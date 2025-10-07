Fizica cuantică iese din laborator. Nobel pentru Clarke, Devoret și Martinis
Timis Online, 7 octombrie 2025 14:50
Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat lui John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru experimentele lor care au arătat că proprietățile mecanicii cuantice pot fi observate și în obiecte vizibile. Folosind circuite supraconductoare cu joncțiuni Josephson, cercetătorii au demonstrat că particulele încărcate se comportă colectiv ca o singură particulă cuantică, permițând fenomene precum tunelarea cuantică, până atunci considerată posibilă doar la scară atomică.
Acum 30 minute
15:00
Un ciclon mediteranean aduce cantități record de precipitații. Cod Roșu în București și alte cinci județe # Timis Online
Un ciclon mediteranean traversează acum România, aducând ploi torențiale și cantități însemnate de apă, a explicat marți șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. Potrivit acesteia, în următoarele ore se estimează precipitații echivalente cu trei luni de ploaie, relatează HotNews.ro.
Acum o oră
14:50
14:40
Conflict în coaliție: Bolojan cere PNL să nu susțină proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului # Timis Online
Ilie Bolojan, premier și lider PNL, le-a cerut parlamentarilor să nu susțină proiectele PSD care modifică măsurile guvernului, inclusiv scutirea părinților în concediu de creștere a copilului de la plata contribuțiilor de sănătate.
14:30
„Sub Vălul Siguranței”, instalație realizată de un artist macedonean alături de copii refugiați din Timișoara # Timis Online
Timișoara găzduiește în această săptămână vernisajul instalației de artă participativă „Sub Vălul Siguranței”, semnată de artistul macedonean Gjorgje Jovanovik și realizată la Casa LOGS, în colaborare cu copii refugiați.
Acum 2 ore
14:20
Parteneriat între Primăria Timișoara și CNAIR pentru întregirea inelului IV de trafic # Timis Online
Primăria Timișoara și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vor avea parteneriat pentru „întregirea rețelei de drumuri TEN-T din oraș”. Practic, acest lucru înseamnă finalizarea inelului IV de trafic. Primăria va face studiile de fezabilitate, iar CNAIR va prelua proiectarea și execuția lucrărilor.
14:10
Robert Manole și experții în arte marțiale vin la Giroc pentru un stagiu unic de autoapărare # Timis Online
În perioada 10-12 octombrie, Girocul va fi gazda unui eveniment sportiv important: Stagiul Național de Autoapărare.
13:40
Peste 20 de tone de textile uzate, colectate în containerele din Timișoara. Campanie și în cartiere, luna viitoare # Timis Online
Primăria Timișoara are, din februarie, un parteneriat cu o firmă care preia și reciclează materiale textile vechi. Au fost inițial montate cinci containere de colectare, unde, până acum, timișorenii au aruncat peste 20 de tone de textile uzate. Acum, primăria vine cu noutăți.
Acum 4 ore
12:50
Drum din zona turistică a Timișului, asemănător Transluncaniului, reabilitat de CJT cu 90 de milioane de euro # Timis Online
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea a aproape 27 de kilometri de drum pe teritoriul Timișului, dintr-un total de peste 56 care traversează și Caraș-Severin și Hunedoara. Șoseaua costă 90 de milioane de euro.
12:50
Primăria Municipiului Lugoj caută să implementeze un sistem de bike-sharing. A lansat în septembrie licitația, iar până la termenul de la finalul săptămânii trecute, trei firme s-au arătat interesate de contractul de aproximativ 100.000 de euro.
12:50
Pe strada Grigore T. Popa din Timișoara se va lucra, începând de miercuri, la rețeaua de gaze naturale. Drept urmare, comisia de circulația a primăriei a aprobat închiderea străzii până spre final de noiembrie, urmând să fie permis doar riveranilor, dintr-un singur sens.
11:50
Educație prin ateliere practice și incluziune pentru copii în Săptămâna Verde, la Timișoara # Timis Online
Asociația Lights in Future și Atelierul lui Lânișor organizează, în perioada 20–24 octombrie, două evenimente dedicate copiilor, părinților și profesorilor: Săptămâna Verde și „Seminarul pentru Părinți și Cadre Didactice”.
11:40
FOTO. Șoferi și vatmani ai STPT înjurați de călători. Peste 1.500 de amenzi date de Poliția Locală # Timis Online
Nu mai puțin de 1.507 amenzi au fost aplicate, de la începutul acestui an, de către polițiștii locali în mijloacele de transport și în stații. Agenții au avut 147 de intervenții venite în sprijinul angajaților de la STPT. Printre probleme s-au numărat fumatul în stații, tramvaie blocate de mașini, injurii și chiar agresiuni.
