COD ROȘU | Barajul Lacul Morii a fost „pregolit” de luni seară. Prefectul Capitalei, despre suspendarea cursurilor: „Este o discuție în desfășurare”
Buletin de București, 7 octombrie 2025 11:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările de cod portocaliu și roșu pentru ploi torențiale. Zonele vizate includ Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București sunt de asemenea sub incidența acestor alerte. Codul roșu pentru București și Ilfov este valabil de pe 7 […]
• • •
Acum 10 minute
12:10
Ședință la Prefectura Capitalei marți, de la 12:30. Este cod roșu de vreme rea în București și Ilfov # Buletin de București
A fost convocată o ședință la Prefectura Capitalei pentru marți, 7 octombrie 2025, la ora 12:30. Bucureștiul și alte județe intra sub incidenta codul roșu de ploi de marți seară. Inițial, meteorologii au emis avertizarea de cod roșu pentru județele Călărași, Ialomița și Constanța, dar a fost extinsă, ulterior, și asupra Bucureștiului și a județelor […]
Acum 30 minute
11:50
COD ROȘU | Barajul Lacul Morii a fost „pregolit” de luni seară. Prefectul Capitalei, despre suspendarea cursurilor: „Este o discuție în desfășurare” # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările de cod portocaliu și roșu pentru ploi torențiale. Zonele vizate includ Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București sunt de asemenea sub incidența acestor alerte. Codul roșu pentru București și Ilfov este valabil de pe 7 […]
Acum 2 ore
11:00
Autostrada Moldovei | Teste de rezistență la podul stricat de bulgari. Când s-ar putea circula direct pe A7, între Capitală și Buzău # Buletin de București
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că, în urma testelor de rezistență efectuate pe podul de la kilometrul 38 de pe lotul 2 al Autostrăzii A7, circulația ar putea fi deschisă după 17 octombrie. Un test inițial a avut loc pe calea 1, unde s-a urmărit comportamentul structural al podului sub sarcini […]
Acum 4 ore
10:10
Trafic normal pe Autostrada Soarelui. Cod roșu de ploi pentru județele Călărași, Ialomița și Constanța # Buletin de București
Circulația pe Autostrada Soarelui (A2) nu suferă încă restricții, în contextul în care autoritățile au emis cod roșu de ploi pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița. Aceste județe sunt străbătute de autostrada Soarelui – A2 București-Constanța. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române, la ora 06:30, nu existau drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația restricționată […]
08:30
Metrorex ar putea restricționa plata cu cardul la turnicheți. După acuzațiile de trucare a licitației, compania a suspendat licitația pentru serviciile bancare # Buletin de București
Bucureștenii ar putea rămâne fără posibilitatea de plăti cu cardul bancar, la turnicheți, accesul la metrou, după ce Metrorex a anulat recent licitația pentru „servicii bancare aferente activității comerciale". Decizia vine în urma unei contestații formulate de o firmă care a participat la licitație și, mai grav, a unei recunoașteri publice din partea Metrorex că […]
Acum 24 ore
22:20
Un nou caz de rasism în București. O șoferiță de ride-sharing a refuzat să transporte o studentă cameruneză # Buletin de București
O studentă cameruneză a filmat-o pe o șoferiță de ride-sharing, care a refuzat să o transporte, doar din cauza culorii pielii sale. Șoferița a acceptat cursa înainte de a ști cine a făcut comanda. Când a văzut despre cine este vorba, nu a mai dorit să o preia pe Cindy Joyce Tenesso, scrie Digi24. O […]
22:10
Consiliul Local al Sectorului 2 vrea să preia pe gratis terenul de sport în care Adrian Mutu susține că a investit 1,5 milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 vrea să preia terenul de sport în care fostul fotbalist Adrian Mutu susține că a investit 1,5 milioane de euro pentru refacerea suprafeței de joc și a vestiarelor. Buletin de București a scris că fostul tricolor a pus stăpânire pe respectivul teren printr-un simplu contract de asociere cu Complextul Cultural Sportiv Studențesc […]
16:10
