Viitorul începe azi. Sustenabilitatea în construcții, o NECESITATE, nu o opțiune. „Nu epuizează resursele, lasă celor care vin după noi ceva de folosit”
Gândul, 7 octombrie 2025 11:50
Într-o lume în care schimbările climatice devin evidente, sustenabilitatea nu mai poate fi considerată un simplu trend, ci o datorie față de generațiile viitoare. Construcțiile sustenabile reprezintă una dintre cele mai importante direcții în această transformare, iar tot mai mulți specialiști atrag atenția asupra urgenței de a acționa acum. „Este foarte important să înțelegem că […]
• • •
Acum 10 minute
12:10
Valentin Stan: Ministrul Apărării invocă ARTICOLUL 5 pentru a contracara amenințările hibride # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat prevederile noii legi a apărării naționale, evidențiind ambiguitățile din textul legii. El critică afirmațiile ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, care invocă articolul 5 NATO, deși legea nu oferă nicio decizie executivă la nivel NATO. Potrivit profesorului Stan, această interpretare ar putea expune România […]
Acum 30 minute
12:00
România și Moldova vor disputa un meci amical de fotbal pe 9 octombrie, de la 21:00, pe Arena Națională din București. Trei zile mai târziu noi întâlnim Austria (duminică, ora 21.45), iar pe 14 octombrie Moldova va înfrunta echipa Estoniei, la Tallinn (19:00), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Ce jucători are naționala de fotbal […]
11:50
Postul CRĂCIUNULUI 2025. Când începe și care sunt zilele cu dezlegare la pește/Ce ai voie să consumi în Ajun # Gândul
Postul Nașterii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Crăciunului, este una dintre cele patru mari perioade de post din calendarul creștin-ortodox. Acest interval este dedicat pregătirii sufletești pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul Domnului. În fapt, postul presupune abținerea de la mâncărurile de origine animală, dar și de la gândurile sau faptele negative. […]
11:50
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre reforma administrației locale. „De ceva vreme, în cadrul coaliției de guvernare, fals poreclite coaliția pro-europeană, pentru că toți suntem pro-europeni, dar eu cred că toți sunt europeni. Eu nu cred că românii sunt pro-europeni. Pot să fie pro-europeni cei […]
11:50
Viitorul începe azi. Sustenabilitatea în construcții, o NECESITATE, nu o opțiune. „Nu epuizează resursele, lasă celor care vin după noi ceva de folosit" # Gândul
Într-o lume în care schimbările climatice devin evidente, sustenabilitatea nu mai poate fi considerată un simplu trend, ci o datorie față de generațiile viitoare. Construcțiile sustenabile reprezintă una dintre cele mai importante direcții în această transformare, iar tot mai mulți specialiști atrag atenția asupra urgenței de a acționa acum. „Este foarte important să înțelegem că […]
11:50
Gigi Becali, replică după ce Sorin Cârțu a acuzat arbitrajul la FCSB – Universitatea Craiova 1-0. „Penibilitate” # Gândul
FCSB a învins Universitatea Craiova , 1-0, în etapa 12 a Superligii, golul fiind marcat de Florin Tănase, din penalty, după un fault al lui Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea din camera VAR. Sorin Cârțu, oficial al echipei oltene, a atacat arbitrajul, iar Gigi Becali i-a răspuns la fel de dur. […]
11:50
Şcolile din București ar putea fi închise din cauza Ciclonului Barbara. Cursurile, suspendate în alte două judeţe # Gândul
Școlile din București ar putea fi închise miercuri din cauza Ciclonului Barbara. ANM a emis un cod roșu de ploi, valabil pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și pentru municipiul București. În Ialomița și Constanța au fost suspendate deja cursurile în școli și grădinițe. Comitetul pentru Situații de Urgență s-ar putea întruni, marți, […]
Acum o oră
11:40
„Decizia CCR are caracterul unei LOVITURI DE STAT/ CCR a distrus democrația”, așa vedea Ludovic Orban, proaspăt numit consilier prezidențial, decizia CCR de ANULARE a alegerilor # Gândul
Fostul premier al României și lider PNL, Ludovic Orban, proaspăt numit consilier pentru politică internă al președintelui Nicușor Dan, scria într-o postare pe rețelele sociale din 6 decembrie 2024 că anularea alegerilor prezidențiale de către CCR are „caracterul unei lovituri de stat”. Mai mult, noul consilier al președintelui cerea atunci ca cei nouă judecători ai […]
11:30
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion # Gândul
Andy, un tânăr în vârstă de 23 de ani, a avut parte de un concediu de coșmar. Tânărul a fost informat, cu puțin timp înainte de îmbarcarea în avion, că trebuie să achite 1.287 de euro pentru un bagaj suplimentar. Practic, prețul era de aproape 4 ori mai mare decât cel plătit pentru biletul de […]
