Cod GALBEN de ploi și vânt în NEAMȚ
Monitorul de Neamț , 7 octombrie 2025 11:50
Avertizări succesive ale meteorologilor pentru județul Neamț Cod galben de ploi și vânt în Neamț – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări succesive de instabilitate atmosferică, valabile în intervalul 7–9 octombrie 2025. Ploi însemnate cantitativ și vânt puternic în zona Moldovei Potrivit ANM, în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie,
Acum 30 minute
11:50
Avertizări succesive ale meteorologilor pentru județul Neamț Cod galben de ploi și vânt în Neamț – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări succesive de instabilitate atmosferică, valabile în intervalul 7–9 octombrie 2025. Ploi însemnate cantitativ și vânt puternic în zona Moldovei Potrivit ANM, în perioada 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie,
Acum 24 ore
20:10
Liderul sindicatului Epcan din cadrul companiei Apa Serv, Eduard Marţole, a formulat o serie de acuze grave la adresa managementului companiei furnizoare de apă. A vorbit în termeni de „dezastru" şi „clan mafiot" şi i-a cerut preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, să se implice. În condiţiile în care CJ-ul e acţionar majoritar la Apa
19:10
Meci caritabil la Piatra Neamţ între Ceahlăul OldBoys şi România Legends, pe 11 octombrie 2025 , de la ora 19, pe Stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț „Un meci caritabil cu suflet mare și o surpriză de legendă! Surpriza evenimentului: Legenda fotbalului mondial, Ronaldinho, oferă 11 invitații duble la meciul Ronaldinho & Friends, de la Iași,
18:10
Duminică, 5 octombrie, polițiștii nemțeni au participat alături de motocicliști în cadrul evenimentului „Alege Viața 2025", organizat de Asociația Moto Mușatinii, ce a avut loc în municipiul Roman. „Scopul activității a fost promovarea unui comportament preventiv și responsabil în trafic, atât în rândul conducătorilor de motociclete, cât și al celorlalți participanți la trafic. Au fost
17:10
„Recoltă” bogată pentru poliţişti: 142 de amenzi în valoare de peste 21.000 de lei # Monitorul de Neamț
„Recoltă" bogată pentru poliţiştii din Ştefan cel Mare care au aplicat 142 de amenzi în valoare de peste 21.000 de lei. Au mai fost reţinute trei permis de conducere şi retras un certificat de înmatriculare. „La data de 5 octombrie a.c., în intervalul orar 10:00 – 16:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan
16:10
Poliţiştii nemţeni au confiscat recent material lemnos furat sau transportat în condiţii ilegale. La data de 4 octombrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au oprit pentru control doi transportatori de material lemnos, cu vârste de 27 și 35 de ani, din Suceava. Pentru neregulile constatate au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în
15:10
Sfârşitul trecut de săptămână nu a făcut excepţie la ceea ce, din păcate, continuă să fie o regulă pe şoselele din Neamţ: unii urcă la volan deşi au consumat alcool sau nu au permis de conducere, ori chiar ambele. Un astfel de caz a fost înregistrat pe 5 octombrie, în jurul orei 02:00. Polițiștii din
14:10
Trei biciclişti victime ale unor accidente rutiere. Un adolescent de 17 ani şi doi bărbaţi au ajuns la spital # Monitorul de Neamț
Trei biciclişti au fost victimele unor accidente rutiere produse din propria vină, pe 5 octombrie. Un prim astfel de caz a fost înregistrat în jurul orei 14:10. În timp ce un minor, în vârstă de 17 ani, circula cu bicicleta pe strada Dornelor, din localitatea Săvinești, la intersecția cu strada Tineretului nu ar fi respectat
13:00
Un accident rutier soldat cu trei victime s-a produs pe 5 octombrie, în Tarcău. „La data de 5 octombrie a.c., în jurul orei 14:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Tarcău. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp
Ieri
12:00
Pompierii nemţeni au intervenit la 76 de evenimente, la sfârşitul trecut de săptămână. „În perioada 03 – 05.10.2025, în zona de competenţă a inspectoratului s-au produs 76 de evenimente care au necesitat intervenţia serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, astfel: 59 cazuri de urgenţă asistate de echipajele SMURD (7 au fost executate de
07:30