Spotlight 2025 – Festivalul Internațional al Luminii împlinește 10 ani. Zeci de instalații interactive, proiecții și lucrări de artă digitală animă Capitala, între 10-12 octombrie # Buletin de București
În perioada 10–12 octombrie 2025, Bucureștiul devine, din nou, capitala internațională a luminii și creativității. Spotlight 2025 – International Light Art Festival revine cu cea de-a IX-a ediție și aduce în premieră în România peste 20 de instalații interactive, sesiuni de video mapping și sculpturi de lumină semnate de artiști români și internaționali. Festivalul este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB. […]
15:00
METEO | Capitala intră sub avertizări de cod galben și portocaliu de ploi și vânt puternic. Temperatura maximă scade până la 12…14 grade # Buletin de București
Vremea se strică, din nou, la București. Capitala intră sub avertizări de cod galben și portocaliu de ploi și vânt puternic. Cod galben de ploi și vânt Meteorologii anunță ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, în perioada 6 octombrie, ora 21:00 – 7 octombrie, ora 21:00. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei […]
15:00
Greva magistraților împiedică statul să blocheze exploatarea ilegală a unei clădiri care-i aparține în București. Prejudiciul pe 15 ani este oricum pierdut # Buletin de București
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunța în iulie că a descoperit că mai multe firme private folosesc ilegal o clădire pe care instituția o deține în București. Demnitarul susține acum că societățile respective nu pot fi deocamdată evacuate, deoarece magistrații au amânat, din cauza grevei neoficiale în care se află, procesul privind exploatarea ilegală a imobilului. […]
14:20
Sorin Oprescu a fost eliberat din nou, după reținerea în Grecia. Procesul pentru extrădare mai durează | G4Media # Buletin de București
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost eliberat sub control judiciar luni, printr-o decizie a Curții Supreme din Atena, conform unor surse locale consultate de G4Media. Alte surse de la fața locului susțin că politicianul fugat ar fi fost eliberat în urma deciziei procurorului de caz din Salonic. Extrădarea în România a fostului primar, […]
14:00
Cine sunt oamenii din Primăria București care au plecat la Cotroceni. Nicușor Dan și-a ales noii consilieri # Buletin de București
Nicușor Dan și-a ales noua echipă de consilieri prezidențiali și de stat, la cinci luni de la preluarea mandatului de președinte al României. Opt oameni din Primăria București cu care a lucrat fostul primar au plecat la Cotroceni, pentru a face parte în continuare din echipa sa. Noua echipă de consilieri a lui Nicușor Dan […]
13:30
TERMOFICARE | S-a dat drumul la căldură în București. Unde va fi în continuare frig în apartamente # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a dat drumul luni la căldură în apartamente. Pornirea sistemului se face conform graficului, dar gradual. Procesul este anevoios, având în vedere dimensiunea rețelei și numărul mare de asociații de proprietari care nu și-au deschis circuitele interioare. Asta înseamnă că mulți bucureșteni vor avea parte de frig în locuințe, în […]
12:40
Campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 17 octombrie. Unde se pot înscrie cei interesați # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat o nouă campanie de donare de sânge, împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Evenimentul va avea loc pe 17 octombrie 2025, la sediul Primăriei Capitalei, situat pe B-dul Regina Elisabeta nr. 47, între orele 08:30 – 12:30. Primăria Capitalei organizează o campanie de donare de sânge La campania […]
12:20
Aerul din București, otrăvit de incendii: Peste șapte intervenții pe zi pentru stingerea focarelor, în ultimii cinci ani | Green Report # Buletin de București
Pompierii din București și Ilfov au intervenit, în medie, de peste șapte ori pe zi în ultimii cinci ani pentru a stinge incendii. Între 1 ianuarie 2020 și 16 septembrie 2025, ISU B-IF a gestionat 15.030 de intervenții, o cifră care indică o problemă persistentă și periculoasă pentru sănătatea publică. Deși nu toate incendiile sunt […]
