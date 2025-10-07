Sfințirea bisericii din Sacramento (SUA): Un vis împlinit pentru comunitatea românească din regiune

15:50

Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Milano sărbătorește în perioada 4-5 octombrie, împlinirea a 50 de ani de la înființare, a anunțat Episcopia Italiei. Parohia s-a înființat în anul 1975, avându-l ca paroh pe părintele Traian Valdman, cel care a pus bazele comunității ce avea să devină, peste ani, un adevărat reper duhovnicesc, cultural și identitar pentru…