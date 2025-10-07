Federația bolnavilor de autism, reacție după declarațiile lui George Simion
Digi24.ro, 7 octombrie 2025 13:20
În urma declarațiilor făcute de George Simion, care a catalogat din nou Presedintele Romaniei drept „autist", utilizând termenul ca insultă, Federația R.O.T.S.A. (Federația Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist - Construim România Incluzivă) cere instituțiilor statului să ia poziție și să sancționeze acest derapaj.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
13:30
Amenințare cu bombă în Arad: SRI și Poliția au ridicat obiecte şi bunuri electronice. Un bărbat a fost reținut # Digi24.ro
Autorităţile din Arad au fost sesizate, marţi, printr-un apel la 112, privind o ameninţare cu dispozitiv exploziv, pe o stradă din municipiul Arad. Poliţiştii au găsit acolo un telefon mobil şi ulterior au identificat un bărbat de 38 de ani, cunoscut cu afecţiuni psihice. La el au fost găsite obiecte şi bunuri electronice, fiind chemaţi specialişti de la SRI pentru a le analiza.
13:30
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul # Digi24.ro
Serviciile de informații occidentale au adunat dovezi că Rusia discută posibilitatea unui atac direct asupra statelor membre NATO, potrivit comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Gazeta Wyborcza.
13:30
Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență, în urma codului roșu de ploi # Digi24.ro
Primăria București a anunțat că pune la dispoziția locuitorilor un număr gratuit pentru sesizări de urgență, după emiterea codului roșu de ploi abundente pentru Capitală. Apelurile sunt preluate de dispeceratul instituției și direcționate imediat către echipele de intervenție.
13:30
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu # Digi24.ro
Meteorologii au emis avertizări pentru România odată cu apropierea ciclonului „Barbara”, un fenomen activ format deasupra Mării Mediterane, care se îndreaptă către Marea Neagră. Mai multe zone din țară se află deja sub atenționare de cod roșu.
Acum o oră
13:20
Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului, precum scutirile pentru CASS (surse) # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, într-o ședință care a avut loc în această dimineață, să nu voteze proiectele depuse de PSD în Parlament care modifică decizii recente ale Guvernului, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Este vorba despre proiecte precum scutirea de la plata CASS pentru mai multe categorii de persoane sau modificarea regulilor din Educație, măsuri cuprinse în primul pachet fiscal și pe care PSD a promis să le „repare”.
13:20
În urma declarațiilor făcute de George Simion, care a catalogat din nou Presedintele Romaniei drept „autist", utilizând termenul ca insultă, Federația R.O.T.S.A. (Federația Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist - Construim România Incluzivă) cere instituțiilor statului să ia poziție și să sancționeze acest derapaj.
13:10
Aliații lui Macron îi întorc spatele. Primul șef de Executiv numit de către acesta i-a cerut demisia # Digi24.ro
Fostul prim-ministru francez Edouard Philippe a declarat marți că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de sfârșitul mandatului său, din cauza crizei politice tot mai profunde din Franța.
13:00
Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025 a fost câștigat de trei americani: John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis # Digi24.ro
Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025 a fost câștigat de trei americani: John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis
13:00
Boeing 737 a fost detronat din postura de cel mai bine vândut avion de linie din istorie. Rivalul care i-a luat locul # Digi24.ro
Constructorul aeronautic european Airbus a depăşit, marţi, o barieră comercială majoră, în condiţiile în care familia sa de avioane A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters, citată de Agerpres.
13:00
Aliații lui Macron îi întorc spatele. Primul șef de Executiv numit de către acesta i-a cerut demisa # Digi24.ro
Fostul prim-ministru francez Edouard Philippe a declarat marți că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de sfârșitul mandatului său, din cauza crizei politice tot mai profunde din Franța.
Acum 2 ore
12:40
Philip Morris România și Strategic Thinking Group au făcut public studiul „Impactul economic al Philip Morris International în România – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România”. Acesta este al doilea studiu de acest tip realizat de Strategic Thinking Group pentru Philip Morris România, după ce primul s-a concentrat pe activitatea economică și impactul acesteia în anul 2021.
