De ce insistă Trump să desfășoare Garda Națională în orașele americane. Judecătorii americani îi blochează demersul

12:30

Școlile ar putea fi închise mâine în București, din cauza ploilor torențiale aduse de ciclonul Barbara. Va fi ședință de urgență astăzi la Prefectura Capitalei, unde urmează să se ia decizia. Autoritățile din Constanța, Ialomița și Călărăși au anunțat deja că mâine nu se vor face cursuri.