11:40
Premieră la PneumoClinics TM 2025. Doctoranzii în pneumologie vor avea propria secțiune în cadrul conferinței # Timis Online
Cea mai importantă conferință de pneumologie din vestul țării, PneumoClinics TM 2025, aduce o premieră la ediția din acest an, doctoranzii în pneumologie vor beneficia de o secțiune specială, dedicată exclusiv prezentării lucrărilor lor științifice.
Acum 8 ore
09:10
Schimbările hormonale la menopauză. Dr. Arina Gui oferă recomandări și soluții pentru sănătatea femeii # Timis Online
Menopauza marchează o nouă perioadă în viața unei femei, una care aduce schimbări hormonale care pot afecta somnul, dispoziția, sănătatea osoasă și cardiovasculară. Dr. Arina Gui, medic specialist obstetrică-ginecologie, explică ce se întâmplă în corpul femeii, care sunt simptomele tipice și când acestea devin îngrijorătoare, cum se poate menține sănătatea după menopauză și ce opțiuni de tratament există pentru simptomele severe. Aflați cum dieta, stilul de viață și gestionarea stresului pot face această tranziție mai ușoară și cum femeile se pot menține active și sănătoase.
08:50
Istorie clară, viitor sigur. Între 6 și 11 octombrie, Volvo Autocardo Timișoara te invită la Selekt Week – un eveniment special dedicat modelelor rulate, certificate și pregătite pentru un nou început.
08:30
Marți, 7 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:20
În data de 7 octombrie are loc Luna Plină în semnul Berbecului, un eveniment astral de o intensitate aparte. Așa cum știm, fiecare Lună Plină marchează momentul culminant al unui ciclu început cu șase luni în urmă, la Luna Nouă din același semn zodiacal. La Luna Nouă în Berbec am plantat semințele unor intenții și dorințe. Iar acum, la Luna Plină în Berbec, culegem roadele fie că vorbim despre realizări, conștientizări sau lecții de viață.
Acum 24 ore
00:10
Marți puteți merge la mai multe expoziții sau la un spectacol de folclor.
6 octombrie 2025
20:00
Accident cu mușamalizare la Deta. Un șofer a provocat un accident și a dat vina pe soție # Timis Online
În weekend a avut loc un accident la Deta, despre care un cititor Tion a relatat că este o mușamalizare. Între prima și a doua poziție a polițiștilor s-a produs o schimbare., cazul fiind confirmat.
19:30
Dacă n-ar fi, nu v-am povesti: grafică și ilustrație de carte la Muzeul Național de Artă Timișoara # Timis Online
Desen manual, acuarelă, cărbune sau tuș pe hârtie: lucrările de grafică și ilustrație de carte a 15 tineri artiști vor putea fi descoperite de public la Muzeul Național de Artă Timișoara, reunite în expoziția intitulată „Dacă n-ar fi, nu v-am povesti”.
19:10
Umor spumos și un sâmbure de gând serios, o distribuție de actori irezistibilă și o muzică bună de fredonat după ce s-a lăsat cortina, dar starea de spectacol a rămas: asta este „rețeta” infailibilă a unei seri de teatru, cu cel mai nou spectacol al celebrului actor Constantin Cotimanis, care va ajunge la Timișoara.
18:50
Timișoreanul Radu Benea s-a impus în Trofeul Poiana Brașov și a obținut, astfel, titlul de campion național absolut la Categoria I la viteză în coastă. La etapa finală a sezonului au participat peste 100 de piloți, iar numărul spectatorilor s-a apropiat de 10.000.
18:00
Summit profesional pentru noua generație de manageri, pedagogi și interpreți ai muzicii clasice # Timis Online
La Timișoara se va desfășura o nouă ediție a Classical ME Summit. Sub tema „Next Generation”, summitul reunește în Sala Senat a Universității Politehnica din Palatul Lloyd artiști, manageri culturali, educatori, instituții și tineri muzicieni „care dau contur noii generații din lumea clasică”, anunță organizatorii.
17:50
Proiectul celor peste 500 de kilometri de pistă de biciclete în Timiș a rămas fără finanțarea din PNRR # Timis Online
Consiliul Județean Timiș lansase la începutul lunii august o licitație de aproximativ 45 de milioane de euro, TVA inclus, pentru construirea a 530 de kilometri de pistă de biciclete prin județ. Pentru că finanțarea prin PNRR a fost sistată, există mari semne de întrebare privind continuarea proiectului.
