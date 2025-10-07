Coaliția se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației și data alegerilor la Primăria Capitalei
MainNews.ro, 7 octombrie 2025 13:20
Coaliția de guvernare se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației publice și pentru a discuta stabilirea datei alegerilor la Primăria Capitalei, pe fondul unor propuneri divergente din partea partidelor. Coaliția de guvernare este programată să se reunească marți, la Palatul Victoria, începând cu ora 14:00, pentru a aborda două subiecte majore de pe … Articolul Coaliția se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației și data alegerilor la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 30 minute
13:30
Un fost premier al Franței îi cere lui Emmanuel Macron să organizeze în curând alegeri prezidențiale anticipate # MainNews.ro
Édouard Philippe, fost prim-ministru francez și fost aliat al lui Emmanuel Macron, a declarat că este în favoarea unor alegeri prezidențiale anticipate, având în vedere gravitatea crizei politice care zguduie țara, relatează The Guardian. Ce i-a transmis Édouard Philippe lui Emmanuel Macron? Remarcile lui Édouard Philippe, un candidat important de centru-dreapta pentru succesiunea lui Emmanuel … Articolul Un fost premier al Franței îi cere lui Emmanuel Macron să organizeze în curând alegeri prezidențiale anticipate apare prima dată în Main News.
13:20
Acum 2 ore
12:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente pentru cinci județe și București. Aceasta va fi în vigoare între 7 octombrie, ora 21:00, și 8 octombrie, ora 15:00. Alături de București mai sunt vizate și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov. Va ploua torențial și abundent, izolat se … Articolul Capitala și alte cinci județe intră sub cod roșu de ploi abundente, marți seara apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
10:20
Nou impas în Senatul SUA pentru redeschiderea guvernului. Republicanii și democrații se acuză reciproc pentru prelungirea crizei # MainNews.ro
Senatul SUA a respins propunerile republicanilor, respectiv democraților pentru finanțarea guvernului federal, astfel încât acesta să poată fi redeschis. În urma eșecului, cele două formațiuni politice s-au acuzat reciproc pentru prelungirea crizei, relatează DW. Pentru a fi aprobată, o propunere are nevoie de susținerea a 60 de senatori din totalul de 100. Niciuna dintre variante … Articolul Nou impas în Senatul SUA pentru redeschiderea guvernului. Republicanii și democrații se acuză reciproc pentru prelungirea crizei apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
09:20
DRDP Buzău a efectuat teste structurale la un pod de pe Lotul 2 al A7. Când s-ar putea circula de la București până la Spătaru # MainNews.ro
Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău au anunțat efectuarea de teste structurale pe calea 1 a podului de la kilometrul 38 de pe Lotul 2 al A7 Mizil-Pietroasele. După montarea ecliselor de legătură pe calea 2 și efectuarea testelor de încărcare, precum și după verificarea calității sudurilor, în perioada 13-17 octombrie va fi … Articolul DRDP Buzău a efectuat teste structurale la un pod de pe Lotul 2 al A7. Când s-ar putea circula de la București până la Spătaru apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
21:50
Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică # MainNews.ro
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS. „De fapt, motivele acestei panici din jurul „dronelor ruseşti” pot fi oricare dintre cele menţionate sau … Articolul Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică apare prima dată în Main News.
21:20
Serviciul Shin Bet ar fi avertizat cu trei ore înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. Autoritățile, acuzate că nu au reacționat # MainNews.ro
Serviciul de securitate internă israelian, Shin Bet, ar fi transmis un avertisment cu aproximativ trei ore înainte de atacurile lansate de Hamas pe 7 octombrie 2023, însă forțele de ordine nu au reacționat la timp, potrivit unui raport citat de presa israeliană. Conform unor oficiali de rang înalt din poliție, citați în document, în noaptea … Articolul Serviciul Shin Bet ar fi avertizat cu trei ore înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. Autoritățile, acuzate că nu au reacționat apare prima dată în Main News.
