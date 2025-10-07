METEO Cod roșu de ploi torențiale în București și mai multe județe. Avertizare ANM până miercuri după-amiază

10:40

Preşedintele USR, Dominic Fritz, respinge ideea unui candidat unic la alegerile pentru Primăria Capitalei şi spune că USR nu va face astfel de trocuri, transmite Agerpres. „Niciun partid nu are dreptul să practice o formă de şantaj asupra democraţiei. Mai mult, niciun partid nu are dreptul să condiţioneze organizarea alegerilor de diverse înţelegeri şi combinaţii