11:30
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit” # Gândul
Ministerul Educației a anunțat, luni, că va „onora olimpicii internaționali, profesorii care i-au pregătit și unitățile școlare din care aceștia provin”, prin stimulente financiare și un eveniment dedicat, organizat pe 3 decembrie 2025, la Palatul Național al Copiilor din București. Evenimentul a fost anunțat cu două luni înainte, în condițiile în care evenimentele organizate de […]
11:30
Valentin Stan: Trump a anunțat că ar sprijini țările NATO care doboară avioane rusești doar în anumite CIRCUMSTANȚE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Trump legată de doborârea dronelor rusești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Români, am să vă arăt eu ceva acum ce nu vă arată nimeni. […]
11:30
Cum vedea Ludovic Orban, proaspăt numit consilier prezidențial, anularea alegerilor: „Decizia CCR are caracterul unei LOVITURI DE STAT/ CCR a distrus democrația” # Gândul
Fostul premier al României și lider PNL, Ludovic Orban, proaspăt numit consilier pentru politică internă al președintelui Nicușor Dan, scria într-o postare pe rețelele sociale din 6 decembrie 2024 că anularea alegerilor prezidențiale de către CCR are „caracterul unei lovituri de stat”. Mai mult, noul consilier al președintelui cerea atunci ca cei nouă judecători ai […]
11:20
Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „ # Gândul
Călin Georgescu va apărea la Poliţia Buftea, ca să semneze pentru controlul judiciar. Este a patra oară când i se schimbă ora şi ziua de prezenţă. Sute de oameni s-au strâns deja în faţa sediului de poliţie, potrivit celor de la Realitatea PLUS. Imediat ce a semnat controlul judiciar, Călin Georgescu a făcut şi câteva […]
11:20
Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp” # Gândul
Meteorologii ANM anunță, din nou, că vremea rea face ravagii în unele zone în România. A fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și pentru municipiul București, valabil până miercuri. Totuși, meteorologii au și o veste bună. Încetul cu încetul, ploile se vor restrânge, iar cantitățile […]
Acum 2 ore
11:10
Călin Georgescu a ajuns la Poliţia Buftea ca să semneze controlul judiciar. Simpatizanţii lui strigă: „Călin, te iubim!” # Gândul
Călin Georgescu va apărea la Poliţia Buftea, ca să semneze pentru controlul judiciar. Este a patra oară când i se schimbă ora şi ziua de prezenţă. Sute de oameni s-au strâns deja în faţa sediului de poliţie, potrivit celor de la Realitatea PLUS. Călin Georgescu este aşteptat deja de aproape 200 de fani, din toată […]
11:10
Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat textul noii Legi a Apărării Naționale, adoptat de către Guvern, document care redefinește modul de angajare a forțelor în situații de criză, pentru apărarea teritoriului național. Terminologia „amenințări hibride” ridică semne de întrebare privind implicațiile incerte pe care această formulare le poate […]
11:10
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește # Gândul
În România sunt pregătiți anual peste 200 de piloți, operatori și instructori de drone pentru Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), potrivit datelor transmise la solicitarea publicației TechRider. Deși cifra poate părea semnificativă, specialiștii consideră că este insuficientă pentru nevoile tot mai mari generate de contextul geopolitic actual. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, […]
11:00
Curtea Constituţională ar putea amâna din nou pronunţarea în dosarul pensiilor magistraţilor – SURSE # Gândul
Curtea Constituţională a României (CCR) ar putea amâna din nou decizia referitoare la pensiile magistraţilor. Data estimată ar fi 14 sau 16 octombrie, spun sursele Gândul. Pe 24 septembrie, CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie. Se pune problema complexității cauzei, a impactului asupra unei categorii care reprezintă una dintre cele trei puteri […]
11:00
În cadrul unei conferințe de presă susținute în Biroul Oval de la Casa Albă, președintele american Donald Trump și-a expus părerea despre arestarea activistei Greta Thunberg în Israel. Trump o consideră pe Thunberg un „caz medical”, având în vedere viruleța cu care aderă la cauze sociale. pic.twitter.com/nt8183LqQV Donald Trump on Greta Thunberg: „She has an […]
11:00
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive # Gândul