12:40
Fraude în ride-sharing: firmă din Constanța, cu 500 de mașini pe hârtie, doi angajați și un patron de 124 de ani. Ce spune șeful DGAF # Digi24.ro
Fiscul anunță că a descoperit o fraudă masivă în domeniul transportului alternativ, cu prejudicii de sute de milioane de lei. Inclusiv mai multe dosare penale au fost deschise de către procurorii DNA în această privință, informează Digi24.
12:10
Coaliția intră din nou în ședință: partidele nu au ajuns la consens privind tăierile din administrație. Ce scenarii sunt pe masă # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare intră din nou în ședință, de la ora 14:00, după ce săptămâna trecută nu au reușit să stabilească varianta finală a reformei din administrație. Partidele au decis că, o dată cu tăierile de posturi din primării, trebuie să existe reduceri de cheltuieli și în instituțiile centrale, iar social-democrații insistă să li se dea primarilor de ales: fie taie posturile, fie reduc doar cheltuielile. Pe agenda discuțiilor se află și un subiect sensibil pentru Coaliție — alegerile pentru Primăria Capitalei.
12:00
Cazul copiilor morți în spitalul din Iași. Deși DSP susține că a intervenit prompt, raportul Ministerului Sănătății arată contrariul # Digi24.ro
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași susține, într-un răspuns pentru Digi24, că a intervenit prompt în cazul focarului de la Spitalul „Sfânta Maria”, în urma căruia șapte copii au murit infectați cu o bacterie. Cu toate acestea, raportul de control al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, arată că timp de două săptămâni, instituția nu a luat nicio măsură.
Acum 4 ore
11:50
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia # Digi24.ro
Spionii lui Putin vin cu o nouă teorie despre presupusele planuri ale Marii Britanii de a organiza acțiuni sub steag fals în porturile europene. Potrivit Serviciului de Informații Externe de la Moscova, britanicii ar pregăti „ruși trădători” să atace o navă civilă a unui stat străin într-un port din Europa.
11:50
Pichet al sindicaliștilor din educație la sediul Ministerului Finanțelor: „Investiţi în betoane, dar lăsaţi minţile goale!” # Digi24.ro
Sindicalişti ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” pichetează, marţi, în intervalul 11:00 - 12:30, sediul Ministerului de Finanţe, nemulţumiţi de măsurile fiscal-bugetare adoptate de Executiv, dar şi de amânarea plăţii tranşelor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice.
11:40
Procurorii georgieni au acuzat luni cinci figuri ale opoziției de tentativă de răsturnare a guvernului, după ce protestele de sâmbătă au culminat cu ciocniri între poliție și demonstranți în capitala țării din Caucazul de Sud, cu o populație de 3,7 milioane de locuitori. Susținătorii opoziției georgiene s-au adunat sâmbătă în centrul orașului Tbilisi, iar unii lideri au promis o „revoluție pașnică” în ziua alegerilor locale, care au fost boicotate de cele mai mari blocuri de opoziție, scrie Reuters.
11:40
Cotația aurului a atins un nou maxim istoric. Ce randament ar fi avut o investiție făcută în aur la începutul anului # Digi24.ro
Cotaţia aurului, considerat o valoare de refugiu în perioade de incertitudine, a atins marţi un nou maxim istoric, în contextul în care închiderea Guvernului SUA şi criza politică din Franţa au injectat mai multă incertitudine pe pieţele financiare, transmite Bloomberg.
11:00
Viktor Orban lansează noi acuzații la adresa lui Volodimir Zelenski. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Budapesta # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” împotriva Ungariei pentru a promova candidatura Ucrainei la aderarea la UE, a declarat premierul ungar Viktor Orban pe 6 octombrie.
