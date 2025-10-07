Simulări ale examenelor naționale organizate de Inspectoratul Școlar Suceava, pe lîngă cele organizate de Ministerul Educației

10:00

Medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, a anunțat că de la 1 ianuarie s-a extins gratuitatea la vaccinarea pentru HPV pînă la vîrsta de 26 de ani. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Badrajan a declarat: "Vaccinul gratuit pentru HPV era pînă la 11-19 ani, iar la femeile de […]