FOTO Noi semne pentru șoferi, în apropierea școlilor din București. Ce riscă dacă nu le respectă?

Newsweek.ro, 7 octombrie 2025 14:50

În apropierea școlilor din București, au început să fie montate noi semne pentru șoferi, menite să c...

Acum 5 minute
15:20
Școlile din București ar putea fi închise din cauza ciclonului Barbara. Cod Roșu de ploi în Capitală Newsweek.ro
Capitala și alte cinci județe intră, de marți seara, 7 octombrie 2025, sub Cod Roșu de ploi torenția...
Acum 15 minute
15:10
Romanian Fashion Week își extinde scena la București, după 25 de ani de la prima ediție Newsweek.ro
Romanian Fashion Week își extinde scena la București, după 25 de ani de la prima ediție. Irina Schro...
Acum o oră
14:50
FOTO Noi semne pentru șoferi, în apropierea școlilor din București. Ce riscă dacă nu le respectă? Newsweek.ro
În apropierea școlilor din București, au început să fie montate noi semne pentru șoferi, menite să c...
14:40
Rusia revine la atacurile cavaleriei. Putin pune câte doi militari pe un cal și îi trimite la luptă Newsweek.ro
În regiunea Donbas, forțele rusești testează îmbunătățirea mobilității pe front cu ajutorul cailor ș...
14:40
Cum s-a evaporat creșterea pensiilor de la Marea Recalculare în 12 luni? Budăi, atac dur la Bolojan Newsweek.ro
Newsweek vă arată că în doar 12 luni creșterea pensiilor de la marea recalculare s-a evaporat, a dis...
Acum 2 ore
14:20
Cod roșu de ploi în București. Apa Nova mobilizează echipe extinse. Ce măsuri au fost luate Newsweek.ro
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru M...
14:00
Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost câștigat de trei americani. Ce au descoperit cercetătoriihtt Newsweek.ro
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe ...
14:00
Concedierile din administrație și alegerile din București, negociate în Coaliție. Ședință la 14.00 Newsweek.ro
Cocnedierile din administrație și alegerile pentru Primăria Capitalei sunt din nou discutate în Coal...
13:40
Cum se pregătește Bucureștiul de Codul roșu. Unde suni dacă ai nevoie de ajutor? Newsweek.ro
Autoritățile din București se pregătesc de codul roșu de ploi. Inspectoratul pentru Situații de Urge...
13:40
RePatriot Summit 2025: O Românie mai bună nu mai e doar o promisiune, ci o certitudine Newsweek.ro
Sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, și aflat deja la a X-a ediție, Summitul...
13:30
Anunț de la Hidroelectrica, pentru clienți. Vin facturi mai mari. Care e motivul Newsweek.ro
Hidroelectrica a început să îşi anunţe clienţii că va majora preţurile energiei electrice furnizate ...
Acum 4 ore
13:20
Război și vin. Cum prosperă imperiul viticol al lui Putin, în timp ce Rusia e în colaps economic Newsweek.ro
În plin război și recesiune, Putin își extinde imperiul viticol din sudul Rusiei și Crimeea. Crama K...
13:00
Veste proastă, pentru bugetarii din subordinea Ministerului Culturii! Nu mai sunt bani de salarii Newsweek.ro
Ministerul Culturii și-a informat instituțiile din subordine că nu mai sunt bani pentru plata salari...
12:50
Tricolorii, cu calculele pe masă. Ce trebuie să facă România pentru a se califica la CM 2026 Newsweek.ro
Naționala României mai are de disputat trei meciuri decisive în preliminariile pentru Campionatul Mo...
12:50
Airbus A320 a detronat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion din istorie Newsweek.ro
Constructorul aeronautic european Airbus a depăşit marţi o importantă barieră comercială, în condiţi...
12:40
VIDEO Ploaie de drone kamikaze ucrainene asupra Rusiei. Rafinării, lovite la peste 2.000 km distanță Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat cel mai amplu val de atacuri cu drone din ultimele luni, lovind mai mult...
12:30
Școlile ar putea să-și suspende activitatea mâine în București din cauza atenţionărilor meteo Newsweek.ro
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu p...
12:20
Financial Times: Țările UE restricționează deplasările diplomaţilor ruşi. Unii sunt spioni Newsweek.ro
Țările UE vor restricţiona deplasările diplomaţilor ruşi. Sancţiunea este motivată de operaţiunile d...
11:50
Înalta Curte arată cu cât crește salariul în funcție gradație. Care angajați iau bani în plus? Newsweek.ro
Înalta Curte a dat o decizie prin care arată cu cât crește salariul în funcție gradație. Există o ca...
11:40
Vești proste, de la Banca Mondială, pentru România! Estimările pentru economie, și de 3 ori mai mici Newsweek.ro
Banca Mondială are vești proaste pentru România. Și-a revizuit în scădere previziunile privind evolu...
11:30
Marine Le Pen simte mirosul „sângelui politic”. Macron, fără opțiuni în fața crizei de la Paris Newsweek.ro
Criza politică de la Paris se adâncește, iar extrema dreaptă franceză își consolidează poziția. După...
Acum 6 ore
11:20
Efectul tăierii voucherelor bugetarilor și al prețurilor de Maldive: Turismul din România, la pământ Newsweek.ro
Vara 2025 s-a încheiat cu cifre proaste pentru turismul din România. A venit decontul tăierii vouche...
11:00
MAE a emis o alertă de călătorie pentru Polonia. Care este motivul? Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Polonia. Vor fi prelungite co...
10:50
România, lovită de ciclonul Barbara. Cod roșu de furtuni și inundații în Capitală și alte 5 județe Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu pentru Capitală și județele Constanța, Că...
10:50