Ieri
11:50
TERMOFICARE | A fost pornită căldura în București. Unde va fi în continuare frig în apartamente # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a început, luni, procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire. Pornirea sistemului se face conform graficului, dar gradual. Procesul este anevoios, având în vedere dimensiunea rețelei și numărul mare de asociații de proprietari care nu și-au deschis circuitele interioare. Asta înseamnă că mulți bucureșteni vor avea parte de frig […]
11:40
Ediția din acest an a Maratonului Internațional București va perturba semnificativ circulația în capitală. Peste 12.000 de alergători sunt așteptați pe bulevardele principale, fapt ce impune restricții de trafic și la modificările de traseu ale transportului în comun. Restricțiile de trafic sunt programate pentru weekend. În zilele de sâmbătă, 12 octombrie și duminică, 13 octombrie, […]
08:20
Apelul unui regizor moldovean, la București, pentru „un film despre ziua de mâine” # Buletin de București
Victor Pietraru, un regizor din Republica Moldova, încearcă să strângă fonduri pentru producția unui lungmetraj intitulat Noel și Nadia. Apelul său a fost lansat și în București, pe rețelele de socializare, unde solicită contribuții financiare și distribuirea mesajului pentru a ajunge la un public cât mai larg. Proiectul, descris de regizor ca „un film despre […]
07:40
Funky Citizens, publisherul BdB, resursă împotriva corupției, în raportul Departamentului de Stat al SUA # Buletin de București
Organizația Funky Citizens, publisherul Buletin de București (BdB), a fost inclusă de Departamentul de Stat al SUA în raportul său anual privind climatul de investiții din România. Documentul, publicat în septembrie 2025, o menționează ca o resursă esențială pentru companiile care doresc să raporteze acte de corupție. Raportul american detaliază eforturile României de a combate […]
07:00
„Gaură” la Sectorul 2 | DGASPC a contractat o firmă „specializată” în vânzare de burghie, pentru organizarea unui eveniment pentru seniori # Buletin de București
Octombrie, Luna Seniorilor în Sectorul 2. De la ateliere de bricolaj la conferință medicală cu 500 participanți Cu doar o săptămână înainte de startul evenimentului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC) a solicitat firmei Viomar Best Distribution SRL o ofertă pentru a se ocupa de organizarea „lunii seniorilor". Valoarea contractului […]
01:20
Cine este Sorin Oprescu, doctor, fiul unui general de Securitate, devenit primar al Capitalei din a treia încercare. De ce a fugit în Grecia # Buletin de București
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei reținut în weekend în Grecia, unde a fugit în 2022, pentru a scăpa de o condamnare la închisoare de aproape 11 ani, a câștigat Primăria Generală din a treia încercare. A fost reales în 2012, dar nu și-a mai terminat cel de al doilea mandat, pentru că a fost […]
5 octombrie 2025
17:30
Cafeneaua BdB | Cristian Măcelaru, cel mai nou cetățean de onoare al Bucureștiului: „Festivalul Enescu are impact economic, dar și un impact nevăzut, care este crearea unei societăți mai frumoase” # Buletin de București
Cel mai important dirijor român al momentului, Cristian Măcelaru, va deveni cetățean de onoare al Capitalei. Decizia de acordare a acestui titlu a fost adoptată în unanimitate în ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București. Cristian Măcelaru s-a născut în Timișoara, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Dar legătura […]
13:10
REPORTAJ | Zidurile din cartierul 23 August spun povești noi. „Satul de la marginea Capitalei”, colorat la Bucharest Street Art Festival # Buletin de București
În apropierea Parcului Pantelimon, nu departe de viitorul AquaPark anunțat cu surle și trâmbițe de edilul Sectorului 3, cartierul 23 August se trezește la viață în culori. Zidurile gri dintre calea ferată și fostele hale industriale Faur, uitate parcă de pe vremea când 23 august era ziua națională a României, spun acum povești noi, pictate […]
12:40
Întârzieri mari la trenurile care pleacă din București. Cabluri tăiate la Ciulnița # Buletin de București
