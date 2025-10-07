37,1% din veniturile românilor se duc pe taxe și impozite și doar 33% pe mâncare
Adevarul.ro, 7 octombrie 2025 12:00
37,1% din veniturile românilor se duc pe taxe, impozite, contribuții și cotizații și doar 33,3% pe mâncare și băuturi nealcoolice, potrivit datelor publicate marți de INS, care arată că un adult de la oraș are nevoie în medie de 3.868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât în mediul rural.
Acum 5 minute
12:15
LIVE TEXT Cum se pregătesc autoritățile pentru Ciclonul Barbara care vine cu ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Mobilizare pentru protejarea populației # Adevarul.ro
Ciclonul mediteranean Barbara se apropie de România, aducând ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Autoritățile au declarat stare de alertă și au mobilizat echipaje și tehnică specializată pentru a interveni în zonele vulnerabile, în urma avertizărilor de cod roșu emise de meteorologi.
12:15
În fața cancerului, maternitatea pare un vis imposibil. Dar oncofertilitatea dovedește contrariul # Adevarul.ro
Dr. Cezara Bucur: „Suntem în secolul XXI, există soluții reale și validate.”
12:15
Incertitudinile de la vârful puterii în Franța – de la instabilitatea guvernamentală la spectrul unor alegeri anticipate – alimentează temerile privind fragilizarea întregii construcții europene.
12:15
Curtea Constituțională a României ar urma să amâne din nou, mâine, decizia privind proiectul de lege care scade veniturile și majorează vârsta de pensionare a magistraților. Proiectul face parte din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare.
12:15
Cotația aurului a atins un nou record istoric. Cât s-ar mai putea scumpi până la finalul anului # Adevarul.ro
Cotaţia aurului, considerat o valoare de refugiu în perioade de incertitudine, a atins marţi un nou maxim istoric, în contextul în care închiderea Guvernului SUA şi criza politică din Franţa au injectat mai multă incertitudine pe pieţele financiare.
12:15
Ce impact vor avea planurile de economie digitală ale României asupra întreprinderilor mici # Adevarul.ro
România are în derulare o serie de inițiative guvernamentale, europene și locale ce au ca scop digitalizarea economiei. Planul are ca obiectiv sprijinirea firmelor mici în adoptarea tehnologiei digitale.
Acum 30 minute
12:00
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a acuzat Ucraina că încearcă să se amestece în alegerile legislative de anul viitor.
12:00
Acum o oră
11:45
Ucraina lovește în inima Siberiei. Atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Tiumen la peste 2.000 de kilometri de linia frontului # Adevarul.ro
Autoritățile din regiunea Tiumen, situată în vestul Siberiei, la peste 2.000 de kilometri de linia frontului, au anunțat în noaptea de 6 octombrie că trei drone au fost doborâte deasupra unui obiectiv industrial din orașul cu același nume.
11:45
Trump ia în considerare utilizarea legii insurecției dacă nu poate trimite Garda Națională în orașele americane # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că ia în considerare invocarea Legii Insurecției pentru a desfășura forțe militare dacă instanțele federale îl împiedică să trimită Garda Națională în orașele americane.
11:30
Garda Națională va fi dotată cu zeci de drone pe care să le folosească în acţiunile de control, anunță ministrul Mediului # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instituția pe care o conduce va pune la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgenţă în acţiunile de control.
11:30
Comisarul european pentru Apărare: „Există indicii clare că Moscova discută un atac asupra NATO” # Adevarul.ro
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, avertizează că există semnale tot mai consistente din partea serviciilor de informații occidentale privind intențiile Rusiei de a analiza scenarii de atac asupra unor state membre NATO.
11:30
Criza politică din Franța destabilizează piețele financiare și complică negocierile bugetare # Adevarul.ro
Franța traversează un nou episod de instabilitate politică, după ce prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a anunțat demisia la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului. Decizia marchează un minim istoric în privința stabilității politice, accentuând percepția unei crize.
11:30
Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip: „Să vină salvarea să mă ia” # Adevarul.ro
Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip pe TikTok, în care apare folosind un fundal audio cu tentă tristă.
11:30
MAE avertizează românii: controale prelungite la frontierele Poloniei cu Germania și Lituania # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care călătoresc în Polonia că autoritățile de la Varșovia au decis să mențină controalele temporare la frontierele cu Germania și Lituania pentru încă șase luni, până la 6 aprilie 2026.
Acum 2 ore
11:15
Cod galben de ceață și vânt în mai multe județe. Rafale de până la 120 km/h anunțate de meteorologi # Adevarul.ro
Meteorologii au emis marți, 7 octombrie, avertizări de cod galben de vânt și ceață în mai multe județe ale țării, valabile până la prânz.
11:15
Descoperire spectaculoasă la Alba Iulia. Arheologii au găsit poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Cetatea Medievală # Adevarul.ro
O echipă de arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a descoperit poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Cetatea Medievală.
