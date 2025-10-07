Grav accident cu radiații la Luvru, cel mai periculos caz din Franța în ultimii 17 ani
Profit.ro, 7 octombrie 2025 13:20
Un restaurator a fost iradiat de acceleratorul de particule al Muzeului Luvru.
Acum 5 minute
13:50
A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters.
Acum 10 minute
13:40
Noua strategie ”see now, buy now” (vezi acum, cumpără acum), aplicată primei colecții semnate de noul designer Demna, începe să dea rezultate promițătoare, potrivit datelor obținute de Reuters.
13:40
După succesul pe piața închirierilor, rentnbuy, platforma proptech care conectează direct chiriașii și proprietarii fără comisioane, extinde acum serviciile și lansează oficial segmentul de vânzări imobiliare
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0916 lei, de la 5,0886 lei, înregistrat luni.
13:10
Fostă fabrică de tradiție a României, cu faliment răsunător, devine zonă rezidențială FOTO # Profit.ro
Fosta platformă industrială Solventul din Timișoara, cu istorie încă din 1869, va fi transformată în zonă rezidențială.
13:00
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru București # Profit.ro
Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantitati de precipitatii cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a dispus creșterea numărul echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție.
Acum 2 ore
12:50
Contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control a fost semnat, anunță Ministrul Mediului.
12:50
Hidroelectrica și-a notificat o parte dintre clienți, deocamdată, că, începând cu 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica.
12:50
Producătorul francez de echipamente de încălzire Groupe Atlantic anunță numirea lui Florent Blain în funcția de Director General al fabricii din Ploiești, județul Prahova.
12:40
Grupul german Knauf va inaugura oficial fabrica din România, cea mai modernă fabrică de vată minerală de sticlă din Europa Centrală și de Est # Profit.ro
Producătorul german de materiale de construcții Knauf Group inaugurează oficial, în luna iunie, prin compania Knauf Insulation, fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, județul Mureș, prezentată drept cea mai modernă unitate de profil din Europa Centrală și de Est.
12:40
Domeniile Davidescu anunță o creștere de 24% a vânzărilor în primul semestru din 2025, deși începutul de an a fost marcat de provocări, precum creștere cu 10% a prețului la energie și o recoltă mai slabă, pe fond de secetă, în anul anterior.
12:30
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial pe Facebook și extinsă recent pe Google Ads și YouTube
12:20
Multe restaurante din România își iau chelneri-roboți, având în vedere lipsa forței de muncă în HoReCa.
12:00
Compania generează 1,27 miliarde RON valoare adăugată directă în economia țării.
12:00
Un nou lot de autostradă va fi deschis.
Acum 4 ore
11:50
Industria ospitalității din România a înregistrat în primul semestru din 2025 o creștere de 19% a cifrei de afaceri, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după Grecia (35%) și Ungaria (22%)
11:30
Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica pregătește achiziții de până la un miliard de euro, în perioada 2025-2027, în pachete de acțiuni la alte companii, pentru extinderea operațiunilor atât la nivel național, cât și în regiune și UE.
11:20
Comisarul pentru Industrie, Stephane Sejourne, și comisarul pentru Comerț, Maros Sefcovic, vor anunța Parlamentului European de la Strasbourg despre noul plan privind oțelul, care este menit să înlocuiască 'clauza de salvgardare' introdusă în 2019 pentru a ajuta producătorii europeni
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Filip & Company asistă OH Holding Limited în finalizarea tranzacției prin care fondul de investiții intră în acționariatul Lensa # Profit.ro
Firma de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică fondului de investiții OH Holding Limited în legătură cu finalizarea tranzacției prin care acesta devine acționarul majoritar al societății care operează rețeaua Lensa, una dintre cele mai importante companii de pe piața de optică și optometrie din România.
11:00
Energia din surse regenerabile a depășit-o pe cea produsă din arderea combustibililor fosili, la nivel mondial, în primele șase luni ale anului.
10:40
În luna septembrie, producătorul chinez de automobile electrice BYD a vândut 11.271 de mașini în Marea Britanie.
