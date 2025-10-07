A fost decernat premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025
Profit.ro, 7 octombrie 2025 14:50
Cercetătorii John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025
• • •
Acum 5 minute
15:20
Comerțul ilegal cu animale a ajuns să fie o afacere de milioane de euro în România.
15:20
Școlile din București și Ilfov vor fi închise mâine, având în vedere codul roșu de inundații.
Acum 15 minute
15:10
Wizz Air a anunțat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu - Viena. Decizia va fi aplicată din 24 octombrie 2025.
15:10
Salt Bank face investițiile mai accesibile: poți începe cu doar 1 euro, direct din aplicația Salt # Profit.ro
De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea.
Acum 30 minute
15:00
Autoritățile au primit 8 oferte pentru giratoriul suspendat de pe DN1, de la Predeal.
15:00
Lucian-Ovidiu Heiuș, vicepreședintele Curții de Conturi, a admis că instituția s-a confruntat cu anumite mentalități vechi în privința controlului financiar.
15:00
Un ciclon mediteranean trece acum în România, Aduce ploi foarte puternice și cantități importante de apă.
Acum o oră
14:50
Stația de metrou Eroilor 1 a fost inundată. Apa a căzut din tavan pe peron.
14:50
Downdetector arată că rețeaua de socializare nu funcționează din jurul orei 10:30 în România.
14:50
Acum 2 ore
14:00
Republica postelectorală Moldova: Război civil în opoziție, amenințări cu proteste și un nou front al serviciilor secrete # Profit.ro
Cele mai importante știri din 7 octombrie din Republica Moldova.
14:00
Fost ministru: Nu mulți vor să devină șefi ai unei Direcții de Sănătate Publică. Știți ce salariu au? # Profit.ro
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, spune că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcții de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maxim 7.000 de lei.
13:50
A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters.
13:40
Noua strategie ”see now, buy now” (vezi acum, cumpără acum), aplicată primei colecții semnate de noul designer Demna, începe să dea rezultate promițătoare, potrivit datelor obținute de Reuters.
13:40
După succesul pe piața închirierilor, rentnbuy, platforma proptech care conectează direct chiriașii și proprietarii fără comisioane, extinde acum serviciile și lansează oficial segmentul de vânzări imobiliare
Acum 4 ore
13:20
Un restaurator a fost iradiat de acceleratorul de particule al Muzeului Luvru.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0916 lei, de la 5,0886 lei, înregistrat luni.
13:10
Fostă fabrică de tradiție a României, cu faliment răsunător, devine zonă rezidențială FOTO # Profit.ro
Fosta platformă industrială Solventul din Timișoara, cu istorie încă din 1869, va fi transformată în zonă rezidențială.
13:00
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru București # Profit.ro
Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantitati de precipitatii cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a dispus creșterea numărul echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție.
12:50
Contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control a fost semnat, anunță Ministrul Mediului.
12:50
Hidroelectrica și-a notificat o parte dintre clienți, deocamdată, că, începând cu 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica.
12:50
Producătorul francez de echipamente de încălzire Groupe Atlantic anunță numirea lui Florent Blain în funcția de Director General al fabricii din Ploiești, județul Prahova.
12:40
Grupul german Knauf va inaugura oficial fabrica din România, cea mai modernă fabrică de vată minerală de sticlă din Europa Centrală și de Est # Profit.ro
Producătorul german de materiale de construcții Knauf Group inaugurează oficial, în luna iunie, prin compania Knauf Insulation, fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, județul Mureș, prezentată drept cea mai modernă unitate de profil din Europa Centrală și de Est.
12:40
Domeniile Davidescu anunță o creștere de 24% a vânzărilor în primul semestru din 2025, deși începutul de an a fost marcat de provocări, precum creștere cu 10% a prețului la energie și o recoltă mai slabă, pe fond de secetă, în anul anterior.
12:30
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial pe Facebook și extinsă recent pe Google Ads și YouTube
12:20
Multe restaurante din România își iau chelneri-roboți, având în vedere lipsa forței de muncă în HoReCa.
12:00
Compania generează 1,27 miliarde RON valoare adăugată directă în economia țării.
12:00
Un nou lot de autostradă va fi deschis.
11:50
Industria ospitalității din România a înregistrat în primul semestru din 2025 o creștere de 19% a cifrei de afaceri, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după Grecia (35%) și Ungaria (22%)
11:30
Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica pregătește achiziții de până la un miliard de euro, în perioada 2025-2027, în pachete de acțiuni la alte companii, pentru extinderea operațiunilor atât la nivel național, cât și în regiune și UE.
