Sorana Cîrstea i-a dat cu terenul în cap letonei Jelena Ostapenko. Meciul a durat cât o repriză de fotbal
Adevarul.ro, 7 octombrie 2025 13:30
Sorana Cîrstea a debutat fabulos la turneul WTA 1.000 de la Wuhan (China).
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:45
Franța, în pragul colapsului politic. Emmanuel Macron, presat din toate părțile să demisioneze. Tabăra prezidențială se fisurează # Adevarul.ro
Criza politică de la Paris se adâncește de la o zi la alta, după demisia premierului Sébastien Lecornu – unul dintre ultimii aliați fideli ai președintelui Emmanuel Macron.
Acum 30 minute
13:30
Incendiu în apropierea sediului Guvernului francez, în ziua în care Lecornu urma să îi primească pe liderii politici # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit marți, 7 octombrie, la câţiva metri de Matignon, unde este sediul Guvernului francez. Pompierii au declarat că incendiul a fost rapid adus sub control şi a fost stins la o oră de la izbucnire.
13:30
Sorana Cîrstea i-a dat cu terenul în cap letonei Jelena Ostapenko. Meciul a durat cât o repriză de fotbal # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea a debutat fabulos la turneul WTA 1.000 de la Wuhan (China).
13:30
De ce insistă Trump să desfășoare Garda Națională în orașele americane. Judecătorii americani îi blochează demersul # Adevarul.ro
Decizia administrației Trump de a desfășura Garda Națională în mai multe orașe americane a atras o serie de contestații la nivel juridic din partea oficialilor statali și locali.
13:30
Râurile din Constanța și Tulcea, sub cod roșu de inundații. Alte 19 județe, sub cod portocaliu. „Se recomandă evitarea deplasărilor” # Adevarul.ro
INHGA a actualizat avertizarea emisă, râurile din judeţele Constanţa şi Tulcea urmând să fie sub Cod roşu de marţi seară, 7 octombrie, până miercuri noapte. Totodată, a fost emis Cod portocaliu pentru sectoare de râuri din alte 19 judeţe.
Acum o oră
13:15
Cum a reușit Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui american, să ajungă la o avere de 150 de milioane de dolari la vârsta de 19 ani # Adevarul.ro
La doar 19 ani, Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui american Donald Trump, a reușit să-și construiască o avere impresionantă.
13:15
Economia României va crește infim până în 2027. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile # Adevarul.ro
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, faţă de un nivel de 1,3% previzionat în luna iunie, conform celei mai recente analize economice pentru Europa şi Asia Centrală a Băncii Mondiale.
13:15
Coaliția se reunește marți pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei. Alegerile din Capitală, alt subiect pe agendă # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare se reunește marți, 7 octombrie, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei.
13:15
România trăiește în aceste zile o revelație morală: descoperim, cu o emoție șamanic-colectivă, că judecătorii au pensii mari, critica de exterminare a magistraților fiind făcută în spirit de turmă, sociologic à la Gustave Le Bon.
13:15
Cât de scump este iluminatul public în România. Înlocuirea sistemelor învechite ar reduce consumul de energie cu până la 50% # Adevarul.ro
Iluminatul public devine o povară tot mai mare pentru bugetele locale. În unele localități, costurile cu energia electrică pentru iluminatul stradal au crescut față de acum doi ani după scumpirile și cu 80%, însă cele mai multe primării nu dispun de fonduri pentru modernizarea rețelelor.
13:15
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat miercuri că Premiul Nobel pentru Fizică din 2025 le este acordat cercetătorilor John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și cuantificării energiei într-un circuit electric”.
13:00
Marți dimineață, la 112 a fost anunțată o posibilă amenințare cu bombă pe o stradă din municipiul Arad, la fața locului deplasându-se echipaje specializate în astfel de evenimente.
13:00
Chiar dacă are un program plin între concerte, familie și proiecte TV, Andra își găsește mereu timp pentru o mare pasiune: gătitul.
Acum 2 ore
12:45
Cum i s-a schimbat viața lui Yusuf Dikec, pistolarul cu mâna în buzunar care a făcut senzație la Olimpiada de la Paris # Adevarul.ro
Turcul Yusuf Dikec a fost una dintre senzațiile ultimei ediții a Jocuri Olimpice de Vară - Paris 2024, după ce a concurat în proba de pistol cu mâna în buzunar.
12:45
Ploile torenţiale care afectează Nepalul de la sfârşitul săptămânii trecute au provocat cel puţin 51 de morţi şi distrugeri majore.
12:45
Locuitorii din Marea Britanie au observat în ultimele zile adevărate „roiuri” de buburuze care zboară în jurul caselor și se adună pe ferestre și pereți, unele gospodării fiind chiar invadate de sute de insecte.
12:30
A doua zi de negocieri în vederea unui armistițiu în Gaza continuă în Egipt, la comemorarea a doi ani de la atacul Hamas # Adevarul.ro
Prima rundă de negocieri între Hamas și mediatori s-a încheiat în Egipt „într-o atmosferă pozitivă”, a relatat marți presa egipteană de stat, citată de The Guardian.
