CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.
Financial Intelligence, 7 octombrie 2025 13:20
Consiliul de Administrație al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Electrica" sau „ELSA" sau "Societatea", cu sediul […]
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
13:40
Pavel Popescu, ANCOM: Sunt un mare susţinător al dereglementării, pentru a lăsa oamenii deştepţi din industrie să-şi facă treaba # Financial Intelligence
Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, a declarat, marţi, la Conferinţa de […]
Acum 30 minute
13:30
Alexandra Smedoiu, CFA: Nu ar fi exclus să mai vedem o creștere la TVA; E destul de clar că deficitul bugetar va rămâne destul de crescut și că vor urma și alte majorări de taxe # Financial Intelligence
Codirlașu: Riscul de downgrade rămâne Deficitul bugetar va rămâne destul de crescut, ceea ce înseamnă că, cel mai […]
13:20
CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Electrica" sau „ELSA" sau "Societatea", cu sediul […]
Acum 2 ore
12:50
BT Pensii a atras 55.000 de participanți noi, în acest an, fiind pe primul loc în clasamentul aderărilor din industrie # Financial Intelligence
55.000 de participanți noi a atras BT Pensii în acest an, fiind pe primul loc în clasamentul aderărilor […]
12:50
Salt Bank face investițiile mai accesibile: poți începe cu doar 1 euro, direct din aplicația Salt # Financial Intelligence
De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea. Cu Salt Investments, […]
12:40
Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook se mută și pe YouTube și Google. Hackerii vizează date și criptomonede # Financial Intelligence
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial […]
12:40
Cristina Prună: Prețul unui kWh de energie nu se va reduce dacă îi ordonăm acestuia să scadă, nici dacă îl scriem cu pixul în lege # Financial Intelligence
Prețul unui kWh de energie nu se va reduce dacă îi ordonăm acestuia să scadă, nici dacă îl […]
Acum 4 ore
11:50
Parapet și Kreutzpointner Energy au finalizat instalarea unei centrale fotovoltaice de 40 Mwp în Germania și lucrează la construcția altor două parcuri cu o capacitate totală de 72 Mwp # Financial Intelligence
Parapet, companie specializată în servicii EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, împreună cu Kreutzpointner Energy, furnizor de servicii […]
11:50
Ministerul Finanțelor va solicita CCF puncte de vedere pe marginea proiectelor fiscale, iar absolvenții facultăților de drept pot da examen pentru a deveni consultanți fiscali # Financial Intelligence
Camera Consultanților Fiscali (CCF) a primit un rol important în elaborarea și aplicarea corectă a legislației fiscale din […]
11:40
Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia, Odobescu – în Spania, Cioloș – vehiculat pentru un post de ambasador al României la UE; Andrei Muraru ar urma să fie rechemat în ţară # Financial Intelligence
Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse […]
11:30
Acționarii Electrica – convocați să aprobe obținerea finanțării destinate achizițiilor de societăți, linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, în vederea extinderii operațiunilor # Financial Intelligence
Acționarii Electrica sunt convocați în data de 27/28 noiembrie 2025 pentru aprobarea, de principiu, a demarării procedurilor necesare […]
11:20
Cîmpean (DNSC): Avem tendinţa de a uita că dispozitivele, instrumentele şi platformele pe care le folosim aduc şi riscuri # Financial Intelligence
Utilizatorii de Internet au tendinţa de a uita că dispozitivele, instrumentele şi platformele pe care le folosesc aduc […]
11:10
Maestrul Internațional american, Fabiano Caruana câștigă Finalele GCT 2025 din Sao Paulo. Ediția din 2026 a circuitului fondat de Garry Kasparov revine la București între 12 și 24 mai # Financial Intelligence
Maestrul Internațional (GM) Fabiano Caruana, reprezentând Statele Unite, a cucerit titlul suprem la Finalele Grand Chess Tour (GCT) […]
10:20
SGG face selecție pentru posturile de președinte și doi vicepreședinți pentru AMEPIP # Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță selecția pentru ocuparea a unui post de președinte și a două posturi […]
10:10
Banca Mondială şi-a revizuit în scădere previziunile privind evoluţia economiei României până în 2027 # Financial Intelligence
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, faţă de un nivel de 1,3% […]
10:10