Personalul SRCF Constanța a descoperit duminică mai multe cabluri CFR tăiate la Ciulnița, pe Magistrala 800 București-Constanța. În capul X al stației CF Ciulnița sunt secțiuni fără control din cauza unor cabluri secționate, fiind afectate două sectoare de bloca. Din această cauză, în zonă trenurile de călători și de marfă circulă la cale liberă.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
De ce este Catedrala Neamului poleită cu aur. Mărturia unui artist plastic: „Inițial se dorea piatră naturală albă în fundal dar patriarhul Daniel a insistat că vrea mozaic de aur” # Buletin de București
O postare pe o platformă online a oferit o perspectivă directă și nefiltrată asupra lucrărilor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Un artist plastic, care are legătură cu lucrările la mozaicul interior al lăcașului, a oferit detalii despre materialele folosite, costurile implicate și salariile artiștilor. Mărturia, deși anonimă, aruncă altă o lumină asupra deciziilor din spatele […]
11:00
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 6-12 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 Sector 2 CITEȘTE ȘI: Sector 2 | Aproape 40.000 de euro pentru curățenie în două pasaje de la Obor, timp de patru luni […]
09:50
Sector 2 | Aproape 40.000 de euro pentru curățenie în două pasaje de la Obor, timp de patru luni # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a atribuit un contract de aproape 40.000 de euro pentru servicii de curățenie și întreținere în două pasaje pietonale de la Obor. Achiziția, făcută prin cumpărare directă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la 1 septembrie, are o valoare totală de 196.000 de lei (38.685 de euro) și vizează o perioadă […]
09:50
Bucureștiul este pe primul loc în țară la contribuțiile pentru pensii. Care e situația în Ilfov # Buletin de București
Bucureștiul se află pe primul loc în țară în ceea ce privește contribuțiile pentru pensii, generând o treime din bani la nivel național. Județul Ilfov se află la mare diferență de Capitală. Acest lucru se întâmplă
4 octombrie 2025
21:20
Recital extraordinar al pianistei Alexandra Silocea la Ateneul Român, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu # Buletin de București
Pianista franco-română Alexandra Silocea, artistă cu o carieră internațională și curatoare de experiențe muzicale, va concerta la Ateneul Român marți, 14 octombrie, de la ora 19:00, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu. Tânăra artistă și-a desăvârșit formarea la Paris cu un discipol al Silviei Șerbescu. Alexandra Silocea va prezenta la Ateneul Român un program special dedicat […] The post Recital extraordinar al pianistei Alexandra Silocea la Ateneul Român, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu appeared first on Buletin de București.
19:20
Sorin Oprescu a fost reținut la Salonic. Fostul primar al Capitalei va fi extrădat în România # Buletin de București
Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă la Salonic, în Grecia, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române, într-un comunicat de presă. Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare. „În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească […] The post Sorin Oprescu a fost reținut la Salonic. Fostul primar al Capitalei va fi extrădat în România appeared first on Buletin de București.
18:10
Magistrala 5 nu va primi prea curând trenuri noi. Prima garnitură de metrou Alstom nu a trecut nici de prima etapă de testare, deși a început de cinci luni # Buletin de București
Prima garnitură de metrou Alstom care a ajuns la București nu a trecut încă nici de prima etapă obligatorie de testare pentru punerea în circulație, deși procedura a început încă din luna mai. Buletin de București scria în urmă cu cinci luni că metroul „Ilfov” este testat pe Magistrala 5. La momentul respectiv, compania Alstom […] The post Magistrala 5 nu va primi prea curând trenuri noi. Prima garnitură de metrou Alstom nu a trecut nici de prima etapă de testare, deși a început de cinci luni appeared first on Buletin de București.