Cristian Diaconescu, trimis ambasador în Turcia. Ce se întâmplă cu Luminița Odobescu și Cioloș? Newsweek.ro
Cristian Diaconescu, actualul consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de Securitate Națio...
10:40
Ai participat la marea Cuponiadă? Află cât valorează astăzi acțiunile pe care le-ai primit în ’90 Newsweek.ro
Ai participat la marea Cuponiadă? Află cât valorează astăzi acțiunile pe care le-ai primit în ’90. D...
10:40
Cum s-au folosit „șarlatani carismatici” de Tiktok să câștige voturi? Anihilarea lecturii i-a ajutat Newsweek.ro
Lectura a fost anihiliată la pachet cu abolirea gândirii critice. Asistăm la o contrarevoluție care ...
10:30
Antibioticile nu vor mai face față infecțiilor cu bacterii multirezistente. Câte consumă România? Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății spune că până în 2030, principala cauză de deces în l...
10:20
România, lovită de ciclonul Barbara. Cod roșu de furtuni și inundații. Capitala, sub cod portocaliu Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu pentru județele Constanța, Călărași și Ia...
10:00
VIDEO Ciotul de 1.250.000.000 lei executat prost din Autostrada A7 a fost reparat. Când se deschide? Newsweek.ro
Contructorul bulgar a executat prost ciotul de 1.250.000.000 lei dintre Mizil și Pietroasele al Auto...
10:00
O româncă este campioana Spaniei la box. I se spune „Regina din Est”. Cine e? Newsweek.ro
O româncă a devenit campioana Spaniei la Box. Tânăra este supranumită „Regina din Balcani”
09:50
Ursula von der Leyen, ținta extremiștilor din Parlamentul European, încă de neclintit la Bruxelles Newsweek.ro
Parlamentul European se pregătește pentru un vot tensionat asupra a două moțiuni de cenzură împotriv...
09:30
Diferența dintre fondul de rulment și cel de reparații. Ce să știe proprietarii de apartamente Newsweek.ro
Care este diferența dintre fondul de rulment și cel de reparații? Ce trebuie să știe proprietarii de...
Acum 8 ore
09:20
Israel și Hamas negociază pacea în Egipt, la doi ani de la izbucnirea războiului sângeros din Gaza Newsweek.ro
La doi ani de la izbucnirea conflictului sângeros dintre Israel și Hamas, oficialii celor două taber...
09:10
Care sunt cele 2 nopți în care vom avea o Lună „sângerie” și uriașă pe cer? Ce semnifică? Newsweek.ro
V-ați întrebat vreodată de ce luna pare uneori atât de mare pe cer? Nu este o iluzie optică, ci unul...
09:00
VIDEO Elicopter medical prăbușit pe autostradă în SUA: trei persoane, în stare critică Newsweek.ro
Un elicopter medical s-a prăbușit luni seara pe o autostradă din Sacramento, în statul California. A...
08:40
7.000.000 euro pentru Spitalul Județean Cluj-Napoca. Dotările sunt pentru infecțiile nosocomiale Newsweek.ro
Spitalul Județean din Cluj-Napoca are noi dotări, menite să reducă riscul de infecții nosocomiale....
08:30
Prăpăd pe șosele din cauza polii. 4 accidente grave în țară, o femeie a murit. peste zece victime Newsweek.ro
Ploile torențiale au provocat haos pe drumurile din România. În doar câteva ore, patru accidente rut...
08:20
Germania acuză Rusia de război hibrid împotriva Europei: „Putin vrea să răstoarne ordinea politică” Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că desfășoară un „răz...
08:10
Convorbire între Putin și Netanyahu despre propunerea americană de încetare a războiului din Gaza Newsweek.ro
Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui a...
08:00
Tăierea pensie speciale, amânată de CCR. Verdictul, în 2026? Precedentul CCR pe pensiile militare Newsweek.ro
Era de așteptat - Tăierea pensiilor speciale, amânată de CCR. Verdictul sd-ar putea da abia în 2026?...
07:50
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad a fost otrăvit la Moscova. Putin îi asigură o pază strictă Newsweek.ro
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad, care a omorât peste 500.000 de oameni înainte de a fugi din ...
07:50
Un profesor nu mai poate preda niciodată după ce a pălmuit un elev. Râdea cu un alt coleg Newsweek.ro
Un profesor a fost dat afară din școală și ulterior i s-a interzis să mai predea în Anglia după ce a...
07:40
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că tatuajele te pot proteja împotriva cancerului de piele. Cercetăt...
07:40
Trump s-a decis să dea Ucrainei rachete Tomahawk de 2.000.000.000 $ bucata. Dar are o condiție Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor în Biroul Oval că „a luat o decizie” cu p...
07:30
EXCLUSIV 12.000 de noi bugetari, angajați anual din 2015. Creșteri de 50% la guvern și președinție Newsweek.ro
Coaliția nu se pune de acord privind tăierea numărului de angajați la stat. Datele primite de Newsw...
Acum 12 ore
07:20
Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii, atrași de experiențe noi Newsweek.ro
Horoscop 8 octombrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Vărsătorilor. Racii sunt atrași de experiențe...
07:10
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie? Newsweek.ro
Pensionarii pot primi bani în plus la pensie în luna octombrie. Care este lista beneficiilor pentru ...
Acum 24 ore
22:30
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine Newsweek.ro
Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piaț...
22:20
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Newsweek.ro
Ce boom economic ar putea avea Moldova odată ce A7 și A8 vor fi gata? Cifre: Iașul atrage milioane d...