Criza bugetară din Statele Unite se prelungește, după ce Senatul american a respins pentru a cincea oară proiectele legislative destinate redeschiderii guvernului federal. Atât propunerea democraților, cât și cea a republicanilor au fost respinse, niciuna neatingând pragul de 60 de voturi necesar pentru adoptare. Luni, proiectul de lege înaintat de democrați, care prevedea o prelungire […]
10:50
Furtuni violente și inundații în România. Avertizare meteo de COD ROȘU în București, Constanța și alte 16 județe # Gândul
România se află sub avertizări meteo și hidrologice severe. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu de ploi și inundații pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă pot ajunge la 120 l/mp, iar în București și Ilfov este în vigoare un Cod Portocaliu de furtuni. Hidrologii avertizează asupra riscului ridicat de […]
10:50
Călin Georgescu merge marţi la Poliţia Buftea ca să semneze controlul judiciar. Simpatizanţii lui sunt deja acolo # Gândul
Călin Georgescu va apărea la Poliţia Buftea, ca să semneze pentru controlul judiciar. Este a patra oară când i se schimbă ora şi ziua de prezenţă. Sute de oameni s-au strâns deja în faţa sediului de poliţie, potrivit celor de la Realitatea PLUS. Călin Georgescu este aşteptat deja de fanii săi, din toată ţara, în […]
10:50
Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Când se opresc ploile. „Mai este un episod cu formațiune ciclonică, se vor depăși chiar și 120 de l/mp” # Gândul
Meteorologii ANM anunță, din nou, că vremea rea face ravagii în unele zone în România. A fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și pentru municipiul București, valabil până miercuri. Totuși, meteorologii au și o veste bună. Încetul cu încetul, ploile se vor restrânge, iar cantitățile […]
10:40
Garda Națională de Mediu va beneficia în curând de zeci de drone moderne, echipate cu senzori speciali pentru măsurarea poluanților din aer. Anunțul a fost făcut marți de ministra Mediului, Diana Buzoianu, printr-o postare pe Facebook. Postarea Ministrului Mediului „O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția […]
10:40
Din cauza vremii extreme, mai multe școli se vor ÎNCHIDE. În ce județe s-a luat această decizie # Gândul
Cursurile din toate școlile, grădinițele și creșele din județele Ialomița și Constanța vor fi suspendate mericuri, 8 octombrie 2025, din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din cele două județe, după ce meteorologii au emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente și inundații. Avertizarea […]
10:40
Categoria de șoferi care ar putea plăti o taxă de 3,5 euro pe zi sau 1.200 de euro pe an, în România # Gândul
O nouă taxă ar putea să apară în România. Aceasta ar putea fi dedicată conducătorilor auto care au autoturisme înmatriculate în alte județe în afara Bucureștiului. În cazul acestor șoferi, taxa ar putea fi de 3,5 euro pe zi sau chiar de 1.200 de euro pe an. Această taxă ar putea fi necesară către achitare, […]
10:40
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș # Gândul
Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretele prin care i-a eliberat din funcție pe consilierii prezidențiali Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, iar cei doi se pregătesc deja pentru noi posturi în diplomație. Pentru o nouă funcție este vehiculat și Dacian Cioloș. Potrivit surselor Gândul, Cristian Diaconescu, actual consilier pe securitate națională, va fi numit ambasador […]
10:30
Curtea Constituţională amână pronunţarea în dosarul pensiilor magistraţilor. Pe 8 octombrie, judecătorii se reunesc din nou # Gândul
Curtea Constituţională a României va amâna decizia referitoare la pensiile magistraţilor. Data estimată ar fi 14 sau 16 februarie, spun surse din cadrul CCR. Exact cum a previzionat fostul judecător al CCR, Augustin Zegrean, într-o reacţie pentru Gândul, probabil magistraţii nu au avut timpul necesar să parcurgă toate documentele de studiat din dosarul moţiunii. De […]
10:30
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre propunerea de lege a lui Moșteanu legată de amenințările hibride. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Nu ai un catalog, exact ce spun polonezii, care nu se […]
10:30
Furtuni violente și inundații în România. Avertizare meteo de COD ROȘU în Constanța, cod portocaliu în București și alte 13 județe # Gândul
România se află sub avertizări meteo și hidrologice severe. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu de ploi și inundații pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă pot ajunge la 120 l/mp, iar în București și Ilfov este în vigoare un Cod Portocaliu de furtuni. Hidrologii avertizează asupra riscului ridicat de […]
10:20
