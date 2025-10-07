Decizia Universității Cluj, după ce Ioan Ovidiu Sabău a cerut rezilierea

11:30

Starea lui Eduard Balogh, băiatul accidentat săptămâna trecută în timp ce se afla pe trotuar cu mama lui, de către un Mustang pe strada Avram Iancu din Cluj, este încă gravă. Copilul este internat la ATI și are nevoie de sânge. Eduard a fost lovit din plin, pe trotuar, de o mașină, în timp ce […]