10:50
Măsuri de urgență în județele sub cod roșu și cod portocaliu. Raed Arafat: „Activați mesajele RO-ALERT”. Recomandări pentru români # Digi24.ro
Autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au mobilizat forțe suplimentare în județele aflate sub coduri roșu și portocaliu de ploi și descărcări electrice. Raed Arafat a declarat, în direct la Digi24, că echipaje de intervenție au fost trimise în teren, cu motopompe și bărci pregătite pentru intervenții rapide în zonele cu risc de inundații. Șeful DSU le-a cerut oamenilor să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a primi avertizările oficiale în timp real.
10:50
Ucraina a lansat un baraj de drone asupra Rusiei pentru a doua noapte consecutivă. Moscova a declarat marți că a doborât 209 proiectile. Majoritatea au fost interceptate deasupra regiunilor de frontieră Kursk și Belgorod, potrivit Ministerului Apărării din Rusia.
10:50
Lovitură pentru Rusia, după ce Ungaria și-a retras veto-ul. Decizie dură a UE, motivată de operațiunile de sabotaj ale Moscovei # Digi24.ro
Guvernele Uniunii Europene au convenit să limiteze deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul blocului comunitar, ca răspuns la o creştere a tentativelor de sabotaj. Potrivit agenţiilor de informaţii, acestea sunt adesea conduse de spioni ce acţionează sub acoperire diplomatică, scrie Financial Times.
10:40
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova – Blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon – sunt „neputincioase” și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS.
10:40
Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia. Schimbări și la ambasada din SUA. Unde ar putea ajunge Dacian Cioloș (surse) # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro.
10:20
Cancerul de col uterin este o afecțiune oncologică severă, cauzată de infecția cu virusul HPV. Leziunile cervicale au o evoluție de obicei lentă și pot fi identificate înainte de a se maligniza, prin controale periodice. Aflăm mai mult despre cancerul de col uterin, cum se stabilește diagnosticul, ce opțiuni de tratament există, dar și cum poate fi prevenită boala, de la Dr. Florentina Bratu, medic primar oncologie medicală.
10:20
Custodia unui câine, disputată în instanță: fostul proprietar l-a acuzat pe actualul stăpân de neglijență. Ce a decis judecătorul # Digi24.ro
Un bărbat din Cluj a cerut în instanță custodia câinelui pe care l-a dat spre adopție în urmă cu 8 ani. Acesta le-a spus judecătorilor că animalul este grav bolnav și că nu ar fi îngrijit corespunzător de actualul stăpân, potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Timșa.
10:20
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ # Digi24.ro
Meteorologii au extins marți codul roșu de ploi puternice și asupra Capitalei și a județelor Ilfov și Giurgiu, după ce anterior avertizarea eravalabilă doar pentru județele Constanța, Ialomița și Călărași. Ciclonul mediteranean va aduce ploi foarte puternice, care pot ajunge la 140 de litri pe metru pătrat. Și în restul țării, cu precădere în sud, se vor semnala ploi puternice și intensificări ale vântului
10:10
De ce Stephen King este autorul cel mai cenzurat în şcolile publice americane. „Lista neagră” a autorilor indezirabili # Digi24.ro
Raportul anual al PEN America dezvăluie amploarea fără precedent a cenzurii în şcolile publice americane. Maestrul horrorului şi suspansului Stephen King este vizat în mod special de interdicţiile înregistrate pentru anul şcolar 2024-2025.
10:00
Nobel 2025. Ondeletele, astrofizica şi „mantia invizibilităţii”, printre favorite la Premiul Nobel pentru Fizică # Digi24.ro
Teoria ondeletelor, "mantia invizibilităţii" sau ştiinţa din spatele telescopului spaţial James Webb se numără printre cercetările care, potrivit experţilor, ar putea fi recompensate marţi cu Premiul Nobel pentru Fizică, transmite AFP, scrie Agerpres.