Acum 6 ore
11:20
Comisarul pentru Industrie, Stephane Sejourne, și comisarul pentru Comerț, Maros Sefcovic, vor anunța Parlamentului European de la Strasbourg despre noul plan privind oțelul, care este menit să înlocuiască 'clauza de salvgardare' introdusă în 2019 pentru a ajuta producătorii europeni
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Filip & Company asistă OH Holding Limited în finalizarea tranzacției prin care fondul de investiții intră în acționariatul Lensa # Profit.ro
Firma de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică fondului de investiții OH Holding Limited în legătură cu finalizarea tranzacției prin care acesta devine acționarul majoritar al societății care operează rețeaua Lensa, una dintre cele mai importante companii de pe piața de optică și optometrie din România.
11:00
Energia din surse regenerabile a depășit-o pe cea produsă din arderea combustibililor fosili, la nivel mondial, în primele șase luni ale anului.
10:40
În luna septembrie, producătorul chinez de automobile electrice BYD a vândut 11.271 de mașini în Marea Britanie.
10:40
Maestrul Internațional american Fabiano Caruana câștigă Finalele GCT 2025 din Sao Paulo. Ediția din 2026 a circuitului fondat de Garry Kasparov revine la București între 12 și 24 mai # Profit.ro
Maestrul Internațional (GM) Fabiano Caruana, reprezentând Statele Unite, a cucerit titlul suprem la Finalele Grand Chess Tour (GCT) 2025 din São Paulo, Brazilia, obținând victoria într-un sezon aniversar al turneului fondat de Garry Kasparov în 2015.
10:20
Banca Mondială revizuiește în scădere previziunile privind evoluția economiei României până în 2027 # Profit.ro
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat în luna iunie.
10:10
Administrația Națională Apele Române anunță pregătirea noilor licitații publice pentru închirierea sectoarelor de plajă cu destinație turistică, aflate în administrarea ABA Dobrogea–Litoral, în vederea sezonului estival 2026.
10:10
Alertă meteo - Ciclonul Barbara lovește România. Cod roșu de ploi, inclusiv în București # Profit.ro
România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara.
09:40
VIDEO Teste de încărcare pe lotul Mizil - Pietroasele din A7, premergătoare deschiderii circulației # Profit.ro
În perioada 13 - 17 octombrie va fi convocată comisia de recepție, etapă premergătoare deschiderii circulației pe Autostrada A7, între București și localitatea Spătaru.
09:40
Acțiunile Aston Martin, producător britanic de mașini de lux, au scăzut cu 10%, după ce compania a emis un nou avertisment de profit.
Acum 8 ore
09:20
SUA - shutdown-ul continuă, după ce Senatul a eșuat să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului # Profit.ro
Senatul SUA a eșuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului, relatează BBC.
09:10
Vinul zilei: un orange wine elegant și îndrăzneț, cu arome de miere, caise confiate și mirodenii fine, obținut prin vinificare în amforă, ideal alături de brânzeturi, pește sau preparate picante # Profit.ro
Avincis Orange 2022 este un vin elegant și îndrăzneț, născut din Tămâioasă Românească, Fetească Regală și Crâmpoșie Selecționată.
09:00
OpenAI a lansat un set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terți, care permite apelarea altor aplicații direct din ChatGPT.
09:00
Când vrei să dormi mai bine, ceasul te ajută doar dacă transformi graficele în decizii simple: la ce oră te culci, cât de constant te trezești și ce obiceiuri îți sabotează prima oră de după trezire
08:40
Șeful OpenAI, Sam Altman, a anunțat că popularul chatbot ChatGPT a atins pragul de 800 de milioane de utilizatori la nivel de săptămână.
08:20
Florentina Păncescu, General Manager South-East Europe UCB, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Florentina Păncescu, General Manager South-East Europe UCB, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:10
Investiții simple la bursă prin fondurile de tip ETF. Cel mai mare ETF românesc a atins 600 milioane lei în active și 30 de mii de investitori # Profit.ro
Un număr din ce în ce mai mare de persoane aleg să își plaseze economiile și la bursă.
08:00
Băuturile cu zaharuri din miere au fost eliminate din categoria celor supuse regimului accizelor nearmonizate, conform unui proiect legislativ adoptat prin vot în plen de către senatori.
07:50
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - De la conformitate la performanță publică: cum profesionalizarea consiliilor de administrație poate transforma companiile de stat # Profit.ro
Profesionalizarea consiliilor de administrație devine o condiție de maturitate pentru economia României și pentru statul acționar. Într-un moment în care țara se pregătește pentru aderarea la OECD și pentru reforme structurale majore, guvernanța corporativă se transformă dintr-un exercițiu birocratic într-un instrument de performanță și încredere.