11:15
Statele UE vor să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în Europa. „Sunt repartizați într-un loc, dar lucrează în altul” # Adevarul.ro
Guvernele UE au convenit să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în interiorul Uniunii Europene, ca răspuns la numărul tot mai mare de tentative de sabotaj, despre care agențiile de informații spun că sunt adesea comise de spioni care operează sub acoperire diplomatică, relatează Financial Tim
11:15
Cristian Diaconescu, ambasador în Turcia. Pentru ce posturi se pregătesc Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE # Adevarul.ro
Cristian Diaconescu, consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale care își va încheia mandatul pe 1 noiembrie, ar urma fi trimis ambasador în Turcia. Alți doi foști consilieri ar urma să ocupe posturi de ambasadori.
11:15
Dispută inedită pe masa judecătorilor din Cluj-Napoca: un bărbat a cerut în instanță custodia câinelui pe care l-a dat spre adopție acum mai mulți ani # Adevarul.ro
Un conflict juridic neobișnuit a ajuns pe masa judecătorilor din Cluj-Napoca, după ce un bărbat a cerut custodia câinelui său, pe care l-a dat spre adopție în urmă cu mai mulți ani. Fostul proprietar susține că patrupedul, în vârstă de 11 ani, este grav bolnav și nu primește îngrijiri.
10:45
Fostul ministru al Muncii și deputatul PSD, Marius Budăi, critică dur măsurile de austeritate implementate de Guvern.
10:45
Ce salarii încasează șefii de la direcțiile de Sănătate Publică. Alexandru Rafila: „Credeți că sunt mulți amatori?” # Adevarul.ro
Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că funcțiile de conducere din direcțiile de Sănătate Publică (DSP) sunt puțin atractive, în condițiile în care salariul unui director nu depășește 7.000 de lei.
10:30
România anului 2025: poezia nu se mai citește, se completează cuvinte tâmpe în spațiile libere.„Poezia ... scrisă de ... are ca temă ... Vocea lirică exprimă ...” — un formular viral, promovat ca „instrument de lucru pentru Bac”.
10:30
Încă un județ din țară închide toate școlile și grădințele din cauza codului roșu de ploi abundente # Adevarul.ro
Pe fondul avertizării Cod roșu de ploi abundente, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis suspendarea tuturor cursurilor din unitățile de învățământ pentru data de 8 octombrie.
Acum 4 ore
10:15
Ministerul Finanțelor a externalizat serviciul de analiză a proiectelor pe care le promovează # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor va solicita CCF puncte de vedere pe marginea proiectelor fiscale, conform Ordonanței de Urgență 49/2025 intrată în vigoare la 29 septembrie.
10:15
De ce a murit Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. Verdictul oficial oferit de anchetatori # Adevarul.ro
Austriacul Felix Baumgartner avea 56 de ani.
10:15
Absolvenții facultăților de drept pot deveni consultanți fiscali. Când are loc examenul # Adevarul.ro
Ca urmare a recomandărilor OCDE formulate în cadrul procesului de aderare a României, consultanții fiscali din afara UE/SEE/Confederației Elvețiene pot fi recunoscuți drept consultanți fiscali în România condiționat de obținerea unui titlu de calificare pe teritoriul unuia dintre statele UE.
10:15
Cum a ajuns un pasager să plătească la aeroport de trei ori prețul biletului pentru un bagaj în plus: „A trebuit să mă împrumut” # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani a plătit 365 de euro pentru bilet, dar la aeroport a fost obligat să plătească 1.287 de euro pentru un bagaj suplimentar.
10:15
Medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care nu ar trebui să le amestecați niciodată cu alcool: „Oamenii nu își dau seama de pericol” # Adevarul.ro
Milioane de oameni folosesc zilnic analgezice și remedii pentru răceală, însă experții avertizează că amestecarea acestora cu alcool poate provoca daune grave ficatului, rinichilor și stomacului.
10:00
Cod portocaliu de ploi în București și Ilfov. Mesajul transmis de ISU prin panouri stradale # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod portocaliu marți, 7 octombrie, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă până miercuri.
10:00
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Când se vor apropia temperaturile de normalul perioadei # Adevarul.ro
Meteorologii au făcut publică prognoza pentru următoarele 4 săptămâni și au anunțat că vremea în acaestă perioadă va fi mai rece decât normalul perioadei.
09:45
Cum a ignorat un laureat Nobel pentru Medicină apelul care îi aducea glorie: „M-am gândit că este un spam, aşa că l-am închis şi m-am culcat” # Adevarul.ro
Doi cercetători laureaţi ai Premiului Nobel pentru Medicină în 2025 nu au putut fi contactaţi imediat după anunţ. Fred Ramsdell se afla într-o drumeţie, în timp ce Mary E. Brunkow nu a răspuns apelului, crezând că este spam.