10:40
Maestrul Internațional american Fabiano Caruana câștigă Finalele GCT 2025 din Sao Paulo. Ediția din 2026 a circuitului fondat de Garry Kasparov revine la București între 12 și 24 mai # Profit.ro
Maestrul Internațional (GM) Fabiano Caruana, reprezentând Statele Unite, a cucerit titlul suprem la Finalele Grand Chess Tour (GCT) 2025 din São Paulo, Brazilia, obținând victoria într-un sezon aniversar al turneului fondat de Garry Kasparov în 2015.
10:20
Banca Mondială revizuiește în scădere previziunile privind evoluția economiei României până în 2027 # Profit.ro
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat în luna iunie.
10:10
Administrația Națională Apele Române anunță pregătirea noilor licitații publice pentru închirierea sectoarelor de plajă cu destinație turistică, aflate în administrarea ABA Dobrogea–Litoral, în vederea sezonului estival 2026.
10:10
Alertă meteo - Ciclonul Barbara lovește România. Cod roșu de ploi, inclusiv în București # Profit.ro
România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara.
Acum 6 ore
09:40
VIDEO Teste de încărcare pe lotul Mizil - Pietroasele din A7, premergătoare deschiderii circulației # Profit.ro
În perioada 13 - 17 octombrie va fi convocată comisia de recepție, etapă premergătoare deschiderii circulației pe Autostrada A7, între București și localitatea Spătaru.
09:40
Acțiunile Aston Martin, producător britanic de mașini de lux, au scăzut cu 10%, după ce compania a emis un nou avertisment de profit.
09:20
SUA - shutdown-ul continuă, după ce Senatul a eșuat să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului # Profit.ro
Senatul SUA a eșuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului, relatează BBC.
09:10
Vinul zilei: un orange wine elegant și îndrăzneț, cu arome de miere, caise confiate și mirodenii fine, obținut prin vinificare în amforă, ideal alături de brânzeturi, pește sau preparate picante # Profit.ro
Avincis Orange 2022 este un vin elegant și îndrăzneț, născut din Tămâioasă Românească, Fetească Regală și Crâmpoșie Selecționată.
09:00
OpenAI a lansat un set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terți, care permite apelarea altor aplicații direct din ChatGPT.
09:00
Când vrei să dormi mai bine, ceasul te ajută doar dacă transformi graficele în decizii simple: la ce oră te culci, cât de constant te trezești și ce obiceiuri îți sabotează prima oră de după trezire
08:40
Șeful OpenAI, Sam Altman, a anunțat că popularul chatbot ChatGPT a atins pragul de 800 de milioane de utilizatori la nivel de săptămână.
08:20
Florentina Păncescu, General Manager South-East Europe UCB, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Florentina Păncescu, General Manager South-East Europe UCB, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:10
Investiții simple la bursă prin fondurile de tip ETF. Cel mai mare ETF românesc a atins 600 milioane lei în active și 30 de mii de investitori # Profit.ro
Un număr din ce în ce mai mare de persoane aleg să își plaseze economiile și la bursă.
08:00
Băuturile cu zaharuri din miere au fost eliminate din categoria celor supuse regimului accizelor nearmonizate, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot în plen de către senatori.
Acum 8 ore
07:50
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - De la conformitate la performanță publică: cum profesionalizarea consiliilor de administrație poate transforma companiile de stat # Profit.ro
Profesionalizarea consiliilor de administrație devine o condiție de maturitate pentru economia României și pentru statul acționar. Într-un moment în care țara se pregătește pentru aderarea la OECD și pentru reforme structurale majore, guvernanța corporativă se transformă dintr-un exercițiu birocratic într-un instrument de performanță și încredere.
07:40
DOCUMENT Omniasig VIG și Groupama vor să asigure cele 24 de trenuri noi Alstom Coradia Stream și angajații care le vor deservi # Profit.ro
Omniasig VIG și asocierea formată din Groupama (lider) și Millenium Insurance Broker (MIB) vor să furnizeze CFR Călători polițe de asigurare pentru 24 de trenuri noi Alstom Coradia Stream și pentru angajații care vor opera, deservi sau întreține vehiculele feroviare.
07:30
Mișcare pregătită - actele de muncă să nu mai fie ”semnături olografe scanate, desenate cu mouse-ul sau alte improvizații” - doar semnătura electronică avansată și cea calificată # Profit.ro
Sintagma ”semnătură electronică" ar urma să fie eliminată din textele legale care o enumeră, inclusiv din Codul muncii și din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, urmând ca în actele normative să fie menționate doar ”semnătura electronică avansată" și ”semnătura electronică calificată", potrivit unui proiect legislativ analizat de Profit.ro.