Au trecut mai bine de patru luni de zile, de când Nicușor Dan a devenit chiriaş la Cotroceni. Au fost peste patru luni de zile în care a trebuit să asistăm la ciudatele sale discursuri, veritabile şedinte de chiromanţie prin care acesta ne transmitea, pe cale directă, gândurile sale. În orice discurs al său, când
5 octombrie 2025
17:30
Bărbatul în vârstă de 48 de ani care în decurs de doua zile a fost prins de două ori la volan, deşi era băut şi avea şi permisul suspendat, a fost plasat sub control judiciar. „La data de 3 octombrie a.c., ora 19:35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman, în timp ce desfășurau activități de
16:40
Episod ruşinos petrecut duminică, 5 octombrie, pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Tricolorul a fost interzis pe arenă de către jandarmi dintr-un motiv halucinant: „Este interzisă afişarea oricărui steag tricolor pe care sunt vizibile însemne sau alte înscrisuri". Înscrisurile erau mai mult decât onorabile, după cum se poate vedea din imaginea afişată. Cei care doreau să
15:20
O coliziune între două autoturisme, produsă într-o intersecţie dintr-o comună din Neamă, s-a soldat cu rănirea a dou persoane. „La data de 4 octombrie a.c., în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu rănirea a două persoane. În urma verificărilor efectuate
14:50
Ceahlăul a pierdut la limită, scor 0-1, meciul disputat în deplasare, duminică, 5 octombrie, în compania formaţiei Sepsi OSK. Golul victoriei gazdelor a fost marcat în minutul 52 de Dimitri Oberlin. A fost o primă repriză în care Ceahlăul s-a apărat bine, având în portarul Ailenei un înger păzitor, dar în a doua repriză, după
13:20
Un bărbat în vârstă de 48 de ani care a plecat de la ferma la care lucra este căutat de poliţişti. „La data de 3 octombrie a.c., ora 18:30, Secția de Poliție Rurală Bicaz a fost sesizată direct, de către un bărbat, cu privire faptul că, la data de 1 octombrie a.c., o persoană care
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Un şofer în vârstă de 34 de ani a plonjat cu maşina în albia pârâului Bâtca Doamnei, în noaptea de sâmbătă spre duminică. „În noaptea de 5 octombrie a.c., în jurul orei 02:00, în timp ce un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism pe pe strada Bâtca Doamnei, ar
09:00
Un tânăr îm vârstă de 21 de ani a decedat în urma unui accident produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Români. Un autoturism a lovit un cap de pod şi un alt autoturism parcat, apoi s-a răsturnat pe cupolă. Şoferul şi alte două adolescente de 15 ani au ajuns la spital, dar
4 octombrie 2025
20:00
„Ar trebui să fim mai sinceri, mai corecţi şi mai transparenţi cu cetăţeanul”. Ce lider politic a făcut afirmaţia # Monitorul de Neamț
„Ar trebui să fim mai sinceri, mai corecţi şi mai transparenţi cu cetăţeanul", a declarat liderul liberal Valentin Stavarache, legat de ceea ce ar trebui să facă actuala clasă politică pentru a-şi mai salva din credibilitate, referindu-se în special la partidele aflate la guvernare. „Ca membru al unui partid aflat în coaliţia de guvernare la
19:40
Polițiștii rutieri au acționat, la începutul lunii octombrie, pentru siguranța participanților la trafic. Prioritățile de acțiune au vizat două paliere, cel al priorității pietonilor și cel al priorității vehiculelor. „Astfel de acțiuni au ca scop reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței pe drumurile publice. La data de 1 octombrie, Serviciul Rutier Neamț a desfășurat
19:30
Pe şoselele din Neamţ: Unul beat, altul la volanul unui autoturism fără plăcuţe de înmatriculare # Monitorul de Neamț
Doi nemţeni s-au ales cu dosare penale, vineri, 3 octombrie după ce au urcat la volan, unul după ce consumase băutri alcoolice, altul deşi autoturismul nu era înmatriculat. Vineri, în jurul orei 10:10, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț se aflau în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe strada Gării, din
17:30
Poliţiştii nemţeni au dat de urma unui tânăr care a fost implicat într-un accident rutier şi, pentru că nu avea permis de conducere, a fugit de la locul impactului. „La data de 3 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă
16:20
O femeie în vârstă de 55 de ani a decedat după ce s-a înecat cu mâncare, conform declaraţiilor concubinului. „La data de 3 octombrie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, concubina acestuia s-ar fi înecat