17:20
Primarul Dominic Fritz, selectat în cadrul unui program Bloomberg dedicat primarilor europeni # Timis Online
Primarul Timișoarei Dominic Fritz este unul dintre cei 30 de primari selectați în cadrul Inițiativei Bloomberg LSE pentru Leadership în Orașele Europene. Michael R. Bloomberg, fostul primar al New Yorkului, și Sadiq Khan, primarul Londrei, vor fi câțiva dintre experții care îi vor instrui pe primarii aleși să facă parte din program.
17:10
Studiu: Interacțiunea zilnică cu părinții accelerează dezvoltarea comunicării la copii # Timis Online
Copiii care petrec mai mult timp cu părinții își dezvoltă mai bine limbajul și abilitățile de comunicare. Peste o oră zilnic petrecută alături de familie contribuie semnificativ la atingerea nivelului optim de dezvoltare, potrivit unui raport de cercetare realizat de organizația World Vision România în cadrul programului „Start în Educație”.
16:10
PROGRAM. One World Romania revine la Timișoara. Filme documentare care dau glas drepturilor omului # Timis Online
Între 9 și 12 octombrie, Timișoara găzduiește pentru al patrulea an consecutiv Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania, eveniment ce aduce în fața publicului o selecție din cele mai apreciate producții ale ediției a 18-a, care a avut loc la București în luna aprilie a acestui an.
15:50
Amenzi de peste 39.000 de lei și permise reținute pe DN6. Polițiștii din Timiș, Caraș și Mehedinți, la vânătoare de șoferi neatenți # Timis Online
Zeci de amenzi, permise reținute și testări în trafic, acesta este bilanțul polițiștilor rutieri după o acțiune desfășurată pe DN6, în județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. Controalele au avut loc în cadrul campaniei europene „ROADPOL – Focus on the Road”, care urmărește reducerea accidentelor provocate de neatenția la volan.
15:30
Spitalul Militar din Timișoara marchează Ziua Mondială a Sănătății Mintale printr-un gest simbolic # Timis Online
Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara marchează Ziua Mondială a Sănătății Mintale printr-un eveniment care va avea loc joi, 9 octombrie, de la ora 19:00, la sediul unității medicale.
Ieri
15:00
Nicușor Dan își adună consilierii pentru Cotroceni, dar uită de educație și cercetare # Timis Online
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat componența echipei sale de consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.
14:40
Sportivii de la CSC Ghiroda și CSC Moșnița, performanțe remarcabile la Second Balkan Kempo Open Cup de la Oradea # Timis Online
Sportivii cluburilor CSC Ghiroda și CSC Moșnița au obținut rezultate remarcabile la Second Balkan Kempo Open Cup, desfășurată în weekendul ce a trecut, la Oradea. Tinerii au cucerit numeroase medalii la probele de K1 Kempo și Full Kempo.
13:30
Primăria cere reexaminarea documentației cadastrale a restaurantului Dinar. A găsit „neconcordanțe juridice și tehnice” # Timis Online
În urmă cu o săptămână și jumătate în urmă, Primăria Timișoara a început demolarea extensiei făcute pe domeniul public de restaurantul Dinar. Proprietarii au spus că sunt în legalitate, având chiar intabulată și partea de clădire pe care primăria a considerat-o ilegală. Acum, municipalitatea cere reexaminarea documentației cadastrale.
13:20
Compania IULIUS sărbătorește 25 de ani de activitate printr-un spectacol aniversar multisenzorial în Iulius Gardens # Timis Online
În 2025, IULIUS marchează 25 de ani de activitate în sectorul real estate. În această perioadă, compania a investit peste 1,2 miliarde de euro, dezvoltând unele dintre cele mai performante centre comerciale și huburi de business din România, creând zeci de mii de locuri de muncă și conectând comunitățile prin evenimente memorabile.
12:50
FOTO. Perla Rezidențial – Băile Felix. Devino și tu un antreprenor în turismul balnear # Timis Online
ADVERTORIAL. Stațiunea Băile Felix, cunoscută drept una dintre cele mai apreciate destinații balneare din România, se pregătește să primească ansamblul de apartamente destinate închirierii - Perla Rezidențial, aflat acum în plin proces de construcție.
12:20
Pirotehnicienii din Bihor au descoperit la Roit șapte bombe și un element de muniție din al Doilea Război Mondial. Acestea au fost ridicate vor fi distruse controlat.
12:00
Expunerea la radiațiile ultraviolete (UV), fie provenite de la soare, fie de la surse artificiale precum aparatele de bronzat, reprezintă principala cauză a cancerelor de piele. Specialiștii atrag atenția că riscul este real și în continuă creștere, mai ales în rândul persoanelor cu pielea deschisă la culoare.
