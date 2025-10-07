Problema României nu sunt spionii, ci executanții
National.ro, 7 octombrie 2025 13:20
1. Habar n-am dacă Ana Birchall s-a oferit să fie spioană, unii spun că ar face destule pentru o funcție (nu intru în amănunte, fiindcă nu o avantajează), dar știu că era la fel de bună ca ministru al Justiției cum a fost Clotilde la Sectorul 1 și cum e Țoiu la Externe. Problema nu […] The post Problema României nu sunt spionii, ci executanții first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
13:20
1. Habar n-am dacă Ana Birchall s-a oferit să fie spioană, unii spun că ar face destule pentru o funcție (nu intru în amănunte, fiindcă nu o avantajează), dar știu că era la fel de bună ca ministru al Justiției cum a fost Clotilde la Sectorul 1 și cum e Țoiu la Externe. Problema nu […] The post Problema României nu sunt spionii, ci executanții first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
12:20
Update. Autoritățile decid DACĂ închid școlile din București, din cauza CODULUI ROȘU de ploi/Cursuri suspendate, miercuri, în trei județe # National.ro
Autoritățile urmează să decidă dacă se impune o măsură de suspendare a cursurilor în Capitală, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineață, o avertizare de cod roșu de ploi torențiale abundente. Deja s-a anunțat că în școlile din Constanța și Ialomița nu se vor face, miercuri, cursuri, în contextul avertizărilor meteo. […] The post Update. Autoritățile decid DACĂ închid școlile din București, din cauza CODULUI ROȘU de ploi/Cursuri suspendate, miercuri, în trei județe first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
11:30
Sfârșit crunt pentru o româncă, în Italia. Femeia, ucisă de partenerul ei/„A țipat după ajutor” # National.ro
O româncă în vârstă de 64 de ani a sfârșit în condiții cumplite, în Italia. Conform informațiilor disponibile până la acest moment, femeia a fost ucisă în bătaie de către partenerul ei. Nenorocirea a avut loc în Gela, un oraș din Sicilia. Conform Știrile ProTv, românca a fost ucisă în bătaie de partenerul ei, în […] The post Sfârșit crunt pentru o româncă, în Italia. Femeia, ucisă de partenerul ei/„A țipat după ajutor” first appeared on Ziarul National.
11:00
Momentul în care un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă din Statele Unite a fost surprins în imagini. Trei persoane care se aflau la bord au fost grav rănite după căderea aparatului de zbor. Potrivit pompierilor, trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o […] The post Imagini șocante! Un elicopter medical s-a prăbușit pe o autostradă, în SUA – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:10
Capitala și județul Ilfov intră, de marți seară, sub Cod portocaliu de ploi. Recomandările ISU pentru populație: „Pentru siguranța dumneavoastră” # National.ro
În contextul în care meteorologii au emis avertizări de ploi abundente, inclusiv pentru București și județul Ilfov, autoritățile au făcut publice o serie de recomandări pentru populație. Capitala și județul Ilfov intră de marți, 7 octombrie, de la ora 21.00, timp de peste 24 de ore, sub avertizare Cod portocaliu de ploi, fiind prognozate cantități […] The post Capitala și județul Ilfov intră, de marți seară, sub Cod portocaliu de ploi. Recomandările ISU pentru populație: „Pentru siguranța dumneavoastră” first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
09:50
Cod roșu de ploi în Constanța. Primarul îndeamnă locuitorii să-și facă provizii și să stea în casă: „Nu vreau să panichez pe nimeni” # National.ro
Având în vedere avertizarea meteorologilor și anume faptul că a fost emis un Cod roșu de ploi pentru Constanța și alte două județe, autoritățile constănțene se pregătesc pentru perioada în care sunt anunțate precipitații abundente. Localnicii din Constanța sunt sfătuiți de către edilul orașului să evite deplasările care nu sunt strict necesare și stea în […] The post Cod roșu de ploi în Constanța. Primarul îndeamnă locuitorii să-și facă provizii și să stea în casă: „Nu vreau să panichez pe nimeni” first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
07:10
Acum 12 ore
05:50
BERBEC Este posibil să resimțiți o stare de confuzie dată de ultimele evenimente. Nu este exclus ca relațiile cu cei din jur să se tensioneze din cauza unor neînțelegeri. Amânați deciziile importante, care pot avea implicații serioase în activitatea profesională. TAUR S-ar putea să deveniți irascibil din cauză că nu reușiți să terminați la […] The post Horoscop 7 octombrie 2025 – Amânați deciziile importante first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:00
20:50
Studenții critică lista noilor consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan: „Educația lipsește cu desăvârșire” # National.ro
Asociațiile studențești reacționează dur după ce președintele Nicușor Dan a anunțat lista noilor consilieri prezidențiali, acuzând lipsa unui portofoliu dedicat educației și cercetării. Într-un context în care sistemul de învățământ românesc se confruntă cu abandon școlar ridicat și subfinanțare, tinerii consideră această omisiune o dovadă clară de dezinteres față de viitorul educației din România. Consilierii […] The post Studenții critică lista noilor consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan: „Educația lipsește cu desăvârșire” first appeared on Ziarul National.