15:00
Primăria Sectorului 4 își asumă că va construi un pasaj subteran între stațiile de metrou și de tramvai de la Unirii. PMB a anunțat că nu este de acord, apoi a șters mesajul # Buletin de București
Controversa privind construirea unui pasaj subteran, care să facă legătura între stațiile de metrou și noile stații de tramvai ce vor fi construite în Piața Unirii continuă. Primăria Sectorului 4 a anunțat sâmbătă că își asumă să convingă pe cei implicați să fie de acord cu această soluție. Primăria Capitalei a transmis în aceeași zi […] The post Primăria Sectorului 4 își asumă că va construi un pasaj subteran între stațiile de metrou și de tramvai de la Unirii. PMB a anunțat că nu este de acord, apoi a șters mesajul appeared first on Buletin de București.
14:20
VIDEO | Șantierul de la planșeul Unirii se extinde și în zona fântânilor. Noi restricții și noi rute pentru circulația în Piața Unirii # Buletin de București
Lucrările pentru refacerea planșeului de la Unirii au avansat mai repede de cât era estimat, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Șantierul se extinde și în zona fântânilor, iar traficul pe acolo va fi restricționat. În aceste condiții, au fost anunțate noi rute pentru circulația în Piața Unirii. Termenul pentru modernizarea planșeului vechi de 100 […] The post VIDEO | Șantierul de la planșeul Unirii se extinde și în zona fântânilor. Noi restricții și noi rute pentru circulația în Piața Unirii appeared first on Buletin de București.
13:00
Cum a fost transformată o bucată din Piața Revoluției în parcare exclusivă. Ministerul de Interne pentru BdB: Brigada Rutieră a înștiințat încă din 2005 că va fi dotată cu bariere # Buletin de București
Tot mai multe voci din societatea civilă solicită ca parcarea Ministerului de Interne din Piața Revoluției să fie desființată, iar spațiul, cu o semnificație istorică deosebită, să fie amenajat exclusiv pietonal. Segmentul din Piața Revoluției alocat MAI a fost transformat în parcare, limitată cu două bariere, încă din anul 2005. Buletin de București a scris […] The post Cum a fost transformată o bucată din Piața Revoluției în parcare exclusivă. Ministerul de Interne pentru BdB: Brigada Rutieră a înștiințat încă din 2005 că va fi dotată cu bariere appeared first on Buletin de București.
09:20
Sector 6 | Jumătate de milion de euro pentru „Portal Cetățean” și „Primărie fără hârtie”: consultanță, software și echipamente pentru digitalizare # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a scos la licitație un contract estimat la 2,5 milioane de lei fără TVA (aproape 500.000 de euro), pentru achiziția de servicii de consultanță, dezvoltare software și echipamente hardware. Proiectul vizează actualizarea și extinderea platformelor informatice „Primărie fără hârtie” și „Portal Cetățean” către toate instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6. […] The post Sector 6 | Jumătate de milion de euro pentru „Portal Cetățean” și „Primărie fără hârtie”: consultanță, software și echipamente pentru digitalizare appeared first on Buletin de București.
06:40
METEO | Vremea se mai încălzește, în weekend. Săptămâna viitoare temperatura maximă ajunge la 19 grade # Buletin de București
Capitala iese de sub avertizări de ploi și vânt puternic, în acest weekend. Vremea se mai încălzește iar temperaturile maxime ajung la media celor multianuale, de până la 19 grade. Sâmbătă, 4 octombrie, vremea se va ameliora, iar valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă, însă se vor situa în continuare sub cele […] The post METEO | Vremea se mai încălzește, în weekend. Săptămâna viitoare temperatura maximă ajunge la 19 grade appeared first on Buletin de București.