21:10
Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical # MainNews.ro
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, tot din ambulanţă, este în stop cardio-respirator şi se fac manevre de resuscitare. Alte cinci persoane … Articolul Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical apare prima dată în Main News.
19:30
DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie # MainNews.ro
Partidul lui Cristian Popescu Piedone, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), începe să adune nume foarte cunoscute de pe scena politică și nu numai. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, este noul membru al partidului lui Piedone. Pe lângă funcția de vicepreședinte pe care o va deține în cadrul formațiunii politice, aceasta va … Articolul DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie apare prima dată în Main News.
19:20
Senatul adoptă Legea majoratului online: conturile pentru minori sub 16 ani necesită acordul părinților # MainNews.ro
Senatul a aprobat luni, în plen, legea privind majoratul online, care stabilește că minorii sub 16 ani pot folosi servicii digitale și își pot crea conturi personale doar cu consimțământul părinților, verificabil, potrivit Agerpres. Propunerea legislativă a fost votată „pentru” de 123 de senatori, înregistrând șase abțineri. Această regulă nu se aplică platformelor online dedicate … Articolul Senatul adoptă Legea majoratului online: conturile pentru minori sub 16 ani necesită acordul părinților apare prima dată în Main News.
17:50
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat luni că partidul va organiza congresul în această toamnă, menționând că ar fi ideal ca evenimentul să aibă loc înainte de începutul postului Crăciunului. Întrebat după întâlnirea conducerii PSD dacă congresul va fi programat la finalul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie sau abia în primăvară, Grindeanu a … Articolul Când are loc congresul PSD. Sorin Grindeanu: Vom organiza sigur apare prima dată în Main News.
17:20
Primăria Sectorului 2 din București intenționează să reducă poluarea în zonele frecventate de copii prin introducerea unui nou indicator rutier cu mesaj ecologic. Inițiativa face parte din proiectul „Oprește Motorul” și urmărește să încurajeze șoferii să adopte un comportament responsabil, oprind motoarele atunci când staționează în apropierea unităților de învățământ și a locurilor de joacă. … Articolul Primăria Sector 2 lansează un nou indicator rutier: ce semnificație va avea apare prima dată în Main News.
16:50
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar. Va rămâne în Grecia până la judecarea cererii de extrădare # MainNews.ro
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost pus în stare de libertate sub control judiciar după audierile de luni, 6 octombrie, și i se permite să rămână în Grecia, anunță Observator Antena 1. Oprescu va rămâne sub această măsură până la stabilirea unei ședințe de judecată care va analiza cererea de extrădare. Procesul poate … Articolul Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar. Va rămâne în Grecia până la judecarea cererii de extrădare apare prima dată în Main News.
16:40
Ministrul Energiei: Prețul unui kWh pentru gospodării va fi „un leu și ceva”. Plafonarea nu mai este posibilă # MainNews.ro
Prețul unui kilowatt-oră pentru consumatorii casnici ar putea urca la aproximativ 1 leu, „și un pic”, în urma noilor măsuri ale statului în piața de energie, a declarat Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei. Oficialul a explicat că plafonarea prețurilor nu mai este posibilă, subliniind că o astfel de măsură ar afecta „încrederea pieței și a partenerului … Articolul Ministrul Energiei: Prețul unui kWh pentru gospodării va fi „un leu și ceva”. Plafonarea nu mai este posibilă apare prima dată în Main News.
16:30
Greta Thunberg și alți 170 de activiști, deportați de Israel în Grecia și Slovacia; militanții reclamă tratamente dure # MainNews.ro
Israelul a anunțat luni că 171 de activiști care făceau parte dintr-o flotilă umanitară, printre care și Greta Thunberg, au fost deportați către Grecia și Slovacia, potrivit The Guardian. Greta Thunberg, care a fost transportată cu avionul în Grecia, se numără printre cei aproximativ 450 de activiști reținuți de autoritățile israeliene după ce flotila de … Articolul Greta Thunberg și alți 170 de activiști, deportați de Israel în Grecia și Slovacia; militanții reclamă tratamente dure apare prima dată în Main News.
