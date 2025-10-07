Război și vin. Cum prosperă imperiul viticol al lui Putin, în timp ce Rusia e în colaps economic
Newsweek.ro, 7 octombrie 2025 13:20
În plin război și recesiune, Putin își extinde imperiul viticol din sudul Rusiei și Crimeea. Crama K...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
13:40
Autoritățile din București se pregătesc de codul roșu de ploi. Inspectoratul pentru Situații de Urge...
13:40
RePatriot Summit 2025: O Românie mai bună nu mai e doar o promisiune, ci o certitudine # Newsweek.ro
Sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, și aflat deja la a X-a ediție, Summitul...
Acum 30 minute
13:30
Hidroelectrica a început să îşi anunţe clienţii că va majora preţurile energiei electrice furnizate ...
13:20
Război și vin. Cum prosperă imperiul viticol al lui Putin, în timp ce Rusia e în colaps economic # Newsweek.ro
În plin război și recesiune, Putin își extinde imperiul viticol din sudul Rusiei și Crimeea. Crama K...
Acum o oră
13:00
Veste proastă, pentru bugetarii din subordinea Ministerului Culturii! Nu mai sunt bani de salarii # Newsweek.ro
Ministerul Culturii și-a informat instituțiile din subordine că nu mai sunt bani pentru plata salari...
Acum 2 ore
12:50
Tricolorii, cu calculele pe masă. Ce trebuie să facă România pentru a se califica la CM 2026 # Newsweek.ro
Naționala României mai are de disputat trei meciuri decisive în preliminariile pentru Campionatul Mo...
12:50
Constructorul aeronautic european Airbus a depăşit marţi o importantă barieră comercială, în condiţi...
12:40
VIDEO Ploaie de drone kamikaze ucrainene asupra Rusiei. Rafinării, lovite la peste 2.000 km distanță # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat cel mai amplu val de atacuri cu drone din ultimele luni, lovind mai mult...
12:30
Școlile ar putea să-și suspende activitatea mâine în București din cauza atenţionărilor meteo # Newsweek.ro
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu p...
12:20
Financial Times: Țările UE restricționează deplasările diplomaţilor ruşi. Unii sunt spioni # Newsweek.ro
Țările UE vor restricţiona deplasările diplomaţilor ruşi. Sancţiunea este motivată de operaţiunile d...
Acum 4 ore
11:50
Înalta Curte arată cu cât crește salariul în funcție gradație. Care angajați iau bani în plus? # Newsweek.ro
Înalta Curte a dat o decizie prin care arată cu cât crește salariul în funcție gradație. Există o ca...
11:40
Vești proste, de la Banca Mondială, pentru România! Estimările pentru economie, și de 3 ori mai mici # Newsweek.ro
Banca Mondială are vești proaste pentru România. Și-a revizuit în scădere previziunile privind evolu...
11:30
Marine Le Pen simte mirosul „sângelui politic”. Macron, fără opțiuni în fața crizei de la Paris # Newsweek.ro
Criza politică de la Paris se adâncește, iar extrema dreaptă franceză își consolidează poziția. După...
11:20
Efectul tăierii voucherelor bugetarilor și al prețurilor de Maldive: Turismul din România, la pământ # Newsweek.ro
Vara 2025 s-a încheiat cu cifre proaste pentru turismul din România. A venit decontul tăierii vouche...
11:00
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Polonia. Vor fi prelungite co...
10:50
România, lovită de ciclonul Barbara. Cod roșu de furtuni și inundații în Capitală și alte 5 județe # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu pentru Capitală și județele Constanța, Că...
10:50
Cristian Diaconescu, trimis ambasador în Turcia. Ce se întâmplă cu Luminița Odobescu și Cioloș? # Newsweek.ro
Cristian Diaconescu, actualul consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de Securitate Națio...
10:40
Ai participat la marea Cuponiadă? Află cât valorează astăzi acțiunile pe care le-ai primit în ’90 # Newsweek.ro
Ai participat la marea Cuponiadă? Află cât valorează astăzi acțiunile pe care le-ai primit în ’90. D...
10:40
Cum s-au folosit „șarlatani carismatici” de Tiktok să câștige voturi? Anihilarea lecturii i-a ajutat # Newsweek.ro
Lectura a fost anihiliată la pachet cu abolirea gândirii critice. Asistăm la o contrarevoluție care ...
10:30
Antibioticile nu vor mai face față infecțiilor cu bacterii multirezistente. Câte consumă România? # Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății spune că până în 2030, principala cauză de deces în l...
10:20
România, lovită de ciclonul Barbara. Cod roșu de furtuni și inundații. Capitala, sub cod portocaliu # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu pentru județele Constanța, Călărași și Ia...
10:00
VIDEO Ciotul de 1.250.000.000 lei executat prost din Autostrada A7 a fost reparat. Când se deschide? # Newsweek.ro
Contructorul bulgar a executat prost ciotul de 1.250.000.000 lei dintre Mizil și Pietroasele al Auto...
10:00
O româncă a devenit campioana Spaniei la Box. Tânăra este supranumită „Regina din Balcani”
Acum 6 ore
09:50
Ursula von der Leyen, ținta extremiștilor din Parlamentul European, încă de neclintit la Bruxelles # Newsweek.ro
Parlamentul European se pregătește pentru un vot tensionat asupra a două moțiuni de cenzură împotriv...