12:30
Prefectura Capitalei urmează să hotărască dacă se vor închide școlile mâine. Decizia opririi cursurilor a fost luată în trei județe # Adevarul.ro
Școlile ar putea fi închise mâine în București, din cauza ploilor torențiale aduse de ciclonul Barbara. Va fi ședință de urgență astăzi la Prefectura Capitalei, unde urmează să se ia decizia. Autoritățile din Constanța, Ialomița și Călărăși au anunțat deja că mâine nu se vor face cursuri.
12:30
Gabriel Zucman, economistul ignorat: „Guvernul francez a refuzat să asculte apelul pentru o taxare echitabilă a marilor averi” # Adevarul.ro
În timp ce Franța se afundă într-o criză politică și economică profundă, economistul Gabriel Zucman acuză lipsa de curaj politic și refuzul guvernelor de a răspunde cererii publice de justiție fiscală.
12:30
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării # Adevarul.ro
Impactul total al companiei în economia țării este de 10,1 miliarde RON, echivalent cu 0,63% din PIB
12:30
Jucătorul care i-a sărutat mâna lui Lucescu îl face praf pe Gică Hagi: „O scorpie. E diavolul și îl urăsc. L-am pălmuit” # Adevarul.ro
Dezvăluiri incredibile ale unui fost adversar al românului.
12:15
LIVE TEXT Cum se pregătesc autoritățile pentru Ciclonul Barbara care vine cu ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Mobilizare pentru protejarea populației # Adevarul.ro
Ciclonul mediteranean Barbara se apropie de România, aducând ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Autoritățile au declarat stare de alertă și au mobilizat echipaje și tehnică specializată pentru a interveni în zonele vulnerabile, în urma avertizărilor de cod roșu emise de meteorologi.
12:15
În fața cancerului, maternitatea pare un vis imposibil. Dar oncofertilitatea dovedește contrariul # Adevarul.ro
Dr. Cezara Bucur: „Suntem în secolul XXI, există soluții reale și validate.”
12:15
Incertitudinile de la vârful puterii în Franța – de la instabilitatea guvernamentală la spectrul unor alegeri anticipate – alimentează temerile privind fragilizarea întregii construcții europene.
12:15
Curtea Constituțională a României ar urma să amâne din nou, mâine, decizia privind proiectul de lege care scade veniturile și majorează vârsta de pensionare a magistraților. Proiectul face parte din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare.
12:15
Cotația aurului a atins un nou record istoric. Cât s-ar mai putea scumpi până la finalul anului # Adevarul.ro
Cotaţia aurului, considerat o valoare de refugiu în perioade de incertitudine, a atins marţi un nou maxim istoric, în contextul în care închiderea Guvernului SUA şi criza politică din Franţa au injectat mai multă incertitudine pe pieţele financiare.
12:15
Ce impact vor avea planurile de economie digitală ale României asupra întreprinderilor mici # Adevarul.ro
România are în derulare o serie de inițiative guvernamentale, europene și locale ce au ca scop digitalizarea economiei. Planul are ca obiectiv sprijinirea firmelor mici în adoptarea tehnologiei digitale.
12:00
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a acuzat Ucraina că încearcă să se amestece în alegerile legislative de anul viitor.
12:00
37,1% din veniturile românilor se duc pe taxe, impozite, contribuții și cotizații și doar 33,3% pe mâncare și băuturi nealcoolice, potrivit datelor publicate marți de INS, care arată că un adult de la oraș are nevoie în medie de 3.868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât în mediul rural.
Acum 4 ore
11:45
Ucraina lovește în inima Siberiei. Atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Tiumen la peste 2.000 de kilometri de linia frontului # Adevarul.ro
Autoritățile din regiunea Tiumen, situată în vestul Siberiei, la peste 2.000 de kilometri de linia frontului, au anunțat în noaptea de 6 octombrie că trei drone au fost doborâte deasupra unui obiectiv industrial din orașul cu același nume.
11:45
Trump ia în considerare utilizarea legii insurecției dacă nu poate trimite Garda Națională în orașele americane # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că ia în considerare invocarea Legii Insurecției pentru a desfășura forțe militare dacă instanțele federale îl împiedică să trimită Garda Națională în orașele americane.
11:30
Garda Națională va fi dotată cu zeci de drone pe care să le folosească în acţiunile de control, anunță ministrul Mediului # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instituția pe care o conduce va pune la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgenţă în acţiunile de control.
11:30
Comisarul european pentru Apărare: „Există indicii clare că Moscova discută un atac asupra NATO” # Adevarul.ro
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, avertizează că există semnale tot mai consistente din partea serviciilor de informații occidentale privind intențiile Rusiei de a analiza scenarii de atac asupra unor state membre NATO.
11:30
Criza politică din Franța destabilizează piețele financiare și complică negocierile bugetare # Adevarul.ro
Franța traversează un nou episod de instabilitate politică, după ce prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a anunțat demisia la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului. Decizia marchează un minim istoric în privința stabilității politice, accentuând percepția unei crize.