10:00
Ciclonul Barbara lovește România: ANM a emis cod roșu de ploi puternice în trei județe. Unde au fost anunțate ninsori viscolite # Digi24.ro
Meteorologul ANM Oana Păduraru a vorbit luni, în direct la Digi24, despre ciclonul Barbara, care urmează să ajungă în România. Potrivit acesteia, vor fi ploi foarte intense și vânt puternic, iar în județele aflate sub cod roșu, Constanța, Ialomița și Călărași, se pot acumula până la 100-120 l/m² de apă. „Rafalele vor ajunge la 70 km/h, iar la munte va ninge viscolit, cu un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri”, a avertizat meteorologul.
Acum 6 ore
09:50
Oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene care au vizitat Ucraina în ultima vreme au transmis un mesaj sever Kievului, afirmând că mai are multe de făcut pentru a-şi asigura intrarea în blocul european, în timp ce ei lucrează la depăşirea opoziţiei Ungariei faţă de aderarea Ucrainei, scrie Reuters.
09:30
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințări cu masacru școlilor ajunge în fața magistraților. El cere să scape de arestul preventiv # Digi24.ro
Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis aproximativ o mie de mailuri de amenințare către mai multe școli și spitale din România ajunge astăzi în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție. Judecătorii vor decide dacă băiatul rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai blândă.
09:20
Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani # Digi24.ro
Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, conduși de arheologa Anca Timofan au făcut ceea ce s-ar putea intitula descoperirea anului: au găsit celebra poartă pe care a intrat Mihai Viteazu, în Cetatea Medievală, la 1 noiembrie 1599, informează Alba24.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 7 octombrie
09:00
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane # Digi24.ro
Israelienii se adună, marți, în toată țara, pentru a comemora doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, în care teroriștii conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici în timpul unui asalt asupra sudului Israelului, potrivit The Guardian.
09:00
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au montat saci cu nisip înaintea codului roșu de inundații # Digi24.ro
Autoritățile din Constanța, Călărași și Ialomița au intrat în stare de alertă înaintea codului roșu de inundații care va intra în vigoare în această seară. În Constanța au fost montați saci cu nisip în zonele joase ale orașului, iar în Valu lui Traian populația a primit materiale de protecție pentru gospodării. Comitetul pentru Situații de Urgență a decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din județ, măsură care ar putea fi extinsă și în celelalte două județe vizate.
08:50
Cât vor mai dura frigul și ploile în țară. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru perioada 6 octombrie – 3 noiembrie. Potrivit estimărilor meteorologilor, începutul lunii octombrie va aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei și ploi mai frecvente, însă spre finalul lunii vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice vor reveni la normal.
08:50
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Trei persoane sunt în stare critică # Digi24.ro
Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor, relatează abc7news.
08:30
Unul dintre câștigătorii Nobelului pentru Medicină nu a putut fi contactat pentru premiu: „Își trăiește cea mai bună viață” # Digi24.ro
Comitetul Nobel nu a reușit să-l găsească pe unul dintre câștigătorii premiului Nobel pentru medicină din acest an care „își trăiește cea mai bună viață” într-o drumeție în care nu folosește mijloace de comunicare, potrivit The Guardian.
08:30
Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat luni că a „luat o decizie” cu privire la cererea urgentă a Kievului de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, o mișcare care, potrivit analiștilor, ar putea schimba fundamental războiul.
08:30
Țările baltice și Polonia, reacții dure după ce Angela Merkel a sugerat că sunt parțial responsabile pentru războiul din Ucraina # Digi24.ro
Oficialii polonezi și baltici au reacționat furios la ceea ce percep ca fiind o acuzare din partea fostei cancelare germane Angela Merkel, care le-a atribuit o parte din vina pentru invazia Rusiei în Ucraina. „Sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a declarat un fost lider despre Merkel, scrie Politico.