09:45
Fiica lui Robin Williams condamnă videoclipurile generate cu AI care îl înfățișează pe tatăl ei: „Opriți-vă! E prostesc, scârbos” # Adevarul.ro
Zelda Williams, fiica regretatului actor și comedian Robin Williams, critică dur videoclipurile AI care îl înfățișează pe tatăl ei.
09:30
Merkel, criticată după ce a acuzat țările baltice și Polonia că s-au opus dialogului direct cu Putin: „Un mare dezastru pentru Germania și Europa” # Adevarul.ro
Oficiali polonezi și baltici au criticat declarațiile fostului cancelar german Angela Merkel, care a afirmat că absența unui dialog direct cu Kremlinul, a contribuit la declanșarea războiului din Ucraina.
09:30
Să nu mai sugerăm doar că am putea trage, ci să declarăm public că flota națională și cea a NATO au ordin să tragă asupra oricărui avion de luptă rus care ne încalcă spațiul aerian.
09:15
Jaqueline Cristian a pornit ca din pușcă la Wuhan. A bătut-o de i-au mers fulgii pe o americanca McCartney Kessler # Adevarul.ro
Jacqueline Cristian s-a calificat astăzi în turul doi la puternicul turneu de la Wuhan (China).
09:15
Șofer român, urmărire periculoasă în Elveția: a sfidat vameșii și a fost prins după ce s-a izbit cu mașina de o clădire # Adevarul.ro
Un șofer român în vârstă de 51 de ani a fost reținut în orașul elvețian Buchs, după ce a refuzat controlul vamal la punctul de trecere Kriessern și a fost urmărit de poliție.
09:15
Trump vrea să afle planurile Kievului înainte de a trimite rachetele Tomahawk: „Aș pune câteva întrebări” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ar dori să afle planurile exacte ale Ucrainei privind rachetele americane Tomahawk înainte de
09:00
Un incendiu violent a izbucnit marți dimineață într-o locuință din comuna Slătioara, județul Vâlcea.
09:00
Președintele CJ Iași recunoaște că numărul de chiuvete din secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” nu este suficient. „Vom monta tot ce este nevoie” # Adevarul.ro
După ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, l-a acuzat pe Costel Alexe, președintele CJ Iași, că a dat „dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate”, Alexe a recunoscut că numărul de chiuvete din secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu este suficient.
08:45
Un elicopter medical s-a prăbușit pe autostradă în SUA. Trei persoane sunt în stare critică # Adevarul.ro
Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, SUA, provocând rănirea gravă a celor trei persoane aflate la bord.
08:45
Constanța, în alertă. Primarul le cere oamenilor să își facă provizii: „Nu vreau să panichez pe nimeni, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, le-a cerut locuitorilor să stea miercuri, 8 octombrie, în case și să își facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore, după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente.
08:30
Un consilier prezidențial pentru sănătate nu este un ornament. Este o piesă cheie din infrastructura de siguranță națională, indispensabilă cabinetului Președintelui României.
08:30
Președintele a anunțat noua sa echipă de consilieri cu care va lucra la Palatul Cotroceni de acum înainte. Unele nume erau cunoscute, altele, mai puţin.
08:30
Superliga are un lider surprinzător. FC Botoșani conduce plutonul, după 2-1 cu UTA Arad # Adevarul.ro
FC Botoșani este liderul Superligii la fotbal.
Acum 6 ore
08:15
O româncă, ucisă în bătaie de partenerul ei în Italia. „Ea a țipat după ajutor, dar era prea târziu” # Adevarul.ro
O româncă în vârstă de 64 de ani a fost ucisă cu bestialitate de partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai tânăr.
08:15
Descoperire rară la Cernobîl: o insectă pe cale de dispariție a fost găsită în pădurile ucrainene. Cum explică cercetătorii # Adevarul.ro
Cercetătorii din Rezervația Biosferică a Zonei Cernobîl au identificat o specie de insectă extrem de rară – Boros schneideri, cunoscută și ca gândacul lui Schneider. Este un relicv al pădurilor virgine europene, considerat pe cale de dispariție și protejat la nivel european.
08:00
Un oraș din România oferă sprijin seniorilor singuri. Cum funcționează ceasul cu buton de urgență # Adevarul.ro
Autoritățile au lansat un program inedit care vine în sprijinul vârstnicilor singuri, al persoanelor cu dizabilități și al celor cu boli cronice.
07:30
Celebra Jane Goodall, specialistă în cimpanzei: „I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu într-o călătorie fără întoarcere în spațiu” # Adevarul.ro
Celebrul primatolog Jane Goodall a spus că i-ar trimite pe liderii mondiali autoritari și pe Elon Musk într-o navă spațială fără întoarcere.
07:15
Analiza de față analizează conceptul de astropolitică și putere în spațiu prin perspectiva ascendenței Chinei ca putere spațială.