15:50
Alertă de vreme extremă în România: Cod roșu de ploi și inundații în sud-est, peste 100 l/mp în câteva ore # MainNews.ro
România se află sub avertizare de vreme extremă, meteorologii prognozând ploi torențiale și riscuri semnificative de inundații. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod roșu pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde în doar câteva ore se pot acumula peste 100 l/mp. În restul sudului țării, inclusiv Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, sunt în … Articolul Alertă de vreme extremă în România: Cod roșu de ploi și inundații în sud-est, peste 100 l/mp în câteva ore apare prima dată în Main News.
15:40
Diana Şoşoacă acuză nereguli la Parchet: „Mi s-a băgat sub nas o ordonanță fără să studiez dosarul” # MainNews.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, implicată într-un dosar penal care vizează mai multe infracţiuni – printre care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi răspândirea unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe – s-a prezentat luni la Parchetul General pentru audiere. La final, Şoşoacă … Articolul Diana Şoşoacă acuză nereguli la Parchet: „Mi s-a băgat sub nas o ordonanță fără să studiez dosarul” apare prima dată în Main News.
15:40
Un tribunal din Polonia a prelungit arestul preventiv pentru ucraineanul suspectat că a luat parte la distrugerea gazoductelor Nord Stream # MainNews.ro
Un tribunal polonez a decis luni că scafandrul ucrainean pe care Germania vrea să-l ancheteze pentru presupusa sa implicare în exploziile care au avariat conductele de gaze Nord Stream trebuie să rămână în arest pentru încă 40 de zile, relatează Reuters. Volodymyr Z. a fost reținut lângă Varșovia marțea trecută, iar instanța a decis că … Articolul Un tribunal din Polonia a prelungit arestul preventiv pentru ucraineanul suspectat că a luat parte la distrugerea gazoductelor Nord Stream apare prima dată în Main News.
14:30
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Ce zone pot întâmpina probleme # MainNews.ro
De luni, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a demarat procesul de livrare a agentului termic pentru sezonul rece. Reprezentanții instituției precizează că sistemul este pornit „conform graficului”, însă locuitorii vor simți căldura în locuințe „gradual”. „Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului. Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul … Articolul Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Ce zone pot întâmpina probleme apare prima dată în Main News.
14:20
Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară # MainNews.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS România, a ajuns luni la sediul Parchetului General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. În fața instituției a fost așteptată de câteva zeci de susținători care afișau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Șoșoacă” și care fluturau steaguri ale României și ale … Articolul Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară apare prima dată în Main News.
14:00
MAE: România va prelua în 2026 Președinția ICE. Integrarea statelor candidate, prioritate strategică # MainNews.ro
România se pregătește să preia, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE). Mandatul, care se va desfășura pe parcursul anului 2026, va viza accelerarea integrării europene a statelor candidate, consolidarea conectivității regionale și îmbunătățirea rezilienței în contextul geopolitic actual. România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central … Articolul MAE: România va prelua în 2026 Președinția ICE. Integrarea statelor candidate, prioritate strategică apare prima dată în Main News.
Ieri
13:10
Cutremur politic în Franța. Premierul Sébastien Lecornu a demisionat la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție # MainNews.ro
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat din funcție la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție, devenind liderul guvernului cu cel mai scurt mandat din istoria celei de-a cincea republici. Președintele Emmanuel Macron i-a acceptat demisia la doar câteva ore după ce premierul anunțase primii membri ai cabinetului său. Decizia lui Sébastien Lecornu a … Articolul Cutremur politic în Franța. Premierul Sébastien Lecornu a demisionat la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție apare prima dată în Main News.
12:00
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, se află astăzi, 6 octombrie 2025, în fața unui magistrat din Grecia, care urmează să decidă cu privire la o eventuală extrădare a acestuia în România. Cazul său a stârnit un interes considerabil, având în vedere demersurile anterioare și modificările survenite în contextul legal și al condițiilor de detenție. … Articolul Sorin Oprescu, în fața instanței din Grecia: Decizie privind extrădarea în România apare prima dată în Main News.
