier 2“.
Care sunt condiţiile PSD pentru a accepta alegeri la Bucureşti? Grindeanu: Fie un candidat comun, fie candidaţi separaţi pentru fiecare partid. Altfel ne-am trezi într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări ce mai căutăm în această coaliţie # Ziarul Financiar
(Adaugă declaraţii ale liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu)
Madaras Zoltán, medic primar oftalmolog şi CEO al Dora Optics: Ne aşteptăm în a doua parte a anului la o creştere accelerată, dat fiind că am început spitalizările de zi # Ziarul Financiar
Medicul Madaras Zoltán, specializat în oftalmologie, fondatorul reţelei Dora Optics, spune că aşteaptă în a doua parte a anului o creştere accelerată, dat fiind că a început spitalizările de zi.