20:10
În ciuda amenințărilor la adresa economiei SUA – de la tarife ridicate la prăbușirea imigrației, erodarea instituțiilor, creșterea datoriei și inflația persistentă – investitorii sunt din ce în ce mai încrezători că inteligența artificială este o forță atât de mare încât le poate contracara. Sute de miliarde de dolari pe care companiile le injectează în […] The post Inteligența artificială va salva America first appeared on Ziarul National.
20:10
Taxă nouă pentru mașinile neînmatriculate în București: șoferii din alte județe ar putea plăti până la 50 de euro pe an # National.ro
O nouă taxă pentru mașinile neînmatriculate în București sau Ilfov ar putea fi introdusă în perioada următoare, potrivit consilierului general Cristian Popescu (PSD). Măsura vizează șoferii care tranzitează Capitala, pe cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care și-au înmatriculat autoturismele în alte județe pentru a evita costuri mai mari […] The post Taxă nouă pentru mașinile neînmatriculate în București: șoferii din alte județe ar putea plăti până la 50 de euro pe an first appeared on Ziarul National.
19:50
Principalii actori ai războiului dintre Israel și Hamas poartă negocieri de pace în Egipt (stațiunea Sharm el-Sheik de la Marea Roșie). Agenda imediată include prima fază a discuțiilor privind mecanismele de eliberare a ostaticilor israelieni. Israelienii, locuitorii din Gaza și Donald Trump speră că un acord în acest sens va deschide calea către negocierile din […] The post Un moment decisiv pentru Israel, Hamas și Donald Trump first appeared on Ziarul National.
19:40
Congresul Partidului Social Democrat se anunță, oficial, o demonstrație de forță și unitate. Neoficial, vom asista la o bătălie între pigmei care se luptă pe colțul de pâine de la cantină. „Marea bătălie pe firimituri”, așa s-ar numi filmul dacă adunarea social-democraților ar fi o producție artistică. Din păcate, nu e nici film, nici artă. […] The post Marea bătălie pe firimituri din PSD first appeared on Ziarul National.
19:40
Curtea Supremă, lovitură cruntă pentru Nicușor Dan. Autorizațiile de construcție emise de primarii de sector rămân valabile # National.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Nicușor Dan, ca primar general, nu avea dreptul legal de a contesta în instanță autorizațiile de construcție emise de primarii de sector, atribuție care revine exclusiv prefectului Capitalei. Hotărârea de luni, 6 octombrie, clarifică o dispută juridică de lungă durată între Primăria Generală și cea a […] The post Curtea Supremă, lovitură cruntă pentru Nicușor Dan. Autorizațiile de construcție emise de primarii de sector rămân valabile first appeared on Ziarul National.
19:10
O schimbare care a trecut, în mod deliberat, neobservată de media va produce o adevărată revoltă socială. Aflat într-o criză fără precedent de personal militar, MApN a impus legiferarea utilizării în misiuni, pe perioade determinate, fără a se preciza durata acestora, a civililor care au efectuat serviciul militar obligatoriu, până în 2007, adică toți bărbații […] The post Civilii care au făcut armata, săltați de MApN pentru participarea la misiuni militare first appeared on Ziarul National.
18:00
După ce activiștii de mediu au reușit să le bage în cap oamenilor din Gura Teghii, din județul Buzău, cel puțin celor care nu știu realitatea, că finalizarea hidrocentralei din zonă le va seca râul, a descins și ministrul userist al Mediului, Diana Buzoianu, să găsească pretext pentru oprirea lucrărilor. Mai mult, aceasta a profitat […] The post Manipulare periculoasă la Ministerul Mediului. Blocaj la hidrocentrale first appeared on Ziarul National.