12:00
Nicușor Dan și-a numit echipa de consilieri. Cine sunt cei care îl vor sfătui pe șeful statului în următorii ani # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat numele persoanelor care vor intra în echipa sa de consilieri. Printre cei numiți în funcția de consilier se numără fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, profesorul universitar Valentin Naumescu și fostul ambasador Mihail Lazurca, care era vehiculat pentru șefia SIE. „Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând … Articolul Nicușor Dan și-a numit echipa de consilieri. Cine sunt cei care îl vor sfătui pe șeful statului în următorii ani apare prima dată în Main News.
11:40
Șeful IGP din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, avertizează: Rețeaua lui Ilan Șor ar putea avea reprezentanți în viitorul Parlament # MainNews.ro
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Viorel Cernăuţeanu, a emis un avertisment cu privire la prezența, în viitorul Parlament, a unor persoane asociate rețelei oligarhului fugar prorus Ilan Şor. Acesta anticipează că o astfel de prezență ar putea deschide calea unor noi acțiuni ilegale și ar expune instituția legislativă la riscuri semnificative. … Articolul Șeful IGP din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, avertizează: Rețeaua lui Ilan Șor ar putea avea reprezentanți în viitorul Parlament apare prima dată în Main News.
10:30
Donald Trump a cerut progrese rapide din partea negociatorilor pentru un armistițiu în Fâșia Gaza # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a îndemnat negociatorii să „se miște rapid” în discuțiile axate pe eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza și pe o încetare mai amplă a războiului. Apelul a fost făcut în timp ce reprezentanții Israelului și ai grupării palestiniene au sosit la Cairo pentru negocieri, relatează The Guardian. Discuțiile se … Articolul Donald Trump a cerut progrese rapide din partea negociatorilor pentru un armistițiu în Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
09:40
Declarații uluitoare din partea lui Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor” # MainNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-o emisiune la Digi24 că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o afacere românească, în contextul jocurilor politice ale decidenților de la București. El și-a arătat scepticismul în privința legăturilor dintre fostul candidat Călin Georgescu și Rusia. „Nu a ieșit cine trebuie, pentru că au și calculat prost … Articolul Declarații uluitoare din partea lui Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor” apare prima dată în Main News.
5 octombrie 2025
17:30
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au agresat pe angajatele care încercau să recupereze acele bunuri # MainNews.ro
Reprezentanții poliției din București au anunțat că două femei, cu vârstele de 21 și 25 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, lovire sau alte violente și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ele au furat haine dintr-un magazin din sectorul 2 și le-au agresat ulterior pe … Articolul Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au agresat pe angajatele care încercau să recupereze acele bunuri apare prima dată în Main News.
15:10
Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova într-o scrisoare către António Costa # MainNews.ro
Vicepreședinții Parlamentului European Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță i-au solicitat președintelui Consiliului European, António Costa, într-o scrisoare semnată alături de alți 54 de eurodeputați să introducă pe agenda reuniunilor liderilor europeni deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. „Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al … Articolul Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova într-o scrisoare către António Costa apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Proteste în Georgia. Premierul îi acuză pe manifestanți că vor să răstoarne guvernul și susține că UE se amestecă în afacerile interne ale țării # MainNews.ro
Cetățenii din Georgia au ieșit în stradă după ce partidul Visul Georgian, aflat la guvernare, a revendicat victoria în alegerile locale de sâmbătă. Premierul Irakli Kobakhidze i-a acuzat pe manifestanți că vor să răstoarne executivul și a susținut că Uniunea Europeană s-a amestecat în afacerile interne ale statului din Caucazul de Sud, relatează Reuters. Formațiunea … Articolul Proteste în Georgia. Premierul îi acuză pe manifestanți că vor să răstoarne guvernul și susține că UE se amestecă în afacerile interne ale țării apare prima dată în Main News.
