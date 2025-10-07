Dan Negru: „Lumea va fi a propagandei!” – Avertisment dur după Legea Majoratului Digital

10:10

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila afirmă că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcţii de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maximum 7.000 de lei. „Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la […] The post Care este salariul unui director de sănătate publică și de ce nu vor medicii această funcție. Explicațiile lui Alexandru Rafila first appeared on Lumea Politică.