17:50
Radu Drăgușin (22 de ani), fundașul lui Tottenham, a povestit despre cea mai grea perioadă a carierei sale, după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept, în februarie, în Europa League. Transferat de la Genoa pentru 25 de milioane de euro, internaționalul român a fost nevoit să ia totul de la […] The post Drăgușin: „Am învățat cum să merg din nou!” first appeared on Ziarul National.
17:30
Europa ar trebui să fie locul cel mai propice din lume pentru dezvoltarea afacerilor, cu o piață unică de peste 450 de milioane de consumatori. Dar obstacolele autoimpuse acționează ca niște tarife vamale pentru companiile europene. Antreprenorilor li se refuză beneficiile depline ale dimensiunii Europei. Pe măsură ce cadrul comercial internațional bazat pe norme se […] The post Cel mai mare atu al Europei este Europa însăși first appeared on Ziarul National.
17:20
Cristi Chivu impresionează în Italia! Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au asistat la un antrenament al antrenorului lui Inter și au rămas surprinși de atmosfera, intensitatea și filosofia impuse de român. „Muncă, calm și zâmbete, chiar și atunci când echipa națională te cheamă: secretele unui Inter croit după chipul lui Chivu”, au titrat italienii. […] The post Chivu, o legendă, un antrenor, o stare de spirit! first appeared on Ziarul National.
17:10
Un nou ciclon lovește România. Școlile din Constanța se închid miercuri, când va fi COD ROȘU de ploi/Capitala se va afla sub COD PORTOCALIU # National.ro
Meteorologii au dat alerta, iar autoritățile locale iau primele măsuri, dat fiind faptul că sunt anunțate precipitații abundente, sub formă de ploaie, în cursul zilei de miercuri. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o avertizare Cod Roșu de ploi abundente, valabilă în județele Constanța, Călărași și Ialomița, începând din seara zilei de 7 […] The post Un nou ciclon lovește România. Școlile din Constanța se închid miercuri, când va fi COD ROȘU de ploi/Capitala se va afla sub COD PORTOCALIU first appeared on Ziarul National.
17:10
În scenariul pesimist elaborat de Dispecerul Energetic Național, cu o iarnă mai geroasă, adică, la vârful de seară, sistemului energetic îi vor lipsi 4.300 MWh. Și asta în care capacitatea totală de import este de doar 4.200 MWh, valoare care nu a fost atinsă până acum și este foarte puțin probabil să fie atinsă, având […] The post Scenariu apocaliptic al Dispecerului Energetic Național. Lipsesc 4.300 MW din sistem first appeared on Ziarul National.
16:40
Înalti oficiali ai Uniunii Europene au transmis un mesaj sever Ucrainei, afirmând că mai are multe de făcut pentru a-și asigura aderarea. Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor celor 27 de țări ale UE pentru a deveni membru, dar Budapesta îi blochează trecerea la următoarea etapă a negocierilor de aderare, invocând preocupări precum drepturile lingvistice […] The post Calea Ucrainei către UE va fi dificilă, cu sau fără obstacolul Ungaria first appeared on Ziarul National.
16:20
VIDEO. Grindeanu, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Noi am enunțat câteva condiții”/Despre ce e vorba # National.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, într-o conferință de presă la finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN), că partidul nu și-a schimbat poziția în privința alegerilor pentru Primăria Capitalei – în ciuda presiunilor venite din partea USR pentru ca acestea să fie organizate cât mai curând, în luna noiembrie. Grindeanu a lăsat […] The post VIDEO. Grindeanu, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Noi am enunțat câteva condiții”/Despre ce e vorba first appeared on Ziarul National.
16:00
Ucrainenii par reticenți să ia în serios afirmația lui Volodimir Zelenski, de luna trecută, potrivit căreia „este gata să nu candideze pentru un al doilea mandat, deoarece nu este obiectivul său”. Zelenski a vorbit despre intenția sa de a demisiona când președintele american Donald Trump și consilierii săi repetau argumentul Kremlinului, acuzându-l că este un […] The post Zelenski umblă cu cioara vopsită first appeared on Ziarul National.
15:40
În rândurile ce urmează nu va fi vorba despre vreo punere în scenă a cunoscutei operete a lui Franz Lehar, în care bogata și frumoasa văduvă Hanna Glavari își plimbă nurii prin fața multor bărbați, zăpăcindu-i, ci de tânăra și nefericita Erika Kirk, soție a activistului american Charlie Kirk, răpus mișelește, împușcat de un individ […] The post Văduva veselă first appeared on Ziarul National.