12:30
Autoritățile din Siria organizează primele alegeri parlamentare de la căderea regimului lui Bashar al-Assad # MainNews.ro
Membrii colegiului electoral din Siria se reunesc pentru a vota noii membri ai parlamentului. Momentul este unul important în tranziția țării de la regimul lui Bashar al-Assad, precum și un test major de incluziune pentru actualele autorități conduse de islamiști, relatează Reuters. Președintele Ahmed al-Sharaa, un fost luptător în gruparea teroristă al-Qaeda care a venit … Articolul Autoritățile din Siria organizează primele alegeri parlamentare de la căderea regimului lui Bashar al-Assad apare prima dată în Main News.
11:10
Partidul ANO al fostului premier ceh Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare, învingând coaliția pro-europeană condusă de către actualul lider al guvernului, Petr Fiala, relatează Euronews. Formațiunea politică a miliardarului care a condus executivul de la Praga a obținut 34,6% dintre voturi, potrivit numărătorii parțiale, în timp ce coaliția actualului premier a fost susținută doar … Articolul Partidul fostului premier ceh Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare apare prima dată în Main News.
4 octombrie 2025
19:20
Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia. O instanță elenă va decide dacă va fi extrădat în România # MainNews.ro
Sorin Oprescu, fostul primar general al Bucureștiului, a fost reținut la Salonic, în Grecia. El este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare. O instanță elenă va hotărî dacă acesta va fi extrădat în România pentru a-și ispăși pedeapsa. Fostul politician a mai fost prins o dată în Grecia, în … Articolul Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia. O instanță elenă va decide dacă va fi extrădat în România apare prima dată în Main News.
18:10
Pană de curent de peste 24 de ore în mai multe localități din județul Brașov. Charlie Ottley a criticat lipsa acțiunilor preventive din partea responsabililor # MainNews.ro
Mai multe localități din județul Brașov nu au curent electric de 24 de ore. Mii de turiști și localnici sunt afectați după ce mai mulți copaci au căzut peste firele de electricitate. Printre aceștia se află și Charlie Ottley, britanicul care a regizat documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania. El a criticat lipsa acțiunilor … Articolul Pană de curent de peste 24 de ore în mai multe localități din județul Brașov. Charlie Ottley a criticat lipsa acțiunilor preventive din partea responsabililor apare prima dată în Main News.
17:10
Daniel Băluță anunță noi restricții de circulație în Piața Unirii pentru lucrările la planșeu. Primăria Sectorului 4 își asumă două noi lucrări în zonă # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, sâmbătă, noi măsuri și restricții de circulație în zona șantierului la planșeul din Piața Unirii. Măsurile vor intra în vigoare de luni și vor dura șase luni. Edilul a adăugat că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru și există șanse ca lucrările să … Articolul Daniel Băluță anunță noi restricții de circulație în Piața Unirii pentru lucrările la planșeu. Primăria Sectorului 4 își asumă două noi lucrări în zonă apare prima dată în Main News.
15:50
Controversă între Primăria Municipiului București și Asociația Metrou Ușor în privința legăturii dintre noua linie de tramvai de la Piața Unirii și stația de metrou # MainNews.ro
Reprezentanții Asociației Metrou Ușor au criticat refuzul proiectantului liniei de tramvai de la Piața Unirii din București de a realiza un pasaj de legătură cu tunelul către stația de metrou Piața Unirii de pe magistrala 2. Aceștia și-au arătat dezaprobarea și față de o postare de pe pagina de Facebook a primăriei capitalei, ulterior ștearsă, … Articolul Controversă între Primăria Municipiului București și Asociația Metrou Ușor în privința legăturii dintre noua linie de tramvai de la Piața Unirii și stația de metrou apare prima dată în Main News.
13:30
Oficialii aeroportului din München au anunțat reluarea zborurilor după a doua închidere a celor două piste în mai puțin de 24 de ore din cauza observării unei drone în apropiere, relatează Reuters. Incidentul a dus la devierea a 23 de zboruri sau anularea a 60 de curse care trebuiau să sosească sau să plece din … Articolul Aeroportul din München a anunțat reluarea zborurilor după incidentele cu drone apare prima dată în Main News.