15:40
Încăpăţânare penală: în două zile a fost prins de două ori la volan, beat şi cu permisul suspendat # Monitorul de Neamț
Un bărbat în vârstă de 48 de ani a dat dovadă de o încăpăţânare care îi va produce mari probleme: în decurs de doua zile a fost prins de două ori la volan, deşi era băut şi avea şi permisul suspendat. „La data de 3 octombrie a.c., ora 19:35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman,
14:30
Odată cu venirea sezonului rece pompierii nemţeni vin cu o serie de sfaturi pentru populaţie. Pentru a le da o mai mare greutate, în preambulul lor prezintă o situaţie statistica a incendiilor în Neamţ. În primele trei trimestre ale acestui an, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al judeţului Neamţ
13:40
Un bărbat a ajuns la spital, vineri, 3 octombrie, după un incendiu izbucnit în camera centralei unei gospodării din Pipirig. „La ora 10:05, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Pipirig pentru stingerea unui incendiu produs la o gospodărie de pe strada Obor. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție
12:00
Un bărbat care a încălcat un ordin de protecţie a fost încătuşat de poliţişti, vineri, 3 octombrie. El a fost prins în timp ce se ascundea în baia apartamentului în care nu avea voie să intre, fiind ascuns chiar de proprietară. „La data de 3 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman s-au sesizat
10:40
Avertisment medical: supradoza de paracetamol poate provoca insuficiență hepatică, comă și deces # Monitorul de Neamț
Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra pericolului letal reprezentat de supradoza de paracetamol, mai ales în cazul copiilor. Supradoza de paracetamol poate fi mortală, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru, subliniind că depășirea dozei recomandate la copii duce la insuficiență hepatică, comă și chiar deces. Riscurile majore ale supradozei „Zece comprimate de paracetamol pot fi mort
08:40
Inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni și au dispus măsuri pentru remedierea neregulilor Controale ITM Neamț la beneficiarii care utilizează zilieri s-au desfășurat între iulie și septembrie 2025, vizând respectarea legislației privind relațiile de muncă și securitatea lucrătorilor. Campanie națională de verificare În perioada 07.07.2025–19.09.2025 s-a desfăşurat Campania Națională privind verificarea modului de respectare de […] Articolul Amenzi după controale ITM Neamț la beneficiarii care folosesc zilieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
3 octombrie 2025
20:10
Scandalul decapitării DSP Neamţ, anunţat la ceas de seară şi pe “feisbuc” de ministrul Sănătăţii a inflamat opinia publică. Ministrul s-a arătat extrem de supărat pentru că DSP ar fi respins avizarea şi a eliminat un laborator de radioterapie. Şi pentru că ar fi făcut jocul unor privaţi. Mesajul integral al ministrului care promitea ieri […] Articolul Scandalul decapitării DSP – precizări necesare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
CSM Ceahlăul are o deplasare dificila la Sfântu Gheorghe, duminică, 5 octombrie, în cadrul etapei cu numărul 9. Elevii lui Cristian Pustai vor întâlni pe Sepsi OSK, o formaţie cu ambiţii europene nu cu mult timp în urmă. Se vor duela două vecine de clasament. Ceahlăul pe locul 12, cu 11 puncte, Sepsi pe locul […] Articolul Deplasare dificilă pentru CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Primarul Municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, a primit, joi, 2 octombrie, vizita oficială a Excelenței Sale, domnul Gudsi Osmanov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în România. Întâlnirea a avut ca obiectiv principal identificarea unor oportunități de cooperare între România și Republica Azerbaidjan, cu accent pe dezvoltarea de parteneriate între Municipiul Piatra-Neamț și unități administrativ-teritoriale […] Articolul Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în vizită la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a început recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne. Este vorba despre Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, sesiunea septembrie-decembrie 2025. Cererile de înscriere se depun exclusiv online, până la data de 17 […] Articolul Au început înscrierile pentru şcolile de poliţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Un accident rutier soldat cu o victimă s-a produs vineri dimineaţă pe un Bulevard din Piatra Neamţ. „La data de 3 octombrie a.c., ora 04:40, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe bulevardul G.N.Dăscălescu. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în […] Articolul Accident cu victimă în Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Poliţiştii nemţeni au încercat să oprească, pe 2 octombrie, un autoturism condus haotic de un bărbat. Şoferul a încercat să fugă, dar după aproximativ 300 de metri a fost prins de oamenii legii. El consumase alcool înainte de a urca la volan şi avea şi dreptul de a conduce suspendat. „La data de 2 octombrie […] Articolul Beat la volan, a vrut să fugă de poliţişti, dar a fost prins apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Corpul neînsufleţit al unui tânăr a fost găsit pe 2 octombrie pe un câmp din oraşul Roznov. Poliţiştii au demarat o anchetă. „La data de 2 octombrie a.c., în jurul orei 12:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din […] Articolul Tânăr găsit mort pe câmp apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un incendiu pornit de la un scurtcircuit s-a produs, pe 2 octombrie, într-o gospodărie din Mărgineni. O femeie care a suferit un atac de panică a fost transportată la spital. „În data de 02.10.2025, la ora 17:04, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Mărgineni pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată […] Articolul Incendiu de la un scurtcircuit. Femeie transportată la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Specialiștii demontează miturile despre alergiile de toamnă și recomandă soluții practice Alergii de toamnă cum ne protejăm. Sunt mulți dintre noi care cred, în mod greșit, că sezonul alergic se rezumă doar la primăvară. Medicii avertizează că polenul de ambrozie, mucegaiul și praful fac din toamnă o perioadă la fel de dificilă pentru persoanele sensibile. […] Articolul Nu doar primăvara există alergii! Alergii de toamnă, cum ne protejăm eficient apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât zahărul: un desert cu risc ascuns # Monitorul de Neamț
Fructele sunt sănătoase, dar unele ascund cantități surprinzătoare de zaharuri naturale, iar excesul lor poate fi mai dăunător decât zahărul rafinat. Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât zahărul. Consumat în cantități mari, acest fruct aparent inofensiv poate suprasolicita ficatul și favoriza acumularea de grăsimi, la fel sau chiar mai mult decât zahărul […] Articolul Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât zahărul: un desert cu risc ascuns apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
Cum ne pregătim organismul pentru sezonul rece: obiceiuri simple care fac diferența # Monitorul de Neamț
Recomandările specialiștilor pentru a trece sănătoși prin lunile reci Cum ne pregătim organismul pentru sezonul rece. Specialiștii atrag atenția că prevenția, alimentația echilibrată și mișcarea regulată sunt cheia pentru a trece cu bine prin iarnă. Alimentația, prima linie de apărare Potrivit Societății Române de Nutriție, introducerea în dietă a alimentelor bogate în vitaminele C, D și […] Articolul Cum ne pregătim organismul pentru sezonul rece: obiceiuri simple care fac diferența apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
Atenție la campanii de phishing: soluția esențială pentru reziliență digitală este regula backup-ului 3-2-1 # Monitorul de Neamț
Atacatorii folosesc emailuri frauduloase ce par transmise de organizații oficiale și companii financiare Campanii de phishing sunt raportate de DNSC în contextul mesajelor frauduloase transmise în numele unor organizații oficiale sau companii din domeniul financiar-contabil, inclusiv către membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Ținte și metode de atac „În contextul campaniilor active […] Articolul Atenție la campanii de phishing: soluția esențială pentru reziliență digitală este regula backup-ului 3-2-1 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
2 octombrie 2025
20:10