15:30
Exporturile de textile din China către Uniunea Europeană au crescut brusc, deoarece producătorii afectați de tarifele ridicate impuse de SUA redirecționează mărfurile către piața europeană. Importurile UE de îmbrăcăminte și textile chinezești au crescut cu 20% în valoare și volum în prima jumătate a acestui an, comparativ cu 2024, potrivit datelor Euratex. Majoritatea creșterii valorice […] The post Impactul tarifelor SUA: haine ieftine din China, bune pentru UE first appeared on Ziarul National.
14:50
Începe furnizarea căldurii în București. Anunț de la Termoenergetica/Zonele din Capitală în care pot apărea probleme # National.ro
După perioada friguroasă de zilele trecute și în contextul în care și în prima parte a acestei săptămâni se anunță vreme rece în București, locuitorii Capitalei află, luni, 6 octombrie, că se va începe furnizarea căldurii în sistemul centralizat din București. Agentul termic se va simți însă gradual în caloriferele din apartamentele celor care vor […] The post Începe furnizarea căldurii în București. Anunț de la Termoenergetica/Zonele din Capitală în care pot apărea probleme first appeared on Ziarul National.
14:20
ULTIMA ORĂ. Sorin Oprescu, pus sub control judiciar (surse). În fața procurorului din Grecia, fostul primar a refuzat extrădarea # National.ro
După ce fusese reținut, la finalul săptămânii trecute, în Grecia, fostul primar general al Capitalei a ajuns luni, 6 octombrie, în fața magistraților eleni. Potrivit unor surse Antena 3, Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, decizia fiind luată luni de către magistrații din Grecia. Din câte se pare, Oprescu a […] The post ULTIMA ORĂ. Sorin Oprescu, pus sub control judiciar (surse). În fața procurorului din Grecia, fostul primar a refuzat extrădarea first appeared on Ziarul National.
14:10
1. ”Avem aproape 10.000 de jandarmi care sunt în pază la diferite obiective. Dacă reducem cu 20-30% numărul acestora și îi scoatem în stradă, vom avea mai multă ordine și siguranță publică în zonele unde avem probleme.” Am citat din Bolojan. Aici are dreptate. Sau n-are? Să-l întrebe pe Nicușor. Și Nicușor pe Macron. În […] The post Roller coaster Kiev – București first appeared on Ziarul National.
Ieri
12:30
La mai bine de patru luni de la preluarea mandatului de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan și-a numit mai mulți consilieri prezidențiali. E vorba de 16 numiri în cadrul Administrației Prezidențiale, pe lista consilierilor aflându-se Ludovic Orban și Eugen Tomac, doi politicieni care l-au susținut public pe Nicușor Dan în campania prezidențială, Marius Lazurca, al […] The post Primăria Capitalei s-a mutat la Cotroceni/Nicușor Dan și-a numit consilierii first appeared on Ziarul National.
11:50
BREAKING NEWS: Criza capătă proporții în Franța. Sebastien Lecornu a demisionat din funcția de premier. Abia ce își anunțase componența Cabinetului # National.ro
Criza politică din Franța pare că se adâncește tot mai mult. Premierul Sebastien Lecornu și-a anunțat demisia luni, la doar câteva ore după ce a prezentat noul Executiv, un Cabinet compus din nume familiare, scrie France 24. Executivul – dominat de miniștri vechi și aliați apropiați ai președintelui Emmanuel Macron. Palatul Elysee a confirmat că […] The post BREAKING NEWS: Criza capătă proporții în Franța. Sebastien Lecornu a demisionat din funcția de premier. Abia ce își anunțase componența Cabinetului first appeared on Ziarul National.
11:10
Sindicaliștii din Guvern cer demisia șefului Cancelariei premierului, Mihai Jurca: „Este campion la fentat legislația, nu la reformă” # National.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită public demisia – sau în caz de refuz, demiterea – lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, cel considerat a fi omul de încredere al premierului. Sindicaliștii îl acuză pe Jurca, între altele, de încălcarea drepturilor angajaților. Într-un comunicat transmis luni, 6 octombrie, reprezentanții sindicatului susțin […] The post Sindicaliștii din Guvern cer demisia șefului Cancelariei premierului, Mihai Jurca: „Este campion la fentat legislația, nu la reformă” first appeared on Ziarul National.