12:00
Pompierii din București și Ilfov au efectuat peste 350 de intervenții în urma fenomenelor meteorologice extreme # MainNews.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenții pentru copaci căzuți, elemente de construcție desprinse, cabluri electrice afectate sau acumulări de apă, relatează Agerpres. În capitală s-a intervenit la 309 solicitări, … Articolul Pompierii din București și Ilfov au efectuat peste 350 de intervenții în urma fenomenelor meteorologice extreme apare prima dată în Main News.
11:00
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii. Donald Trump a cerut Israelului încetarea campaniei militare din Fâșia Gaza # MainNews.ro
Hamas a anunțat vineri seara acceptarea parțială a planului anunțat de către președintele american Donald Trump. Gruparea palestiniană a anunțat că este de acord cu eliberarea tuturor ostaticilor. Totuși, aceasta nu a comunicat care sunt punctele din propunerea liderului SUA care mai necesită discuții. În urma anunțului Hamas, Donald Trump a cerut Israelului să înceteze … Articolul Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii. Donald Trump a cerut Israelului încetarea campaniei militare din Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
3 octombrie 2025
22:00
Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas. Mesajul preşedintelui Macron # MainNews.ro
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, a fost ucis vineri în Ucraina, a aflat Le Figaro din surse concordante. El ar fi fost ucis într-un atac cu drone FPV lângă Kostiantînivka, un oraş industrial din regiunea Doneţk, în Donbas. Antoni Lallican era fotojurnalist din 2019 la studioul Hans Lucas, care colaborează cu numeroase mass-media franceze şi … Articolul Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas. Mesajul preşedintelui Macron apare prima dată în Main News.
21:40
BREAKING Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, scapă de condamnarea la 4 ani de închisoare. CAB a decis că și-a ispășit pedeapsa în Italia, deși nu a făcut nicio zi de pușcărie # MainNews.ro
Curtea de Apel București a decis, vineri, 3 octombrie, că fosta șefă DIICOT, Alina Bica, și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul european de arestare, relatează G4Media. Alina Bica are din 2019 mandat european de arestare după ce a fost condamnată definitiv la 4 ani închisoare în dosarul în care fusese … Articolul BREAKING Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, scapă de condamnarea la 4 ani de închisoare. CAB a decis că și-a ispășit pedeapsa în Italia, deși nu a făcut nicio zi de pușcărie apare prima dată în Main News.
19:20
DOCUMENT Roport exploziv privind războiul hibrid al Federației Ruse în România, publicat de Președinție. Cum a acționat Federația Rusă pentru Călin Georgescu # MainNews.ro
Administrația Prezidențială a publicat vineri un raport detaliat care arată că România a fost ținta unui război hibrid coordonat de Federația Rusă, vizând destabilizarea instituțiilor și manipularea opiniei publice, în special în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. Documentul a fost prezentat anterior de Nicușor Dan în cadrul unei întrevederi cu liderii europeni, desfășurată în această … Articolul DOCUMENT Roport exploziv privind războiul hibrid al Federației Ruse în România, publicat de Președinție. Cum a acționat Federația Rusă pentru Călin Georgescu apare prima dată în Main News.
17:40
Românii vor plăti mai mult pentru căldură după ce TVA a crescut la 11%. Cu cât se facturează gigacaloria în marile orașe # MainNews.ro
Cetățenii din întreaga țară racordați la energie termică vor achita facturi mai mari pentru acest serviciu, începând din sezonul rece. Guvernul a majorat, încă de la 1 august, TVA cu 6 puncte procentuale, de la 5% la 11%. Societățile de distribuție a enegiei termice urmează să înceapă furnizarea agentului termic, în condițiile în care temperaturile … Articolul Românii vor plăti mai mult pentru căldură după ce TVA a crescut la 11%. Cu cât se facturează gigacaloria în marile orașe apare prima dată în Main News.