Test ADAC 2025. Care sunt cele mai bune anvelope de iarnă și de care cauciucuri trebuie să se ferească șoferii # Gândul
ADAC, organizație germană recunoscută pentru testele sale detaliate și independente, a publicat rezultatele celui mai recent studiu privind anvelopele de iarnă. Cocluziile specialiștilor nemți nu lasă loc de dubii: 11 modele au fost declarate nesigure pentru utilizarea în sezonul rece. Interesant este că majoritatea provine de la producători asiatici. Ce a testat ADAC Specialiștii germani […]
Acum 4 ore
10:00
Explozie a procedurilor de PREINSOLVENȚĂ în 2025. Viitor incert pentru multe firme din România # Gândul
Tot mai multe companii din România se confruntă cu dificultăți financiare, iar numărul procedurilor de preinsolvență a crescut puternic în 2025. Datele publicate de Casa de Insolvență Transilvania (CITR) arată un avans de 30% al cererilor de concordat preventiv, semn că firmele încearcă să evite falimentul prin restructurare. Anul 2025 aduce tot mai multe semne […]
10:00
Oana și Viorel Lis îngheață de frig în casă. Facturile îi aduc la disperare: „Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu” # Gândul
Oana (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Recent, partenera de viață a fostului edil a mărturisit că, de teama facturilor mărite la curent, ambii soți „îngheață de frig în casă”. Mai mult decât atât, starea de sănătate a fostului primar al Capitalei […]
09:50
Valentin Stan: Bolojan nu este capabil să ofere soluții pentru economia românească, el știe doar să TAIE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre tăierea șomajului, măsură propusă de Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Alo, nu mai merge cu Germania, domnul Bolojan? Numai la mămici merge? La șomaj nu? […]
09:40
Diana Buzoianu, despre criza APEI potabile de la Praid: „Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins acuzațiile potrivit cărora ar bloca proiectele privind alimentarea cu apă a localității Praid, unde peste 40.000 de oameni se confruntă de luni întregi cu lipsa apei potabile. Ministrul susține că soluțiile sunt deja finanțate și că autoritățile locale au la dispoziție fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de desalinizare […]
09:30
Statele Unite au furnizat ISRAELULUI peste 21,7 miliarde de dolari în ajutor militar de la începutul războiului din Fâșia Gaza, potrivit unui raport # Gândul
Statele Unite, sub Administrațiile Biden și Trump, au oferit asistență militară Israelului în valoare de cel puțin 21, 7 miliarde de dolari de la începutul războiului din Fâșia Gaza, acum doi ani, potrivit unui nou studiu academic. Un alt studiu, publicat de proiectul Costs of War de la Watson School of International and Public Affairs […]
09:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 732. Putin l-a anunțat pe Netanyahu că Rusia recunoaște statul Palestina # Gândul
Președintele Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică, luni, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluție a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoașterea statului Palestina, relatează EFE. „Situația actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul președintelui american Donald Trump de normalizare a relațiilor în Fâșia […]
09:20
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este beton, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarațiile contradictorii ale lui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Dacă iei și te uiți la el cât e de stingher, cât nu-l bagă nimeni […]
09:20
ACCIDENT incredibil în SUA: un elicopter medical s-a prăbușit pe o autostradă aglomerată. Trei răniți în stare gravă au fost recuperați din epavă # Gândul
Accidentul s-a petrecut pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Sacramento din cauze încă neelucidate până în acest moment. Într-un video realizat de un participant la trafic, se poate observa cum elicopterul pierde altitudine și se izbește controlat de suprafața autostrăzii, deoarece pilotul nu a reușit sau nu a putut să aterizeze drept. Din […]
09:20
Noroc și abundență pentru 4 zodii, în octombrie 2025. Nativii care sunt influențați de Luna Nouă # Gândul
Patru zodii vor traversa momente norocoase, în octombrie 2025. Acești nativi vor fi influențați de Luna Nouă, abundența fiind de partea lor. Urmează săptămâni cu energii pozitive, iar accentul va fi pus pe carieră, iubire și bani. Abundența va fi atrasă de partea anumitor nativi, în luna octombrie 2025. Veștile sunt pozitive pentru mai multe […]
09:20
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă # Gândul