11:30
Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip: „Să vină salvarea să mă ia” # Adevarul.ro
Delia Matache a stârnit îngrijorare printre fani după ce a postat un clip pe TikTok, în care apare folosind un fundal audio cu tentă tristă.
11:30
MAE avertizează românii: controale prelungite la frontierele Poloniei cu Germania și Lituania # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care călătoresc în Polonia că autoritățile de la Varșovia au decis să mențină controalele temporare la frontierele cu Germania și Lituania pentru încă șase luni, până la 6 aprilie 2026.
11:15
Cod galben de ceață și vânt în mai multe județe. Rafale de până la 120 km/h anunțate de meteorologi # Adevarul.ro
Meteorologii au emis marți, 7 octombrie, avertizări de cod galben de vânt și ceață în mai multe județe ale țării, valabile până la prânz.
11:15
Descoperire spectaculoasă la Alba Iulia. Arheologii au găsit poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Cetatea Medievală # Adevarul.ro
O echipă de arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a descoperit poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Cetatea Medievală.
11:15
Statele UE vor să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în Europa. „Sunt repartizați într-un loc, dar lucrează în altul” # Adevarul.ro
Guvernele UE au convenit să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în interiorul Uniunii Europene, ca răspuns la numărul tot mai mare de tentative de sabotaj, despre care agențiile de informații spun că sunt adesea comise de spioni care operează sub acoperire diplomatică, relatează Financial Tim
11:15
Cristian Diaconescu, ambasador în Turcia. Pentru ce posturi se pregătesc Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE # Adevarul.ro
Cristian Diaconescu, consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale care își va încheia mandatul pe 1 noiembrie, ar urma fi trimis ambasador în Turcia. Alți doi foști consilieri ar urma să ocupe posturi de ambasadori.
11:15
Dispută inedită pe masa judecătorilor din Cluj-Napoca: un bărbat a cerut în instanță custodia câinelui pe care l-a dat spre adopție acum mai mulți ani # Adevarul.ro
Un conflict juridic neobișnuit a ajuns pe masa judecătorilor din Cluj-Napoca, după ce un bărbat a cerut custodia câinelui său, pe care l-a dat spre adopție în urmă cu mai mulți ani. Fostul proprietar susține că patrupedul, în vârstă de 11 ani, este grav bolnav și nu primește îngrijiri.
10:45
Fostul ministru al Muncii și deputatul PSD, Marius Budăi, critică dur măsurile de austeritate implementate de Guvern.
10:45
Ce salarii încasează șefii de la direcțiile de Sănătate Publică. Alexandru Rafila: „Credeți că sunt mulți amatori?” # Adevarul.ro
Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că funcțiile de conducere din direcțiile de Sănătate Publică (DSP) sunt puțin atractive, în condițiile în care salariul unui director nu depășește 7.000 de lei.
10:30
România anului 2025: poezia nu se mai citește, se completează cuvinte tâmpe în spațiile libere.„Poezia ... scrisă de ... are ca temă ... Vocea lirică exprimă ...” — un formular viral, promovat ca „instrument de lucru pentru Bac”.
10:30
Încă un județ din țară închide toate școlile și grădințele din cauza codului roșu de ploi abundente # Adevarul.ro
Pe fondul avertizării Cod roșu de ploi abundente, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis suspendarea tuturor cursurilor din unitățile de învățământ pentru data de 8 octombrie.
10:15
Ministerul Finanțelor a externalizat serviciul de analiză a proiectelor pe care le promovează # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor va solicita CCF puncte de vedere pe marginea proiectelor fiscale, conform Ordonanței de Urgență 49/2025 intrată în vigoare la 29 septembrie.
10:15
De ce a murit Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. Verdictul oficial oferit de anchetatori # Adevarul.ro
Austriacul Felix Baumgartner avea 56 de ani.
10:15
Absolvenții facultăților de drept pot deveni consultanți fiscali. Când are loc examenul # Adevarul.ro
Ca urmare a recomandărilor OCDE formulate în cadrul procesului de aderare a României, consultanții fiscali din afara UE/SEE/Confederației Elvețiene pot fi recunoscuți drept consultanți fiscali în România condiționat de obținerea unui titlu de calificare pe teritoriul unuia dintre statele UE.
10:15
Cum a ajuns un pasager să plătească la aeroport de trei ori prețul biletului pentru un bagaj în plus: „A trebuit să mă împrumut” # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani a plătit 365 de euro pentru bilet, dar la aeroport a fost obligat să plătească 1.287 de euro pentru un bagaj suplimentar.
10:15
Medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care nu ar trebui să le amestecați niciodată cu alcool: „Oamenii nu își dau seama de pericol” # Adevarul.ro
Milioane de oameni folosesc zilnic analgezice și remedii pentru răceală, însă experții avertizează că amestecarea acestora cu alcool poate provoca daune grave ficatului, rinichilor și stomacului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.