08:00
„Atmosferă pozitivă” la negocierile dintre Hamas și mediatori, care continuă marți la Sharm El-Sheikh # Digi24.ro
Negocierile dintre Hamas şi mediatori vor continua marţi la Sharm El-Sheikh „într-o atmosferă pozitivă”, a relatat agenţia de ştiri egipteană Al Qahera News, afiliată statului, citată de CNN, potrivit News.ro. Echipele de ajutor ale Naţiunilor Unite din Gaza sunt „gata de acţiune” şi pregătite să livreze mii de tone de provizii dacă planul de încetare a focului al administraţiei Trump va fi aprobat.
Acum 8 ore
07:50
Care este salariul unui director de sănătate publică și de ce nu vor medicii această funcție. Explicațiile lui Alexandru Rafila # Digi24.ro
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila afirmă că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcţii de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maximum 7.000 de lei. „Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la direcţia de sănătate publică tot felul de profesii. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri”, arată el.
07:40
Procurorii francezi au deschis o anchetă privind colectarea ilegală de date prin intermediul Siri, asistentul vocal al Apple # Digi24.ro
Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, în urma unei plângeri depuse de un cercetător în tehnologie care acuză gigantul american de colectare ilegală de date, au anunţat luni autorităţile franceze, transmite Reuters.
07:10
În noiembrie 2021, în timp ce navele chineze trăgeau cu tunuri de apă asupra vaselor filipineze în Marea Chinei de Sud, ambasadorul de atunci al Beijingului la Manila a cerut filipinezilor pe Facebook să împărtășească lucrurile care le plac cel mai mult la China. Printre sutele de răspunsuri entuziaste s-au numărat trei de la un tânăr pe nume „Vince Dimaano”. Comentariile sale – ca multe dintre răspunsurile la postările ambasadei chineze – nu erau sincere. Ele proveneau de la conturi false plătite de misiunea diplomatică, potrivit documentelor interne ale unei agenții de marketing cu sediul în Manila, scrie Reuters, într-un articol dedicat războiului informațional deschis de China împotriva intereselor americane în Filipine.
07:10
De teama dronelor ucrainene, rușii își protejează cel mai mare poligon de teste nucleare. Măsurile luate până acum # Digi24.ro
După atacurile ucrainene cu drone asupra unor instalații energetice și militare, autoritățile ruse caută să-și protejeze cel mai mare poligon de teste nucleare din țară, situat în arhipelagul Novaia Zemlia din regiunea Arhanghelsk, unde au avut loc sute de explozii atomice din anii 1950, relatează The Moscow Times. Aceasta, chiar dacă situl nuclear se află la 2.500 de kilometri de Ucraina.
07:10
„Nu este un moft, e o obligație”. Cum arată coșurile de fum după un an și de ce e importantă curățarea lor înainte de sezonul rece # Digi24.ro
„Nu este un moft, e o obligație”. Cum arată coșurile de fum după un an și de ce e importantă curățarea lor înainte de sezonul rece
07:10
Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: „Dacă aștepți SUA, vei aștepta prea mult” # Digi24.ro
Anne Applebaum ocupă un loc special printre experții americani în Ucraina, în parte pentru că nu este întotdeauna ușor să se decidă dacă termenul „american” este suficient pentru a o descrie, scrie European Pravda.
07:10
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe câmpul de luptă din Ucraina. Un război NATO-Rusia ar fi diferit # Digi24.ro
Dronele transformă tancurile și vehiculele blindate în epave în flăcări în Ucraina, dar aliații NATO își cresc în mod accelerat dotările cu armament greu, potrivit Business Insider.
07:10
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume: ar putea reduce consumul de energie cu până la 90% # Digi24.ro
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume, un proiect care ar putea revoluționa industria IT și reduce drastic consumul de energie. O capsulă uriașă plină cu servere urmează să fie scufundată în largul orașului Shanghai, unde curenții oceanici vor asigura răcirea naturală a echipamentelor, fără costurile uriașe ale sistemelor de climatizare convenționale. Inițiativa, susținută de statul chinez, promite economii de până la 90% la energia folosită pentru răcire și face parte din efortul Beijingului de a transforma infrastructura digitală într-una mai sustenabilă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.