09:30
Diferența dintre fondul de rulment și cel de reparații. Ce să știe proprietarii de apartamente # Newsweek.ro
Care este diferența dintre fondul de rulment și cel de reparații? Ce trebuie să știe proprietarii de...
09:20
Israel și Hamas negociază pacea în Egipt, la doi ani de la izbucnirea războiului sângeros din Gaza # Newsweek.ro
La doi ani de la izbucnirea conflictului sângeros dintre Israel și Hamas, oficialii celor două taber...
09:10
Care sunt cele 2 nopți în care vom avea o Lună „sângerie” și uriașă pe cer? Ce semnifică? # Newsweek.ro
V-ați întrebat vreodată de ce luna pare uneori atât de mare pe cer? Nu este o iluzie optică, ci unul...
09:00
VIDEO Elicopter medical prăbușit pe autostradă în SUA: trei persoane, în stare critică # Newsweek.ro
Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, în statul California. A...
08:40
7.000.000 euro pentru Spitalul Județean Cluj-Napoca. Dotările sunt pentru infecțiile nosocomiale # Newsweek.ro
Spitalul Județean din Cluj-Napoca are noi dotări, menite să reducă riscul de infecții nosocomiale....
08:30
Prăpăd pe șosele din cauza polii. 4 accidente grave în țară, o femeie a murit. peste zece victime # Newsweek.ro
Ploile torențiale au provocat haos pe drumurile din România. În doar câteva ore, patru accidente rut...
08:20
Germania acuză Rusia de război hibrid împotriva Europei: „Putin vrea să răstoarne ordinea politică” # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că desfășoară un „răz...
08:10
Convorbire între Putin și Netanyahu despre propunerea americană de încetare a războiului din Gaza # Newsweek.ro
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui a...
08:00
Tăierea pensie speciale, amânată de CCR. Verdictul, în 2026? Precedentul CCR pe pensiile militare # Newsweek.ro
Era de așteptat - Tăierea pensiilor speciale, amânată de CCR. Verdictul sd-ar putea da abia în 2026?...
Acum 8 ore
07:50
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova. Putin îi asigură o pază strictă # Newsweek.ro
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad, care a omorât peste 500.000 de oameni înainte de a fugi din ...
07:50
Un profesor nu mai poate preda niciodată după ce a pălmuit un elev. Râdea cu un alt coleg # Newsweek.ro
Un profesor a fost dat afară din școală și ulterior i s-a interzis să mai predea în Anglia după ce a...
07:40
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele # Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele. Cercetăt...
07:40
Trump s-a decis să dea Ucrainei rachete Tomahawk de 2.000.000.000 $ bucata. Dar are o condiție # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor în Biroul Oval că „a luat o decizie” cu p...
07:30
EXCLUSIV 12.000 de noi bugetari, angajați anual din 2015. Creșteri de 50% la guvern și președinție # Newsweek.ro
Coaliția nu se pune de acord privind tăierea numărului de angajați la stat. Datele primite de Newsw...
07:20
Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii, atrași de experiențe noi # Newsweek.ro
Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii sunt atrași de experiențe...
07:10
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie? # Newsweek.ro
Pensionarii pot primi bani în plus la pensie în luna octombrie. Care este lista beneficiilor pentru ...
Acum 24 ore
22:30
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine # Newsweek.ro
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piaț...
22:20
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Cifre: Iașul atrage milioane d...
22:10
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu caru # Newsweek.ro
„Regii” păcănelelor de la Iași. Fie ploaie, fie vânt, industria jocurilor de noroc face bani cu caru...
21:30
Veaceslav Leontiev, fostul şef al ziarului Pravda, a murit după ce a căzut pe fereastră. Putin ştie? # Newsweek.ro
Veaceslav Leontiev, fostul şef al ziarului Pravda, acum în vârstă de 87 de ani, a murit după ce a că...
21:10
Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte vârsta de pensionare? # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte astfe...
20:50
Cum s-ar putea ieftini rapid energia, chiar de mâine. Ce se întâmplă cu produsele de lux? # Newsweek.ro
Cum s-ar putea ieftini rapid energia, chiar de mâine, printr-o măsură simplă şi surprinzătoare. Ce s...
20:00
Nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt rentabile investiţional pentru români sau nu? # Newsweek.ro
S-a lansat de către Ministerul Finanţelor o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Sunt acestea re...
19:50
De ce situaţia din Franţa seamănă cu cea din România? Cr iză economică şi politică majoră # Newsweek.ro
Situaţia din Franţa seamănă izbitor cu cea din România, dar până la un punct? Există o cr iză econom...
19:40
Ajutorul la pensie de 50 lei nu acoperă plata facturilor. Cât vor plăti pensionarii la curent? # Newsweek.ro
Guvernul oferă un ajutor de 50 de lei lunar la pensie în fiecare lună. Pensionarii și românii cu ven...
19:30
Legătura periculoasă dintre obezitate și demență. O proteină toxică ar putea fi de vină # Newsweek.ro
Legătura periculoasă dintre obezitate și demență. O proteină toxică ar putea fi de vină. Oamenii de ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.