La 92 de ani, Maria Cucu, din Bârlad, mai găsește sprijin doar în nepoți și credința ortodoxă. O viață întreagă a muncit la fabrica de confecții din localitate, unde a lucrat 25 de ani „în halat și în furou”, așa cum spune ea, pentru că „tare cald mai era”. Din munca ei cinstită, femeia primește acum o pensie […]
09:10
„Doar mustul stors de fete virgine este dulce”. Pericolul reclamelor care reduc femeia la un „obiect sexual”. Jura (CNCD): „Realitate tristă, stereotipurile negative persistă” # Gândul
A fost adoptată Declarația „România fără violență domestică” pentru condamnarea tuturor formelor de abuz, fizic, psihologic, economic și sexual. În această declarație, Parlamentul României condamnă toate formele de violență domestică și avertizeză că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului. Într-un context din ce în ce mai îngrijorător, victimele violenței domestice, în special […]
09:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1322. Bombardamente la 1 km distanță de centrala nucleară de la Zaporojie # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 7 octombrie 2025, în a 1.322-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a auzit mai multe serii de bombardamente în apropiere. […]
09:00
PLAJELE de pe litoral, închiriate pe sume de nimic. Ministrul Mediului: „Chiriile se recuperau într-o singură zi. Statul a pierdut bani grei” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit că plajele românești au fost închiriate ani la rând în condiții extrem de avantajoase pentru firmele private, în timp ce statul român pierdea sume uriașe. Potrivit ministrului, valoarea chiriei pentru zece ani putea fi recuperată într-o singură zi de vară din încasările pentru șezlonguri. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a […]
09:00
FC Botoșani e pe primul loc în Superliga și patronul echipei o ironizează pe FCSB. „Se uită la noi ca la niște sălbatici” # Gândul
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre parcursul echipei, a anunțat că vrea titlul și nu i-a menajat pe cei de la FCSB. FC Botoșani a învins UTA, 2-1, și are 25 de puncte, la egalitate cu Rapid. Moldovenii sunt pe primul loc. Întrebat despre FCSB, aflată la 12 puncte în spatele liderului, […]
08:40
Valentin Stan: Trump a lansat un „ZMEU ” cu declarația privind doborârea avioanelor rusești. Administrația Trump este formată din profesioniști # Gândul
Valentin Stan explică în emisiunea „Marius Tucă Show” din 6 octombrie 2025 cum funcționează strategia diplomatică prin „lansarea de zmee”, adică trimiterea unor semnale treptate și testarea reacțiilor părții adverse. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan, citând din lucrarea „Diplomacy, Theory and Practice” a autorului Berridge, vorbește despre o idee tradițională în […]
08:40
Iarnă în toată regula în Bucegi și Făgăraș. Locul în care ZĂPADA atinge deja jumătate de metru. Meteorologii avertizează asupra riscului de avalanșe # Gândul
Iarna s-a instalat deja în zonele montane din România. Meteorologii au anunțat că s-a înregistrat cel mai mare strat de zăpadă din acest sezon – 41 de centimetri. În masivele Bucegi și Făgăraș există risc de avalanșe mici și medii la altitudini de peste 2.000 de metri. Cel mai mare strat de zăpadă măsurat în […]
08:30
TRUMP ar trebui să fie laureat al Premiului Nobel pentru Pace, dacă reușește să oprească amenințarea chineză, a declarat președintele Taiwanului # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să convingă China să renunțe la utilizarea forței împotriva Taiwanului, a declarat liderul taiwanez, Lai Ching-Te. Statele Unite sunt cel mai important susținător al Taiwanului, în pofida unor legături formale, dar, de la preluarea mandatului său, Trump nu a anunțat […]
08:30
Surpriză la Antena 1. Data exactă când va începe Chefi la Cuțite, sezon 16. Filmările au debutat la Piața Obor din București # Gândul
Chefi la Cuțite, sezonul 16, va debuta în această toamnă, anunță Antena 1. Filmările au debutat la Piața Obor din București, iar cei patru jurați vin cu detalii legate de noutățile care vor apărea în noul sezon. De altfel, Chef Richard Abou Zaki a precizat că începutul ediției va fi unul „fulgerător”. Noul sezon al […]
08:20
ACCIDENT grav cu șase victime la Cluj. O femeie a murit după ce ambulanța în care se afla s-a ciocnit violent cu un autoturism pe DN1 # Gândul
Accident grav, luni seară, pe drumul național DN1 (E60), la ieșire din Huedin, județul Cluj. O ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță a fost implicată într-un impact violent cu un autoturism. Pacienta transportată de autosanitară, o femeie de 73 de ani, a murit, iar alte cinci persoane, printre care și o fetiță de 9 ani, […]
