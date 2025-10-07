Federația bolnavilor de autism, reacție după declarațiile lui George Simion

07:10

În noiembrie 2021, în timp ce navele chineze trăgeau cu tunuri de apă asupra vaselor filipineze în Marea Chinei de Sud, ambasadorul de atunci al Beijingului la Manila a cerut filipinezilor pe Facebook să împărtășească lucrurile care le plac cel mai mult la China. Printre sutele de răspunsuri entuziaste s-au numărat trei de la un tânăr pe nume „Vince Dimaano”. Comentariile sale – ca multe dintre răspunsurile la postările ambasadei chineze – nu erau sincere. Ele proveneau de la conturi false plătite de misiunea diplomatică, potrivit documentelor interne ale unei agenții de marketing cu sediul în Manila, scrie Reuters, într-un articol dedicat războiului informațional deschis de China împotriva intereselor americane în Filipine.