10:40
Băsescu, despre anularea alegerilor: „O afacere dâmbovițeană”/„Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” # National.ro
Subiectul anulării alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut continuă să genereze reacții. În tot acest context, fostul președinte Traian Băsescu a făcut o serie de comentarii cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Fostul șef al statului vede această decizie drept „o afacere dâmbovițeană”, o consecință a „debandadei din sistem”. Mai mult, Băsescu […] The post Băsescu, despre anularea alegerilor: „O afacere dâmbovițeană”/„Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” first appeared on Ziarul National.
10:30
Știai că avocado conține grăsimi care ajută la protejarea mielinei neuronale? – Alimentul prieten al creierului # National.ro
Considerat unul dintre cele mai sănătoase fructe din lume, avocado este bogat în grăsimi mononesaturate și substanțe antioxidante care nu doar că sprijină sănătatea cardiovasculară, dar au un rol esențial și în funcționarea optimă a creierului. Una dintre cele mai importante funcții? Protejarea mielinei neuronale – acel strat protector care învelește fibrele nervoase și asigură […] The post Știai că avocado conține grăsimi care ajută la protejarea mielinei neuronale? – Alimentul prieten al creierului first appeared on Ziarul National.
10:10
Reținut în Grecia, Sorin Oprescu invocă decizii CCR şi cere reducerea pedepsei/Când se va pronunța Curtea de Apel Bucureşti asupra căii extraordinare de atac formulate de fostul primar # National.ro
Curtea de Apel București urmează să decidă miercuri, 8 octombrie, dacă fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va avea câștig de cauză în urma solicitării depuse pentru reducerea pedepsei cu închisoarea, invocând decizii ale Curții Constituționale. Fostul edil a fost reținut în Grecia, luni urmând să ajungă în fața unui procuror, pentru a fi audiat […] The post Reținut în Grecia, Sorin Oprescu invocă decizii CCR şi cere reducerea pedepsei/Când se va pronunța Curtea de Apel Bucureşti asupra căii extraordinare de atac formulate de fostul primar first appeared on Ziarul National.
07:10
05:50
BERBEC Astăzi vei dori foarte mult să vorbești cu alții și vei fi fermecător cu toată lumea. De fapt, să vorbești cu cei dragi îți va aduce pace. Simțiți-vă liber să delegați unele responsabilități. Dorința ta de stabilitate în dragoste te face mai puțin receptiv la oportunități. TAUR Relațiile tale ar putea ajunge să […] The post Horoscop 6 octombrie 2025 – Ești exagerat de îngrijorat de tine first appeared on Ziarul National.
5 octombrie 2025
20:10
La festivitățile oficiale de sărbătorire a Zilei Unității Germaniei, orașul Saarbrucken, situat lângă granița cu Franța, a găzduit muzicieni, breakdanceri, acrobați, magicieni și actori pentru a distra vizitatorii. Președintele Frank-Walter Steinmeier a luat cuvântul alături de cancelarul Friedrich Merz. Președintele francez Emmanuel Macron a participat și el, pentru a sublinia dimensiunea europeană a reunificării Germaniei. […] The post Reunificarea Germaniei nu a avut loc niciodată cu adevărat first appeared on Ziarul National.
19:40
Agitație mare pe scena politică. Se vorbește despre reforme, digitalizare, modernizare, dar totul seamănă mai degrabă cu o piesă de teatru prost regizată și jucată pe bani publici. Actorii? Aceleași partide de decenii. Decorul? Același, prăfuit. Publicul? Noi, contribuabilii, care plătim bilete scumpe ca să vedem un spectacol cu replici rescrise la infinit. Politicienii noștri […] The post Noi plătim, ei se fac că muncesc first appeared on Ziarul National.
19:10
În loc să întărească singura instituție de control și de colectare a taxelor și impozitelor, Guvernul plănuiește să destructureze ANAF. Actualul șef al instituției amenință angajații cu disponibilizări masive de la 1 ianuarie 2026, semnalează Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală ”Solidaritatea”, în condițiile în care există un deficit de personal de peste 22% din necesar, […] The post Se pregătește destructurarea ANAF. Colectarea veniturilor fiscale, aruncată în aer first appeared on Ziarul National.