11:40
Sudul orașului, în frig de două zile! Avarie majoră pe rețeaua Colterm, încă de duminică după-amiază # Timis Online
Duminică după-amiază, din cauza unei avarii, Colterm a întrerupt furnizarea agentului termic în tot orașul. În zona de nord, încălzirea a fost reluată după câteva ore, dar locuitorii din sudul orașului nu au nici luni dimineață căldură. Potrivit reprezentanților companiei, intervenția se va termina de după-masă, iar abonații vor avea agent termic din jurul orei 20.
11:30
FOTO. Porc mistreț și pui de căprioară, ținuți ilegal ca „animale de companie”. Polițiștii timișeni au descins și reținut doi bărbați # Timis Online
Un porc mistreț și un pui de căprioară ținuți ilegal în captivitate au fost descoperiți de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în județul Timiș. Trei bărbați sunt cercetați pentru braconaj, deținere ilegală de arme și alte infracțiuni grave legate de vânătoare.
10:30
ADVERTORIAL. Pentru prima dată la Timișoara, trupa bulgară KOTTARASHKY AND THE RAIN DOGS aduce pe scenă un amestec inedit de jazz, blues, trip-hop, dub și influențe din muzica sud-estului european. Concertul live va avea loc pe 18 octombrie, de la ora 21:30, la Fratelli Timișoara, în cadrul Festivalului de film și cultură balcanică TAIFAS.
10:20
Luni, 6 octombrie, puteți merge la un spectacol de teatru sau să vizitați o instalație sonoră.
09:40
FOTO. Dr. Erika Weisz, hipoterapeut: „Am cunoscut copii în cărucior, care azi merg independent și unii se dau chiar și pe schiuri” # Timis Online
Medicul Erika Weisz este una dintre persoanele care au pus bazele hipoterapiei în țara noastră în anul 2012. Este pasionată de cai încă din copilărie, astfel că în urma mai multor cursuri și specializări în străinătate a ajuns să facă terapii cu sute de copii care au dizabilități, tulburări de comportament și tulburări emoționale.
09:30
Interviu cu Alfred Simonis, președintele CJ Timiș: „Numai având proiecte ambițioase putem să ne dezvoltăm” # Timis Online
Situația deponeului de la Ghizela, stadiul lucrărilor la Institutul Regional Oncologic Timișoara, Centrul de adicții de la Ciacova, Centrul de Mari Arși de lângă Spitalul Județean din Timișoara se numără prin subiectele abordate în interviul de mai jos cu Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.
09:00
FOTO. Carambol cu patru mașini implicate la Pasajul Iulius Town din Timișoara. O persoană a ajuns la spital # Timis Online
Impact în lanț, luni dimineață, la Iulius Town. Patru autoturisme au fost implicate în coliziune, iar o femeie de 38 de ani a fost rănită. Polițiștii au deschis un dosar penal.
08:30
Luni, 6 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:10
ADVERTORIAL. Timișoara este recunoscută nu doar ca un pol economic și cultural în vestul României, un oraș într-o expansiune permanentă și complexă, cu o dinamică de dezvoltare extraordinară ci și ca un important centru universitar, cu peste 40.000 de studenți români și străini înscriși în fiecare an.
08:10
Horoscopul în această săptămână:
5 octombrie 2025
22:00
UPDATE. Incendiu la o hală de produse din carne din Șag. Intervenție promptă a pompierilor # Timis Online
Un incendiu a izbucnit în această seară la o hală de produse de carmangerie din Șag, afectând circa 200 de metri pătrați. 24 de pompieri au intervenit cu șase autospeciale. Nu s-au înregistrat victime. UPDATE. Incendiul a fost lichidat
19:50
VIDEO. Final plin de entuziasm la ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara 2025. Află cine sunt marii câștigători ai tombolei # Timis Online
Târgul Imobiliar Timișoara TIT 2025 – ediția de toamnă s-a încheiat cu succes la Iulius Congress Hall, reunind timp de două zile dezvoltatori, consultanți și specialiști în amenajări. Vizitatorii au descoperit cele mai noi oferte imobiliare, iar la final, tombola evenimentului a adus premii atractive, printre care excursii și chiar plata primei rate pentru o locuință.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Cinci stejari seculari vor fi tăiați în Parcul Poporului. Nu sunt singurele intervenții de aici # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că, de luni, ca parte din programul de asigurare a siguranței în parcuri, cinci stejari seculari vor fi tăiați în Parcul Regina Maria. În locul lor vor fi plantații unii tineri. În paralel, vor avea loc și alte intervenții în parc.
