Grav accident cu radiații la Luvru, cel mai periculos caz din Franța în ultimii 17 ani

Luna august a fost una dintre cele mai slabe istoric pentru dinamica consumului. În timp ce o scădere era așteptată, pe fondul taxelor majorate, aceasta a fost mult mai amplă față de așteptări. Scăderea vânzărilor cu amănuntul ridică îngrijorări cu privire la perspectiva economică și datele PIB pe trimestrul al treilea vor fi afectate cel mai probabil, cred economiștii.