Constantin Toma: Reforma nu a început, iar ce a propus partidul nu este reformă, e doar o chestie de cosmetizare a situaţiei # Financial Intelligence
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, marţi, că reforma în administraţie propusă de Partidul Social Democrat este […]
Acum 6 ore
09:30
Concordia: Rectificarea bugetară – Un pas necesar pentru restabilirea disciplinei fiscal-bugetare. Este suficient? # Financial Intelligence
Rectificarea bugetară este un demers corect și transparent, atât față de investitori, cât și față de toți partenerii […]
09:10
Rafinăria Vega – singurul producător de hexan din România și cel mai mare din sud-estul Europei # Financial Intelligence
Hexanul de la Rafinăria Vega este utilizat de toți producătorii de uleiuri din România, dar și exportat în […]
08:30
Zucman: Guvernul francez ar fi trebuit să mă asculte în privința impozitului pe avere (Politico) # Financial Intelligence
Popularul economist francez Gabriel Zucman afirmă că premierul francez Sébastien Lecornu a comis o greșeală fatală prin faptul […]
08:10
Autor: Dan Pălăngean România a coborât înapoi de pe locul 21 pe 24 din cele 27 de state […]
08:00
Investitorul legendar Peter Lynch spune că nu are dețineri în domeniul inteligenței artificiale: „Nu puteam pronunța Nvidia până acum aproximativ 8 luni” # Financial Intelligence
Investitorul legendar Peter Lynch spune că nu înțelege suficient tehnologia pentru a avea o opinie informată despre optimismul […]
Acum 8 ore
07:10
CNAIR a încheiat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025-2026 # Financial Intelligence
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are un stoc de sare de 106.000 de tone, iar […]
07:10
Cancelarul german îl acuză pe Putin că duce un “război hibrid” împotriva Germaniei # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un "război hibrid" împotriva Germaniei, […]
07:00
AMD a semnat un acord cu OpenAI pentru furnizarea de cipuri AI, acțiunile au crescut cu peste 34% # Financial Intelligence
AMD va furniza OpenAI sute de mii de cipuri AI Acordul include o garanție pentru OpenAI de a […]
06:50
AIEA a înregistrat o serie de bombardamente, la puțin peste un kilometru de perimetrul centralei nucleare din Zaporojie # Financial Intelligence
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie […]
06:50
Goldman majorează prognoza prețului aurului pentru decembrie 2026 la 4.900 USD/uncie # Financial Intelligence
Goldman Sachs a majorat luni prognoza privind prețul aurului pentru decembrie 2026 de la 4.300 USD la 4.900 […]
06:50
Franţa: Emmanuel Macron “îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec al lui Lecornu # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregătit luni "să-şi asume responsabilitatea" în cazul unui nou eşec al discuţiilor, […]
06:50
Indicele Nikkei 225 din Japonia atinge un nivel record pentru a doua zi consecutivă, după creșterile de pe Wall Street în urma raliului AMD # Financial Intelligence
Piețele din Australia au deschis în scădere. Indicele Nikkei 225 din Japonia a atins un nivel record la […]
Acum 24 ore
20:50
Dărăban (ACUE): Recomand puternic să se reducă TVA-ul şi va fi o reducere a facturii la energie din a doua lună # Financial Intelligence
TVA-ul din facturile de energie ar trebui redus pentru ca tarifele să fie mai mici, în timp ce […]
20:20
Confruntată cu noi moţiuni de cenzură, Von der Leyen cere “unitate” pentru ca adversarii UE să nu profide de căderea sa # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confruntată în Parlamentul European cu două noi moţiuni de cenzură, a […]
20:00
CE solicită ca “toate sau aproape toate” statele UE să garanteze împrumutul pentru Ucraina finanţat cu activele ruseşti # Financial Intelligence
Comisia Europeană doreşte ca "toate sau aproape toate" statele membre ale UE să contribuie cu garanţiile necesare pentru […]
18:30
Anunț privind selecția candidaților pentru posturile de președinte și doi vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) # Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță selecția pentru ocuparea a unui post de președinte și a două posturi […]
18:20
Familia de Boer a vândut acțiuni DN Agrar de 7,6 milioane lei; În acționariat, au intrat investitori instituționali # Financial Intelligence
Jan Gijsbertus de Boer, Președintele Consiliului de Administrație al DN AGRAR GROUP și AM ADVIES B.V., au vândut, azi, 3,17 milioane […]
18:10