06:10
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 06 – 12 octombrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 06.10.2025 Marți, 07.10.2025 Strada Seneslav Voievod, Alte detalii: Str. Seneslav Voievod toată […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
3 octombrie 2025
23:20
Ce a făcut Nicușor Dan vineri seara, la o expoziție din București. Romanian Creative Week în Capitală # Buletin de București
Președintele României, Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, a participat vineri, 3 octombrie 2025, la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 X Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziției für papier und orchester, semnată de poetul și ilustratorul Emilian Pospaii și de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Național […] The post Ce a făcut Nicușor Dan vineri seara, la o expoziție din București. Romanian Creative Week în Capitală appeared first on Buletin de București.
21:20
Furtuna a făcut ravagii printre copacii din București. „În ultimii 10 ani, nu au mai fost atât de mulți căzuți” # Buletin de București
Avertismentele meteorologilor privind fenomenele meteo extreme din Capitală s-au confirmat în noaptea de joi spre vineri și vineri. Furtuna a făcut ravagii printre copacii din București. 100 de copaci au căzut numai în Sectorul 4 Capitala s-a aflat sub cod portocaliu de fenomene extreme de joi dimineață până vineri 3 octombrie, la ora 23:00. Vântul […] The post Furtuna a făcut ravagii printre copacii din București. „În ultimii 10 ani, nu au mai fost atât de mulți căzuți” appeared first on Buletin de București.
20:50
Podeaua Gării de Nord din București a fost inundată vineri seară, după ce apa a pătruns prin plafon, în urma furtunii. Imagini surprinse de HotNews arată că oamenii aflați în gară au fost nevoiți să se retragă pe marginile culoarului pentru a evita zona centrală, unde ploaia continuă să se infiltreze. Citește mai multe pe […] The post Plouă în Gara de Nord. Podeaua s-a inundat în urma furtunii de vineri seară appeared first on Buletin de București.
20:40
15 linii de tramvai afectate de ploile abundende de vineri. Lista completă a traseelor blocate # Buletin de București
STB informează că, astăzi, 03.10.2025, din cauza acumulărilor de apă în mai multe zone ale Capitalei, circulația unor linii de tramvai și troleibuz este afectată. Începând cu ora 19,10, au fost înregistrate următoarele situații: • Bd. Camil Ressu / Str. Liviu Rebreanu – afectate liniile 23, 27, 49.• Str. 11 Iunie / stația Gramont – […] The post 15 linii de tramvai afectate de ploile abundende de vineri. Lista completă a traseelor blocate appeared first on Buletin de București.
18:30
Revenge porn, transformat în spectacol de teatru pentru liceeni. „In a Relationship cu #BROSCOIUL” începe în București # Buletin de București
„In a Relationship cu #BROSCOIUL”, un spectacol de teatru inspirat de un caz de revenge porn, debutează pe 6 octombrie la Colegiul Tehnic „Petru Maior” din București. Inițiativa își propune să aducă în fața adolescenților teme precum relațiile sănătoase, recunoașterea abuzului și siguranța online. După fiecare reprezentație va avea loc o discuție cu publicul, moderată […] The post Revenge porn, transformat în spectacol de teatru pentru liceeni. „In a Relationship cu #BROSCOIUL” începe în București appeared first on Buletin de București.
18:30
Furtună în Capitală. Ce pași trebuie să urmezi dacă ți-a căzut un copac pe mașină # Buletin de București
Fiecare furtună care Pompierii au fost nevoiți să intervină în 28 de situații după ce codul portocaliu a făcut ravagii în Capitală. Numai în Sectorul 2 bilanțul parțial efectuat de primărie a scos la iveală 33 de arbori prăbușiți. Acești copaci de cele mai multe ori ajung pe mașinile locuitorilor. Astfel, dacă te afli în […] The post Furtună în Capitală. Ce pași trebuie să urmezi dacă ți-a căzut un copac pe mașină appeared first on Buletin de București.