18:40
OMC încă se agăță de speranța că Washingtonul nu a renunțat complet la ordinea comerțului mondial bazată pe reguli. În timp ce tarifele americane au încălcat principiul reciprocității comerciale al OMC, diplomații susțin că, în culise, administrația Trump continuă să lupte pentru a păstra elementele sistemului global. De exemplu, Statele Unite sprijină activ OMC în […] The post Mai are nevoie America de Organizația Mondială a Comerțului? first appeared on Ziarul National.
18:20
Analiștii vorbesc despre ascensiunea dreptei autoritare în Statele Unite, dar ce se întâmplă cu extrema stângă? Mulți se tem că centrul-stânga dispare, la fel cum conservatorismul tradițional a cedat locul mișcării MAGA. Ascensiunea candidatului socialist democrat la primăria New York-ului, Zohran Mamdani (care încă conduce în sondaje după ce primarul în funcție, Eric Adams, s-a […] The post Stânga dură cucerește țara capitalismului? first appeared on Ziarul National.
18:10
„Dacă va continua pe traiectoria actuală, ChatGPT va deveni cel mai mare site web din lume”. Această profeție, formulată de Sam Altman în cadrul unei conferințe organizate pe 9 septembrie de fondul Khosla Ventures, reflectă ambiția directorului OpenAI, dar și o tendință. Lansat în noiembrie 2022, celebrul său asistent conversațional este deja al cincilea site […] The post Cum a intrat ChatGPT în viețile noastre first appeared on Ziarul National.
17:40
Tom Barrack, prieten și consilier de lungă durată al lui Donald Trump, întruchipează modul în care președintele a perturbat decenii de practică, ocupând poziții sensibile în Orientul Mijlociu cu persoane de încredere care au puțină experiență diplomatică, dar o înclinație pentru negocieri. La cinci luni de la preluarea funcției, Barrack a produs deja un amestec […] The post Emisarul lui Trump zguduie Orientul Mijlociu first appeared on Ziarul National.
17:00
Piețele muncii din multe economii importante se blochează, deoarece incertitudinea legată de comerț, impozite și inteligența artificială determină angajatorii să amâne angajările și concedierile, iar pe angajați să-și păstreze joburile. Conform datelor oficiale, în perioada ianuarie-iulie, rata anuală a ocupării forței de muncă a crescut cu doar 0,5% în SUA și cu 0,4% în restul […] The post Piețele muncii sunt blocate într-un ciclu low-hire, low-fire first appeared on Ziarul National.
16:30
Bayern Munchen a învins-o clar pe Eintracht Frankfurt, scor 3-0, însă victoria bavarezilor a fost umbrită de un moment controversat. Fostul arbitru FIFA Manuel Graefe a acuzat o eroare majoră de arbitraj la golul anulat gazdelor, în minutul 14, când Bahoya înscrisese superb, dar reușita a fost anulată după analiza VAR pentru un presupus henț […] The post Noul Cămătaru?! Bayern, acuze INCREDIBILE! first appeared on Ziarul National.
16:30
Demetri Mitchell, fost jucător al lui Manchester United, a povestit o întâmplare incredibilă: și-a negociat singur transferul la Leyton Orient, în liga a treia engleză, folosind inteligența artificială. Fundașul stânga de 28 de ani a renunțat la serviciile unui impresar și a apelat la ChatGPT pentru a obține un contract avantajos. „Leyton Orient mi-a trimis […] The post ChatGPT i-a negociat transferul – “A fost cel mai bun impresar” first appeared on Ziarul National.
16:00
Război între Transelectrica și Curtea de Conturi. Compania de stat contestă raportul de control # National.ro
Transelectrica a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru a achiziționa servicii de consultanță și asistență juridică, pentru a contesta în instanță raportul de control al Curții de Conturi, publicat la începutul acestui an. Raportul este unul devastator pentru conducerea companiei de stat, acuzată de dezmăț total pe bani publici, cu pierderi de zeci de milioane […] The post Război între Transelectrica și Curtea de Conturi. Compania de stat contestă raportul de control first appeared on Ziarul National.
15:00
La câteva luni după începerea celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, Taiwanul se află prins între două forme de presiune. Pe de o parte, liderul chinez Xi Jinping face lobby la Washington pentru ca Trump să se pronunțe oficial împotriva independenței insulei. Pe de altă parte, Casa Albă presează Taipeiul să transfere […] The post Scenariile pe care China le poate folosi împotriva Taiwanului first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.