16:30
Una dintre victimele atentatului de la Manchester ar fi fost ucisă de polițiști. Ce spun autoritățile britanice # MainNews.ro
Una dintre victimele atacului de joi de la sinagoga din Manchester și o altă persoană care a fost rănită au fost probabil împușcate de ofițeri înarmați care vizau atacatorul, a anunțat Poliția din zona metropolitană Manchester (GMP) vineri. Poliția a declarat că crede că cele două victime erau în spatele unei uși din sinagoga din … Articolul Una dintre victimele atentatului de la Manchester ar fi fost ucisă de polițiști. Ce spun autoritățile britanice apare prima dată în Main News.
15:50
Ilie Bolojan a prezentat bilanțul primelor 100 de zile de la învestirea guvernului: „Am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat într-o conferință de presă bilanțul guvernului după primele 100 de zile de la instalarea la Palatul Victoria. El a transmis că executivul pe care-l conduce a luat măsurile care s-au impus pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. „Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. … Articolul Ilie Bolojan a prezentat bilanțul primelor 100 de zile de la învestirea guvernului: „Am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României” apare prima dată în Main News.
15:20
BREAKING Un bărbat din Bistrița-Năsăud, aflat în curs de radicalizare, arestat pentru terorism # MainNews.ro
Un bărbat de 33 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost arestat preventiv pentru 30 zile sub acuzația de terorism. Decizia aparține Curții de Apel Cluj. Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2022 – mai 2025, bărbatul ar fi construit două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a testat în propria locuinţă şi în apropierea … Articolul BREAKING Un bărbat din Bistrița-Năsăud, aflat în curs de radicalizare, arestat pentru terorism apare prima dată în Main News.
15:00
Un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei vizat de o anchetă a Franței și-a reluat călătoria în golful Biscaya # MainNews.ro
Petrolierul Boracay, aflat sub sancțiuni occidentale și considerat a face parte din „flota fantomă” a Rusiei și-a reluat călătoria în golful Biscaya, în ciuda faptului că este vizat de o anchetă a autorităților din Franța, relatează Reuters. Nu este clar de ce nava, care se îndrepta spre sud-vest pe Golful Biscaya cu viteză de croazieră … Articolul Un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei vizat de o anchetă a Franței și-a reluat călătoria în golful Biscaya apare prima dată în Main News.
14:40
Andrei Nistor, membru USR, a depus vineri jurământul în funcția de prefect al Capitalei. „Astăzi, 03.10.2025, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de prefect al municipiului București de către domnul Andrei Nistor. Domnul ANDREI NISTOR exercită, în condițiile legii, funcția de prefect, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 814 … Articolul Noul prefect al Capitalei a depus jurământul. Cine este Andrei Nistor apare prima dată în Main News.
13:40
George Simion își anulează abonamentul la Netflix și îndeamnă românii să-l urmeze: „Propaganda woke și pro-transgender” # MainNews.ro
George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat recent că și-a anulat abonamentul la platforma de streaming Netflix, îndemnându-i pe români să procedeze la fel. Decizia sa a fost motivată de acuzații de „propagandă bolnavă, woke și pro-transgender” la adresa conținutului oferit de platformă. „Tocmai mi-am anulat abonamentul la Netflix și îi … Articolul George Simion își anulează abonamentul la Netflix și îndeamnă românii să-l urmeze: „Propaganda woke și pro-transgender” apare prima dată în Main News.
13:00
Un tribunal din Finlanda a respins procesul în care echipajul unei nave a fost acuzat că a distrus un cablu submarin din Marea Baltică # MainNews.ro
Un tribunal districtual finlandez a respins vineri un caz împotriva căpitanului și a doi ofițeri ai petrolierului Eagle S, acuzați de ruperea cablurilor submarine de energie electrică și internet în Marea Baltică, susținând că Finlanda nu are jurisdicție pentru a-i urmări penal, relatează DW. „Tribunalul Districtual a emis astăzi o hotărâre prin care a respins … Articolul Un tribunal din Finlanda a respins procesul în care echipajul unei nave a fost acuzat că a distrus un cablu submarin din Marea Baltică apare prima dată în Main News.