17:40
Patru linii STB ar putea fi deviate duminică seară pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova # Buletin de București
Meciul FCSB-Universitatea Craiova ar putea modifica traseele pentru patru linii STB, duminică, 5 octombrie. Partida se joacă pe Arenă Națională, de la ora 20:30. În acest context, pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. Meciul FCSB-Universitatea Craiova deviază […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate duminică seară pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova appeared first on Buletin de București.
16:20
Poliția Capitalei, percheziții la locuința unui tânăr acuzat că a promovat pe internet idei extremiste # Buletin de București
Poliția Capitalei a organizat o percheziție în județul Botoșani la domiciliul unui tânăr de 25 de ani, bănuit că a promovat public idei fasciste, rasiste și antisemite. Acțiunea a fost desfășurată de Secția 8 Poliție, cu sprijinul IPJ Botoșani. În cauza a fost deschis dosar penal de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului […] The post Poliția Capitalei, percheziții la locuința unui tânăr acuzat că a promovat pe internet idei extremiste appeared first on Buletin de București.
16:10
Evenimente culturale și două marșuri în weekendul 4 – 5 octombrie 2025. Zonele din București unde vor fi restricții de circulație # Buletin de București
Weekendul 4 – 5 octombrie vine cu mai multe evenimente culturale și cu două marșuri, iar în unele zone vor exista restricții de circulație. Va fi organizat un eveniment dedicat proiectului „Străzi deschise”, pe Calea Victoriei. Două marșuri sunt programate pentru acest final de săptămână, însă unul a fost anulat. Lansarea Fundației Amzei, eveniment în […] The post Evenimente culturale și două marșuri în weekendul 4 – 5 octombrie 2025. Zonele din București unde vor fi restricții de circulație appeared first on Buletin de București.
16:00
Capitala, sub cod portocaliu: Intervenții ale pompierilor la fiecare 2,5 minute # Buletin de București
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) au gestionat 101 intervenții în doar patru ore, între 10:00 și 14:00, vineri, 3 octombrie. Asta înseamnă, în medie, 25 de intervenții pe oră, sau una la fiecare 2,5 minute, ca urmare a vântului puternic. Majoritatea solicitărilor, 98, au venit din București, transmit reprezentații Inspectoratului pentru […] The post Capitala, sub cod portocaliu: Intervenții ale pompierilor la fiecare 2,5 minute appeared first on Buletin de București.
16:00
Primăria Sectorului 6 organizează o licitație pentru vânzarea brazilor de Crăciun. Autoritatea locală va pune la dispoziție patru spații, între 1‑24 decembrie. Licitaţia va fi organizată pe 20 noiembrie, la sediul Administrația Comercială Sector 6, din Şoseaua Virtuţii nr. 148, etaj 1. Ofertele pot fi depuse până pe 18 noiembrie. Vânzarea brazilor de Crăciun, în […] The post Sector 6 | Licitație pentru vânzarea brazilor de Crăciun. Actele necesare appeared first on Buletin de București.
08:20
Sacha Dragic, fondatorul Superbet, ar fi depus o ofertă pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, situată în cartierul Floreasca, conform surselor profit.ro. Tranzacția ar putea stabili un preț record pe piața imobiliară din România. One United Properties, dezvoltatorul clădirii, a confirmat că poartă discuții cu un investitor, dar ambele părți au refuzat să comenteze […] The post Ofertă record pentru cea mai scumpă clădire de birouri din București appeared first on Buletin de București.
07:30
Codul portocaliu a făcut pagube în București și Ilfov: 23 de mașini avariate de copaci peste noapte # Buletin de București
Furtuna care afectează Bucureștiul și județul Ilfov a cauzat 36 de intervenții pentru pompierii Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, în intervalul 2 octombrie, ora 20:00, și 3 octombrie, ora 6:00. Doar în Capitală, pompierii au răspuns la 28 de solicitări. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cel mai des s-a intervenit pentru copaci […] The post Codul portocaliu a făcut pagube în București și Ilfov: 23 de mașini avariate de copaci peste noapte appeared first on Buletin de București.