07:20
Tentația de a lucra pe cont propriu. Profit.ro TV Educație cu Profit – Marius Alexe, investitor și antreprenor: Diversificarea e pentru cei care nu știu ce fac. Probabil va trebui să avem iarăși o criză globală # Profit.ro
În IT, tentația de a lucra pe cont propriu vine natural, dar drumul antreprenorial cere răbdare și rezistență. Bursa înseamnă psihologie, iar greșelile sunt inevitabile, spune Marius Alexe. El investește în IT și sectorul alimentar, evită datoriile mari și consideră că performanța nu vine din diversificare excesivă, ci din focus și asumare.
07:10
Dacia reușește o nouă creștere foarte mare în Germania. Tesla a ajuns la -50% declin, în timp ce chinezii continuă să crească # Profit.ro
Vânzările de automobile din Germania cunosc o perioadă de creștere în această toamnă. Cifrele analizate de Profit.ro relevă un avans de aproape 13% al celei mai mari piețe auto din Europa. În acest context, Dacia reușește să-și majoreze rezultatele cu un procent de peste trei ori mai mare decât cel mediu al pieței.
07:00
După ce și toamna trecută Bursa de Valori București, acționar majoritar al CCP.RO, a contribuit la capitalul social al al entității, acționarii sunt chemați acum pentru o mișcare similară.
06:10
CFR preia. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:20
Marius Laslo, Destine Broker: În următorii 10 ani, aplicațiile mobile și platformele digitale integrate vor deveni norma: clientul își va putea gestiona întreaga relație cu brokerul online, inclusiv notificarea daunelor și urmărirea statusului acestora în # Profit.ro
Piața locală a brokerajului în asigurări a trecut, în ultimii 10 ani, printr-o transformare profundă, marcată de profesionalizare, consolidare și adaptare la noile realități economice și tehnologice, unul din reperele acestei transformări fiind ponderea brokerilor în volumul primelor subscrise, care a depășit 69%, chiar mai mult în unele segmente, spune pentru Profit.ro Marius Laslo, directorul executiv al Destine Broker, al treilea broker în ierarhia de profil.
01:20
GRAFIC Creșterea taxelor a afectat vizibil consumul. Economiștii, îngrijorați de perspectiva economiei # Profit.ro
Luna august a fost una dintre cele mai slabe istoric pentru dinamica consumului. În timp ce o scădere era așteptată, pe fondul taxelor majorate, aceasta a fost mult mai amplă față de așteptări. Scăderea vânzărilor cu amănuntul ridică îngrijorări cu privire la perspectiva economică și datele PIB pe trimestrul al treilea vor fi afectate cel mai probabil, cred economiștii.
01:10
VIDEO Nici marțieni, nici blackout, dar epoca energiei ieftine a luat sfârșit. Persistă însă așteptările nerealiste - Profit Energy.forum # Profit.ro
″Greii″ industriei energetice românești, reuniți în cadrul celei de-a IX-a ediții a Profit Energy.forum, au criticat mesajele publice apocaliptice privind iminența unui blackout în România sau ideea că am avea cel mai mare preț la curent electric din lume, avertizând însă, totodată, că epoca energiei ieftine a luat sfârșit și că așteptările nerealiste create de promisiunile fără acoperire ale politicienilor fac mai mult rău.
01:10
EXCLUSIV Proprietarul Gersim își vinde terenul păstrat 20 de ani în cartierul corporațiilor din Pipera # Profit.ro
Omul de afaceri Daniel Ștefănescu, proprietarul Gersim, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane și tablete din România, a decis să vândă terenul de 10.000 de metri pătrați pe care îl deține de peste 20 de ani în zona clădirilor de birouri din Pipera, unde au sediile centrale companii precum Mercedes-Benz, Bergenbier, Vodafone și Altex, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 24 ore
23:30
Macron lasă opoziția siderată - îi mai dă o șansă lui Lecornu după ce i-a semnat demisia # Profit.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, a făcut o mișcare surprinzătoare.