Licitaţiile pentru echipamentele purtate de jucătorii CSM Ceahlăul au succes şi deja se rotunjesc sumele ce vor ajunge în contul echipei după această acţiune a celor de Gate 7. Echipamentele puse până acum în vânzare au ajuns să fie achiziţionate cu sume de până în 1.000 de lei ceea ce denotă interes din partea suporterilor […] Articolul Licitaţiile pentru echipamentele purtate de jucătorii CSM Ceahlăul au succes apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Administraţie cu scântei într-o comună din Neamţ, după ce primarul s-a supărat pe unii consilieri care nu au votat o serie de proiecte de hotărâre. S-a ajuns la acuze şi cuvinte mai grele în mediul on-line, însă dincolo de aceste aspecte, important este de unde a pornit sămânţa de gâlceavă. Comuna cu pricina este Alexandru […] Articolul Administraţie cu scântei într-o comună din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Pârâul Cuejdi va fi igienizat şi decolmatat, anunţă reprezentanţii Primăriei Piatra Neamţ. „În primăvară am realizat o intervenție similară, însă ploile abundente din timpul verii și cele două episoade de inundații au adus din nou aluviuni în albie. Aproximativ 2.000 de metri cubi de depuneri vor fi îndepărtați, pentru ca apa să circule normal și […] Articolul Pârâul Cuejdi va fi igienizat şi decolmatat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Un minor suspect în mai multe cazuri de furt a fost săltat din Piaţa Dărmăneşti de poliţiştii locali în timp ce încerca să vândă o bicicletă despre care nu ştia să spună de unde o are. „Suspect în cazul mai multor furturi, un adolescent din comuna Săvinești, a fost depistat de polițiștii locali responsabili de […] Articolul Minor suspectat de furt, „săltat” din piaţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești scoate la concurs 300 de locuri. ISU Neamț recrutează tineri care își doresc o carieră în domeniul situațiilor de urgență. Au fost scoase la concurs 300 de locuri la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă din Boldești. Condițiile generale de înscriere „Pentru a participa […] Articolul Carieră în salvarea de vieți: ISU Neamț recrutează viitori pompieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Controale ITM Neamț la angajatori din industria extractivă: nereguli grave în domeniul SSM # Monitorul de Neamț
Inspectorii de muncă au aplicat amenzi și avertismente în urma verificărilor Controale ITM Neamț la angajatori din industria extractivă s-au desfășurat în perioada martie – septembrie 2025, vizând respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Acțiune de verificare în cadrul programului național În perioada 03.03.2025 – 19.09.2025 s-a desfăşurat Acţiunea de verificare a modului […] Articolul Controale ITM Neamț la angajatori din industria extractivă: nereguli grave în domeniul SSM apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Polițiștii solicită sprijinul populației pentru găsirea unui bărbat de 43 de ani Un bărbat dispărut din Girov, în vârstă de 43 de ani, este căutat de polițiști și familie, după ce a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Sesizarea dispariției „La data de 1 octombrie a.c., ora 20.16, Secția de Poliție Rurală […] Articolul Poliția caută un bărbat dispărut din Girov, văzut ultima dată pe 25 septembrie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Patru morți și zeci de răniți în Neamț din cauza neacordării de prioritate pietonilor # Monitorul de Neamț
Patru morți și zeci de răniți în Neamț au fost înregistrați în accidente rutiere pe trecerile pentru pietoni, în urma neacordării de prioritate, potrivit datelor transmise de IPJ Neamț. Bilanț sumbru Polițiștii arată că „în cursul anului 2024 la nivelul întregului județ au fost înregistrate 54 de evenimente rutiere, pe fondul neacordării de prioritate pietonilor, […] Articolul Patru morți și zeci de răniți în Neamț din cauza neacordării de prioritate pietonilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Societatea Transport Public Neamț S.A. angajează şofer autobuz ”Societatea Transport Public Neamț S.A.” angajează conducător auto transport rutier de persoane (şofer autobuz) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Înscrierile şi depunerea CV-urilor în vederea recrutării se fac la sediul societăţii din str. Strămutaţi nr.21 bis, localitatea Dumbrava Roşie, jud. Neamţ după următorul program: Luni […] Articolul Anunț de Angajare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