Niculescu (ANRE): Nu plătim cel mai mare preţ la energie electrică din lume, nici din Europa, nici din galaxie; Ca să fie foarte clar, nu cred că o să avem blackout iminent # Financial Intelligence
Comunicarea publică despre sectorul energetic are nevoie de "puţină ordine", în condiţiile în care mesajele din ultima perioadă […]
17:40
Ivan (Transelectrica): Revoluția dată de energia regenerabilă nu înseamnă doar investiții în zona de producere, transport, distribuție, ci și investiții în zona de aplicații și mecanisme de control la nivelul sistemului energetic # Financial Intelligence
Revoluția sistemului dată de energia regenerabilă nu înseamnă doar investiții în zona de producere, transport, distribuție de energie […]
17:40
Polonia şi ţările baltice ar fi blocat în 2021 un proiect al UE de a discuta cu Putin despre Ucraina, susţine Merkel # Financial Intelligence
Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat – într-un interviu acordat unei publicaţii din Ungaria – că din […]
17:40
Hidroelectrica semnează cu Vestas CEU România contractul de mentenanța turbinelor din Parcul Eolian Crucea Nord # Financial Intelligence
Astăzi, 6 octombrie 2025, Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica, a semnat alături de Șrdan Cenic, Vicepreședinte Vânzări și […]
17:20
Industria de asset management din România a intrat în faza de maturizare accelerată # Financial Intelligence
Industria de asset management din România a intrat într-o fază de maturizare accelerată odată cu depășirea pragului de […]
16:50
Autor: Andrei Rădulescu Climatul macroeconomic mondial s-a deteriorat în a noua lună a anului curent, într-un context dominat […]
16:40
Grindeanu: Pachetul 3 de măsuri ar trebui să conţină pe lângă administraţia locală şi centrală şi partea de relansare economică # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că, din perspectiva social-democraţilor, pachetul 3 de măsuri aflat […]
16:30
Hidroelectrica va pune instalaţii de stocare pe toate centralele de pe firul apei (Bogdan Badea) # Financial Intelligence
Hidroelectrica va pune instalaţii de stocare pe toate centralele pe care compania le are pe firul apei, astfel […]
16:30
ASPES: Listarea CEC Bank, chiar şi parţială, nu este o idee bună nici economic, nici strategic # Financial Intelligence
Listarea CEC Bank, chiar şi parţială, nu este o idee bună nici economic, nici strategic, nici politic, consideră […]
16:30
Preţul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu “şi un pic” (ministru) # Financial Intelligence
Preţul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu "şi un pic", prin […]
16:20
Daraban: România şi Kazahstan şi-ar putea dezvolta schimburile comerciale prin accesarea Mării Negre pe axa Est-Vest # Financial Intelligence
România şi Kazahstan şi-ar putea dezvolta schimburile comerciale bilaterale prin accesarea Mării Negre pe axa Est-Vest, ceea ce […]
16:20
ANAF: 128 de companii de ride-sharing care funcţionau la negru au fraudat bugetul cu 175 milioane lei # Financial Intelligence
Inspectorii antifraudă au identificat 128 societăţi în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing), care au cauzat bugetului de […]
15:20
DP World pune România pe harta golfului de elită prin Romanian Open Championship # Financial Intelligence
A doua ediție a turneului a reunit peste 70 de jucători și a oferit premii totale de 120.000 […]
14:30
Istvan Sarkany a acceptat mandatul de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea; celelalte patru poziții din CR sunt vacante # Financial Intelligence
Istvan Sarkany a acceptat mandatul de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de […]
14:20
Electromontaj anunță câștigarea licitației pentru construcția LEA 400 kV Gădălin–Suceava, proiect strategic pentru infrastructura energetică a României # Financial Intelligence
Compania Electromontaj, în calitate de lider de asociere, a câștigat licitația pentru construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 […]
14:10
Un magnat azer din domeniul petrolului a fost arestat pentru „contaminarea” țițeiului provenit din diferite surse (OC Media) # Financial Intelligence
(Articol preluat din OC Media) Azerbaidjanul l-a arestat, recent, pe magnatul din domeniul petrolului Adnan Ahmadzada, fost oficial […]
14:10
Piața imobiliară rămâne pe trend ascendent – previziuni RE/MAX România pentru T4 2025 # Financial Intelligence
Potrivit RE/MAX România, ultimul trimestru al anului 2025 va continua dinamica ascendentă a pieței imobiliare, după ce primele […]
